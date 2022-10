Israel benutzt Palästinenser als Laborratten mit KI-gesteuerter Waffe am Checkpoint

Das israelische Militär hat im September eine automatische Waffe an einem stark frequentierten Kontrollpunkt in der besetzten Stadt al-Khalil im Westjordanland installiert. Während zunächst berichtet wurde, dass die Waffe eine breite Palette von Geschossen abfeuern kann, erklärt die Armee nun, dass das Gerät nur in der Lage ist, mit Schwammkugeln zu schießen. Die IDF bekräftigt, dass mit der ferngesteuerten Waffe nicht scharf geschossen und hofft, dass dieses System zur Erprobung bewährter Methoden zur Auflösung von Menschenmengen eingesetzt wird. Kritiker behaupten jedoch, das Gerät sei ein weiteres Beispiel dafür, dass Israel die Palästinenser als Versuchskaninchen benutzt, um seine Militärtechnologie als praxiserprobt an Regierungen in aller Welt zu vermarkten.

Die Waffe wurde an einem militärischen Kontrollpunkt in der Al-Shuhada-Straße aufgestellt, einem einst pulsierenden Zentrum des palästinensischen Lebens in Al-Khalil, das heute als Symbol der israelischen Besatzung gilt. Nachdem der israelisch-amerikanische Siedler Baruch Goldstein 1994 29 Gläubige in der Ibrahimi-Moschee erschossen hatte, sperrte Israel die belebte Straße und erklärte sie schließlich zu einem militärischen Sperrgebiet, das nur von Anwohnern passiert werden darf. Nach Angaben von Issa Amro, einem Einwohner von al-Khalil und Gründer der palästinensischen Aktivistengruppe Youths Against Settlements, leben in dem Gebiet 200 Familien, und der Kontrollpunkt wird täglich von rund 300 Familien genutzt.

Die Armee argumentiert, dass diese Waffe zur Niederschlagung von Unruhen eingesetzt wird, da es in der Vergangenheit immer wieder zu Demonstrationen an diesem Kontrollpunkt kam. Amro sagt jedoch, dass dieses Gebiet keine Sicherheitsbedrohung darstellt. „Es besteht kein Sicherheitsbedürfnis, diese automatische Waffe dort zu installieren“, sagte er gegenüber MintPress News. „Es gibt keine Gewalt. Der Kontrollpunkt ist mit vielen Zäunen, Türen und Toren gut geschützt.“

Obwohl die Waffe kein scharfes Feuer abgibt, haben sich die mit Schwamm bestückten Kugeln als tödlich erwiesen. In mehreren Fällen wurden Palästinenser durch diese Kugeln schwer verletzt (z. B. verloren Palästinenser ihre Augen, nachdem sie von Schwammgeschossen getroffen wurden) oder getötet. Der Kontrollpunkt in der Al-Shuhada-Straße war ebenfalls Schauplatz mehrerer Tötungen von Palästinensern durch israelische Streitkräfte.

Amro, der den Kontrollpunkt täglich passiert, ist besorgt über die Genauigkeit und das mögliche Versagen dieser Maschinentechnologie. „Jedes Mal, wenn ich [diesen Kontrollpunkt] passiere, habe ich Angst, dass diese Waffe auf mich, auf Kinder oder Frauen gerichtet ist“, sagte er. „Die Menschen haben Angst.“

Israels Smart Shooter arbeitet mit Armeen in aller Welt zusammen

Die Palästinenser argumentieren, dass das ferngesteuerte Gewehr eine bösere Absicht verfolgt, als die Armee zugeben will. „Israelische Sicherheitsfirmen benutzen Palästinenser als Trainingsobjekte“, sagte Amro. „Die israelische Armee übt ihre neue Technologie [an Palästinensern], um zu testen, ob sie funktioniert, und verkauft sie dann an andere Länder.“

Smart Shooter ist das Unternehmen, das hinter der neu installierten Waffe steht. Laut seiner Website nutzt der israelische Waffenhersteller künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Computer Vision, um herkömmliche Schusswaffen in intelligente Waffen zu verwandeln. Der Slogan des Unternehmens lautet „ein Schuss, ein Treffer“, was darauf hindeutet, dass die Zielerfassungsfunktionen so präzise sind, dass sie bewegliche Objekte mit unglaublicher Genauigkeit treffen können.

Derzeit hat Smart Shooter mehrere Verträge mit ausländischen Militärs in der ganzen Welt abgeschlossen und scheint seinen Kundenkreis zu erweitern. Das Unternehmen hat Verträge mit der israelischen Armee, dem US-Verteidigungsministerium, dem US-Marinekorps, der niederländischen Armee, der indischen Marine und der deutschen Armee abgeschlossen, und seine Technologie wurde für eine Übung im Rahmen des NATO-Arbeitsprogramms zur Terrorismusbekämpfung ausgewählt, bei der es um die Bekämpfung kleiner unbemannter Luftfahrzeuge im Jahr 2020 geht. Die singapurische Armee führt ebenfalls Versuche mit Smart Shooter-Waffen durch.

Smart Shooter-Werbematerial für den Stand des Unternehmens auf der Messe #enforcetac in Deutschland

Smart Shooter hat seine Technologie auch in neuen Ländern vorgestellt, darunter auf Konferenzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Griechenland, England, Frankreich, Spanien, Deutschland und Polen. Außerdem sind Ausstellungen in Australien und der Tschechischen Republik geplant. Ferner sucht das Unternehmen einen Marketingdirektor, der die Geschäftsentwicklung in Indien und Zentralasien leitet, was darauf hindeutet, dass es seinen Einfluss in Asien ausweiten möchte.

Die Geschäftsleitung von Smart Shooter besteht aus Veteranen der israelischen Waffenindustrie. Das Unternehmen wurde von Michal Mor und Avshalom Ehrlich gegründet, die beide zuvor beim israelischen Rüstungsunternehmen Rafael Advanced Defense Systems tätig waren. Rafael hat das berüchtigte israelische Luftabwehrsystem Iron Dome entwickelt und eine Raketentechnologie geschaffen, die unzählige Palästinenser vertrieben und getötet hat. Der Vizepräsident für Geschäftsentwicklung von Smart Shooter, Abraham Mazor, und die Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung, Sharone Aloni, arbeiteten bei Elbit Systems und der israelischen Luftwaffe, bevor sie zu Smart Shooter kamen. Elbit Systems ist ein wichtiger Lieferant von Drohnen für das israelische Militär, arbeitet mit der israelischen Polizei zusammen und ist einer der Hauptlieferanten des elektronischen Erfassungszaunsystems für die Apartheidmauer im Westjordanland. Der Vizepräsident und Geschäftsführer des Unternehmens in den USA, Scott Thompson, arbeitete bei Israel Aerospace Industries. Und Generalmajor Nitsan Alon, der mehr als 30 Jahre in der israelischen Armee diente, ist ebenfalls im Verwaltungsrat des Unternehmens vertreten.

Die Geschäftsführung von Smart Shooter setzt sich aus Veteranen der israelischen Waffenindustrie zusammen

Palästina als Überwachungsprüfstelle

Die technologischen Fortschritte Israels haben die Besetzung Palästinas digitalisiert und die besetzten Gebiete zu einem Testgelände für Überwachungs-, Spionage- und Waffentechnologien gemacht.

Dies geschieht auf vielfältige Weise und oft in Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen. Giganten der sozialen Medien arbeiten mit der israelischen Regierung zusammen, um Nutzerdaten zu sammeln und palästinensische Inhalte zu zensieren. Die digitale Überwachung wird an Kontrollpunkten und bei Protesten eingesetzt, hat sich aber durch den Einsatz von Gesichtserkennung deutlich verbessert. Die Stadtverwaltung von Jerusalem hat rund 1.000 Kameras installiert, die Objekte erkennen können, wobei 10 % der Kameras mit Servern verbunden sind, die die Daten analysieren. In al-Khalil werden Kameras zur Gesichtserkennung eingesetzt, um Palästinenser zu identifizieren, ohne ihre Ausweise zu überprüfen. Die israelische Gesichtserkennungstechnologie wurde durch die Nachricht von Blue Wolf, einer Datenbank, die mithilfe von Smartphones Bilder von palästinensischen Gesichtern sammelt, als noch unheimlicher und dystopischer dargestellt. Blue Wolf ist jedoch nur ein Rädchen im Getriebe der technischen Apartheid. Die Smartphone-App ist Teil eines größeren Projekts mit dem Titel Wolf Pack, das darauf abzielt, ein Profil aller Palästinenser im Westjordanland zu erstellen, das Angaben zu ihrer Familiengeschichte, ihrer Ausbildung und ihrer Sicherheitseinstufung enthält. Und die Pegasus-Software, die von der israelischen Cybersicherheitsfirma NSO Group entwickelt wurde, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Israel Überwachungstechnologie an Palästinensern testet, bevor es sie weltweit einsetzt. Im Jahr 2021 wurde bekannt, dass die Geräte von sechs palästinensischen Menschenrechtsaktivisten mit Pegasus gehackt wurden. Heute ist bekannt, dass mindestens 45 Länder von Pegasus-Hacks betroffen waren.

Mit dem Gütesiegel des israelischen Militärs kann die israelische Waffenindustrie ihre neuen Produkte besser in anderen Ländern vermarkten, indem sie ausdrücklich behauptet, sie seien „kampferprobt“. So wurde beispielsweise Stinktierwasser, eine säuerlich riechende Flüssigkeit, mit der Demonstranten zerstreut werden, erstmals im Westjordanlanddorf Bilin eingesetzt, und die Hermes-900-Drohne von Elbit debütierte während des israelischen Krieges gegen Gaza im Jahr 2014. Dieses bewährte Siegel hat Israel den Weg zum achtgrößten Waffenexporteur der Welt geebnet. Und unterstützt von einem boomenden Tel Aviver Technologiesektor wird Israels Waffengeschäft noch lukrativer werden – auf Kosten palästinensischer Leben.