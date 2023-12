Israel eröffnet das Schlachthaus in Gaza wieder

Von Chris Hedges

Phase Eins von Israels völkermörderischem Feldzug gegen Gaza ist beendet. Phase zwei hat begonnen. Sie wird zu einem noch höheren Maß an Tod und Zerstörung führen.

Der Himmel über Gaza ist – nach einem siebentägigen Waffenstillstand – mit Geschossen des Todes gefüllt. Kampfflugzeuge. Angriffs-Hubschrauber. Drohnen. Artilleriegranaten. Panzergranaten. Mörser. Bomben. Raketen. Gaza ist eine Kakophonie aus Explosionen, verzweifelten Schreien und Hilferufen unter eingestürzten Gebäuden. Die Angst hat sich wieder einmal um jedes Herz im Konzentrationslager von Gaza gewickelt.

Bis Freitagabend wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 184 Palästinenser – darunter drei Journalisten und zwei Ärzte – durch israelische Luftangriffe im Norden, Süden und Zentrum des Gazastreifens getötet und mindestens 589 verletzt. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Israel lässt sich nicht abschrecken. Es plant, die Arbeit zu Ende zu bringen, das, was im Norden des Gazastreifens übrig geblieben ist, auszulöschen und das, was im Süden übrig geblieben ist, zu dezimieren, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und die 2,3 Millionen Einwohner in einer massiven Kampagne der ethnischen Säuberung durch Hunger, Terror, Abschlachten und Infektionskrankheiten zu vertreiben.

Die Hilfskonvois, die symbolische Mengen an Lebensmitteln und Medikamenten brachten – die erste Ladung bestand nach Angaben des Direktors des al-Najjar-Krankenhauses aus Leichentüchern und Coronavirus-Tests – wurden gestoppt. Niemand, am allerwenigsten Präsident Joe Biden, plant, einzugreifen, um den Völkermord zu stoppen. Außenminister Antony Blinken besuchte diese Woche Israel und forderte Israel zwar auf, die Zivilbevölkerung zu schützen, weigerte sich aber, Bedingungen zu stellen, die die 3,8 Milliarden Dollar, die Israel jährlich an Militärhilfe erhält, oder das zusätzliche Hilfspaket von 14,3 Milliarden Dollar beeinträchtigen würden. Die Welt wird passiv zusehen und nutzlose Floskeln über weitere chirurgische Angriffe murmeln, während Israel sein Rouletterad des Todes dreht. Wenn Israel damit fertig ist, wird die Nakba von 1948, bei der Palästinenser in Dutzenden von Dörfern massakriert und 750.000 Menschen von zionistischen Milizen ethnisch gesäubert wurden, wie ein kurioses Relikt aus einer zivilisierteren Zeit aussehen.

Nichts ist tabu. Krankenhäuser. Moscheen. Kirchen. Wohnhäuser. Wohnblocks. Flüchtlingslager. Schulen. Universitäten. Medienbüros. Banken. Abwassersysteme. Telekommunikationsinfrastruktur. Wasseraufbereitungsanlagen. Bibliotheken. Weizenmühlen. Bäckereien. Märkte. Ganze Stadtteile. Israels Absicht ist es, die Infrastruktur des Gazastreifens zu zerstören und täglich Hunderte von Palästinensern zu töten oder zu verwunden. Der Gazastreifen soll zu einem Ödland werden, einer toten Zone, in der kein Leben mehr möglich sein wird.

Israel begann am Freitag mit der Bombardierung von Khan Younis, nachdem es Flugblätter abgeworfen hatte, in denen die Zivilbevölkerung gewarnt wurde, weiter südlich nach Rafah, dem Grenzübergang zu Ägypten, zu evakuieren. Hunderttausende vertriebener Palästinenser hatten in Khan Younis Zuflucht gesucht. Sobald die Palästinenser nach Rafah gedrängt werden, gibt es nur noch einen Ort, an den sie fliehen können – Ägypten. Das israelische Geheimdienstministerium fordert in einem durchgesickerten Bericht die Zwangsumsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel. Ein detaillierter Plan, die Palästinenser im Gazastreifen absichtlich zu vertreiben und sie nach Ägypten zu drängen, ist seit fünf Jahrzehnten Bestandteil der israelischen Doktrin. Bereits 1,8 Millionen Palästinenser in Gaza wurden aus ihren Häusern vertrieben. Sobald die Palästinenser die Grenze nach Ägypten überqueren – was die ägyptische Regierung und die arabischen Führer trotz des Drucks der USA zu verhindern versuchen – werden die Palästinenser nie wieder zurückkehren.

Dies ist kein Krieg gegen die Hamas. Es ist ein Krieg gegen die Palästinenser.

Die israelischen Angriffe erfolgen in schwindelerregender Geschwindigkeit, viele davon durch ein System namens „Habsora“ – The Gospel -, das auf künstlicher Intelligenz basiert und täglich 100 Ziele auswählt. Das KI-System wird von sieben derzeitigen und ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeitern in einem Artikel von Yuval Abraham auf den israelischen Websites +972 Magazine und Local Call als eine „Fabrik für Massenmorde“ beschrieben. Sobald Israel einen mutmaßlichen Hamas-Aktivisten beispielsweise über ein Mobiltelefon lokalisiert hat, bombardiert und beschießt es ein weites Gebiet um das Ziel herum und tötet und verwundet Dutzende, manchmal Hunderte von Palästinensern, heißt es in dem Artikel.

„Laut Geheimdienstquellen“, heißt es in dem Bericht, „generiert Habsora unter anderem automatische Empfehlungen für Angriffe auf Privatwohnungen, in denen Personen leben, die verdächtigt werden, Hamas- oder Islamischer Dschihad-Aktivisten zu sein. Israel führt dann groß angelegte Tötungsoperationen durch, indem es diese Wohnhäuser unter schweren Beschuss nimmt.

Seit dem 7. Oktober wurden etwa 15.000 Palästinenser, darunter 6.000 Kinder und 4.000 Frauen, getötet. Etwa 30.000 wurden verwundet. Über sechstausend werden vermisst, viele sind unter den Trümmern begraben. Mehr als 300 Familien haben 10 oder mehr Mitglieder ihrer Familie verloren. Im Westjordanland wurden seit dem 7. Oktober mehr als 250 Palästinenser getötet und mehr als 3.000 verletzt, obwohl das Gebiet nicht von der Hamas kontrolliert wird. Das israelische Militär gibt an, zwischen 1.000 und 3.000 der etwa 30.000 Hamas-Kämpfer getötet zu haben, was angesichts des Ausmaßes des Angriffs eine relativ geringe Zahl ist. Die meisten Widerstandskämpfer verstecken sich in ihrem riesigen Tunnelsystem.

Israels Strategie ist die „Dahiya-Doktrin„. Diese Doktrin wurde vom ehemaligen Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), Gadi Eizenkot, der Mitglied des Kriegskabinetts ist, nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon 2006 formuliert. Dahiya ist ein südlicher Vorort von Beirut und eine Hochburg der Hisbollah. Sie wurde von israelischen Jets bombardiert, nachdem zwei israelische Soldaten gefangen genommen worden waren. Die Doktrin besagt, dass Israel zur Abschreckung massive, unverhältnismäßige Gewalt einsetzen und dabei die Infrastruktur und zivile Wohnhäuser zerstören sollte.

Daniel Hagari, Sprecher der IDF, räumte zu Beginn des jüngsten israelischen Angriffs auf den Gazastreifen ein, dass der „Schwerpunkt“ auf „Schaden und nicht auf Genauigkeit“ liegen würde.

Israel hat seine Taktik des „Dachklopfens“ aufgegeben, bei der eine Rakete ohne Gefechtskopf auf einem Dach landet, um die Bewohner zu warnen und zu evakuieren. Israel hat auch seine Telefonanrufe zur Warnung vor einem bevorstehenden Angriff eingestellt. Jetzt werden Dutzende von Familien in einem Wohnblock oder einer Nachbarschaft ohne Vorwarnung getötet.

Die Bilder der Massenvernichtung nähren den Rachedurst Israels nach dem demütigenden Einmarsch der Hamas-Kämpfer am 7. Oktober und der Tötung von 1.200 Israelis, darunter 395 Soldaten und 59 Polizisten. Viele Israelis empfinden eine sadistische Freude über den Völkermord und fordern die Ermordung oder Vertreibung der Palästinenser, einschließlich derjenigen im besetzten Westjordanland und derjenigen mit israelischer Staatsbürgerschaft.

Die Grausamkeit der Luftangriffe und der wahllosen Angriffe, die Unterbrechung der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten und die völkermörderische Rhetorik der israelischen Regierung machen diesen Krieg zu einem Krieg, dessen einziges Ziel die Rache ist. Dies wird weder für Israel noch für die Palästinenser gut sein. Er wird einen Flächenbrand im gesamten Nahen Osten entfachen.

Israels Angriff ist die letzte verzweifelte Maßnahme eines Siedlerkolonialprojekts, das törichterweise glaubt, wie viele Siedlerkolonialprojekte in der Vergangenheit, den Widerstand einer einheimischen Bevölkerung mit Völkermord brechen zu können. Aber selbst Israel wird mit einem Mord dieses Ausmaßes nicht davonkommen. Eine Generation von Palästinensern, von denen viele mit ansehen mussten, wie die meisten, wenn nicht alle, ihrer Familien getötet und ihre Häuser und Wohnviertel zerstört wurden, wird ein Leben lang nach Gerechtigkeit und Vergeltung dürsten.

Dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Er hat nicht einmal begonnen.

*

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er in Übersee für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

Er war Mitglied des Teams, das 2002 den Pulitzer-Preis für erklärende Berichterstattung für die Berichterstattung der New York Times über den weltweiten Terrorismus gewann, und er erhielt 2002 den Amnesty International Global Award für Menschenrechtsjournalismus. Hedges, der einen Master of Divinity der Harvard Divinity School besitzt, ist der Autor der Bestseller American Fascists: Die christliche Rechte und der Krieg gegen Amerika, Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle und war Finalist des National Book Critics Circle für sein Buch War Is a Force That Gives Us Meaning. Er schreibt eine Online-Kolumne für die Website ScheerPost. Er hat an der Columbia University, der New York University, der Princeton University und der University of Toronto gelehrt.