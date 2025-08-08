Ghislaine könnte Trump eine Chance geben, Israels Macht über Amerika zu brechen

Paul Craig Roberts

Medienberichten zufolge hat Ghislaine Maxwell Trump freigesprochen, an sexuellen Aktivitäten mit Minderjährigen teilgenommen zu haben. Die liberale Linke wird zweifellos behaupten, dass Ghislaine gelogen hat, in der Hoffnung auf eine Begnadigung durch Trump.

Das ist typischer Unsinn von der amerikanischen liberalen Linken. Ghislaine Maxwell ist die Tochter eines Mossad-Agenten und die Geliebte eines anderen. Illusionen sind nicht ihr Ding. Sie weiß, dass, wenn Trump sie begnadigt, die Begnadigung als Beweis dafür gewertet wird, dass Trump an unerlaubtem Sex beteiligt war und dass er das weiß.

Es gibt eine Sache, die sie im Gegenzug für eine Begnadigung tun könnte. Sie könnte zugeben, dass die Epstein-Operation eine israelische Erpressungsaktion war, um sicherzustellen, dass die Nahostpolitik der USA mit der Israels übereinstimmt. Die von den US-Politikern erklärte Politik – sieben Länder in fünf Jahren – war die Politik von Großisrael.

Diese Enthüllung würde Trump von Israels Kontrolle befreien, und er könnte die amerikanische Außenpolitik von Israel befreien. Es würde auch die unbekümmerte amerikanische Öffentlichkeit von ihren Wahnvorstellungen über Amerikas großen Freund Israel befreien, den Gott uns zu beschützen befiehlt. Es würde deutlich gemacht werden, dass Israel seit mehreren Jahrzehnten amerikanische Leben und amerikanisches Geld zum Nutzen Israels eingesetzt hat.

Wenn Ghislaine diese Wahrheit anerkennen würde, würden die zionistischen amerikanischen Medien und die christlichen Zionisten sie natürlich niederschreien. Aber ihre größte und unmittelbare Gefahr wäre die Ermordung durch den Mossad.

Könnte ihr Leben vor Israels Attentätern geschützt werden, die bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, Irans Top-Wissenschaftler, militärische und politische Führer und die jedes Landes, das Israel Schwierigkeiten bereitet, zu ermorden? Ron Unz hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, in dem er feststellt, dass Israel und die zionistische Bewegung, die Israel gegründet hat, „wahrscheinlich Attentate als Mittel der Staatsführung stärker eingesetzt haben als jede andere politische Einheit in der aufgezeichneten Geschichte. In der Tat haben ihre tödlichen Aktivitäten die der berüchtigten muslimischen Sekte, die vor tausend Jahren den Nahen Osten terrorisierte und diesen Begriff hervorbrachte, leicht in den Schatten gestellt.“

Sicherlich könnte Ghislaine ihr gesellschaftliches Leben in England oder New York nicht wieder aufnehmen. Sie wäre nicht einmal in einem Hochsicherheitsgefängnis sicher. Wenn sie Israels Spionage-/Erpressungsoperation gegen Amerikaner, die die Nahostpolitik der USA beeinflussen sollen, auffliegen lässt, bedeutet ihre Freiheit ihren Tod.

Wenn der US-Geheimdienst in der Lage wäre, ihr eine neue Identität an einem abgelegenen Ort zu verschaffen und sie in Sicherheit zu bringen, ohne dass sich die Leute fragen, warum sie so viele Leibwächter hat, wäre das nicht die Art von gesellschaftlichem Leben, die sie kennt.

Vielleicht könnte Washington mehrere prominente Israelis entführen und als Geiseln gegen Ghislaines Leben festhalten. Aber das würde den Muslimen einen Anreiz geben, Ghislaine zu töten, damit die USA die israelischen Geiseln töten.

Ghislaine hat die Informationen, aber wie bekommt man sie von ihr?

Trumps Schimpfen und Drohungen werden nicht ausreichen. Eine Garantie für ihr Leben muss stark genug sein, damit sie das Risiko eingeht. Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte?