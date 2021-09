Isabelli, eine 16-jährige Schülerin, starb 8 Tage nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer.

Nach Isabellis Tod hat das brasilianische Gesundheitsministerium die Impfung von 12- bis 17-Jährigen gegen COVID-19 ausgesetzt.

Isabelli erhielt ihren Impfstoff von Pfizer am 25. August. Sie starb am 2. September an Herzproblemen.

Isabella hatte einen Tag nach der Impfung Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit und Schläfrigkeit. Am Sonntag, dem 29. August, brachte ihre Mutter (Cristina) sie ins Krankenhaus, nachdem sie über ein Kribbeln in ihrem Körper geklagt hatte. „Der behandelnde Arzt sagte, dass diese Symptome psychologisch auf die Impfung zurückzuführen sein könnten und dass sie entlassen werden würde. Bevor sie das Krankenhaus verließ, wurde Isabelli ohnmächtig“, sagte die Mutter.

Die junge Studentin wurde in ein Krankenhaus in São Paulo gebracht, da wurde festgestellt, dass Isabelli extrem niedrige Werte an roten Blutkörperchen und Hämoglobin aufwies und eine Transfusion von acht Blutbeuteln erforderlich war. Nach einem Krampfanfall wurde sie auf die Intensivstation gebracht. Sie starb am 2. September.

Cristina sagte, dass Isabelli die Impfung bekam, weil sie eine Voraussetzung war, um nach Disney zu fahren, was ihr Traum war. „Sie war immer sehr engagiert. Es gab nur uns beide. Sie war mein Leben, mein Grund zum Leben“, sagte Cristina.

Cristina sagt: „Aus dem Totenschein geht hervor, dass ihre Tochter an drei möglichen Ursachen starb: kardiogener Schock, akuter Myokardinfarkt (Herzinfarkt) und schwere Anämie“.

Aufgrund unerwünschter Reaktionen auf den Impfstoff für 12- bis 17-Jährige hat der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga die Impfung für diese Altersgruppe ausgesetzt und eine Untersuchung ihres plötzlichen Todes eingeleitet:

SAO, BERNARDO, BRASILIEN