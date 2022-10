Ein offener Brief: Exzessive Todesfälle, Missbrauch von medizinischen Rechten, erzwungene Prozesse – das Desaster von Covid geht in WA weiter

Sehr geehrter Dr. Robertson, oberstes Gesundheitsamt von Westaustralien,

Ich schreibe Ihnen als Kollege und Landsmann aus Westaustralien. Ich möchte meine wachsende Besorgnis über die Impf- und Auffrischungsvorschriften für medizinisches Personal zum Ausdruck bringen, die Sie Ende August erneuert haben.

Sie geben an, dass der Zweck dieser Vorschriften darin besteht, „die Ausbreitung von Covid in gefährdeten Bevölkerungsgruppen in Westaustralien einzudämmen und das Risiko für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, zu verringern“.

Auf der Grundlage der medizinischen Erkenntnisse hier und in Übersee sehe ich keine vernünftige Rechtfertigung mehr dafür, Kollegen vor die Wahl zu stellen, sich entweder impfen zu lassen oder die finanziellen und gesundheitlichen Folgen eines faktischen Arbeitsverbots zu tragen.

Die Impfstoffe schränken die Ausbreitung nicht ein

Es ist klar, dass diese Injektionen die Ausbreitung von Covid nicht einschränken. Die Beweise für eine Eindämmung der Ausbreitung waren selbst dann schwach, als die Impfpflicht während der Delta-Welle im vergangenen Jahr eingeführt wurde. Die Schutzwirkung gegen symptomatische Infektionen ließ schnell nach, und selbst damals waren Durchbruchsinfektionen häufig. Eine prospektive Längsschnitt-Kohortenstudie in britischen Haushalten im Oktober 2021 ergab, dass „vollständig geimpfte Personen mit Durchbruchsinfektionen eine ähnliche Spitzenviruslast aufweisen wie ungeimpfte Fälle und die Infektion im häuslichen Umfeld wirksam übertragen können, auch auf vollständig geimpfte Kontaktpersonen“.

Seit Omikron haben sich die neuen Subvarianten mit hoher Geschwindigkeit ausgebreitet, obwohl 95 % unserer Bevölkerung doppelt und über 80 % dreifach geimpft sind. Mit jeder weiteren Dosis wurde die Wirksamkeit des Impfstoffs schwächer, hielt kürzer an und wurde schließlich negativ, sodass die Infektionsraten bei Geimpften nun höher sind als bei Ungeimpften. In New South Wales beispielsweise besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Impfungen und den Krankenhausaufenthaltsraten der Bevölkerung.

Dies ist immunologisch sinnvoll, da die Impfstoffe so konzipiert wurden, dass sie eine Antikörperreaktion gegen das ursprüngliche Wuhan-Spike-Protein hervorrufen, aber mit über 30 Mutationen haben wir eine Immunflucht erlebt, die zu Durchbruchsinfektionen geführt hat. Es gibt auch berechtigte Bedenken hinsichtlich des Phänomens der immunologischen Prägung, bei dem die Immunantwort auf das ursprüngliche Antigen die Fähigkeit des Immunsystems verringert, auf abweichende Antigene zu reagieren. Diese Beeinträchtigung des Immunsystems könnte die verlängerte Infektiosität erklären, die bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften in einer kürzlich durchgeführten Kohortenstudie beobachtet wurde.

Es gibt also keinen Beweis dafür, dass diese Impfstoffe die Ausbreitung in gefährdeten oder nicht gefährdeten Populationen wirksam reduzieren.

Die Massenimpfkampagne und die Impfverordnungen haben die Pandemie möglicherweise verlängert. Interessant ist, dass in Ländern mit niedrigen Impfraten die Zahl der Covid-Fälle laut Our World in Data wesentlich geringer ist. Vergleichen Sie z. B. Australien, das Vereinigte Königreich und Amerika mit Südafrika, oder vergleichen Sie Länder mit hohem Einkommen mit Ländern mit mittlerem und niedrigem mittlerem Einkommen.

In einer wichtigen Aktualisierung ihrer Leitlinien für die öffentliche Gesundheit im vergangenen Monat unterscheiden die US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention nicht mehr zwischen Geimpften und Ungeimpften und erkennen damit an, dass der Impfstoff die Übertragung des Virus nicht verhindern kann.

Können Sie angesichts dieser Informationen bitte erläutern, warum Sie weiterhin ein Mandat für Gesundheitspersonal für notwendig halten, um die Ausbreitung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen zu begrenzen?

Die Verringerung des Krankheitsrisikos ist eine persönliche Gesundheitsentscheidung

Die Impfstoffe verhindern die Covid-Übertragung nicht, aber sie können den Schweregrad der einzelnen Erkrankungen verringern. Sie können daher eher als vorbeugende Behandlung, denn als Impfstoffe im Sinne der traditionellen Definition dieses Begriffs angesehen werden. Da es keine externen Auswirkungen auf die Gemeinschaft gibt, sollten die Menschen das Recht haben, diese Behandlung auf der Grundlage ihrer persönlichen Abwägung der gesundheitlichen Vorteile und Risiken frei zu wählen.

Im Mittelpunkt der medizinischen Ethik stehen die Grundsätze der informierten Zustimmung und der körperlichen Autonomie. Im australischen Impfhandbuch wird betont, dass vor einer Impfung eine gültige Einwilligung freiwillig gegeben werden muss, „ohne unangemessenen Druck, Zwang oder Manipulation“. Eine obligatorische Behandlung oder Impfung widerspricht diesen ethischen Grundsätzen und nimmt dem Einzelnen die Wahlfreiheit.

Es ist zu bedenken, dass bei diesen Injektionen eine neue Impfstofftechnologie zum Einsatz kommt. Sie befinden sich noch im Versuchsstadium, während Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit für die Bevölkerung gesammelt und ausgewertet werden.

Eine experimentelle Behandlung vorzuschreiben, widerspricht der seit Langem etablierten hippokratischen Ethik, dem Nürnberger Kodex und der Erklärung von Helsinki. Letztere wurde nach den schrecklichen Erfahrungen mit erzwungenen medizinischen Eingriffen unter dem totalitären Regime in Deutschland in den 1940er-Jahren verkündet und international angenommen, durchgeführt von Ärzten, die argumentierten, dass die Behandlungen gerechtfertigt seien, weil „das Wohl des Staates Vorrang vor dem des Einzelnen“ habe.

Da die Ungeimpften kein Risiko für die Geimpften darstellen, scheint die einzige Rechtfertigung für die Impfpflicht nun das paternalistische Argument zu sein, dass unsere Kollegen vor ihren eigenen Entscheidungen über ihre Gesundheit geschützt werden müssen.

Können Sie bitte erklären, warum dies ein ständiges Notstandsmandat für die öffentliche Gesundheit rechtfertigt?

Nutzen und Risiko der Impfung

Bei Menschen im erwerbsfähigen Alter, für die diese Mandate gelten, ist Covid grundsätzlich eine milde Krankheit, und das individuelle Todesrisiko ist sehr gering. Australische Daten zeigen eine Sterblichkeitsrate von 0,06 Prozent in der Altersgruppe der 20- bis 70-Jährigen, verglichen mit 3,1 Prozent bei den über 70-Jährigen. Beide Zahlen sind wahrscheinlich zu hoch angesetzt, da die Todesfälle durch Covid auch diejenigen einschließen, die mit Covid und nicht an Covid gestorben sind.

Der potenzielle gesundheitliche Nutzen dieser Impfstoffe muss gegen die potenziellen Risiken abgewogen werden. Wir wissen, dass das Virus-Spike-Protein hochgradig toxisch ist, da es Endothelzellen schädigt, Entzündungen und Mikrogerinnung sowie andere bedeutende Gewebeeffekte hervorruft. Dennoch ist es dieses Protein, das der Impfstoff unseren Zellen vorschreibt. Wir wissen auch, dass das Spike-Protein nach der Impfung länger bestehen bleibt als nach einer natürlichen Infektion, da natürliches Uridin durch synthetisches Pseudouridin ersetzt wurde, um die Stabilität der mRNA-Formulierung zu verbessern. Während die natürliche mRNA im Körper innerhalb von Stunden abgebaut wird, lassen sich mRNA und Spike-Protein noch mindestens zwei Monate nach der zweiten Impfdosis in den Lymphknoten nachweisen.

Seit der Einführung der Impfstoffe haben Pharmakovigilanzdaten aus der ganzen Welt eine noch nie dagewesene Anzahl von Berichten über unerwünschte Wirkungen gezeigt, vorwiegend bei Personen unter 70 Jahren.

Eine kürzlich durchgeführte Neuanalyse der Daten der klinischen Phase-III-Studie ergab ein um 16 % höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und ein um 43 % höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse in der Impfgruppe. Eine kürzlich durchgeführte Nutzen-Risiko-Bewertung von Auffrischungsimpfungen bei jungen Erwachsenen ergab, dass für jede verhinderte Covid-Krankenhauseinweisung 18-98 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftraten, was auf einen Netto-Schaden durch die Impfpflicht in dieser Altersgruppe hindeutet.

Gut konzipierte Studien zeigen ein erhöhtes Risiko für Herzmuskelentzündungen nach den Impfungen, insbesondere bei jungen Männern (hier, hier und hier), was bei ungeimpften Personen nach einer Covid-Infektion nicht beobachtet wird.

Vor diesem Hintergrund ist es besorgniserregend, dass eine beträchtliche Anzahl junger Sportler im vergangenen Jahr unerwartet an einem Herzstillstand gestorben sein soll, ohne dass es eine kardiologische Vorgeschichte oder Symptome gab. Ähnlich besorgniserregend ist die hohe Zahl von Fehlgeburten, Menstruationsstörungen und perinatalen Todesfällen seit der Einführung des Impfstoffs, die noch nicht untersucht worden sind.

Noch alarmierender sind die Hinweise auf eine erhöhte Sterblichkeit.

Derzeit ist in der gesamten westlichen Welt eine überhöhte Sterblichkeitsrate zu beobachten, die in Australien 16 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt (ohne 2020) liegt. Die Kurve der Übersterblichkeit begann um den Höhepunkt der Impfkampagne herum anzusteigen, also lange vor der Omikron-Welle. Besorgniserregend ist, dass die Daten der Lebensversicherung OneAmerica, der Society of Actuaries (Tabelle 5.7) und einer deutschen versicherungsmathematischen Studie zeigen, dass die Übersterblichkeit nicht bei älteren Menschen, sondern bei jungen Menschen und der versicherten Erwerbsbevölkerung auftritt, einer Gruppe, von der wir normalerweise erwarten, dass sie durch den „healthy worker effect“ vor hoher Sterblichkeit geschützt ist.

In einem Bericht der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, um die Zulassung der Pfizer-Injektionen zu rechtfertigen, wird darauf hingewiesen, dass die Daten der sechsmonatigen randomisierten kontrollierten Studie eine höhere Gesamtmortalität in der geimpften Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe zeigten, und auf Seite 23 heißt es: „Es gab insgesamt 38 Todesfälle, 21 in der COMIRNATY-Gruppe und 17 in der Placebogruppe“.

Auch wenn dies nicht automatisch bedeutet, dass diese überzähligen Todesfälle direkt mit den Impfstoffen in Verbindung stehen, kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen und muss eindeutig untersucht werden. Es ist beunruhigend, dass keine Regierung oder Gesundheitsbehörde, die für die Impfstoffe wirbt, einen ernsthaften Versuch unternommen hat, diese unerwünschten Ereignisse zu analysieren, und das fast zwei Jahre nach der Markteinführung.

Diese Erkenntnisse haben Kollegen aus der ganzen Welt dazu veranlasst, eine internationale medizinische Krise auszurufen und einen weltweiten Stopp der Impfkampagnen zu fordern.

Können Sie bitte mitteilen, ob Sie diese beunruhigenden Sicherheitssignale berücksichtigt haben, als Sie letzten Monat die Mandate für das Gesundheitspersonal verlängert haben?

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit müssen verhältnismäßig sein

Als Arbeitsmediziner weiß ich, wie schwierig es ist, zwischen individuellen und bevölkerungsbezogenen Gesundheitsrisiken abzuwägen. Eine wichtige Lehre aus dem Gesundheits- und Sicherheitsmanagement am Arbeitsplatz ist, dass die Gewährung eines gewissen Maßes an Autonomie und Entscheidungsspielraum für das Sicherheitsmanagement bei den Arbeitnehmern zu deutlich besseren Gesundheits- und Verletzungsergebnissen führt. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass Sicherheitsmaßnahmen, die auf autoritäre Weise von oben nach unten und ohne Mitwirkung der Betroffenen durchgesetzt werden, das gewünschte Ergebnis erzielen, auch wenn sie noch so gut gemeint sind.

Vor dieser Pandemie entsprach die bewährte Praxis des öffentlichen Gesundheitsmanagements diesen Grundsätzen. Man war sich darüber im Klaren, dass die öffentliche Gesundheit das Vertrauen der Öffentlichkeit voraussetzt, das durch eine offene, transparente Kommunikation darüber erreicht wird, was bekannt ist und was nicht, durch die Erläuterung wissenschaftlicher Erkenntnisse, durch die Bereitstellung von Daten, die frei für Analysen und Diskussionen sind, und durch Empfehlungen, anstatt die Öffentlichkeit zu wünschenswerten Maßnahmen zu zwingen. Risikokommunikation wurde immer mit dem Ziel betrieben, unangemessene Panik zu vermeiden, da ein ruhiger und überlegter Umgang mit einem Notfall zu besseren Ergebnissen führt. Aus unerklärlichen Gründen sind diese Grundsätze einem angstgetriebenen, autoritären Ansatz für eine Krankheit gewichen, deren Sterblichkeitsrate unter 70 Jahren nicht höher ist als bei der saisonalen Grippe.

Bis heute ist es schwer zu verstehen, warum nicht ein traditioneller, risikostratifizierter Ansatz gewählt wurde, wie z. B. der „fokussierte Schutz“, der auf ältere und gefährdete Menschen abzielt, wie er von erfahrenen Epidemiologen in der Erklärung von Great Barrington vom Oktober 2020 befürwortet wurde.

Das Gesetz über die öffentliche Gesundheit von 2016, das Sie ermächtigt, während eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit Anordnungen zu treffen, enthält in Abschnitt drei wichtige Grundsätze der Nachhaltigkeit, der Verhältnismäßigkeit und des Vorsorgeprinzips. Dazu gehört die Anforderung, Schaden für die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, sicherzustellen, dass die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit „in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung des Risikos und der Folgen für die öffentliche Gesundheit stehen“ und dass „Maßnahmen, die die geringsten negativen Auswirkungen haben, vor Maßnahmen mit größeren negativen Auswirkungen ergriffen werden“.

Können Sie unter Berücksichtigung einer ganzheitlichen, evidenzbasierten Sichtweise auf Covid und die mRNA-Impfstoffe in dieser Altersgruppe bitte erläutern, wie die Anweisungen für das Gesundheitspersonal in einem angemessenen Verhältnis zum individuellen Risiko und zum Risiko der Bevölkerung stehen?

Meiner Ansicht nach offenbaren sie eine isolierte, engstirnige Herangehensweise an ein einzelnes Krankheitsresultat, die die Nebeneffekte auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung, der sie dienen sollen, außer Acht lässt.

Meiner Meinung nach verstoßen sie gegen Abschnitt 3 des Public Health Act 2016. Sie sollten so schnell wie möglich aufgehoben werden, wenn weiterer Schaden für die öffentliche Gesundheit vermieden werden soll.

Es ist mehr als an der Zeit, unseren nicht geimpften Kollegen die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Steven Overmeire

Dr. Steven Overmeire ist ein unabhängiger Arbeitsmediziner in privater Praxis in Perth.