Tulsi Gabbard wäre ein Schock für das System der US-Geheimdienste

Jeremy Scahill

Trumps Kandidatin für das Amt des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste hat eine verdrehte Geschichte des Dissenses mit dem elitären außenpolitischen Konsens in Washington und der neokonservativen Rhetorik des „Kriegs gegen den Terror“.

Das elitäre, überparteiliche nationale Sicherheitsestablishment in Washington, D.C., ist bereits in Panik über Donald Trumps Nominierung von Tulsi Gabbard als Direktorin des Nationalen Geheimdienstes. Geheimdienstmitarbeiter deuten an, dass sie zurücktreten werden. Ehemalige CIA-Direktoren und andere ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter warnen, dass sie eine Gefahr für die Nation und die Welt darstellt. „Ihr Kuscheln mit Putin und Bashar al-Assad zeigt, dass sie nicht die Art von Perspektive hat, die man für jemanden braucht, der diese 18 Geheimdienste leiten soll“, sagte Obamas CIA-Direktor John Brennan in einem Interview auf MSNBC. „Diese Ernennung hat nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch auf der ganzen Welt Schockwellen ausgelöst. Ist das wirklich jemand, dem Donald Trump die Betreuung und Führung der Geheimdienste anvertrauen will? Eine unseriöse Wahl für ein ernsthaftes Amt“.

Sollte Gabbard als nächste Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes bestätigt werden, wäre sie eine der unorthodoxesten politischen Persönlichkeiten, die in der Geschichte der USA einen so hohen Posten im Bereich der nationalen Sicherheit bekleiden. Als Veteranin des Irakkriegs wurde Gabbard 2012 in den Kongress gewählt und trat als scharfe Kritikerin der nach den Anschlägen vom 11. September 2001 begonnenen Kriege der USA hervor. Sie prangerte die Regimewechsel-Kriege der USA an, einschließlich des Sturzes von Muammar Gaddafi in Libyen im Jahr 2011, und wandte sich konsequent gegen die Unterstützung der USA für Saudi-Arabiens Krieg gegen den Jemen mit verbrannter Erde, die von Barack Obama bis Donald Trump reichte. Bei mehreren Gelegenheiten beschuldigte sie Trump, „Saudi-Arabiens Schlampe“ zu sein, Befehle von seinen saudischen „Meistern“ entgegenzunehmen und Al-Qaida zu unterstützen. Sie forderte die Begnadigung der Whistleblower Julian Assange und Edward Snowden und setzte sich für eine Änderung der US-Gesetze ein, die die Überwachung von Amerikanern im Inland erlauben.

Tweet von Tulsi Gabbard aus dem Jahr 2018.

Gleichzeitig ist Gabbard kein Antigen, das das US-Geheimdienstsystem infiltriert. In den letzten vier Jahren hat sie sich Trumps „America First“-Haltung zu eigen gemacht, um ihre Abweichung vom außenpolitischen Konsens der Elite zu erklären. Gabbard hat in der Vergangenheit auch eine Reihe von Standardmaßnahmen der nationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der USA unterstützt, die überparteilich sind. Sie hat Israels Krieg gegen den Gazastreifen eisern unterstützt, einen Waffenstillstand abgelehnt und Joe Biden und Kamala Harris, die wichtigsten Unterstützer von Israels völkermörderischem Krieg, beschuldigt, gegenüber Terrorismus und Antisemitismus nachgiebig zu sein. Sie hat auch argumentiert, dass die USA und andere westliche Nationen sowohl einen militärischen als auch einen ideologischen Krieg gegen das führen sollten, was sie als „radikale islamistische Ideologie“ bezeichnet. Sie bezeichnete sich selbst als „Falke“, wenn es darum geht, militärisch gegen „Terroristen“ vorzugehen, und befürwortete den Einsatz „chirurgischer“ Drohnenangriffe gegen Terrorgruppen, ein System, das unter den Regierungen Obama und Trump verfeinert und ausgeweitet wurde. Sie hat den ägyptischen Diktator Abdel Fatah al-Sisi für seinen „großen Mut und seine Führungsstärke“ gelobt und Obama nach einem Treffen mit Sisi 2015 in Kairo aufgefordert, „Maßnahmen zu ergreifen, um Präsident el-Sisi und seine Führungsstärke anzuerkennen“. Im Kongress stimmte Gabbard für die Beibehaltung der US-Überwachungsgesetze, die sich gegen ausländische Staatsangehörige und Nationen richten, und unterstützte Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea.

Gabbard begann ihre Karriere als liberale Demokratin, die später zu einer der wichtigsten Unterstützerinnen von Bernie Sanders‘ Wahlkampf für das Präsidentenamt wurde. Sie kandidierte bei den Vorwahlen 2020 für die Nominierung der Demokraten und vertrat eine Reihe von innenpolitischen Positionen im Stile Sanders‘ sowie eine nicht-interventionistische Außenpolitik und prangerte wiederholt das Machtestablishment der Demokratischen Partei an. Während sie Biden im Jahr 2020 unterstützte, weigerte sie sich auch, für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump zu stimmen und war die einzige Abgeordnete, die bei der Abstimmung über die Resolution anwesend war und sagte, diese sei „von Stammesfehden angeheizt, die unser Land so schwer gespalten haben“.

Kurz nachdem Biden die Wahl 2020 gewonnen und Gabbard den Kongress verlassen hatte, erklärte sie sich für politisch unabhängig und wurde zu einem aufsteigenden Stern im Ökosystem der konservativen Medien. Sie wurde bezahlte Mitarbeiterin bei Fox News und wurde schnell von einer seltenen, gelegentlichen demokratischen Verteidigerin von Trump zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der MAGA-Bewegung. Bei ihren öffentlichen Auftritten wetterte Gabbard oft gegen die ihrer Meinung nach in der Demokratischen Partei vorherrschende „Woke“-Ideologie und erntete dafür begeisterte Umarmungen von Trump-nahen Zuhörern und Medienvertretern.

Dies gipfelte im April 2024 in der Veröffentlichung von Gabbards Buch „For Love of Country: Leave the Democrat Party Behind“, in dem sie ihren Wandel beschreibt. „Die Demokratische Partei ist zu einer Partei geworden, die sich gegen die Freiheit wendet, die sich gegen die zentralen und grundlegenden Prinzipien wendet, die in unseren Gründungsdokumenten enthalten sind und die als Identität dafür dienen, wer wir als Amerikaner sind und worum es in diesem Land gehen soll. Sie ist zu einer Partei geworden, die von dieser elitären Kabale von Kriegstreibern kontrolliert wird, die diese „Woke“-Agenda vorantreiben. Und wir sehen das an ihrer Rassifizierung von allem“, sagte sie dem Podcaster Lex Fridman. „Wir sehen das durch ihre Mission ‚Defund the police‘. Wir sehen das durch ihre Politik der offenen Grenzen. Wir sehen es daran, wie sie in ihrer Bildungspolitik unsere Kinder im Stich lassen und wie sie dieses Narrativ vorantreiben, das letztlich eine Ablehnung der objektiven Wahrheit ist.“

Im August unterstützte Gabbard Trump offiziell und lobte ihn dafür, dass er „den Mut hat, sich mit Gegnern, Diktatoren, Verbündeten und Partnern gleichermaßen zu treffen, um Frieden zu schaffen und Krieg als letzten Ausweg zu sehen.“ Kurz darauf trat sie Trumps Wahlkampf als ehrenamtliche Mitvorsitzende bei. Zwei Wochen vor der Wahl trat sie zusammen mit Trump bei einer Kundgebung in North Carolina auf. „Ich bin stolz darauf, heute hier bei Ihnen zu stehen, Präsident Trump, und zu verkünden, dass ich der Republikanischen Partei beitreten werde. Ich trete der Partei des Volkes bei“, erklärte sie unter großem Beifall. „Die Partei der Gleichheit. Die Partei, die gegründet wurde, um die Sklaverei in diesem Land zu bekämpfen und zu beenden. Es ist die Partei des gesunden Menschenverstands und die Partei, die von einem Präsidenten geführt wird, der den Mut und die Kraft hat, für den Frieden zu kämpfen.“

Während Gabbards Nominierung als DNI von vielen Nicht-Interventionisten auf der Linken wie auf der Rechten gefeiert wird, offenbart eine Überprüfung ihrer jahrelangen öffentlichen Äußerungen, Positionen und Interviews Ungereimtheiten in ihrer Ablehnung der US-Kriegshetze und eine häufige Übernahme einiger der grundlegenden Formulierungen der Bush-Cheney-Regierung, als diese den so genannten globalen Krieg gegen den Terrorismus startete. „Wenn es um den Krieg gegen Terroristen geht, bin ich ein Falke“, sagte sie 2016 einer Zeitung auf Hawaii. „Wenn es um kontraproduktive Kriege zum Regimewechsel geht, bin ich eine Taube.“ Ihre Unterstützung für Israels völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza passt genau zu Trumps „Israel First“-Nominierungen für die nationale Sicherheit. Gabbard hat auch enge Verbindungen zu rechtsextremen Hindu-Nationalisten mit einer ausdrücklich gewalttätigen antimuslimischen Agenda und einer Allianz mit Israel und extremistischen Zionisten.

Trotz Trumps Selbstdarstellung als unkonventioneller Nicht-Interventionist war seine erste Amtszeit als Präsident eine militaristische. Er weitete die Drohnenangriffe der USA aus, sanktionierte Russland und wies 60 seiner Diplomaten aus, mischte sich in Venezuela, Kuba und anderen Ländern ein, setzte die „Mutter aller Bomben“ in Afghanistan ein, führte im Nordirak einen massiven Krieg mit verbrannter Erde gegen ISIS, bombardierte Syrien, setzte US-Spezialeinheiten im Jemen ein, setzte die Spezialeinheiten im Jemen ein, er hat die US-Unterstützung für Saudi-Arabien fortgesetzt, Israels Kampagne zur Vernichtung der Palästinenser und zur Annexion weiterer Gebiete unterstützt, den ranghöchsten iranischen Militärbeamten ermordet und alle Arten traditioneller amerikanischer Kriegsführung betrieben. Und er tat dies oft mit der Unterstützung führender Demokraten, von denen viele dafür stimmten, ihm weitreichende und erweiterte Überwachungsbefugnisse zu geben.

Gabbard, die Trump während seiner ersten Amtszeit oft dafür kritisiert hat, dass er hawkistische Neokonservativen in Machtpositionen im nationalen Sicherheitsapparat befördert und eine imperiale Außenpolitik betreibt, hat bisher keine Kritik an Trumps Nominierung einer Reihe von Kriegstreibern für seine neue Regierung geübt. Eine dieser Figuren, Trumps Kandidat für das Amt des Außenministers, Marco Rubio, lobte Gabbard als „revolutionäre Wahl, die die Chance hat, wirklich etwas zum Positiven zu verändern“.

Gabbards Dissens

Gabbard sagt, sie habe Donald Trump kurz nach seiner Wahl im Jahr 2016 getroffen. „Der designierte Präsident Trump hat mich gebeten, mich mit ihm über unsere aktuelle Politik in Bezug auf Syrien, unseren Kampf gegen terroristische Gruppen wie al-Qaida und ISIS sowie andere außenpolitische Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, zu treffen“, sagte Gabbard damals. „Ich hielt es für wichtig, die Gelegenheit zu ergreifen, den designierten Präsidenten jetzt zu treffen, bevor die Kriegstrommeln, die die Neokonservativen geschlagen haben, uns in eine Eskalation des Krieges zum Sturz der syrischen Regierung hineinziehen – ein Krieg, der bereits Hunderttausende von Menschenleben gekostet und Millionen von Flüchtlingen gezwungen hat, auf der Suche nach Sicherheit für sich und ihre Familien aus ihrer Heimat zu fliehen.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte Gabbard bereits eine Position der Unterstützung für russische Militäraktionen in Syrien abgesteckt. In einem Beitrag von 2015 auf X/Twitter schrieb sie: „Schlimm genug, dass die USA al-Qaida/al-Nusra in Syrien nicht bombardiert haben. Aber es ist wahnsinnig, dass wir gegen Russlands Bombardierung dieser Terroristen protestieren.“

Im Jahr 2017 reiste Gabbard nach Syrien und traf sich mit Präsident Bashar al-Assad in Damaskus und stellte kurz darauf die Behauptungen von US-Geheimdiensten, UN-Beamten und Trump in Frage, dass Assads Streitkräfte Chemiewaffen eingesetzt hätten. Gabbard sah sich einer Lawine von Angriffen ihrer demokratischen und republikanischen Parteifreunde ausgesetzt und wurde in den Kabelnachrichtensendungen gegrillt, wobei ihr vorgeworfen wurde, eine Leugnerin chemischer Waffen und eine Verbündete eines Diktators zu sein, gegen den die USA vorgehen.

Gabbard sagte, sie sei gegen eine Militäraktion der USA gegen Syrien, weil sie der Meinung sei, dass dies Al-Qaida und andere militante Gruppen stärke, und argumentierte, dass die US-Politik eine Bedrohung für die Sicherheit der USA und der Region schaffe, anstatt sie zu verringern. Sie brachte auch einen Gesetzesentwurf ein, der darauf abzielte, den Anti-Assad-Kräften in Syrien die US-Unterstützung zu entziehen, da die USA „terroristische Gruppen direkt und indirekt unterstützen, um die syrische Regierung zu stürzen“.

„Die Realität ist, dass es keine Möglichkeit des Friedens gibt, wenn wir nicht bereit sind, zu reden und uns direkt zu engagieren. Letztendlich muss es dem syrischen Volk überlassen bleiben, seine eigene Zukunft zu bestimmen“, sagte Gabbard 2018 zu mir. „Wir hätten niemals in Syrien einmarschieren dürfen, um sowohl direkt als auch indirekt zu versuchen, das Regime zu stürzen. Und wir haben die katastrophalen Folgen davon gesehen.“

Während der Vorwahlen der Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur 2020 reagierte Kamala Harris auf einen scharfen Angriff von Gabbard, indem sie auf die Syrien-Kontroverse auswich. „Diese Kritik kommt von jemandem, der ein Apologet für Assad war“, sagte Harris. „Sie war eine Apologetin für denjenigen, der die Menschen in seinem Land ausgerottet hat, als wären sie Kakerlaken.“

Der Vorwurf, sie habe sich mit Assad verbündet und den Einsatz chemischer Waffen geleugnet, ist neben dem Vorwurf, sie sei eine russische Agentin, eines der häufigsten Angriffsthemen, die gegen ihre Nominierung als DNI vorgebracht werden.

Gabbard behauptete, dass ihre Ansichten über den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen durch Assad in den Medien und von ihren politischen Gegnern verzerrt wurden. „Es ist unbestritten, dass Bashar Al-Assad in Syrien ein brutaler Diktator ist. Es ist unbestritten, dass er chemische Waffen gegen sein Volk eingesetzt hat“, sagte sie 2019 bei The View.

„Es gibt Berichte, die zeigen, dass chemische Waffen in Syrien eingesetzt wurden, sowohl von der syrischen Regierung als auch von verschiedenen terroristischen Gruppen vor Ort in Syrien“, sagte Gabbard ebenfalls gegenüber Dana Bash von CNN. „Die Skepsis und die Fragen, die ich aufgeworfen habe, bezogen sich ganz konkret auf Vorfälle, die die Trump-Administration als Vorwand für einen US-Militärschlag in Syrien zu nutzen versucht.“

Während eines kürzlichen Auftritts auf MSNBC deutete die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez an, dass Trumps Nominierung von Gabbard „verheerend“ sei, und behauptete: „So sehr sie auch sagt, dass sie eine Antikriegs-Person ist, sie ist es nicht. Sie unterstützt sehr kriegsbefürwortende Personen im Ausland“.

Gabbards außenpolitische Ablehnung war nicht auf Syrien beschränkt. Während ihrer Amtszeit im Kongress beschuldigte sie routinemäßig sowohl republikanische als auch demokratische Beamte der Kriegstreiberei und kritisierte Trump während seiner gesamten Präsidentschaft, auch dafür, dass er während seiner ersten Amtszeit neokonservative Falken in Machtpositionen brachte. „Donald Trump und sein Kabinett, Mike Pompeo, John Bolton und andere, schaffen eine Situation, in der ein Funke einen Krieg mit dem Iran auslösen könnte, was unglaublich gefährlich ist“, sagte sie 2019, als sie für das Präsidentenamt kandidierte. „Deshalb müssen wir die Spannungen deeskalieren. Trump muss wieder in den Iran-Atomdeal einsteigen, seinen Stolz herunterschlucken und das amerikanische Volk an die erste Stelle setzen.“

Als Trump Anfang 2020 die Ermordung des iranischen Militärführers Qasem Soleimani, Kommandeur der IRGC, durch einen Drohnenangriff in Bagdad genehmigte, sagte Gabbard zu Fox & Friends: „Das war ganz klar eine Kriegshandlung dieses Präsidenten ohne irgendeine Ermächtigung oder Kriegserklärung des Kongresses, ein klarer Verstoß gegen die Verfassung.“

Gabbard unterstützte das Atomabkommen mit dem Iran und kritisierte Trump häufig dafür, dass er es zugunsten einer feindlicheren Haltung aufgekündigt hatte. „Das amerikanische Volk muss verstehen, dass dieser Krieg mit dem Iran weitaus verheerender und kostspieliger wäre als alles, was wir je im Irak erlebt haben. Er würde viel mehr Menschenleben kosten. Er würde die Flüchtlingskrise verschlimmern. Und er würde sich nicht nur auf den Iran beschränken“, sagte sie im Juni 2019. „Das würde sich zu einem regionalen Krieg ausweiten … Wir müssen wieder in das Atomabkommen mit dem Iran einsteigen und verhandeln, wie wir es verbessern können.“

Gabbard sprach sich für direkte Gespräche mit Nordkorea und anderen Gegnern der USA aus und dafür, militärische Gewalt nur als letztes Mittel einzusetzen. „Wir müssen bereit sein, uns mit jedem zu treffen, den wir brauchen, wenn es eine Möglichkeit gibt, Frieden zu erreichen“, sagte Gabbard mir im Januar 2018, “unabhängig davon, was wir von diesen Menschen halten, ob es sich um Gegner, Diktatoren oder andere handelt. Die Realität ist, dass es keine Möglichkeit des Friedens gibt, wenn wir nicht bereit sind, zu reden und uns direkt zu engagieren.“ Sechs Monate später traf sich Trump mit Kim Jong Un und überquerte die entmilitarisierte Zone in Nordkorea, wofür er von Gabbard gelobt wurde.

Gabbards Position zu Treffen mit Gegnern erinnerte an eine Kontroverse aus dem Jahr 2007, als der damalige US-Senator Barack Obama während einer Vorwahldebatte der Demokraten gefragt wurde, ob er sich „ohne Vorbedingungen“ mit den Führern von Iran, Nordkorea, Venezuela, Kuba und Syrien treffen würde. „Ich würde“, antwortete Obama. „Und der Grund dafür ist folgender: Die Vorstellung, dass es eine Strafe für die Länder ist, nicht mit ihnen zu sprechen – was das führende diplomatische Prinzip der Bush-Regierung war – ist lächerlich. Sowohl Hillary Clinton als auch John McCain griffen Obama für seine Haltung an, wobei Clinton Obama als „unverantwortlich und offen gesagt naiv“ bezeichnete und McCain sagte, Obama zeige „leichtsinniges Urteilsvermögen“ und Unerfahrenheit.

Demokraten stellen Gabbard als Russlands mandschurische Kandidatin dar

Seit mehr als acht Jahren konzentrieren sich die Angriffe der Demokratischen Partei gegen Trump und seine Verbündeten darauf, sie als russische Handlanger oder Aktivposten darzustellen und ihnen zu unterstellen, sie seien Schläferagenten oder nützliche Idioten für ein sowjetisches Komplott zur Zerstörung Amerikas.

Gabbards Positionen zu Russland stehen bereits im Mittelpunkt der Versuche, ihre Bestätigung als DNI zu blockieren. Im Jahr 2022 beschuldigte Gabbard die USA, die russische Invasion in der Ukraine unter Berufung auf die NATO-Erweiterung provoziert zu haben. „Dieser Krieg und dieses Leid hätten leicht vermieden werden können, wenn die Biden-Administration/NATO einfach die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands hinsichtlich einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine anerkannt hätte“, schrieb sie in den sozialen Medien. Wenige Tage nach Beginn der russischen Invasion postete Gabbard ein Video, in dem sie forderte, „eine Vereinbarung zu treffen, dass die Ukraine ein neutrales Land sein wird – kein Militärbündnis mit der NATO oder Russland – und damit die legitimen Sicherheitsbedenken sowohl der USA und der NATO-Länder als auch Russlands zu zerstreuen, da es keine russischen oder NATO-Truppen an den nicht-baltischen Grenzen des jeweils anderen Landes geben würde. Dies würde es dem ukrainischen Volk ermöglichen, in Frieden zu leben.

„Der Gedanke, dass jemand, der sich mit Wladimir Putin verbündet und ihn verteidigt hat, möglicherweise über Informationen zu den Quellen und Methoden verfügen könnte, wie wir wussten, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde„ – wie Gabbard es als DNI tun würde -, macht deutlich, warum [ihre Nominierung] so außerordentlich gefährlich ist“, sagte Abigail Spanberger, eine Demokratin aus Virginia und ehemalige CIA-Offizierin, gegenüber MSNBC. Am Freitag nannte die Abgeordnete Debbie Wasserman Schultz – eine enge Freundin und Verbündete der Clintons – Gabbard auf MSNBC erneut eine „wahrscheinliche“ russische Agentin.

Gabbard hat zwar eine Reihe von Positionen vertreten, die der US-Politik gegenüber Russland diametral entgegengesetzt sind, aber ihre politischen Gegner haben ihr wiederholt ohne Beweise ein Verhalten vorgeworfen, das eher in den Bereich des Verrats an Amerika fällt als in den Bereich der geschützten Meinungsäußerung, die eine abweichende Meinung zu politischen Maßnahmen von großer Tragweite zum Ausdruck bringt. Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beschuldigte der republikanische Senator Mitt Romney, ein prominenter Gegner von Trump, Gabbard, „falsche russische Propaganda nachzuplappern“. Ihre verräterischen Lügen könnten Leben kosten.“

Im Januar 2020 verklagte Gabbard Hillary Clinton auf 50 Millionen Dollar wegen Verleumdung, nachdem Clinton sie als russischen „Aktivposten“ bezeichnet hatte, den Moskau „zurechtmache“, um eine Präsidentschaftskandidatur einer dritten Partei zu starten und die Demokraten zu behindern. „Sie ist der Liebling der Russen, sie haben eine Reihe von Websites und Bots und andere Möglichkeiten, sie zu unterstützen“, sagte Clinton in einem Podcast-Interview 2019. „Yeah, she’s a Russian asset. I mean, totally.“ Am Tag nach Clintons Äußerungen tweetete Gabbard an Clinton: „Sie, die Königin der Kriegstreiber, die Verkörperung der Korruption und die Personifizierung der Fäulnis, die die Demokratische Partei so lange krank gemacht hat, sind endlich hinter dem Vorhang hervorgekommen.“ Gabbard ließ ihre Klage nach fünf Monaten fallen, und ihre Anwälte erklärten, sie seien zwar der Meinung, dass Clinton ihre Mandantin verleumdet habe, aber Gabbard wolle „Donald Trump im Jahr 2020 besiegen, anstatt hier das Unrecht zu berichtigen.“ Clintons Team gab eine Erklärung ab, in der es die Klage als „Publicity-Gag“ bezeichnete und auf Russisch schrieb: „Gut, dass wir ihn los sind.“

Diese Angriffe werden zweifellos von Trump und seinen Anhängern als verzweifelte Wiederholung des „Russiagate“-Schwindels begrüßt und lächerlich gemacht, der zum Schutz des tiefen Staates eingesetzt wird. Aber Gabbards Positionen zu Russland und die wiederholte Charakterisierung als russische Agentin könnten einige republikanische Senatoren dazu bringen, Gabbards Nominierung abzulehnen.

U.S. Geheimdienstliches Sammeln

Als Gesetzgeberin prangerte Gabbard regelmäßig Missstände bei den US-Geheimdiensten an und setzte sich für Gesetze zur Beendigung der Inlandsüberwachung amerikanischer Bürger ein. Im Jahr 2018 versuchten Gabbard und der republikanische Abgeordnete Justin Amash erfolglos, den Foreign Intelligence Surveillance Act zu ändern, um das Ausspionieren von US-Bürgern im Inland zu verhindern. It failed. „Es ist die Angsttaktik und Fehlinformationskampagne, die wir viel zu oft gesehen haben, insbesondere nach 9/11, die verwendet wurde, um Dinge wie den PATRIOT Act zu verabschieden“, sagte sie mir 2018. Es sei „ein Bärendienst für das amerikanische Volk und untergräbt die verfassungsmäßigen bürgerlichen Freiheiten, die wir mit unserem Änderungsantrag schützen wollten, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass die in Abschnitt 702 vorgesehenen Instrumente, die sich auf ausländische Ziele konzentrieren, beibehalten werden.“

Gabbard warf dem ehemaligen Präsidenten Obama vor, dass er es versäumt habe, diese Verletzungen der bürgerlichen Freiheiten nach der Bush-Cheney-Ära anzugehen. „Er war jemand, der als US-Senator einige sehr überzeugende Reden im Senat gehalten hat, in denen er seine Besorgnis über den Patriot Act, seine Besorgnis über die Überwachung durch die NSA und seine Besorgnis über die Verletzung unserer Rechte aus dem vierten Verfassungszusatz und der bürgerlichen Freiheiten zum Ausdruck brachte“, sagte sie dem Podcaster Lex Fridman. „Aber als er als Präsident mit durchgesickerten Informationen über die Überwachung konfrontiert wurde, die während seiner Präsidentschaft im Rahmen dieser Behörden stattfand, stellte er sich auf die Seite des nationalen Sicherheitsstaates und ergriff keine Maßnahmen, um die Fehler zu korrigieren, auf die er als Senator und während seiner Kampagne für die Präsidentschaft zu Recht hingewiesen hatte.“

Im Jahr 2020 forderte Gabbard Trump öffentlich auf, den NSA-Whistleblower Edward Snowden und den Wikileaks-Gründer Julian Assange zu begnadigen, da sie „unter großen persönlichen Opfern die Täuschung und Kriminalität derjenigen aufgedeckt haben, die im tiefen Staat sitzen.“ In ihrem letzten Jahr im Kongress brachte sie einen Gesetzesentwurf ein, der die USA aufforderte, alle Anklagen gegen die beiden fallen zu lassen und das Spionagegesetz zu reformieren. „Mutige Whistleblower, die Lügen und illegale Handlungen in unserer Regierung aufdecken, müssen geschützt werden“, sagte sie.

Gabbards Unterstützung für Israel

Wie alle von Trumps Kandidaten hat Gabbard den völkermörderischen Krieg Israels gegen die Palästinenser in Gaza unterstützt und sich gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen. Im vergangenen Jahr hat sie wiederholt Kriegsgegner als „Marionetten“ der Hamas bezeichnet und gesagt, dass die Anschläge vom 7. Oktober in Israel ein „extremer Weckruf für führende Politiker in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt darüber sein sollten, dass islamistische Terroristen weiterhin die größte kurz- und langfristige Bedrohung für unseren Frieden darstellen – unsere Fähigkeit, in Frieden und Freiheit zu leben.“

Sie stellte die Hamas fälschlicherweise als Verbündete von ISIS und Al-Qaida dar und sagte, ihr Ziel sei „nicht wirklich das Gebiet zwischen Israel und Gaza oder Palästina“, sondern sie wolle ein „globales islamistisches Kalifat errichten und jeden vernichten, der sich nicht an ihre radikale Auslegung des Islam hält, einschließlich Muslime, Christen, Hindus und andere“. Sie sagte, die Hamas wolle „die Welt von Ungläubigen oder Ungläubigen befreien und ein islamisches Kalifat errichten“. Sie bezeichnete die Demonstranten gegen den Gaza-Krieg als „Mob“, der „gewaltsam auf der ganzen Welt protestiert und die Hamas unterstützt und sich gegen Freiheit und Frieden stellt“. Sie kritisierte Biden – der die Proteste auf dem Campus öffentlich als gewalttätig und antisemitisch bezeichnete – dafür, dass er die Demonstranten nicht verurteilte, und sagte, Biden habe Angst davor, als „Islamophobe“ abgestempelt zu werden.

Trotz ihrer klaren Unterstützung des Gaza-Kriegs und ihrer Ablehnung eines Waffenstillstands behauptet Gabbard, dass sie ein Zwei-Staaten-Abkommen unterstützt. „Es gibt einige Leute in der israelischen Regierung, die das palästinensische Volk überhaupt nicht in Gaza haben wollen und wollen, dass es in andere Länder umgesiedelt wird“, sagte sie im April. „Ich denke, das ist ein großes Problem, und das verschärft den Hass und die Ressentiments, die dort weiter wachsen.“

Vor dem Beginn des Gaza-Krieges 2023 hatte Gabbard eine gemischte Bilanz in Bezug auf israelisch-palästinensische Fragen, obwohl sie überwiegend mit den üblichen parteiübergreifenden Pro-Israel-Positionen gefüllt war. Während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza im Jahr 2018 kritisierte Gabbard Israels Einsatz von tödlicher Gewalt und twitterte: „Israel muss aufhören, mit scharfer Munition auf unbewaffnete Demonstranten in Gaza zu reagieren. Das hat zu über 50 Toten und Tausenden von Schwerverletzten geführt.“

Im Jahr 2015 kritisierte sie die Demokraten dafür, dass sie Netanjahus Rede vor dem Kongress boykottierten, und besuchte seine Rede. Netanjahus Hauptaufgabe war es, das Atomabkommen mit dem Iran zu untergraben. Im selben Jahr wurde Gabbard auf der Konferenz Christians United for Israel des rechtsextremen Predigers John Hagee begeistert empfangen. „Es gibt viele Themen, mit denen wir im Kongress täglich zu tun haben und die sehr spaltend sind. Aber ich kann Ihnen ohne jeden Zweifel sagen, dass die Bedeutung der langjährigen Freundschaft und Partnerschaft unseres Landes mit Israel nicht dazu gehört“, sagte Gabbard. „Es ist absolut wahr, dass es nur wenige Themen gibt, die uns mehr zusammenbringen, wenige Themen, die die Menschen dazu bringen, ihre Differenzen beiseite zu legen, als die Frage der langjährigen Freundschaft der Vereinigten Staaten mit Israel.“

Im Jahr 2016 erhielt sie eine Auszeichnung des extremistischen Rabbiners Shmuley Boteach und posierte für ein Foto mit Boteach und der israelisch-amerikanischen Megadonorin Miriam Adelson, die Trumps Wahlkampf mit 100 Millionen Dollar unterstützte und für die israelische Annexion aller palästinensischen Gebiete eintritt. Im selben Jahr kritisierte sie Obama dafür, dass er den Begriff „radikaler islamistischer Terrorismus“ nicht verwendet hatte, was ein ständiges Argument der GOP gegen Obama war, einen Präsidenten, der mehrere Kriege gegen muslimische Länder begonnen und acht Jahre lang ständige Drohnenangriffe in mehreren Ländern geleitet hatte, um Al-Qaida, ISIS, Al Shabaab und andere militante Organisationen zu bekämpfen, und der den US-Bodenkrieg in Afghanistan ausweitete. Gabbard sagte gegenüber CNN: „Es ist wichtig, dass man seinen Feind identifiziert, dass man weiß, wer er ist, dass man ihn beim Namen nennt und dass man die Ideologie versteht, die ihn antreibt.“

Als Gesetzgeberin und unabhängige Politikerin hat sich Gabbard gelegentlich gegen die Ausweitung der israelischen Siedlungen ausgesprochen. Im Jahr 2017 stimmte sie gegen einen Gesetzentwurf, der die Entscheidung der Obama-Regierung verurteilte, kein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats einzulegen, in der israelische Siedlungen verurteilt wurden. In der im Dezember 2016 verabschiedeten Resolution hieß es: „Die Errichtung von Siedlungen durch Israel in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, ist rechtlich nicht zulässig und stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht und ein großes Hindernis für die Verwirklichung der Zweistaatenlösung und eines gerechten, dauerhaften und umfassenden Friedens dar.“ (Dies war die UN-Resolution, bei der Trumps designierter Nationaler Sicherheitsberater Mike Flynn versuchte, andere Nationen zum Eingreifen zu bewegen, um Obama zu stoppen, indem er gegen die Resolution stimmte.) „Ich weiß, wie wichtig unser dauerhaftes Bündnis mit Israel ist“, begründete Gabbard ihr Abstimmungsverhalten. „Mit meinem Votum bekräftige ich mein Engagement für den Erhalt und die Stärkung dieses Bündnisses sowie meine seit langem vertretene Position, dass der gangbarste Weg zum Frieden zwischen Israel und Palästina darin besteht, dass beide Seiten eine Zwei-Staaten-Lösung aushandeln. Ich bin zwar nach wie vor besorgt über einige Aspekte der UN-Resolution, teile aber die Vorbehalte der Obama-Regierung hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der israelischen Siedlungstätigkeit auf die Friedensaussichten.“

Gabbard hat die BDS-Bewegung scharf kritisiert und Gesetze unterstützt, die BDS anprangerten und als antisemitische Bewegung abqualifizierten. Andererseits stimmte Gabbard 2019 auch für einen von Ilhan Omar eingebrachten Gesetzentwurf, der das Recht der Amerikaner schützen sollte, ausländische Länder zu boykottieren, um eine Änderung der Politik zu erreichen.

Trump hat versprochen, Israels extremste Agenden zu unterstützen und den christlich-zionistischen Fanatiker Mike Huckabee zum US-Botschafter in Israel ernannt. Huckabee hat erklärt, dass die Palästinenser nicht existieren und dass es ein Gebiet wie das Westjordanland nicht gibt. Gabbards Unterstützung für Israels Vernichtungskrieg im Gazastreifen in Verbindung mit ihrer Gleichsetzung des bewaffneten palästinensischen Widerstands mit Al-Qaida und ISIS wird ihre Haltung in Bezug auf die Unterstützung Israels wahrscheinlich mehr bestimmen als jede abweichende Position, die sie als Abgeordnete eingenommen hat.

Bestätigung durch den Senat

Es gibt eine Reihe von Themen, zu denen Gabbard bei ihrer Bestätigung durch den Senat aggressiv befragt werden sollte, darunter ihre ständige Verwendung der Sprache des „Kriegs gegen den Terror“ und ihre Aufrufe zu einem militarisierten Krieg gegen eine Ideologie, eine gefährliche Doktrin, die nach dem 11. September 2001 übernommen und zur Rechtfertigung von US-Militäraktionen in der ganzen Welt verwendet wurde. Die demokratischen Senatoren werden jedoch viel eher eine Vernehmungslinie des Kalten Krieges 2.0 über ihre Haltung zu Russland und Syrien anwenden.

Die Behauptung, Gabbard stelle irgendwie eine größere Gefahr für die Sicherheit der USA dar als die Machthaber nach dem 11. September 2001 oder während der langen blutigen Geschichte der US-Interventionen und der daraus resultierenden Rückschläge, ist eine Menge Hype und Hysterie. Die US-Geheimdienste betrieben nach dem 11. September 2001 ein globales Entführungs- und Folterprogramm, das auch den Einsatz von Geheimgefängnissen umfasste. Brennan, einer von Gabbards Top-Gegnern, genehmigte eine Operation zur Bespitzelung von Folterermittlern des US-Senats und belog dann den Kongress darüber. Seine eigene Nominierung zum CIA-Direktor zu Beginn von Obamas Präsidentschaft wurde wegen Brennans Unterstützung für Folter und außerordentliche Überstellungen unter der Bush-Regierung abgelehnt, so dass Obama einen nicht vom Senat bestätigten Posten für ihn schuf. Obamas DNI James Clapper hat vor dem Kongress unter Eid über die NSA-Spionage gelogen.

Der Missbrauch durch die CIA, die NSA und andere Geheimdienste im In- und Ausland sollte gründlich überprüft und aufgearbeitet werden. Das ist etwas, was die Brennans, Clappers und Gina Haspels dieser Welt niemals tun würden, zum großen Teil wegen ihrer unsterblichen Loyalität gegenüber dem System, ob richtig oder falsch. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Gabbard vor 2021 einer solchen Anstrengung Priorität einräumt. Angesichts ihrer Umwandlung in eine MAGA-nahe Trump-Loyalistin ist das eine offene Frage.

Es gibt berechtigte Bedenken, ob Trump versuchen würde, das System – und die Fähigkeiten der US-Geheimdienste – für seine persönliche Agenda zu missbrauchen und sich an seinen Feinden zu rächen, und ob Gabbard diese Bemühungen zurückweisen würde. Auch diese Fragen würden bei einer Anhörung zur Bestätigung durch den Senat eine Rolle spielen.

Gabbard war nie Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses oder arbeitete als Spionin. Sie war weder als Sachbearbeiterin noch als Beamtin in einem Nachrichtendienst tätig. Sie ist, um es unverblümt zu sagen, eine Außenseiterin, nicht anders als Trump. Ihre Gegner führen diese Tatsachen als Beweis dafür an, dass sie nicht qualifiziert ist und daher die Nation in Gefahr bringen würde. Ihre Befürworter sehen ihren Außenseiterstatus als Vorteil und nicht als Nachteil an – insbesondere Trump, der acht Jahre damit verbracht hat, das anzuprangern, was seiner Meinung nach eine Verschwörung des tiefen Staates war, um ihn zu stürzen.

Der unabhängige Journalist Michael Tracey, der Gabbards Karriere wohlwollend begleitet hat und sie während ihrer Kandidatur für die Demokraten im Jahr 2020 auf der Wahlkampftour begleitete, warf Gabbard kürzlich vor, viele ihrer markanten Positionen zynisch aufgegeben zu haben, als sie zu einer Allianz mit der MAGA-Bewegung überging. „Es bot sich eine Gelegenheit, sich in die Republikanische Partei einzuschleusen – was natürlich den Verzicht auf jegliche Kritik an Trump voraussetzt“, schrieb Tracey. „Sie hat bewiesen, dass sie die Positionen, die sie einst vertrat, nicht mehr in erkennbarer Weise vertritt. Es lässt sich keine wirkliche Linie zwischen jetzt und dem Wahlkampf 2020 erkennen … sie hat beschlossen, ihre früheren Überzeugungen im Streben nach Macht aufzugeben. Ich halte das für krassen, prinzipienlosen Opportunismus.“

Was auch immer man von Gabbard hält, es ist unbestreitbar, dass noch nie jemand wie sie für die Koordination des gesamten US-Geheimdienstapparats zuständig war. Die Frage ist, welche Version von Gabbard an der Macht sein würde.