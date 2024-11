Eine Geschichte von zwei PSYOPS

Von CJ Hopkins

Es war einmal, auf einem Planeten namens Erde, ein global-kapitalistisches Imperium. Es war das erste globale Imperium in der Geschichte der Imperien. Es beherrschte den gesamten Planeten.

Niemand wusste, wie man das Imperium nennen sollte, denn so etwas hatte es in der Geschichte noch nie gegeben. Es hatte keine äußeren Gegner, also blieb ihm nichts anderes übrig, als „zu säubern und zu halten“, d. h. den inneren Widerstand zu neutralisieren und seine Herrschaft über den Planeten zu festigen.

Und genau das tat es dann auch.

Es tat dies zuerst in den Gebieten seines letzten ideologischen Gegners, einem Reich namens Sowjetunion, dessen Ideologie als „Kommunismus“ bekannt war.

Dies war als „Nach-Kalter-Krieg-Ära“ bekannt.

Als Nächstes tat es dies im Nahen und Mittleren Osten, wo die Menschen immer noch versuchten, ihr Leben nach einer Religion zu leben, die als „Islam“ bekannt ist.

Dies war als „Globaler Krieg gegen den Terror“ bekannt.

Der Globale Krieg gegen den Terror sollte ursprünglich ewig andauern, und das hätte er auch, und wird er auch, aber er musste vorübergehend ausgesetzt und umbenannt werden, weil etwas Unerwartetes geschah.

Eines Tages, im Sommer 2016 – bis dahin offiziell „Der Sommer der Angst“ – bemerkte das global-kapitalistische Imperium, dass eine neue Form des Widerstands gegen seine Vorherrschaft über den gesamten Planeten entstanden war, nicht in der ehemaligen Sowjetunion oder im Nahen und Mittleren Osten, sondern im gesamten Westen, direkt im Herzen des Imperiums.

Und so wurde der Krieg gegen den Terror ausgesetzt und der Krieg gegen den Populismus begann.

Der Krieg gegen den Populismus wütete vier Jahre lang und gipfelte in der Einführung der Neuen Normalität, offiziell bekannt als „die Covid-Pandemie“.

Über zwei Jahre lang, d. h. von März 2020 bis etwa Dezember 2022, verwandelte sich das global-kapitalistische Imperium in eine neue Form des Totalitarismus, eine global-kapitalistische Form des Totalitarismus, die mit keiner anderen früheren Form des Totalitarismus vergleichbar war.

Diese Phase war die Phase des Schocks und der Einschüchterung bei der Einführung des Neuen-Normal-Reiches.

Der Übergang zum Neuen-Normal-Reich wurde im gesamten Weltreich ausgestrahlt. Die Botschaft war unmissverständlich klar. Von nun an würde es eine „Neue Normalität“ geben. Sie würde einem permanenten Kriegszustand, einem permanenten Bürgerkriegszustand gleichen. Von nun an musste jeder seine Treue zum Neuen-Normal-Reich schwören und Befehle befolgen, oder er wurde als „Extremist“, „Wissenschaftsleugner“, „Verschwörungstheoretiker“ oder eine andere Art von aufrührerischem Abweichler abgestempelt.

Die überwiegende Mehrheit der Bürger des Westens verstand die Botschaft, befolgte die Befehle und schwor dem Neuen-Normal-Reich die Treue. Eine beträchtliche Minderheit tat dies jedoch nicht. Das global-kapitalistische Imperium musste diese beträchtliche Minderheit neutralisieren.

Die Mehrheit dieser beträchtlichen Minderheit bestand aus konservativen, libertären und anderen im Grunde rechtsgerichteten Menschen. Es gab auch einige altmodische Linksgerichtete, aber sie waren eine Minderheit innerhalb der Minderheit, und so spielten sie keine Rolle, als es darum ging, die größere Minderheit zu neutralisieren, was das Imperium umgehend in Angriff nahm.

Die Twitter-PSYOP zur Meinungsfreiheit

Im Oktober 2022 kauften Elon Musk, der Multimilliardär, Militärunternehmer, Elektroauto-Verkäufer und Transhumanismus-Enthusiast, und eine Gruppe ernsthafter global-kapitalistischer Unternehmen und Einzelpersonen die Social-Media-Plattform Twitter, Inc. für 44 Milliarden US-Dollar.

Musk betrat die Twitter-Zentrale in San Francisco grinsend wie ein Schimpanse und mit einem Waschbecken in der Hand, und die Free-Speech-Twitter-PSYOP begann.

Während des Krieges gegen den Populismus und der Phase des Schocks und der Einschüchterung bei der Einführung des Neuen Normalen Reiches fungierten Twitter, Inc. und jede andere Social-Media-Plattform und Massenmedien in der westlichen Welt als Wahrheitsministerium des Imperiums, verbreiteten offizielle Propaganda der Neuen Normalität, zensierten abweichende Meinungen und löschten die Online-Identität aller, die die offiziellen Narrative des Imperiums in Frage stellten. Und so bot es die perfekte Bühne für die PSYOP, die das Imperium durchführen wollte.

Musk stellte eine Reihe prominenter, vor allem konservativer Twitter-Konten wieder her, die wegen „Verbreitung von Fehlinformationen“ über Hunter Bidens Laptop und die „Covid-Impfstoffe“ sowie wegen der Veröffentlichung von „Aufstachelung“ und „Verherrlichung von Gewalt“, Bigotterie und anderen derartigen anstößigen Inhalten von der Plattform verbannt worden waren, darunter das Konto von Donald Trump und Zehntausende von Trump-Anhängern.

Wie Elon versprochen hatte, „wurde der Vogel befreit“! Elons Gefolgsleute und dankbare Trump-Anhänger und andere rechtsgerichtete Personen strömten auf Twitter, um ihrem Retter dafür zu danken, dass er die Zielgruppe des Unternehmens umgekehrt und Amerika so vor dem „Kulturmarxismus“, dem „Kommunismus“ und dem „Woke Mind Virus“ gerettet hat.

Die PSYOP wurde mit einem lehrbuchmäßigen begrenzten Hangout fortgesetzt, der als „Twitter Files“ bekannt ist. Musk ließ einige sorgfältig ausgewählte Journalisten im Twitter-Hauptquartier einige Recherchen durchführen, die aufdeckten, wie die ehemaligen Mitarbeiter von Twitter mit Elementen der Biden-Administration (d. h. nicht dem global-kapitalistischen Imperium) zusammengearbeitet hatten, um Menschen – vor allem diejenigen in der neuen „roten“ Zielgruppe – zu zensieren und von Plattformen zu verbannen. Dies war Teil eines streng von den USA betriebenen „Censorship Industrial Complex“ , der absolut keine globale Operation war und nichts mit einem global-kapitalistischen Imperium oder einem „New Normal Reich“ zu tun hatte, denn all die Zensur und das „Shadowbanning“ – das alles gehörte der Vergangenheit an, seit Elon das Sagen hatte – war das Werk einer Clique von tiefstaatlichen linksliberalen Bürokraten, die alle ein Haufen „Kommunisten“ waren.

Diese Enthüllungen in den „Twitter Files“ veranlassten die Republikaner im US-Kongress, eine Reihe von Anhörungen im Unterausschuss über das möglicherweise verfassungswidrige Verhalten der Biden-Regierung und ihrer linksliberalen Vertreter (d. h. nicht des global-kapitalistischen Imperiums) abzuhalten, die Twitter, Inc. und die anderen völlig hilflosen Internetkonzerne gezwungen hatten, Amerikaner (d. h. nicht alle anderen im gesamten Imperium, die diese Konzerne ebenfalls in klar koordinierter Weise zensierten) zu „shadowbannen“ und zu zensieren.

Und dann, genau wie erwartet, als die Geschichte in eine US-zentrierte „rot/blau“-Erzählung eingebettet worden war, beendete Musk den „Twitter Files“-Limited-Hangout, d. h., bevor er dem global-kapitalistischen Imperium selbst Schaden zufügen konnte.

In den nächsten zwei Jahren überschwemmten Elon und seine Kumpane ihre neue Zielgruppe mit „Free-Speech-Twitter“-Propaganda, sentimentaler Elon-Musk-Hagiographie und einer endlosen Reihe von PR-Stunts. Twitter wurde offiziell in „X“ umbenannt. Musk zog in den Krieg mit Brasiliens Darth Vader, Thierry Breton und verschiedenen anderen „Kommunisten“. Twitter-Nutzer wurden mit Memes von Elon belagert, der als Captain Free-Speech America verkleidet war. Und so weiter.

Und so wurde der Musk-Kult geboren.

In der Zwischenzeit zensiert und „filtert“ X weiterhin Inhalte auf Geheiß von Regierungen im gesamten Imperium sowie zur Förderung seiner eigenen Ziele.

Wenn Sie glauben, dass sich diese Tatsache negativ auf die Twitter-PSYOP für freie Meinungsäußerung ausgewirkt hat, dann ist der Musk-Kult im Gegenteil nur noch breiter und stärker geworden. Wie jeder andere Kult ist er unempfindlich gegenüber Fakten. Alles, was zählt, ist die Loyalität gegenüber dem Kult, dem Anführer des Kults und der offiziellen Darstellung des Kults. Man kann Musk-Kultisten auf die Twitter-Sicherheitsseiten verweisen, auf denen die „Sichtbarkeitsfilterung“ erklärt wird, und unzählige Beispiele für Musks Heuchelei anführen, und es wird absolut keine Wirkung zeigen. Wie jeder andere erfolgreiche Sektenführer ist auch Elon über jeden Vorwurf erhaben, unfähig zu sündigen, ein fleischgewordener Gott.

Aber Elon zu vergöttern war nicht das Hauptziel der Free-Speech-Twitter-PSYOP.

Das Hauptziel der Free-Speech-Twitter-PSYOP war es, die Mehrheit der beträchtlichen Minderheit von Menschen, die sich weigerten, Befehle zu befolgen und dem New-Normal-Reich die Treue zu schwören, als es während der „Covid-Pandemie“ eingeführt wurde, zu bändigen, zu kontrollieren und zu beherrschen. Diese Menschen mussten zu einer manipulierbaren Masse zusammengetrieben und vom global-kapitalistischen Imperium weg in eine harmlose Sackgasse gelenkt werden, wo sie nach Herzenslust auf die vom Imperium ernannten Sündenböcke einprügeln konnten. Der Musk-Kult war nur ein Mittel, um sie zu hüten und in diese Sackgasse zu führen.

„Twitter für freie Meinungsäußerung“ ist diese Sackgasse und ein Mikrokosmos einer größeren Sackgasse.

Das bringt uns zur zweiten PSYOP.

Die PSYOP ‚Amerika wieder groß gemacht‘

Eine der effektivsten Methoden, einen Gegner zu neutralisieren, besteht darin, ihn gewinnen zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man es mit einem Gegner zu tun hat, den man nie ganz besiegen kann.

Was Sie tun, ist, dass Sie Ihren Gegner in einen Kampf locken, den Sie sich leisten können zu verlieren, weil Sie den Kampf tatsächlich verlieren müssen, und Ihren Gegner tatsächlich gewinnen lassen, d. h. ihn nicht nur glauben lassen, er hätte gewonnen, denn … nun, Ihr Gegner ist nicht dumm.

Dieser Kampf, in den Sie Ihren Gegner locken und in dem Sie ihn gewinnen lassen, wird ein Kampf um ein Gebiet innerhalb eines Gebiets sein, von dem Ihr Gegner jedoch glaubt, dass es „das Gebiet“ ist. Sie können es sich leisten, die Kontrolle über dieses Gebiet innerhalb eines Gebiets zu verlieren, weil Sie das Gebiet kontrollieren, in dem es existiert, und weil Ihr Gegner das nicht weiß.

Der Trick besteht darin, Ihren Gegner glauben zu machen, dass er durch den Gewinn dieser Schlacht den „Krieg“ gewonnen hat und dass er nun „das Gebiet“ kontrolliert und Sie vernichtet oder anderweitig entmachtet hat, obwohl Ihr Gegner in Wirklichkeit zerstört oder entmachtet hat, ist ein körperlicher Köder, eine materielle Verkörperung eines unsichtbaren, immateriellen Gegners, eines Gegners, von dem er nicht weiß, dass er existiert, oder dessen Existenz er nicht anerkennen will … vorausgesetzt natürlich, dass es sich bei Ihnen um einen solchen Gegner handelt.

An diesem Punkt haben Sie Ihren Gegner neutralisiert.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind ein globales Imperium, ein supranationales global-kapitalistisches Imperium, und Ihr Gegner ist ein populistischer Aufstand, eine potenziell revolutionäre Masse, die Sie davon ablenken müssen, über Ihre supranationale, unsichtbare, immaterielle Natur nachzudenken, und von der Tatsache, dass die Regierungen der Nationalstaaten im Wesentlichen administrative Komponenten dieses unsichtbaren immateriellen Imperiums sind, das Sie sind, und daher Es ist Ihnen also eigentlich egal, welche politische Partei diese Nationalstaaten verwaltet oder wer die Führer dieser Parteien sind, denn sie können Ihnen nicht wirklich schaden, weil sie nur die materiellen Gebiete innerhalb des von Ihnen kontrollierten immateriellen Gebiets kontrollieren, was den Kontext und den Umfang ihrer Handlungen sowie die Parameter ihrer Vorstellungskraft vorgibt, und … OK, Sie sehen wahrscheinlich, worauf das hinausläuft.

Oder, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Lassen Sie mich versuchen, es zu vereinfachen.

Es gibt kein „Amerika“, das man wieder groß machen könnte. „Amerika“ ist eine Simulation. Es ist eine Karte eines Gebiets, das nicht existiert. Es ist ein Traum in einem Traum in einem Film, den niemand sehen kann, weil alle zuschauen. Es ist ein Markenname für ein imaginäres Produkt.

Okay, das hat es nicht einfacher gemacht, oder? Ich versuche es noch einmal.

Wir leben in einem global-kapitalistischen Imperium. Einem großen global-kapitalistischen Imperium. Das sind wir seit etwa dreißig Jahren. Wir alle. Amerikaner. Kanadier. Briten. Franzosen. Australier. Deutsche. Russen. Israelis. Palästinenser. Iraner. Wir alle.

Das global-kapitalistische Imperium ist keine Clique mächtiger Einzelpersonen. Es ist ein System. Und dieses System entwickelt sich weiter. Es verwandelt sich. Es verwandelt sich. Es entwickelt sich zu einer neuen Form des Totalitarismus. Einer global-kapitalistischen Form des Totalitarismus.

Es ist das System, und nicht seine Diener, das diese systemische Entwicklung vorantreibt. Es spielt keine Rolle, ob Elon Musk, Donald Trump, Macron, Starmer, Netanyahu, Gates, Bezos, Soros oder irgendein anderer politischer „Führer“ oder eine andere mächtige Person weiß, was sie tut. Sie dienen dem System, wie es das System erfordert, jeder entsprechend seiner spezifischen Rolle und seines Handlungsspielraums innerhalb des Systems.

Elon Musk hat nicht die „Meinungsfreiheit gerettet“ oder „Twitter vor einem Woke-Mind-Virus bewahrt“. Er hat ein Unternehmen aufgekauft und dessen Produkt für eine neue Marktdemografie umbenannt. Auf diese Weise hat er den größten Teil des konservativen populistischen Widerstands gegen die Entwicklung des global-kapitalistischen Systems eingedämmt und neutralisiert … und genau das war es, was das System brauchte. Es spielt keine Rolle, ob Elon Musk seine Rolle verstanden hat. Er hat sie perfekt gespielt. Er spielt sie weiterhin perfekt.

Der Musk-Kult wächst. Seine Apostel predigen das Evangelium von Elon im ganzen Imperium und ebnen den Weg für die Privatisierung von allem! Wahrlich, es ist der Beginn eines goldenen Zeitalters der „Freiheit“, das von globalen Konzernen und wohltätigen Oligarchen regiert wird!

Doch bevor dieses goldene Zeitalter beginnen kann, muss Amerika wieder groß gemacht werden! Und so muss die Twitter-PSYOP zur freien Meinungsäußerung auf Makroebene wiederholt werden. Der gleiche konservative populistische Widerstand gegen die Entwicklung des global-kapitalistischen Systems, den Musk eingedämmt und neutralisiert hat, muss überall eingedämmt und neutralisiert werden … nicht nur in Amerika, sondern überall, im gesamten Westen und im Rest des Imperiums.

Sobald er eingedämmt, neutralisiert und in einen Rausch über „Wokeness“, „Kulturmarxismus“ und „Kommunismus“ versetzt wurde, kann er auf die Überreste des sterbenden Zeitalters der Nationalstaaten, der nationalen Souveränität, der Verfassungen usw. losgelassen werden, was die globalen Machthaber dazu veranlassen wird, extreme Maßnahmen zu ergreifen Maßnahmen zur „Verteidigung der Demokratie“ ergreifen, was wiederum die anderen globalen Mächte dazu veranlassen wird, noch extremere Maßnahmen zur „Rettung der Republik“ zu ergreifen, was wiederum die globalen Mächte dazu veranlassen wird, noch extremere Maßnahmen zur „Verteidigung der Demokratie vor dem Faschismus“ zu ergreifen, und … OK, dieses Mal glaube ich, dass Sie sehen, worauf das hinausläuft.

Oder vielleicht auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich es noch einfacher ausdrücken kann. Und ich sehe keine Möglichkeit, es aufzuhalten oder zu beheben. Es ist kein Fehler, der korrigiert werden muss. Es ist die organische Entwicklung eines Systems … eines supranationalen Systems, das sich zu einer neuen totalitären Form entwickelt.

Das war’s also, eine Geschichte über zwei PSYOPS. Es tut mir leid, dass sie nicht so tröstlich ist wie eine Geschichte darüber, wie Donald Trump und Elon Musk und ihre global-kapitalistischen Investoren und ihre Tochtergesellschaften, Agenten und Beauftragten „Amerika wieder groß machen“ werden.

Wenn es ein Trost ist, eines ist sicher … was auch immer passiert, es wird nicht langweilig.