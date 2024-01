Hungersnot frisst die Menschen in Gaza auf

Die Bevölkerung des Gazastreifens ist einer der ungeheuerlichsten kollektiven Bestrafungsmaßnahmen der jüngsten Vergangenheit ausgesetzt.

Daniel Larison

Die Londoner Times berichtet über die sich verschlimmernde Hungersnot in Gaza. Die Menschen im Norden des Gazastreifens sind am stärksten gefährdet:

Die Menschen im Norden des Gazastreifens, die durch die Kämpfe vom Rest der Bevölkerung getrennt sind, haben kaum Hilfe erhalten. Die Telefonsignale sind abgeschnitten und große Teile von Gaza-Stadt mit ihren einst belebten Strandrestaurants sind zerstört.

Niemand weiß, wie viele Menschen sich noch im Norden aufhalten, aber Wohltätigkeitsorganisationen schätzen, dass es Hunderttausende sein könnten. Sie haben nichts.

Dem Bericht zufolge sind die Lebensmittel so knapp, dass die Menschen alles essen müssen, was sie finden können, selbst wenn es verdorben ist. Die wenigen Lebensmittel, die es gibt, sind für die meisten Menschen unerschwinglich. Stillende Mütter können keine Milch für ihre Babys produzieren. In nur knapp drei Monaten wurde eine Bevölkerung von mehr als zwei Millionen Menschen an den Rand des Abgrunds getrieben, weil die Israelis den Hunger bewusst als Waffe einsetzen. Die Bevölkerung des Gazastreifens ist einer der ungeheuerlichsten kollektiven Bestrafungsmaßnahmen der jüngeren Vergangenheit ausgesetzt. Es ist zu befürchten, dass ein großer Teil der Bevölkerung umkommen wird, wenn die Bedingungen so bleiben oder sich verschlimmern.

Auch die New York Times veröffentlichte am Wochenende einen Bericht über die Hungersnot in Gaza:

Arif Husain, Chefökonom des Welternährungsprogramms, sagte, die humanitäre Katastrophe in Gaza gehöre zu den schlimmsten, die er je gesehen habe. Das Gebiet scheine zumindest die ersten Kriterien einer Hungersnot zu erfüllen, da 20 Prozent der Bevölkerung mit einem extremen Mangel an Nahrungsmitteln konfrontiert seien, sagte er.

„Ich mache das seit etwa 20 Jahren“, sagte Husain. „Ich war in so ziemlich jedem Konflikt, sei es im Jemen, im Südsudan, im Nordosten Nigerias, in Äthiopien und so weiter. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen, nicht nur in Bezug auf das Ausmaß, sondern auch auf das Tempo, mit dem es sich entwickelt hat.“

In Washington herrscht ein alarmierender Mangel an Dringlichkeit, um auf diese Krise zu reagieren. Die Regierung ist schnell genug, um mehr Waffen nach Israel zu liefern, aber es gibt keine vergleichbaren Anstrengungen, um eine Hungersnot abzuwenden, die die israelische Regierung verursacht. Sie wird einen vorgetäuschten Notstand ausrufen, um eine Kontrolle durch den Kongress zu vermeiden, aber sie wird nicht viel tun, um auf eine wirklich schlimme humanitäre Notlage zu reagieren. Nichts davon ist überraschend, wenn man bedenkt, wie schlecht die Regierung insgesamt mit diesem Konflikt umgeht, aber es ist gleichermaßen empörend.

Es gab einige gute Berichte über die Hungersnot in Gaza, darunter diese beiden, aber es gab viel zu wenig davon und viel weniger, als man erwarten würde, wenn wir über eine der schlimmsten von Menschen verursachten Katastrophen seit Jahrzehnten sprechen. Verglichen mit der Flut von Berichten über die Militäraktion selbst, war die Berichterstattung über die darauf folgende humanitäre Krise eher ein Rinnsal. Es gab auch einige schlechte und unzureichende Berichte, die die Belagerung nicht als Hauptursache der humanitären Katastrophe ausmachen.

Die israelische Regierung hat sich verpflichtet, den Krieg fortzusetzen, und ihre Führung geht davon aus, dass der Krieg das ganze Jahr hindurch andauern wird. Wenn die Menschen im Gazastreifen so lange von der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Treibstoff und Medikamenten abgeschnitten bleiben, wird der Verlust an Menschenleben unvorstellbar hoch sein. Das muss nicht passieren, aber es wird passieren, wenn kein Druck auf das Regime ausgeübt wird, den Krieg und die Belagerung zu beenden.

Die Menschen in Gaza leiden bereits unter einer Hungersnot. Wir wissen, was die Ursache dafür ist, und wir wissen, was geschehen muss, um das Schlimmste zu verhindern. Wenn die Außenwelt darauf wartet, dass die Hungersnot offiziell erklärt wird, wird es zu spät sein, um eine Massenverhungerung zu verhindern. Die Menschen in Gaza können nicht warten.