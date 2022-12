Macht Platz für die Killerroboter: Ausweitung der Macht der Regierung, die Bürger zu töten

John & Nisha Whitehead

Der Zweck einer guten Regierung ist es, das Leben und die Freiheiten ihrer Bürger zu schützen. Leider haben wir uns so weit von den Idealen einer guten Regierung entfernt, dass es schwer vorstellbar ist, wie dieses Wrack noch gerettet werden kann.

Es wird von Tag zu Tag schlimmer.

Trotz des Aufschreis von Bürgerrechtsgruppen und besorgten Bürgern billigte der Aufsichtsrat von San Francisco am 29. November 2022 mit 8:3 Stimmen einen Vorschlag, der es der Polizei erlaubt, Roboter mit tödlichen Waffen für den Einsatz in Notsituationen auszurüsten.

So beginnt der Abstieg.

Im Entwurf des San Francisco Police Department heißt es: „Roboter werden nur dann als Option für tödliche Gewalt eingesetzt, wenn die Gefahr des Verlusts von Menschenleben für die Öffentlichkeit oder für Beamte unmittelbar bevorsteht und jede andere dem SFPD zur Verfügung stehende Gewaltoption überwiegt.“

Wie der Enthüllungsjournalist Sam Biddle feststellt, ist dies jedoch „das, was fast jede Sicherheitsbehörde sagt, wenn sie die Öffentlichkeit bittet, ihr eine beunruhigende neue Macht anzuvertrauen: Wir werden sie nur in Notfällen einsetzen – aber wir entscheiden, was ein Notfall ist.“

Eine in letzter Minute vorgenommene Änderung der SFPD-Richtlinie beschränkt die Entscheidungsbefugnis über den Einsatz von Robotern als tödliche Gewaltoption auf hochrangige Beamte, und zwar erst dann, wenn sie alternative Gewalt oder Deeskalationstaktiken eingesetzt haben oder zu dem Schluss gekommen sind, dass sie den Verdächtigen mit diesen alternativen Mitteln nicht überwältigen können.

Mit anderen Worten: Die Polizei hat jetzt die Möglichkeit, mithilfe von ferngesteuerten Robotern ungestraft zu töten.

Diese Roboter, die von den örtlichen Polizeidienststellen häufig mithilfe von Bundeszuschüssen und militärischen Überschussprogrammen erworben werden, signalisieren einen Wendepunkt in der endgültigen Abkehr von der bürgernahen Polizeiarbeit im Mayberry-Stil hin zu einer technologiegesteuerten Version der Strafverfolgung, die von künstlicher Intelligenz, Überwachung und Militarisierung geprägt ist.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Killerroboter, die als letztes Mittel eingesetzt werden sollen, genauso verbreitet sind wie SWAT-Teams.

SWAT-Teams, die in den 1960er-Jahren erstmals in Kalifornien auftraten, wurden häufig als unverzichtbare Instrumente zur Terrorismusbekämpfung und zur Bewältigung seltener, aber extrem gefährlicher krimineller Situationen wie Geiselnahmen gerechtfertigt und sind heute fester Bestandteil der örtlichen Strafverfolgungsbehörden, was zum großen Teil auf die umfangreiche Unterstützung durch die Bundesregierung und das Pentagon-Recyclingprogramm für Militärüberschüsse zurückzuführen ist, das die kostenlose oder stark verbilligte Weitergabe von Militärausrüstung, Waffen und Schulungen an die örtliche Polizei ermöglicht.

Bedenken Sie dies: Im Jahr 1980 gab es in den USA etwa 3.000 Razzien im Stil von SWAT-Teams. Bis 2014 war diese Zahl auf mehr als 80.000 SWAT-Team-Razzien pro Jahr angestiegen. Angesichts des weitverbreiteten Einsatzes dieser SWAT-Teams und des Eifers, mit dem sie von den Polizeibehörden angenommen wurden, ist es wahrscheinlich, dass die Zahl dieser Razzien inzwischen bei über 120.000 liegt.

Es gibt heute nur noch wenige Gemeinden ohne ein SWAT-Team.

SWAT-Teams sind nicht mehr ausschließlich für tödliche Situationen reserviert, sondern werden zunehmend für relativ routinemäßige polizeiliche Angelegenheiten eingesetzt, wobei einige SWAT-Teams bis zu fünfmal am Tag ausrücken. Allein im Bundesstaat Maryland wurden 92 Prozent der 8200 SWAT-Einsätze zur Vollstreckung von Durchsuchungs- oder Haftbefehlen genutzt.

So hat die Polizei in Baltimore und Dallas SWAT-Teams eingesetzt, um Pokerspiele aufzulösen.

In Connecticut stürmte ein SWAT-Team eine Bar, die im Verdacht stand, Alkohol an Minderjährige auszuschenken.

In Arizona wurde ein SWAT-Team eingesetzt, um einen angeblichen Hahnenkampfring zu zerschlagen.

Ein SWAT-Team aus Atlanta führte eine Razzia in einem Musikstudio durch, weil es angeblich befürchtete, dass dieses in illegale Musikpiraterie verwickelt sein könnte.

Ein SWAT-Team aus Minnesota stürmte mitten in der Nacht das falsche Haus, legte den drei kleinen Kindern Handschellen an, hielt die Mutter mit vorgehaltener Waffe auf dem Boden fest, erschoss den Familienhund und „zwang dann die Kinder in Handschellen, mehr als eine Stunde lang neben dem Kadaver ihres toten und blutigen Haustiers zu sitzen“, während sie das Haus durchsuchten.

Ein kalifornisches SWAT-Team fuhr mit einem gepanzerten Lenco Bearcat in den Hof von Roger Serrato, umstellte sein Haus mit paramilitärischen Truppen, die Gesichtsmasken trugen, warf eine feuerauslösende Blendgranate in das Haus und hielt Serrato, der unbewaffnet und nur mit seinen Shorts bekleidet an einem Fenster erschien, mit Gewehren in Schach. Serrato starb an Erstickung, weil er in dem brennenden Haus eingeschlossen war. Unglaublich, aber der vierfache Familienvater hatte nichts falsch gemacht. Das SWAT-Team hatte ihn fälschlicherweise als jemanden identifiziert, der an einer Schießerei beteiligt war.

Diese Vorfälle sind nur die Spitze des Eisbergs.

Landesweit wurden SWAT-Teams eingesetzt, um gegen eine erstaunlich triviale Reihe von gewaltlosen kriminellen Aktivitäten oder bloße Belästigungen der Gemeinschaft vorzugehen: verärgerte Hunde, häusliche Streitigkeiten, unsachgemäß eingereichte Papiere eines Orchideenzüchters und unerlaubter Marihuanabesitz, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Wenn diese Razzien immer häufiger und in immer größerem Umfang durchgeführt werden, kann man das der „Make-work“-Philosophie zuschreiben, mit der die Polizei die Anschaffung hochentwickelter militärischer Ausrüstungen und Waffen rechtfertigt und dann deren häufigen Einsatz rationalisiert.

SWAT-Teams waren ursprünglich Spezialeinheiten, die extrem heikle und gefährliche Situationen entschärfen sollten (diese Formulierung ist fast identisch mit der Formulierung, mit der die Einführung bewaffneter Roboter bei den örtlichen Polizeibehörden begründet wird). Sie waren nie für polizeiliche Routineaufgaben wie die Zustellung eines Haftbefehls gedacht.

Mit der Ausweitung der Rolle paramilitärischer Kräfte auf unauffällige Polizeiarbeit, die sich gegen gewaltlose Verdächtige richtet, hat die bloße Anwesenheit von SWAT-Einheiten tatsächlich ein Maß an Gefahr und Gewalt in die Interaktionen zwischen Polizei und Bürgern gebracht, das nicht vorhanden war, solange diese Interaktionen von traditionellen Zivilbeamten durchgeführt wurden.

Eine Studie der Princeton University kommt zu dem Schluss, dass die Militarisierung der Polizei und der SWAT-Teams „keine erkennbaren Vorteile in Bezug auf die Sicherheit der Beamten oder die Verringerung von Gewaltverbrechen mit sich bringt“. Die Studie, die erste systematische Analyse über den Einsatz und die Folgen militarisierter Gewalt, zeigt, dass „die Militarisierung der Polizei weder die Gewaltverbrechensrate noch die Zahl der angegriffenen oder getöteten Beamten verringert“.

Mit anderen Worten: Die kriegerischen Polizisten machen weder uns noch sich selbst sicherer.

Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Konfrontation mit der Polizei zu sterben, ist für Amerikaner heute achtmal höher als die, von einem Terroristen getötet zu werden.

Das Problem ist, wie ein Reporter zu Recht feststellte, Folgendes:

Es geht nicht darum, dass das Leben so viel gefährlicher geworden ist, sondern darum, dass die Behörden selbst auf harmlose Situationen wie in einem Kriegsgebiet reagieren.

Fügen Sie nun noch Killerroboter zu diesem Szenario hinzu.

Wie lange wird es dauern, bis diese bewaffneten, militarisierten Roboter, die autorisiert sind, tödliche Gewalt gegen amerikanische Bürger anzuwenden, so alltäglich werden wie SWAT-Teams und genauso tödlich?

Wie lange wird es dauern, bis Fehler gemacht werden, die Technologie gehackt wird oder aus dem Ruder läuft, die Roboter auf der Grundlage falscher oder fehlerhafter Informationen eingesetzt und unschuldige Menschen in der Schusslinie getötet werden?

Und wer wird die Schuld und die Haftung für schurkische Killerroboter übernehmen? In Anbetracht der Erfolgsgeschichte der Regierung, wenn es darum geht, sich durch die Inanspruchnahme der qualifizierten Immunität der Rechenschaftspflicht für behördliches Fehlverhalten zu entziehen, ist es denkbar, dass sie auch hier einen Freifahrtschein erhalten würde.

In Ermangelung von Bundesvorschriften oder Richtlinien zum Schutz der Amerikaner vor autonomen Roboter-SWAT-Teams, die mit künstlicher Intelligenz, Überwachung und tödlichen Waffen ausgestattet sind, sind „wir, das Volk“ schutzlos.

Wir nähern uns schnell der Art von autonomen, robotergestützten Attentätern, die laut Terminator im Jahr 2029 zum Einsatz kommen sollen.

Wenn diese Killerroboter dieselbe Entwicklung nehmen wie die militarisierten Waffen, die im Rahmen des 1033-Recyclingprogramms des Pentagons bei den örtlichen Polizeibehörden eingesetzt werden und Amerika in ein Schlachtfeld verwandeln, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie zur ersten Verteidigungslinie bei Interaktionen zwischen Polizei und Bürgern werden.

Einige in der Robotikbranche haben vor der Bewaffnung von Allzweckrobotern gewarnt, die „zur Verletzung von Bürgerrechten oder zur Bedrohung, Schädigung oder Einschüchterung anderer eingesetzt werden könnten“.

Doch dafür könnte es bereits zu spät sein.

Wie Sam Biddle für The Intercept schreibt:

Wie bei jedem Hightech-Spielzeug kann die Versuchung, fortschrittliche Technologie zu nutzen, die institutionellen Sicherheitsvorkehrungen der Polizei übersteigen.

Im ganzen Land gibt es Tausende von Polizeirobotern, und ihre Zahl wächst exponentiell. Es braucht nicht viel an Waffen und Programmierung, um diese Roboter in Killerroboter umzuwandeln, und es ist im Kommen.

Das erste Mal, dass die Polizei einen Roboter als tödliche Waffe einsetzte, war im Jahr 2016, als er mit einem Sprengsatz eingesetzt wurde, um einen Heckenschützen zu töten, der fünf Polizisten erschossen hatte.

Dieses Szenario wurde immer wieder von Polizeikräften vorgebracht, die ihr Arsenal an tödlichen Waffen um Killerroboter erweitern wollen. Doch wie Paul Scharre, Autor von Army Of None: Autonomous Weapons And The Future Of War (Autonome Waffen und die Zukunft des Krieges) erkennt, dass die Darstellung eines Szenarios, in dem die einzigen beiden Optionen darin bestehen, einen Roboter für tödliche Gewalt einzusetzen oder die Polizeibeamten in Gefahr zu bringen, eine falsche Wahl vorgibt, die jegliche Erwägung nicht-tödlicher Optionen ausschließt.

Biddle kommt zu dem Schluss:

Wenn eine Technologie erst einmal machbar und zugelassen ist, neigt sie dazu, sich zu halten. So wie Drohnen, minensichere Lastwagen und Stingray-Geräte von den Schlachtfeldern des Nahen Ostens in die amerikanischen Städte gelangten, ist die Behauptung von Kritikern der … Polizei, dass tödliche Roboter nur in einem von einer Million öffentlichen Notfällen eingesetzt würden, von der Geschichte nicht bestätigt worden. Die jüngste Vergangenheit ist übersät mit Fällen, in denen Technologien, die ursprünglich für die Kriegsführung gedacht waren, stattdessen beispielsweise gegen verfassungsrechtlich geschützte Äußerungen eingesetzt wurden, wie es während der Proteste gegen George Floyd häufig geschah.

Diesen allmählichen Abbau des kulturellen, rechtlichen und politischen Widerstands gegen das, was einst als undenkbar galt, bezeichnet Liz O’Sullivan, Mitglied des Internationalen Komitees für die Kontrolle von Roboterwaffen, als „ein gut ausgearbeitetes Drehbuch zur Normalisierung der Militarisierung“.

Es ist wieder einmal die Analogie mit dem kochenden Frosch, und doch ist mehr im Spiel als nur Militarisierung oder Unterdrückung abweichender Meinungen.

Die Debatte über Killerroboter hat einen philosophischen Hintergrund, den wir nicht übersehen dürfen, nämlich die Ausweitung der Macht der Regierung, die Bürger zu töten.

Obwohl die Regierung gegründet wurde, um die unveräußerlichen Rechte auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück des amerikanischen Volkes zu schützen, hat der tiefe Staat hart daran gearbeitet, uns jeglichen Anspruch auf Leben und Freiheit zu nehmen, während er versucht, uns davon zu überzeugen, dass Glück in faden Beschäftigungen, Unterhaltungsspektakeln und politischen Zirkussen zu finden ist.

Nachdem die Regierung die Macht beansprucht hat, durch den Einsatz einer militarisierten Polizei, die erst schießt und dann Fragen stellt, durch SWAT-Team-Razzien, Razzien ohne Durchsuchung, Todesstrafe, gezielte Drohnenangriffe, grausame geheime Experimente an Gefangenen und ahnungslosen Gemeinschaften, Massenvernichtungswaffen, endlose Kriege usw. zu töten, ist sie dazu übergegangen, „uns, das Volk“ als Kollateralschaden in ihrem Streben nach absoluter Macht zu betrachten.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, befinden wir uns an einem gefährlichen Scheideweg.

Nicht nur unser Leben ist in Gefahr. Unsere ganze Menschlichkeit steht auf dem Spiel.

HINWEIS: Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30. November veröffentlicht und sollte hier erneut veröffentlicht werden, bevor die Behörden von San Francisco ihre Entscheidung als Reaktion auf den öffentlichen Aufschrei heute Morgen rückgängig machten.

Der Verfassungsrechtler und Autor John W. Whitehead ist Gründer und Präsident des Rutherford Institute. Sein Buch Battlefield America: The War on the American People (SelectBooks, 2015) ist online verfügbar unter www.amazon.com. Whitehead kann unter john@rutherford.org kontaktiert werden.