Isolation, sagten sie: Xi umarmt Putin und Modi auf wichtigem China-Gipfel – Trump reagiert

Von Tyler Durden

Der Gipfel der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Tianjin, der vom 31. August bis zum 1. September stattfand, war eindeutig eine wirtschaftliche „Machtdemonstration” gegenüber dem Westen, die neben den üblichen formellen Begrüßungen, Reden und Gruppenfotos auch einige nicht ganz so subtile Botschaften enthielt.

Inmitten der freundschaftlichen Atmosphäre, in der sich die Präsidenten Xi, Modi und Putin mit Umarmungen, Händeschütteln und herzlichen Momenten voller Lachen austauschten, soll der Welt damit eine bedeutende Abkehr von der globalen Vorherrschaft der USA und eine Hinwendung zu einer multipolaren Welt signalisiert werden, die zunehmend von Asien, Eurasien und dem Globalen Süden geprägt wird. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Washington mit strengen Sekundärsanktionen gegen alle Nationen droht, die Geschäfte mit Russland machen.

Die Bevölkerung Chinas, Indiens und Russlands macht allein mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung aus, und Staatschefs aus über 20 weiteren Ländern waren ebenfalls vertreten, darunter Weißrussland und die Slowakei.

Der russische Präsident Putin lobte das Treffen als Gipfel des „authentischen Multilateralismus” und forderte ein neues eurasisches Sicherheitsgefüge, das frei von westlichem Einfluss ist. Die Anwesenheit des indischen Premierministers Modi war die erste seit vielen Jahren.

Die NY Times beschrieb „eine Szene im Osten Chinas, die mit ziemlicher Sicherheit für ein Publikum auf der anderen Seite der Welt bestimmt war: Die Staatschefs von China, Russland und Indien, den drei größten Mächten, die nicht mit dem Westen verbündet sind, lächelten und lachten wie gute Freunde, als sie sich am Montag auf einem Gipfeltreffen begrüßten”.

Die Zeitung schrieb weiter: „Es beginnt damit, dass der indische Premierminister Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir W. Putin sich an den Händen halten und einen mit anderen Staats- und Regierungschefs gefüllten Sitzungssaal betreten. Sie gehen direkt auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu, schütteln ihm die Hand und bilden einen engen Kreis. Es werden ein paar Worte gewechselt, bevor sich die Dolmetscher zu ihnen gesellen. Herr Putin lächelt breit, und Herr Modi lacht herzlich. An einer Stelle reicht Herr Modi den beiden Staatschefs die Hand.“

Die Times schreibt weiter, dass der SCO-Gipfel „China und Russland eine Plattform geboten hat, um Partner wie den Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Weißrussland und Pakistan zu versammeln“.

Putin & Modi share warm embrace



Did someone say tariffs? https://t.co/X58RZklRVA pic.twitter.com/AkKukBkEVC — RT (@RT_com) September 1, 2025

Übersetzungen von „X“: Putin und Modi umarmen sich herzlich. Hat jemand „Zölle“ gesagt?

„Die Zukunft ist DA“ – oder was sagt Modi? Was denken Sie darüber?

Verschiedene staatliche Medien haben dieses Thema, sich gegen die militärische und wirtschaftliche Macht Amerikas zu behaupten, hervorgehoben. So sagte beispielsweise ein russischer Staatsmedienvertreter in einem Interview mit einem China-Analysten:

China und Indien können nun gemeinsam gegen die Hegemonie der USA vorgehen – Wang Wen, geschäftsführender Dekan des Chongyang Institute for Financial Studies „Der Drache und der Elefant haben die Weisheit, ihre Differenzen und Grenzkonflikte beizulegen.“

Chinas Xi forderte in seiner Eröffnungsrede die Teilnehmer auf, sich gegen die „Mentalität des Kalten Krieges, Blockkonfrontationen und Mobbing“ zu stellen. Er forderte die Organisation auf, inmitten „globaler Umwälzungen“ „voranzuschreiten“.

All dies geschieht natürlich vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, und China ist einer der wenigen Orte, an denen Putin sich frei bewegen und den roten Teppich genießen kann, wo Staatschefs aus dem Globalen Süden um einen Händedruck oder ein Foto mit ihm buhlen.

Ein in Moskau ansässiger westlicher Journalist versah ein Foto ironisch mit dem Titel: Isolation, heute in China.

Contrast this with the sad image of European leaders being collectively and ceremoniously humiliated at the White House last week https://t.co/3lIjcnJsGD — Alon Mizrahi (@alon_mizrahi) August 31, 2025

Übersetzung von „X“: Vergleichen Sie dies mit dem traurigen Bild der europäischen Staats- und Regierungschefs, die letzte Woche im Weißen Haus gemeinsam und feierlich gedemütigt wurden.

Gautam Bambawale, Indiens ehemaliger Botschafter in China, mahnte jedoch in einem Interview mit CNBC: „Der Drache und der Elefant tanzen noch nicht miteinander. Sie betrachten sich nur von gegenüberliegenden Seiten eines Raumes und versuchen einzuschätzen, welche Auswirkungen die Beziehung zwischen den beiden haben könnte. Es wird Zeit brauchen, bis die Beziehung wieder in Gang kommt.“

Dennoch hat sich über Jahre hinweg gezeigt, dass je mehr Washington den Druck und die Androhung von Sanktionen gegen beide Länder erhöht, desto schneller historische Spannungen und Spaltungen überwunden werden.

Gruppenfoto, auf dem Putin und Xi unzertrennlich zu sehen sind…

JUST IN: 🇨🇳 World leaders take group photo at SCO summit in China. pic.twitter.com/VcZJIuO6L9 — BRICS News (@BRICSinfo) August 31, 2025

Übersetzung von „X“: JUST IN: Weltpolitiker posieren für Gruppenfoto beim SCO-Gipfel in China.

Die russischen Medien haben die Optik wie folgt dargestellt:

Das Argument: Xi wirbt für eine Ordnung, die die globale Governance „demokratisiert“ und die Abhängigkeit von der US-zentrierten Finanzwelt verringert (d. h. weniger Dollar-Dominanz, mehr regionale Institutionen). Putin bezeichnete die SCO als Instrument für „echten Multilateralismus“ und eurasische Sicherheit. Indem er China als Partner und nicht als Rivalen bezeichnete, signalisierte Modi, dass Neu-Delhi sich nicht auf Washingtons Anti-China-Agenda festlegen werde. Das Publikum: Mehr als 20 nicht-westliche Staats- und Regierungschefs waren anwesend, und UN-Generalsekretär António Guterres unterstützte die Organisation der Veranstaltung – kein Clubtreffen im Verborgenen, sondern ein UN-zentrierter Rahmen bei einem von China geleiteten Forum.

Präsident Trump reagierte am Montag auf die klare Botschaft der „Freundschaft“ und „Einheit“ zwischen China, Russland und Indien und schrieb auf Truth Social: „Was nur wenige Menschen verstehen, ist, dass wir nur sehr wenig Handel mit Indien betreiben, während Indien enormen Handel mit uns treibt.“ Er fügte hinzu, dass die USA nach wie vor Indiens „größter Kunde“ seien.

Vizepräsident JD Vance veröffentlichte ebenfalls eine etwas defensive Stellungnahme auf X…

„Der Grund dafür ist, dass Indien uns bisher so hohe Zölle auferlegt hat – die höchsten aller Länder –, dass unsere Unternehmen nicht in der Lage sind, ihre Produkte in Indien zu verkaufen. Das war eine völlig einseitige Katastrophe! Außerdem kauft Indien den Großteil seines Öls und seiner Militärprodukte aus Russland und nur sehr wenig aus den USA. Jetzt haben sie angeboten, ihre Zölle auf null zu senken, aber das kommt zu spät. Das hätten sie schon vor Jahren tun sollen“, schrieb Trump.

Modi schrieb unmittelbar nach Abschluss des Gipfels auf X: „Ich hatte ein ausgezeichnetes Treffen mit Präsident Putin am Rande des SCO-Gipfels in Tianjin. Wir haben Möglichkeiten zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in allen Bereichen diskutiert, darunter Handel, Düngemittel, Raumfahrt, Sicherheit und Kultur. Wir haben uns über regionale und globale Prozesse ausgetauscht, einschließlich der friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine.“