Robert F. Kennedy Jr. hat in einem aktuellen Interview zentrale Kritikpunkte an den mRNA-COVID-19-Impfstoffen geäußert, die lange Zeit von Medien und Behörden als „Verschwörungstheorien“ abgetan wurden. In klaren Worten bestätigte er, dass die mRNA-Technologie nicht nur medizinisch problematisch sei, sondern auch zur Verlängerung der Pandemie beigetragen habe – mit gefährlichen Folgen, insbesondere für Kinder.

💥RFK Jr. hat einige von den Medien als Verschwörungstheorien gebrandmarkte Wahrheiten bestätigt.



▪️MRNA-Covid-19-Impfstoffe haben die „Pandemie” verlängert.

▪️Sie können nicht kontrolliert werden, breiten sich im ganzen Körper aus und verteilen sich in jedes Organ.

▪️Sie haben… pic.twitter.com/hoMqLtZmiv — Don (@Donuncutschweiz) August 8, 2025

mRNA-Impfstoffe verlängerten die Pandemie

Kennedy machte deutlich, dass die mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 nicht gegen andere Atemwegserkrankungen wirken und „nicht besonders gut“ funktionieren. Zwei Hauptprobleme sieht er dabei:

Antigenische Verschiebung durch Mutation

Die mRNA-Impfstoffe richten sich gegen ein einziges Virusprotein – das Spike-Protein. Diese Fokussierung habe laut Kennedy eine antigenische Verschiebung ausgelöst, also eine beschleunigte Virusmutation. Dies habe dazu geführt, dass sich neue Varianten wie Omikron rasch ausbreiteten und der ursprüngliche Impfstoff dagegen wirkungslos wurde. „Die Leute haben Impfungen für die ursprüngliche COVID-Variante bekommen – und sofort mutierte das Virus zum Omikron-Virus, gegen das der Impfstoff unwirksam war.“ Unkontrollierte Verteilung im Körper

Ein weiteres gravierendes Problem sei die unkontrollierte Ausbreitung des Impfstoffs im Körper: „Es gibt keine Kontrolle darüber und keine Vorhersehbarkeit. Also gelangt es in jedes Organ.“ Dabei werde der Körper zu einer Art „Antigenfabrik“, die unreguliert Virusproteine produziert – mit potenziell toxischen Folgen, vor allem bei Überdosierung. Im Gegensatz zu traditionellen Impfstoffen, bei denen die Antigenmenge genau abgestimmt wird, fehle bei der mRNA-Technologie jede Form der Dosiskontrolle.

Herzmuskelentzündungen bei Kindern

Besonders alarmierend: Kennedy spricht von einer „Epidemie von Myokarditis und Perikarditis“, also Entzündungen des Herzmuskels bzw. Herzbeutels – insbesondere bei Kindern.

„Wir haben jetzt diese Epidemien von Myokarditis und Perikarditis gesehen, besonders bei Kindern.“

Diese Aussagen decken sich mit Berichten über gehäufte Herzprobleme nach mRNA-Impfungen bei jungen Menschen – ein Thema, das in der öffentlichen Debatte häufig relativiert oder ausgeklammert wurde.

Fazit: Eine Warnung, die nicht ignoriert werden sollte

Robert F. Kennedy Jr., selbst langjähriger Impfskeptiker und Präsidentschaftskandidat, stellt mit seinen Aussagen die Grundlage der mRNA-Impfpolitik in Frage. Seine Kritik stützt sich auf wissenschaftlich nachvollziehbare Mechanismen und verweist auf reale Gesundheitsrisiken – insbesondere für Kinder und Jugendliche. Ob die etablierten Medien diese Aussagen erneut als „Verschwörung“ abtun oder endlich zur offenen Diskussion bereit sind, bleibt abzuwarten.

Kennedys Appell: Transparenz, Verantwortung und die Rückkehr zu bewährten medizinischen Standards.