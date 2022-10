„Das Vorgehen der OPEC zeugt von einem schwerwiegenden geopolitischen und geoökonomischen Fehler der USA“

Gestern drehte sich alles um Öl, Geopolitik und geostrategische Fehler, und im Hintergrund ging es um Innenpolitik, das Eingestehen vergangener Fehler und den Versuch, sie wiedergutzumachen. Ironischerweise geschah das alles am Jom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag, der 1973 einen Krieg im Nahen Osten auslöste und dann die Energiekrise auslöste, die zum Zusammenbruch des westlichen politisch-wirtschaftlichen Modells nach dem Zweiten Weltkrieg führte und den globalen Neoliberalismus einläutete.

Die OPEC+ einigte sich mit Russland darauf, die Fördermenge ab November und bis 2023 um 2 Mio. Barrel pro Tag zu kürzen, was die Energiepreise in die Höhe trieb und dazu führte, dass eine Reihe von Forderungen laut wurden, dass der Ölpreis in naher Zukunft wieder die 100-Dollar-Marke überschreiten sollte. Dies geschah, nachdem die Benzinvorräte in den USA um 4,7 Mio. Barrel auf den niedrigsten Stand seit November 2014 gesunken waren, obwohl die Nachfrage offensichtlich gesunken war.

Das Weiße Haus reagierte wütend. In der offiziellen Erklärung hieß es, Präsident Biden sei „enttäuscht von der kurzsichtigen Entscheidung“, die Produktion zu kürzen. Der Pressesprecher des Weißen Hauses beschuldigte die OPEC+, sich mit Russland verbündet“ zu haben. Inoffiziell war die Reaktion wahrscheinlich noch schärfer, da eine solche Kürzung als feindlicher Akt“ bezeichnet worden war. Doch auch die Botschaft Saudi-Arabiens an das Weiße Haus hätte nicht deutlicher ausfallen können.

Die Saudis haben sich von Swing-Produzenten, die den USA in schwierigen Zeiten helfen, zu Produzenten entwickelt, die die Preise senken, um sie hoch zu halten, und das unter einem Staatschef, der Touristenresorts im westlichen Stil baut und Raves veranstaltet(!) Das zeugt von einem erschütternden geopolitischen und geoökonomischen Fehler der USA, der durch ihr vielschichtiges Versagen in der Energiepolitik noch verstärkt wird. Längerfristig stellt sich die Frage, ob sich die OPEC+, die sich selbst zu einem geostrategischen Problem für die USA gemacht hat, als ein ebenso großer Fehler erweisen wird.

Die kurzfristigen politischen Reaktionen der USA bestehen darin, das zu verdoppeln, was nicht funktioniert:

Weitere 10 Mio. Barrel werden aus der strategischen Erdölreserve entnommen, die nicht unerschöpflich ist und in einem geopolitischen Notfall benötigt werden könnte.

Zusätzliche verantwortungsvolle Maßnahmen zu prüfen, um die heimische Produktion kurzfristig weiter zu steigern“. Es ist jedoch keine unmittelbare Reaktion des Privatsektors möglich, wenn die längerfristigen Aussichten immer noch darin bestehen, die fossilen Brennstoffe abzuschalten.

Aufforderung an die US-Energieunternehmen, die Preise an den Zapfsäulen zu senken, indem sie die historisch große Lücke zwischen den Großhandels- und den Einzelhandelsgaspreisen schließen, die bei den meisten Einzelhändlern bereits gering ist.

Beratung mit dem Kongress über zusätzliche Instrumente und Befugnisse, um die Kontrolle der OPEC über die Energiepreise zu verringern. Es wird sogar geflüstert, dass dies auch den sogenannten NOPEC-Gesetzentwurf einschließt, der 2007 ins Gespräch gebracht, aber nie in Kraft gesetzt wurde und der darauf abzielt, den Schutz der staatlichen Immunität aufzuheben und es dem internationalen Ölkartell OPEC und seinen nationalen Ölgesellschaften zu ermöglichen, nach dem US-Kartellrecht wegen wettbewerbswidriger Versuche, die weltweite Versorgung mit Erdöl zu begrenzen, verklagt zu werden.

Beschleunigung der Umstellung auf saubere Energie ohne die dafür erforderlichen Mineralien oder Lieferketten, indem die Abhängigkeit von in den USA hergestellten und produzierten sauberen Energien und Energietechnologien erhöht wird“.

Obwohl Kirby im Weißen Haus von einer „Verringerung der Abhängigkeit von ausländischer Ölproduktion“ spricht, berichtet das Wall Street Journal, dass die „USA die Sanktionen gegen Venezuela lockern wollen, um Chevron das Pumpen von Öl zu ermöglichen“: also ein winziger Gewinn an Öl und ein massiver Verlust an Abschreckungswirkung und Gesichtsverlust.

Sehen Sie, wie sich die geopolitischen und geoökonomischen tektonischen Platten verschieben? Sehen Sie, wie dies die Märkte beeinflusst? Wenn nicht, sind Sie im falschen Spiel.

Vor einem Hintergrund, in dem die Ölpreise aufgrund der Zerstörung des Angebots als Reaktion auf die Zerstörung der Nachfrage durch die Straffung der Geldpolitik steigen, ist ein Schwenk der Fed nicht möglich. Die Fed-Vertreter Daly und Bostic haben das gestern deutlich gemacht – „keine Zinssenkungen im Jahr 2023“ -, aber die Geopolitik erledigt die Arbeit für sie, wenn man sie sehen will. Vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit den guten ADP-Beschäftigungszahlen und dem ISM-Bericht für das nicht-verarbeitende Gewerbe stiegen die Anleiherenditen in der Tat: US-2er-Anleihen stiegen von 4,08 % auf 4,19 % und schlossen bei 4,14 %; 10er-Anleihen stiegen von 3,62 % auf 3,78 % und schlossen bei 3,74%.

Also weiter zur Sühne.

Einige ziehen Vergleiche zwischen Biden, der offenbar beschlossen hat, 2024 erneut zu kandidieren, und Carter. Beide hatten eine rasant steigende Inflation zu verantworten, die durch die Energiepreise verursacht wurde. So auch Nixon, dessen Probleme mit dem Jom-Kippur-Krieg von 1973 und dem darauf folgenden massiven, vorsätzlichen, durch geopolitische Angebotszerstörung verursachten Anstieg der Ölpreise begannen.

Carter versuchte, US-Geiseln mit Gewalt aus dem Iran zu befreien, und scheiterte, während die arabische Presse berichtet, dass Biden als Gegenleistung für die Freilassung von zwei US-Geiseln 7 Mrd. Dollar an ein zahlungsunfähiges Teheraner Regime überweisen will, das seine eigene Bevölkerung nicht unter Kontrolle halten kann.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Carter, ein progressiver Politiker, den neoliberalen Weg der USA einleitete, während Biden, der weit weniger progressiv ist, Persönlichkeiten ernannt hat, die entschlossen sind, die Politik in eine weniger borkische Richtung zu lenken („größer ist immer besser“). Und während Nixon „nach China ging“, kehrt Biden nach Hause zurück.

Der Journalist @lhfang sagt über die USA: „Es gibt einen Konsens über den Wunsch nach einer Wirtschaft, die weniger von den Reichen und Sonderinteressen dominiert wird, weniger Monopolmacht, weniger Gier und sinnloses Konsumverhalten. Dieses Gefühl findet sich auf der Linken und der Rechten, aber es gibt keine klare Sprache, um dieses Gefühl zu beschreiben“. Matt Stoller, Experte für diesen Bereich, antwortet: „Die Anti-Monopol-Bewegung erstreckt sich über beide Parteien und verändert die Handels- und Kartellpolitik. Es gibt noch keine gemeinsame politische Sprache“.

Erinnern Sie sich daran, was ich über unser Bedürfnis nach einem ideologischen „-ismus“ gesagt habe, der erklärt, was in einer chaotischen Welt zu tun ist, in der nichts mehr so funktioniert, wie es einmal war? Und dass man, solange man sich nicht auf eine Ideologie geeinigt hat, Schwierigkeiten hat, die Politik voranzutreiben, die man benötigt? In der Zwischenzeit werden wir weiterhin sehr unterschiedliche Antworten bekommen, die nicht funktionieren werden… wie wir an der Kombination von amerikanischer Energie- und Außenpolitik sehen.

Auf lange Sicht wird der „-ismus“, der für die USA am besten funktionieren wird, eine verbrämte, verwässerte Version des Merkantilismus sein. Sogar die grüne Energiepolitik, die sie fördern, ist das.

Im Vereinigten Königreich erleben wir die gegenteilige Reaktion auf das Scheitern des Konsenses: Fundamentalismus – in der neoliberalen Variante. (Ein solcher Impuls ist bei Religionen wie dem Neoliberalismus häufig der Fall.)

Premierministerin GaLizriel hielt eine Parteitagsrede, in der sie sagte: „Ich habe einen Sturm in mir“, sie werde das Vereinigte Königreich „durch den Sturm“ bringen. Nun, jemand benutzt Magie, um einen Sturm heraufzubeschwören und die Überlebenden eines Schiffbruchs zu quälen, wie es im gleichnamigen Shakespeare-Stück geschieht. Ihr wichtigstes politisches Argument war: „Ich werde Ihnen nicht sagen, was Sie tun, denken oder wie Sie leben sollen. Es interessiert mich nicht, wie viele Zwei-für-eins-Angebote Sie im Supermarkt kaufen.“ Wir werden also einen geopolitischen und geoökonomischen Krieg im Alleingang ausfechten, der mit Keksen angeheizt wird: wie ermächtigend britisch!

In Europa gibt es immer noch nicht genug Sühne. Der deutsche Wirtschaftsminister war kurz davor, die USA und andere Verbündete wegen der Preise, zu denen sie ihnen Flüssigerdgas verkaufen, um sie in diesem Winter warm zu halten, der „Kriegsgewinnlerei“ zu bezichtigen. Wie Javier Blas von Bloomberg feststellt, überbietet Europa ärmere, asiatische Käufer für LNG, um seine eigenen enormen geostrategischen und energiepolitischen Fehler zu kompensieren, sodass weitaus weniger wohlhabende Menschen darunter zu leiden haben: und dennoch besitzt es die Unverfrorenheit, vorzuschlagen, dass es „Kumpelpreise“ erhalten sollte, um seinen eigenen Schmerz zu lindern.

Auch innerhalb der EU herrscht Unmut über die deutschen Energiesubventionen in Höhe von 200 Mrd. EUR, die zu den bisherigen Subventionen in Höhe von 65 Mrd. EUR hinzukommen. Anstatt eine EU-Kriegswirtschaft“ mit Rationierung zu planen, sehen wir uns stattdessen 27 rivalisierenden europäischen Kriegswirtschaften gegenüber, die sich alle gegenseitig um Marktanteile bekämpfen. Deutschland behauptet, dass seine tieferen Taschen, die das Ergebnis der Tatsache sind, dass es am meisten vom Euro profitiert hat, bedeuten, dass es seine nicht wettbewerbsfähige Energieindustrie aussubventionieren kann, während alle anderen in Europa ihre verlieren. Ist es eine Überraschung, dass nach Italien nun auch Spanien und Belgien vor den Risiken für den Binnenmarkt warnen, die sich aus solchen deutschen Maßnahmen ergeben?

Das Gleiche gilt, wenn die EZB eingreift, um zu helfen, wie es in einigen Fällen gemunkelt wird: Wenn sie ihre Bilanz konstant hält, indem sie einige Aktiva (z.B. deutsche Schulden?) verkauft, um andere zu kaufen (z.B. italienische Schulden? von denen sie bereits der Hauptkäufer ist), dann ist das eine Ausweitung des differenzierten Kreditsystems, von dem ich behaupte, dass es in meiner Sichtweise „MMT und höhere Zinsen“ unvermeidlich sein wird. Allerdings würde die EZB zwischen Ländern differenzieren, nicht zwischen Sektoren innerhalb eines Landes. Das wird politisch verzweifelt sein und bei einigen sehr unpopulär.

Sehen Sie, wie sich die geopolitischen und geoökonomischen tektonischen Platten verschieben? Sehen Sie, wie dies die Märkte beeinflusst? Wenn nicht, sind Sie im falschen Spiel.

Aber es ist immer noch Zeit, zu büßen.