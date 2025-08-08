Israel beginnt, an seinen eigenen Lügen zu ersticken

Dieser Völkermord ist eine ununterbrochene Beleidigung unserer Intelligenz. An diesem Punkt ist es tatsächlich entwürdigend. Die Lügen, die Israel und seine Unterstützer vorgeben müssen zu glauben, werden so lächerlich, dass die Unterstützung Israels jetzt ein Akt der öffentlichen Demütigung und Selbsterniedrigung ist.

Caitlin Johnstone

Netanjahu hat Berichte bestätigt, dass Israel eine extreme Eskalation im Gazastreifen plant, die die totale militärische Besetzung der gesamten Enklave und die ethnische Säuberung der Palästinenser zur Folge haben wird, was die israelische Spin-Maschine als „freiwillige Migration“ bezeichnet.

Um es klar zu sagen: Jeder, der behauptet, die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen wäre „freiwillig“, lügt. Eine Bevölkerung auszuhungern und ihr Land absichtlich unbewohnbar zu machen, ist genau dasselbe, wie sie mit Waffengewalt zu vertreiben. Zu sagen: „Geht oder ihr werdet verhungern“ unterscheidet sich nicht wesentlich von der Aussage „Geht oder ich schieße euch in den Kopf“. Israels geplante Massenvertreibung wird so gewaltsam und unfreiwillig sein wie keine andere in der Geschichte.

Präsident Trump hat diesen Schritt vollständig abgesegnet und wäscht seine Hände in Unschuld, indem er der Presse mitteilt, dass es „so ziemlich von Israel abhängen wird“.

Trump lügt. Es liegt an ihm. Deshalb haben mehr als 600 ehemalige hochrangige israelische Sicherheitsbeamte von Mossad und Shin Bet gerade Trump einen Brief geschickt, in dem sie ihn drängen, Netanjahu zum Frieden in Gaza zu zwingen. Sie wissen, dass der US-Präsident immer die Macht hatte, den Gaza-Holocaust zu beenden; zahllose israelische Insider haben gesagt, dass diese Massengrausamkeit ohne US-Hilfe nicht möglich gewesen wäre.

Trump könnte all dies jederzeit beenden, tut es aber nicht. Das macht ihn zu einem der bösesten Menschen der Welt.

Israeli PM Benjamin Netanyahu now says the shocking images of Gaza’s completely flattened landscape aren’t the result of months of Israeli airstrikes, artillery, and systematic bulldozer operations—but because “Hamas booby traps every single building.”



In his words: “The reason… pic.twitter.com/8VVMKIoEew — Drop Site (@DropSiteNews) August 7, 2025

Dieser ganze Völkermord wird von Lügen angetrieben. Netanjahu sagte gerade Fox News, dass die horrifizierenden Luftaufnahmen der Zerstörung in Gaza, die wir gesehen haben, darauf zurückzuführen sind, dass jedes einzelne Gebäude in Gaza von der Hamas mit Sprengstoff versehen wurde.

„Der Grund für die zerstörten Gebäude ist, dass die Hamas jedes einzelne Gebäude mit Sprengfallen versieht“, sagte Netanjahu. „Wenn wir einmarschieren, lassen wir zuerst die Bevölkerung umziehen, obwohl die Hamas versucht, sie in den Kampfzonen zu halten. Aber nachdem sie umgesiedelt sind und wir beginnen, in die Viertel vorzudringen, die nur noch von Terroristen bewohnt werden, zünden sie diese Sprengfallen. Wir bringen also einen APC, einen gepanzerten Mannschaftstransportwagen, mit einer Menge Sprengstoff hinein. Detonieren ihn. Dadurch werden alle Sprengfallen ausgelöst und die Gebäude stürzen daraufhin ein. Es sind leere Gebäude, keine bewohnten Gebäude.“

Absolut niemand glaubt, dass dies wahr ist. Kein einziger Mensch auf dieser Erde glaubt ernsthaft, dass der Gazastreifen jetzt wie ein Schotterparkplatz aussieht, weil die Hamas in jedem einzelnen Gebäude Sprengstoff angebracht hat. Netanjahu glaubt es nicht. Israels giftigste Befürworter glauben es nicht. Das ist nur ein Teil der ununterbrochenen Lügen, die sie verbreiten, um nicht zuzugeben, was wir alle wissen, dass wir es sehen. Sie haben inzwischen so viele Lügen erzählt, dass sie weiter und weiter lügen müssen, um sich über Wasser zu halten, wie ein Mann, der verzweifelt versucht, nicht zu ertrinken.

Former PM Warns Israel Becoming ‘Leper State,’ Losing GOP Support@LibertarianInst



Former Israeli Prime Minister Naftali Bennett warned that Tel Aviv is losing American support. He said that Israel was increasingly viewed as a “leper state” and “losing the Republican party.”… pic.twitter.com/xIlprRNzSV — Kyle Anzalone (@KyleAnzalone_) August 6, 2025

Der frühere israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat auf seinen Konten in den sozialen Medien eine lange Tirade veröffentlicht, in der er sich darüber beklagt, dass Israels „Status in den Vereinigten Staaten zusammenbricht“, auch bei den Republikanern, da sich die öffentliche Meinung wegen der Ereignisse im Gazastreifen gegen Israel wendet.

Wie nicht anders zu erwarten, wertet Bennett dies nicht als Zeichen dafür, dass Israel den Völkermord in Gaza einstellen sollte, sondern beklagt sich über eine Krise des „Antisemitismus“ in den Vereinigten Staaten und wirft Netanjahu vor, die Amerikaner nicht ausreichend zu propagieren.

„Juden in den Vereinigten Staaten sind einer sintflutartigen Welle von Antisemitismus ausgesetzt, wie ich sie in meinem Leben noch nicht erlebt habe“, stöhnt Bennett und fügt hinzu: „Antisemiten steigern sich darin, den ‚Hunger‘ in Gaza mit dem Holocaust zu vergleichen und so die Erinnerung an den Holocaust zu verringern. Sie tun so, als ob der Vorwurf des Hungers die Bürger Israels, unsere Soldaten, über Generationen hinweg verfolgen würde.“

„Wenn Netanjahus Propagandamänner gegen die Feinde Israels *außerhalb* ein Zehntel des Talents, der Geschwindigkeit und der Hingabe arbeiten würden, mit der sie die Propagandamaschine gegen ihre politischen Rivalen *innerhalb* Israels betreiben, wäre unsere Situation erstaunlich“, schreibt Bennet und sagt, er wolle „ein schnelles und synchronisiertes Erklärungshauptquartier wieder einrichten“.

„Erklärung“ ist die wörtliche Übersetzung des hebräischen Wortes „hasbara“, d.h. pro-israelische Propaganda.

Israel is dropping the term “hasbara” to describe its propaganda efforts and replacing it with “toda’a” (consciousness)



Also plans to spend tens of millions on “influencers and policymakers” pic.twitter.com/fnCPPNrKXv — Brian Tashman (@briantashman) August 1, 2025

Berichten zufolge hat das israelische Außenministerium den Begriff „Hasbara“ inzwischen aufgegeben, da er im Westen mit Völkermord-Propaganda assoziiert wird.

Die Times of Israel berichtet:

„Lange Zeit als hasbara bezeichnet, ein Begriff, der sowohl für Öffentlichkeitsarbeit als auch für Propaganda verwendet wird und in den letzten Jahren mit negativem Beigeschmack behaftet war, bezeichnet das Ministerium seinen Ansatz nun als toda’a – was übersetzt ‚Bewusstsein‘ oder ‚Bewusstheit‘ bedeutet – eine offensichtliche Verlagerung hin zu einer umfassenderen, proaktiveren Nachrichtenübermittlung.“

Sie geben also den Völkermord nicht auf, und sie geben auch die Völkermord-Propaganda nicht auf, sie geben nur das Wort für die Völkermord-Propaganda auf, weil die Menschen dieses Wort mit Propaganda zur Unterstützung des Völkermords in Verbindung bringen.

Das gesamte zionistische Projekt ist auf einem Fundament von Lügen aufgebaut. Und ihre Lügen holen sie langsam ein. Sie sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die Lügen beginnen, das öffentliche Bild, das sie schützen sollen, zu beschädigen.

Wenn ein Lügner als Lügner erkannt wird, werden seine Lügen für immer nur noch als Gegenmittel zu seinen früheren Lügen und als Licht zur weiteren Entlarvung seiner Absichten wirken. Von diesem Zeitpunkt an zeigt jede Lüge, die er erzählt, den Menschen nur noch, wie hässlich sein Charakter und seine Absichten wirklich sind.

Es gibt keine andere Waffe, die auf diese Weise funktioniert. Keine andere Waffe, die, wenn sie gesehen wird, sofort aufhört zu funktionieren, den Angreifer aktiv entwaffnet, anfängt zu reparieren, was er kaputt gemacht hat, und anfängt, ihn anzugreifen.

Die Wahrheit wird am Ende siegen.