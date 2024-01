Totale Diskrepanz zwischen Weißem Haus und Pentagon

Hinter dem geheimen Krankenhausaufenthalt von Lloyd Austin verbirgt sich eine größere Krankheit, die sich wie ein Krebsgeschwür in den USA ausbreitet. Die verschiedenen Teile der US-Regierung kommunizieren überhaupt nicht mehr miteinander. Man spricht von einem totalen Bruch zwischen dem Weißen Haus und dem Pentagon, nachdem nicht einmal Präsident Joe Biden darüber informiert wurde, dass der Verteidigungsminister einen Anfall erlitten hatte und auf die Intensivstation eingeliefert wurde.

Wer wissen will, wie es in Amerika immer noch zugeht, sollte sich die Geschichte vom Krankenhausaufenthalt des Pentagon-Chefs Austin ansehen. Sie ist ein Paradebeispiel für die wachsende Spaltung in Washington.

Der Pentagonchef auf der Intensivstation.

Lloyd Austin wurde am 1. Januar ins Krankenhaus eingeliefert, was das Pentagon erst am 5. Januar als „Komplikationen nach einem kürzlich durchgeführten elektiven medizinischen Eingriff“ bezeichnete, und war tatsächlich schwer krank. Oder ist es immer noch, denn selbst der amerikanische Präsident weiß es nicht, wurde nicht informiert. Aber Biden kann sich von den Medien „auf den neuesten Stand bringen“ lassen, die erfahren haben, dass es dem Verteidigungsminister nicht gut geht, da er auf die Intensivstation eingeliefert wurde.

Doch trotz des Ernstes der Lage enthüllten Quellen aus dem Weißen Haus gegenüber Politico eine schreckliche Wahrheit: Weder der Präsident noch der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan waren über den Zustand des Chefs der US-Armee informiert.

So bizarr es auch erscheinen mag, was wir hier sehen, ist die Realität der gegenwärtigen Situation und spiegelt die allgemeine Zerrissenheit der USA wider. Sie hat einen Riss im Oberkommando selbst erreicht!

Solche Risse sind in letzter Zeit deutlich geworden, und ein aufmerksames Auge konnte sie sehen, als der Krieg in der Ukraine auf den Tisch kam.

CIA und Militärgeheimdienste im Clinch

Bei der Bewertung der Faktoren, die zum Scheitern der Gegenoffensive in Kiew führten, stellte die Washington Post fest, dass es in Washington sehr unterschiedliche Erwartungen und Einschätzungen gab. Im Februar 2022, als alle beteiligten Abteilungen versuchten, einen Konsens über einen gemeinsamen Rat an Joe Biden zu finden, wurde der Optimismus des Pentagons durch die Warnungen der CIA über den tatsächlichen Zustand der russischen Truppen schwer erschüttert. Die US-Spione prognostizierten damals, dass die Chancen für eine erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive bei höchstens 50 Prozent lägen.

Doch die Haltung der CIA verärgerte Lloyd Austin, der sich nicht scheute zu behaupten, dass Geheimdienste „sicherer sind, wenn sie auf ein Scheitern setzen“. Um seine These zu untermauern, erinnerte er die Spione an ihre Einschätzung vom Februar 2022, dass Russland Kiew innerhalb weniger Tage nach der Invasion „einnehmen“ würde.

In der Tat hat das Pentagon alles getan, um die Ukraine mit modernen Waffen auszustatten, und Austin war besonders gespannt, wie die Patriot-Systeme gegen die russischen Raketen wirken würden.

Die interne Spaltung wurde noch deutlicher, als es um die Haltung der USA zum Krieg zwischen Israel und der Hamas ging.

Am 3. Januar veröffentlichten 17 Mitglieder des Wahlkampfteams von Joe Biden einen Brief, in dem sie das Präsidialamt aufforderten, sich für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen einzusetzen. Sie verurteilten die Reaktion der USA als „grundlegend gegen die amerikanischen Werte“ und erklärten, sie würden „wegen Bidens Haltung“ zum israelisch-palästinensischen Konflikt zurücktreten. Am selben Tag trat Tariq Habash aus dem Bildungsministerium zurück, weil die USA „die Augen vor den Gräueltaten gegen unschuldige Palästinenser verschließen“.

Wer hat wirklich das Sagen in Washington?

Das Zurückhalten von Informationen durch den Chef des Pentagon ist bedeutsamer als die Taten eines einzelnen Mannes.

Während die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen in eine kritische Phase traten und die US-Streitkräfte im Nahen Osten bedrängt und sogar angegriffen wurden, wusste der US-Präsident nichts von der Abwesenheit seines Verteidigungschefs. Schlechte interne Kommunikation und ein Vakuum an der Spitze des Pentagon, konstatiert die amerikanische Presse.

Und das alles zu Beginn eines Wahljahres. Selbst die Wähler der Demokraten sind besorgt, dass Joe Biden nicht in der Lage ist, die aktuelle Situation zu führen und zu meistern.