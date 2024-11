Israel demaskiert

M. Reza Behnam

„Du kannst alle Blumen abschneiden, aber du kannst den Frühling nicht verhindern.“ ~ Pablo Neruda

Seit über einem Jahr haben die Kriegsherren in Israel und den Vereinigten Staaten, unterstützt von den Konzernmedien, die Wahrheit unter den Trümmern von Gaza begraben. Die US-Mainstream-Medien haben sich als Holzfäller und Wasserträger für das Imperium betätigt.

Um zu verstehen, wie es soweit gekommen ist, müssen wir uns die Worte des schottischen Autors Walter Scott aus dem 19. Jahrhundert zu eigen machen, der schrieb: „Oh, was für ein verworrenes Netz weben wir, wenn wir uns zunächst im Betrügen üben.“

Scotts Überlegungen helfen zu verstehen, wie die Medien das schreckliche Leiden der Palästinenser und Israels völkermörderische Kampagne in Gaza in eine weitere Nachrichtengeschichte verwandelt haben – ein „akzeptabler“ Anstrich, während wir unserem täglichen Leben nachgehen. Sie geben auch Aufschluss darüber, wie das blutgetränkte israelische Regime als das Opfer, der gute Soldat und verteidigungswürdig dargestellt wird.

Israel ist alterprobt in Informationstäuschung. Ein halbes Jahrhundert lang hat es das Narrativ bestimmt und das Informationsumfeld kontrolliert, um seine brutale Apartheidbesetzung und seine expansionistischen Ziele in Palästina zu verbergen. Sie haben das Publikum, vor allem in den Vereinigten Staaten, mit Informationen überschüttet, die Israels Sache begünstigen, und Informationen unterdrückt, die ihr Narrativ in Frage gestellt haben.

Fernsehmoderatoren, Journalisten und die „Intelligenzia“ in den Denkfabriken, die es überall in der Hauptstadt gibt, wurden darauf konditioniert, Israels politische Trope zu akzeptieren und zu verteidigen und die Argumente derjenigen, die ihre Verleumdungen in Frage stellen, schnell zu diskreditieren.

Die Selbstzensur der Konzernmedien, die Unterberichterstattung, das Schönfärben von Gräueltaten, das Versäumnis, die palästinensische Erfahrung unter der Apartheidherrschaft in einen Kontext zu stellen, und – was am ungeheuerlichsten ist – das Ignorieren der amerikanischen Komplizenschaft beim Aufbau und der Aufrechterhaltung des israelischen Apartheidregimes über 76 Jahre hinweg haben zu einem Umfeld beigetragen, das Israel ermutigt hat, immer gewalttätiger zu werden.

Die schlimmsten journalistischen Praktiken wurden nach der palästinensischen Offensive vom 7. Oktober 2023 eklatant. Die Meinungsmacher haben Israel erlaubt, die Parameter der Nachricht festzulegen, was geschrieben und gesagt werden kann und was nicht, und die Berichterstattung erfolgte auf Israels Art und Weise – durch die militärische Brille. Alle ausländischen Nachrichtenorganisationen, die in Israel tätig sind, unterliegen den Regeln einer militärischen Zensur, die nur bestimmte Themen zulässt. So ist es zum Beispiel üblich, dass Journalisten ihre Berichte mit „Israel sagte“ beginnen.

Auch die Weigerung Tel Avivs, ausländischen Journalisten Zugang zum Gazastreifen zu gewähren, die interne Medienzensur und die Verbote des Regimes sowie die 128 palästinensischen Journalisten und Medienmitarbeiter im Gazastreifen, die vom israelischen Militär ins Visier genommen und getötet wurden, fanden kaum Beachtung.

Obwohl die Medien den inzwischen widerlegten israelischen Geschichten über Massentötungen, enthauptete Babys und Behauptungen über weit verbreitete und systematische Vergewaltigungen während des Angriffs im Oktober übermäßig viel Aufmerksamkeit schenkten, wurde Israels „Hannibal-Direktive“ und „Dahiya-Doktrin“ keine derartige Beachtung geschenkt.

Am 7. Oktober gab das israelische Militär seinen Streitkräften die Erlaubnis, die Hannibal-Direktive auszuführen. Der 1986 verabschiedete Verhaltenskodex erlaubt es Soldaten, ihre eigenen Leute zu töten, wenn sie vom vermeintlichen Feind lebend gefangen genommen werden sollen. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Hunderte von Israelis, die an diesem Tag starben, nicht von der Hamas, sondern von ihren eigenen Soldaten getötet wurden.

Die Dahiya-Doktrin wurde nach Israels verheerendem Angriff auf den Libanon im Jahr 2006 zur offiziellen Militärpolitik. Die nach dem Beiruter Vorort Dahiya benannte – völkerrechtswidrige – Doktrin fordert für künftige Kriege den Einsatz massiver, unverhältnismäßiger Gewalt und gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur.

Viel zu lange hat man sich irreführender Erzählungen bedient und Israels unvertretbarer Politik kaum Beachtung geschenkt. Dies gilt insbesondere für die Teilungsresolution 181 (1947) der UN-Vollversammlung, die Israel zur Erklärung seiner Staatlichkeit und zur Kolonisierung dessen, was vom historischen Palästina noch übrig war, nutzte.

Durch die Ausblendung der jahrelangen israelischen Apartheidherrschaft und der 16-jährigen Belagerung des Gazastreifens wurde in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, dass es sich bei dem Angriff im Oktober um einen zufälligen, unprovozierten Gewaltakt handelte. Sie erfuhren nur wenige Einzelheiten über die erdrückende Belagerung, die Israel dem Gazastreifen auferlegte, als es sich 2005 zurückzog und einen restriktiven Rückzugsplan hinterließ, der die ausschließliche Kontrolle über den Luftraum, die Hoheitsgewässer, die Grenzen, die Stromversorgung, die Wasserversorgung und den Personen- und Warenverkehr des Gazastreifens beibehielt.

Die Geschichte zeigt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Besatzung und Gewalt besteht und dass besetzte Völker jedes Mittel nutzen, um sich zu befreien, einschließlich Gewalt.

Das Völkerrecht (Vierte Genfer Konvention, 1949) bestätigt das Recht nationaler Befreiungsbewegungen auf Widerstand und Gewaltanwendung gegen militärische Besatzung.

Mit einem differenzierteren Blick könnte man die Aktion der Hamas am 7. Oktober als eine vernünftige und erwartete Reaktion auf Israels gewalttätiges, nicht enden wollendes Kolonisierungsprojekt betrachten.

Die Medien vergaßen, dass der Afrikanische Nationalkongress ebenso wie die Hamas von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft wurde. Und dass Nelson Mandela, der 27 Jahre lang wegen seines Widerstands gegen das südafrikanische Apartheidregime inhaftiert war, erst 2008 von der US-Terrorliste gestrichen wurde – und damit von einem „Terroristen“ zu einem gefeierten „Leuchtturm für Freiheit und Demokratie“ wurde.

Der erdachte Mythos des edlen Israeli, des umsichtigen Kriegers und des „zivilisierten Aggressors“ stimmt nicht mit den Bildern überein, die aus Gaza und dem Libanon kommen. Die Logik wurde jedoch auf den Kopf gestellt, als den Menschen in Palästina gesagt wurde, dass sie – die Kolonisierten und Unterdrückten – kein Recht haben, sich zu verteidigen, und dass sie für das Gemetzel, das der israelische Kolonisator angerichtet hat, selbst verantwortlich sind.

Der englische Schriftsteller George Orwell (1903-1950) hatte Recht, als er scharfsinnig feststellte: „Die politische Sprache ist darauf ausgerichtet, Lügen wahrhaftig und Morde respektabel klingen zu lassen und dem reinen Wind einen Anschein von Festigkeit zu geben.“

Innerhalb der Medienblase der Konzerne haben die US-Schreiberlinge eine politische Sprache verwendet, die Israel fördert. Nationale Befreiungsbewegungen, die gegen den israelischen Völkermord und die US-amerikanische Hegemonie kämpfen, werden als Terroristen bezeichnet, die vom Iran „unterstützt“ werden. Washingtons „Unterstützung“ für die völkermordenden Fanatiker in Tel Aviv hingegen ist „Hilfe“ für einen Verbündeten. Die politische Führung im Iran wird als „Regime“ bezeichnet, während Israel von einer demokratischen „Regierung“ geführt wird.

Wie der Terrorismus wird auch der Begriff „Stellvertreter“ immer wieder zur Charakterisierung von Verbündeten des Irans verwendet. Die Hamas, die Hisbollah im Libanon und die Ansar Allah im Jemen werden fälschlicherweise als Vasallen Teherans dargestellt, da sie nicht einheimisch sind, sondern aus dem Ausland kommen und in ihren eigenen Ländern keine Massenbasis haben.

Israels unterdrückerische Präsenz im Westjordanland wird als „defensiv“ dargestellt, während jüdische Kolonisatoren unter dem Schutz des israelischen Militärs palästinensische Häuser, Besitztümer und Bankkonten plündern und sich daran bedienen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 716 Palästinenser, darunter 160 Kinder, durch Angriffe der israelischen Armee und illegaler Siedler im besetzten Westjordanland getötet.

Nach einem Jahr Krieg hat Israel bewiesen, dass es keine Demokratie ist, sondern ein Apartheidgebilde; dass es kein gelobtes Land ist, sondern ein Siedlerkolonialprojekt; dass es keine belagerte Nation ist, sondern ein Aggressor; dass es sich nicht verteidigt, sondern einen völkermörderischen Krieg in Gaza führt.

Obwohl es eine Reihe von wichtigen Berichten über die Realität in Gaza gab, haben die Medien ihnen, wenn überhaupt, nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Man hat uns weitgehend im Dunkeln gelassen. Zu diesen Berichten gehören:

Brown University, Watson Institute, „United States Spending on Israel’s Military Operations and Related U.S. Operations in the Region, October 7, 2023-September 30, 2024.

Watson Institute, „The Human Toll: Indirekte Todesfälle durch Krieg in Gaza und im Westjordanland, 7. Oktober 2023“.

Gaza Health Care Letters, 2. Oktober 2024 Offener Brief an Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, unterzeichnet von 99 Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften, die im vergangenen Jahr in Gaza Dienst getan haben.

Nach Angaben des Watson Institute hat die Regierung Biden 22,76 Milliarden Dollar für die Finanzierung des Völkermords in Gaza ausgegeben. In ihrem Schreiben vom 2. Oktober, einem von vielen, die an das Weiße Haus gerichtet wurden, berichteten Mitarbeiter des Gesundheitswesens, dass 62.413 Menschen im Gazastreifen verhungert sind und die Zahl der Toten wahrscheinlich höher ist als 118.908.

Es ist gefährlich und kostspielig, „uns, das Volk“, im Ungewissen zu lassen. Wir müssen uns an die Lügen erinnern, die uns in die Kriege in Vietnam, Afghanistan, Irak und anderswo geführt haben.

Die mahnenden Worte unseres in Verruf geratenen 37. Präsidenten Richard M. Nixon sind heute von unheimlicher Aktualität: „Grundlegend für unsere Lebensweise“, sagte er am 22. November 1972, “ist die Überzeugung, dass, wenn Informationen, die eigentlich der Öffentlichkeit gehören, von den Machthabern systematisch zurückgehalten werden, die Menschen bald unwissend über ihre eigenen Angelegenheiten werden, misstrauisch gegenüber denen, die sie verwalten, und – schließlich – unfähig, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen.“

Es ist unaufrichtig, der Öffentlichkeit weismachen zu wollen, dass die Ermordung von Widerstandsführern, die sich gegen die US-israelische Hegemonie in Palästina und in der Region stellen, deren Freiheitskampf beenden wird. Das verworrene Netz der Täuschung, das von Washington, Tel Aviv und den Konzernmedien betrieben wird, wird die Widerstandskämpfer nicht zurückwerfen.

Wie sie seit mehr als sieben Jahrzehnten bewiesen haben, sind sie die Herren ihres eigenen Urteils, ihrer Entscheidungen und ihres Handelns.