Israel hat Angst, dass der Weltgerichtshof entscheidet, dass es Völkermord begeht

Südafrika, eine Vertragspartei der Völkermordkonvention, hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt.

Menschenrechte und globales Unrecht

Fast drei Monate lang hat Israel für seine grausamen Verbrechen gegen das palästinensische Volk praktisch Straffreiheit genossen. Das änderte sich am 29. Dezember, als Südafrika, ein Vertragsstaat der Völkermordkonvention, einen 84-seitigen Antrag beim Internationalen Gerichtshof (IGH oder Weltgerichtshof) einreichte, in dem Israel vorgeworfen wird, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen.

In dem gut dokumentierten Antrag Südafrikas wird behauptet, dass “Handlungen und Unterlassungen Israels … völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen werden, … die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten”, und dass “das Verhalten Israels – durch seine staatlichen Organe, staatlichen Agenten und andere Personen und Einrichtungen, die auf seine Anweisungen oder unter seiner Leitung, Kontrolle oder seinem Einfluss handeln – in Bezug auf die Palästinenser in Gaza gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstößt. ”

Israel versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass der IGH feststellt, dass es in Gaza einen Völkermord begeht. Am 4. Januar wies das israelische Außenministerium seine Botschaften an, Politiker und Diplomaten in ihren Gastländern unter Druck zu setzen, damit sie sich vor dem IGH gegen die Klage Südafrikas aussprechen.

In seinem Antrag führt Südafrika acht Anschuldigungen an, um seine Behauptung zu untermauern, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Sie umfassen:

(1) Tötung von Palästinensern im Gazastreifen, einschließlich eines großen Anteils von Frauen und Kindern (ca. 70 Prozent) unter den mehr als 21.110 Todesopfern, von denen einige anscheinend im Schnellverfahren hingerichtet wurden;

Da die Vetomacht der USA Völkermord ermöglicht, gibt es immer noch UN-Optionen zum Schutz des Gazastreifens

Jede Vertragspartei der Völkermordkonvention kann die Angelegenheit dem Weltgerichtshof vorlegen, der einen Völkermord feststellen könnte.

(2) Verursachung von schweren psychischen und körperlichen Schäden an Palästinensern in Gaza, einschließlich Verstümmelung, psychologischem Trauma und unmenschlicher und erniedrigender Behandlung;

(3) Verursachung der Zwangsevakuierung und Vertreibung von etwa 85 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen – einschließlich Kindern, älteren und gebrechlichen Menschen sowie Kranken und Verwundeten. Israel verursacht auch die massive Zerstörung von palästinensischen Häusern, Dörfern, Städten, Flüchtlingslagern und ganzen Gebieten, was die Rückkehr eines beträchtlichen Teils der palästinensischen Bevölkerung in ihre Häuser ausschließt;

(4) Die belagerten Palästinenser im Gazastreifen leiden unter Hunger, Auszehrung und Dehydrierung, da sie nicht ausreichend mit humanitärer Hilfe versorgt werden, keine ausreichenden Nahrungsmittel, kein Wasser, keinen Treibstoff und keine Elektrizität erhalten und Bäckereien, Mühlen, landwirtschaftliche Flächen und andere Produktions- und Lebensmittelbetriebe zerstört werden;

(5) Unterlassung und Einschränkung der Bereitstellung von angemessener Kleidung, Unterkünften, Hygiene und sanitären Einrichtungen für die Palästinenser in Gaza, darunter 1,9 Millionen Binnenvertriebene. Dies hat sie gezwungen, in gefährlichen Situationen des Elends zu leben, in Verbindung mit routinemäßigen Angriffen und Zerstörungen von Unterkünften und der Tötung und Verwundung von Personen, die sich in Unterkünften aufhalten, einschließlich Frauen, Kindern, älteren Menschen und Behinderten;

(6) Unterlassung der medizinischen Versorgung der Palästinenser in Gaza, einschließlich der medizinischen Bedürfnisse, die durch andere völkermörderische Handlungen entstanden sind, die schwere körperliche Schäden verursachen. Dies geschieht durch direkte Angriffe auf palästinensische Krankenhäuser, Krankenwagen und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Tötung palästinensischer Ärzte, Sanitäter und Krankenschwestern (einschließlich der qualifiziertesten Mediziner in Gaza) und die Zerstörung und Behinderung des medizinischen Systems in Gaza;

(7) Zerstörung des palästinensischen Lebens im Gazastreifen durch die Zerstörung der Infrastruktur, der Schulen, Universitäten, Gerichte, öffentlichen Gebäude, öffentlichen Ämter, Bibliotheken, Geschäfte, Kirchen, Moscheen, Straßen, Versorgungseinrichtungen und anderer Einrichtungen, die für das Leben der Palästinenser als Gruppe notwendig sind. Israel tötet ganze Familien, löscht ganze mündliche Überlieferungen aus und tötet prominente und angesehene Mitglieder der Gesellschaft;

(8) Auferlegung von Maßnahmen zur Verhinderung palästinensischer Geburten im Gazastreifen, auch durch reproduktive Gewalt gegen palästinensische Frauen, Neugeborene, Säuglinge und Kinder.

Südafrika führte eine Vielzahl von Äußerungen israelischer Beamter an, die einen direkten Beweis für die Absicht, einen Völkermord zu begehen, darstellen:

“Gaza wird nicht mehr so sein wie vorher. Wir werden alles eliminieren”, sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant. “Wenn es nicht einen Tag dauert, wird es eine Woche dauern. Es wird Wochen oder sogar Monate dauern, wir werden alle Orte erreichen.”

Avi Dichter, Israels Landwirtschaftsminister, erklärte: “Wir sind dabei, die Nakba des Gazastreifens zu verwirklichen”, eine Anspielung auf die ethnische Säuberung der Palästinenser im Jahr 1948 zur Gründung des Staates Israel.

“Jetzt haben wir alle ein gemeinsames Ziel – den Gazastreifen von der Erdoberfläche zu tilgen”, erklärte Nissim Vaturi, stellvertretender Sprecher der Knesset und Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit.

Israels Strategie, die Klage Südafrikas vor dem IGH abzuwehren

Israel und sein wichtigster Schirmherr, die Vereinigten Staaten, sind sich der Tragweite des südafrikanischen Antrags vor dem IGH bewusst und sind wütend. Normalerweise rümpft Israel die Nase über internationale Institutionen, aber den Fall Südafrikas nimmt es ernst. Als der Internationale Strafgerichtshof 2021 eine Untersuchung der angeblichen Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen einleitete, lehnte Israel die Legitimität der Untersuchung entschieden ab.

“Israel beteiligt sich in der Regel nicht an solchen Verfahren”, sagte Prof. Eliav Lieblich, ein Völkerrechtsexperte an der Universität Tel Aviv, gegenüber Haaretz. “Aber dies ist keine UN-Untersuchungskommission oder der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, dessen Autorität Israel ablehnt. Es handelt sich um den Internationalen Gerichtshof, der seine Befugnisse aus einem Vertrag ableitet, dem Israel beigetreten ist, so dass es ihn nicht mit der üblichen Begründung mangelnder Autorität ablehnen kann. Außerdem ist er ein Organ mit internationalem Ansehen.

In einem Telegramm des israelischen Außenministeriums vom 4. Januar heißt es, dass es Israels “strategisches Ziel” sei, dass der IGH den Antrag Südafrikas auf eine einstweilige Verfügung zur Aussetzung der israelischen Militäraktion in Gaza ablehnt, nicht feststellt, dass Israel in Gaza Völkermord begeht, und entscheidet, dass Israel das Völkerrecht einhält.

“Eine Entscheidung des Gerichts könnte erhebliche potenzielle Auswirkungen haben, die nicht nur juristischer Natur sind, sondern auch praktische bilaterale, multilaterale, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Folgen haben”, heißt es in dem Telegramm. “Wir bitten um eine sofortige und unmissverständliche öffentliche Erklärung mit folgendem Inhalt: Öffentlich und klar zu erklären, dass IHR LAND die ungeheuerlichsten [sic], absurden und unbegründeten Anschuldigungen gegen Israel zurückweist.”

Das Telegramm weist die israelischen Botschaften an, Diplomaten und Politiker auf höchster Ebene aufzufordern, “öffentlich anzuerkennen, dass Israel [gemeinsam mit internationalen Akteuren] daran arbeitet, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu erhöhen und den Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren, während es nach dem schrecklichen Angriff vom 7. Oktober durch eine völkermordende Terrororganisation in Selbstverteidigung handelt.”

“Der Staat Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erscheinen, um die absurde Blutverleumdung Südafrikas zu widerlegen”, erklärte der Sprecher von Premierminister Benjamin Netanjahu, Eylon Levy. Der Antrag Südafrikas sei “rechtlich unbegründet und stellt eine niederträchtige Ausnutzung und Missachtung des Gerichts dar”, sagte er.

Israel zieht alle Register, einschließlich der unaufrichtigen Anschuldigungen der “Blutverleumdung”, einer antisemitischen Phrase, die Juden fälschlicherweise der rituellen Opferung christlicher Kinder beschuldigt.

“Wie tragisch, dass die Regenbogennation, die sich rühmt, den Rassismus zu bekämpfen, pro bono für antijüdische Rassisten kämpft”, fügte Levy ironisch hinzu. Er stellte die erstaunliche Behauptung auf, dass Israels militärische Kampagne zur Zerstörung der Hamas in Gaza den Völkermord an den Juden verhindern soll.

Wie ein altes Sprichwort sagt: Wenn du aus der Stadt gejagt wirst, stell dich vor die Menge und tu so, als würdest du die Parade anführen.

Das Biden-Regime hat sich erhoben, um seinen treuen Verbündeten Israel zu verteidigen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, bezeichnete die Klage Südafrikas vor dem IGH als “unverdient, kontraproduktiv und völlig unbegründet”. Kirby behauptete: “Israel versucht nicht, das palästinensische Volk von der Landkarte zu tilgen. Israel versucht nicht, den Gazastreifen von der Landkarte zu tilgen. Israel versucht, sich gegen eine völkermörderische terroristische Bedrohung zu verteidigen”, was Israels absurde Behauptung widerspiegelt.

Kirbys Behauptung, Israel versuche, einen Völkermord zu verhindern, ist besonders absurd, wenn man bedenkt, dass die israelischen Streitkräfte seit der Ermordung von 1.200 Israelis durch die Hamas am 7. Oktober mindestens 22.100 Menschen im Gazastreifen getötet haben, darunter etwa 9.100 Kinder. Mindestens 57.000 Menschen wurden verwundet und mindestens 7.000 gelten als vermisst. Ungezählte Menschen sind unter den Trümmern gefangen.

Vorläufige Maßnahmen gegen Israel können sofortige Wirkung haben

Südafrika beantragt, dass der IGH vorläufige Maßnahmen (einstweilige Verfügung) anordnet, um “die Rechte des palästinensischen Volkes gemäß der Völkermordkonvention vor weiterem, schwerem und irreparablem Schaden zu schützen”. Südafrika bittet das Gericht auch darum, “sicherzustellen, dass Israel seinen Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention nachkommt, keinen Völkermord zu begehen und Völkermord zu verhindern und zu bestrafen”.

Zu den von Südafrika beantragten vorläufigen Maßnahmen gehört die Aufforderung an Israel, “seine Militäroperationen im und gegen den Gazastreifen sofort einzustellen” und es zu unterlassen, Palästinenser zu töten und ihnen schwere körperliche oder seelische Schäden zuzufügen, ihnen Lebensbedingungen aufzuerlegen, die sie ganz oder teilweise zerstören sollen, und Maßnahmen zur Verhinderung palästinensischer Geburten zu ergreifen. Südafrika möchte, dass der IGH anordnet, dass Israel die Vertreibung und gewaltsame Umsiedlung von Palästinensern sowie den Entzug von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff, medizinischer Versorgung und Hilfe einstellt.

Der IGH ist der gerichtliche Arm der Vereinten Nationen und setzt sich aus 15 Richtern zusammen, die von der UN-Generalversammlung und dem Sicherheitsrat für eine neunjährige Amtszeit gewählt werden. Er ist kein Strafgerichtshof wie der Internationale Strafgerichtshof, sondern schlichtet Streitigkeiten zwischen Staaten.

Wenn eine Vertragspartei der Völkermordkonvention der Ansicht ist, dass eine andere Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, kann sie dieses Land vor dem IGH verklagen, um seine Verantwortung festzustellen. Dies geschah im Fall Bosnien gegen Serbien, in dem der Gerichtshof feststellte, dass Serbien seine Pflichten zur Verhinderung und Bestrafung von Völkermord gemäß der Konvention verletzt hat.

Die Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention sind erga omnes partes, d. h. Verpflichtungen eines Staates gegenüber allen Vertragsstaaten der Konvention. Der IGH hat festgestellt: “In einer solchen Konvention haben die Vertragsstaaten keine eigenen Interessen; sie haben lediglich ein gemeinsames Interesse, nämlich die Verwirklichung der hohen Ziele, die der Grund für die Konvention sind.”

Artikel 94 der UN-Charta besagt, dass alle Streitparteien die Entscheidungen des IGH befolgen müssen, und wenn eine Partei dies nicht tut, kann die andere Partei den UN-Sicherheitsrat anrufen, um die Entscheidung durchzusetzen.

Ein durchschnittlicher IGH-Fall kann von Anfang bis Ende mehrere Jahre dauern (von der ersten Klage Bosniens gegen Serbien im Jahr 1993 bis zur Verkündung des endgültigen Urteils in der Sache im Jahr 2007 vergingen fast 15 Jahre). Ein Verfahren kann jedoch auch unmittelbare Auswirkungen haben. Die Einreichung einer Klage vor dem IGH sendet eine deutliche Botschaft an Israel, dass die internationale Gemeinschaft seine Handlungen nicht toleriert und es zur Rechenschaft ziehen will.

Einstweilige Maßnahmen können schnell erlassen werden. So ordnete der IGH beispielsweise 19 Tage nach Einleitung des Verfahrens in Bosnien Maßnahmen an. Vorläufige Maßnahmen sind für die Partei, gegen die sie angeordnet wurden, bindend, und ihre Einhaltung kann sowohl vom IGH als auch vom Sicherheitsrat überwacht werden.

Urteile in der Sache, die der IGH in Streitigkeiten zwischen Parteien fällt, sind für die beteiligten Parteien verbindlich. In Artikel 94 der Charta der Vereinten Nationen heißt es: “Jedes Mitglied der Vereinten Nationen verpflichtet sich, in jedem Fall, in dem es Partei ist, der Entscheidung [des Gerichtshofs] Folge zu leisten.” Die Urteile des Gerichtshofs sind endgültig; es gibt keine Berufung.

Öffentliche Anhörungen zum Antrag Südafrikas auf vorläufige Maßnahmen finden am 11. und 12. Januar vor dem IGH statt, der sich im Friedenspalast in Den Haag befindet. Die Anhörungen werden von 4:00 bis 6:00 Uhr Ostküste/1:00 bis 3:00 Uhr Pazifik auf der Website des Gerichtshofs und auf UN Web TV live übertragen. Das Gericht könnte innerhalb einer Woche nach den Anhörungen vorläufige Maßnahmen anordnen.

Andere Vertragsstaaten der Völkermordkonvention können sich der Klage Südafrikas anschließen

Andere Vertragsstaaten der Völkermordkonvention können entweder die Erlaubnis beantragen, dem von Südafrika angestrengten Verfahren beizutreten, oder eigene Klagen gegen Israel vor dem IGH einreichen. In dem Antrag Südafrikas werden mehrere Länder genannt, die auf den israelischen Völkermord in Gaza hingewiesen haben. Dazu gehören Algerien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Kuba, Iran, Palästina, Türkei, Venezuela, Bangladesch, Ägypten, Honduras, Irak, Jordanien, Libyen, Malaysia, Namibia, Pakistan und Syrien.

Am 5. Januar twitterte das Quds News Network: “Der jordanische Außenminister Ayman Safadi kündigte an, dass sein Land die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem IGH unterstützt. Er fügte hinzu, dass die jordanische Regierung an einem juristischen Dossier arbeitet, um den Fall weiter zu verfolgen. Die Türkei, Malaysia und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hatten angekündigt, dass sie den Fall ebenfalls unterstützen.

Die neu gegründete Internationale Koalition zur Beendigung des Völkermords in Palästina, die von mehr als 600 Gruppen aus aller Welt unterstützt wird, hat sich zusammengefunden, um die Vertragsstaaten aufzufordern, sich auf die Völkermordkonvention zu berufen.

Die Koalition behauptet: “Interventionserklärungen zur Unterstützung der Berufung Südafrikas auf die Völkermordkonvention gegen Israel werden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine positive Feststellung des Verbrechens des Völkermords von den Vereinten Nationen durchgesetzt wird, so dass Maßnahmen ergriffen werden, um alle Akte des Völkermords zu beenden, und dass diejenigen, die für diese Akte verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden.”

In der ersten Januarwoche starteten Delegationen von “Basisdiplomaten”, angeführt von CODEPINK, World Beyond War und RootsAction, eine Kampagne in den Vereinigten Staaten, um die Nationen aufzufordern, Erklärungen zur Intervention in Südafrikas Fall gegen Israel vor dem IGH abzugeben. Die Aktivisten reisten in 12 Städte und besuchten UN-Vertretungen, Botschaften und Konsulate aus Kolumbien, Pakistan, Bolivien, Bangladesch, der Afrikanischen Union, Ghana, Chile, Äthiopien, der Türkei, Belize, Brasilien, Dänemark, Frankreich, Honduras, Irland, Spanien, Griechenland, Mexiko, Italien, Haiti, Belgien, Kuwait, Malaysia und der Slowakei.

“Dies ist der seltene Fall, in dem kollektiver gesellschaftlicher Druck, der die Regierungen zur Unterstützung des südafrikanischen Falles drängt, einen entscheidenden Wendepunkt für Palästina darstellen kann”, sagte Lamis Deek, ein palästinensischer Anwalt mit Sitz in New York, dessen Kanzlei die Kommission der Palästinensischen Versammlung für die Befreiung über Kriegsverbrechen, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Rückkehr einberufen hat. “Wir brauchen mehr Staaten, die unterstützende Interventionen einreichen – und wir brauchen das Gericht unter den wachsamen Augen der Massen, um dem extremen politischen Druck der USA auf das Gericht standzuhalten.”

Suzanne Adely, Präsidentin der National Lawyers Guild, merkte an: “Die zunehmende weltweite Isolierung Israels und der USA und ihrer europäischen Verbündeten ist ein Indikator dafür, dass dies ein entscheidender Moment für Volksbewegungen ist, um ihre Regierungen dazu zu bewegen, diese Schritte zu unternehmen und sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen.” In der Tat haben seit dem 7. Oktober Millionen von Menschen auf der ganzen Welt marschiert, protestiert und demonstriert, um die Befreiung Palästinas zu unterstützen.

RootsAction und World Beyond War haben eine Vorlage erstellt, die Organisationen und Einzelpersonen nutzen können, um andere Vertragsstaaten der Völkermordkonvention aufzufordern, eine Interventionserklärung in Südafrikas Völkermordklage gegen Israel vor dem IGH abzugeben.