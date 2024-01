Neue Sicherheitsbedenken zu den COVID-Spritzen

Die Geschichte auf einen Blick

Laut einer im Dezember 2023 veröffentlichten Studie kommt es bei der mRNA-Impfung mit COVID zu einer hohen Rate an ribosomalem „Frameshifting“, was dazu führt, dass Ihre Zellen Proteine produzieren, die nicht zum Ziel führen und unbeabsichtigte Immunreaktionen auslösen können

Nach Angaben der Autoren kommt es bei 25 bis 30 % der Menschen, die eine COVID-Spritze erhalten haben, zu zellulären Immunreaktionen, die nicht dem Ziel entsprechen

Die U.S. Food and Drug Administration und die australische Therapeutic Goods Administration weigern sich, die RNA-Stabilitätsdaten zu veröffentlichen, auf die sie sich angeblich stützten, als sie eine Änderung des Pfizer-Impfstoffs genehmigten, die den Transport und die Lagerung bei Temperaturen von -20 Grad Celsius statt bei -70 Grad Celsius erlaubte

Die FDA ermächtigte Pfizer außerdem, den in den Formulierungen für Erwachsene verwendeten Puffer aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung durch einen Puffer aus Tromethamin (Tris) in der Version für Kinder zu ersetzen. Die FDA verlangte keinerlei Tests, und es wurden keine Daten veröffentlicht, die ihre Entscheidung, den Austausch zuzulassen, stützen würden

Laut einer im Jahr 2023 veröffentlichten Studie ist das in Comirnaty enthaltene und von Pfizer/BioNTech hergestellte Nanolipid zelltoxisch und löst proinflammatorische Zytokine und reaktive Sauerstoffspezies aus, die die Mitochondrienmembran stören können, so dass sie ihren Inhalt freisetzt, RNA-Fehltranslationen, DNA-Mutationen, die Zerstörung der Kernmembran und vieles mehr verursacht. Häufige Wiederholungen von COVID-Auffrischungsimpfungen und/oder die Verwendung von mRNA in anderen Impfstoffen stellen ein großes Risiko für die öffentliche Gesundheit dar, warnt der Wissenschaftler

Nach den in der Ausgabe vom 6. Dezember 2023 von Nature veröffentlichten Forschungsergebnissen leiden die mRNA-COVID-Spritzen unter einer hohen Rate an ribosomalem „Frameshifting“, was dazu führt, dass Ihre Zellen Proteine außerhalb des Ziels mit unbekannten Auswirkungen produzieren. Wie in diesem Papier erklärt:

„Ein Hauptmerkmal therapeutischer IVT [in vitro-transkribierter] mRNAs ist, dass sie modifizierte Ribonukleotide enthalten, die nachweislich die angeborene Immunogenität verringern und zusätzlich die mRNA-Stabilität erhöhen können, was beides günstige Eigenschaften für mRNA-Therapien sind … Pseudouridin (Ψ) ist dafür bekannt, dass es die Fehllesung von mRNA-Stopcodons in Eukaryonten erhöht und die Fehllesung während der prokaryotischen mRNA-Translation beeinflussen kann. 1-Methyl-Ψ scheint das Falschlesen von Codons nicht zu beeinflussen, aber es hat sich gezeigt, dass es die Proteinsyntheseraten und die Ribosomendichte auf mRNAs beeinflusst, was auf eine direkte Wirkung auf die mRNA-Translation hindeutet … Hier zeigen wir, dass der Einbau von N1-Methylpseudouridin in mRNA in vitro zu einem +1 ribosomalen Frameshifting führt und dass nach der Impfung bei Mäusen und Menschen eine zelluläre Immunität gegen +1 frameshifted Produkte aus der BNT162b2-Impfstoff-mRNA-Translation auftritt. Die beobachtete +1-Ribosomen-Rahmenverschiebung ist wahrscheinlich eine Folge des N1-Methylpseudouridin-induzierten Ribosomenstillstands während der IVT-mRNA-Translation, wobei die Rahmenverschiebung an ribosomalen Slippery-Sequenzen auftritt … Diese Daten weisen auf potenzielle Off-Target-Effekte für künftige mRNA-basierte Therapeutika hin und zeigen die Notwendigkeit einer Sequenzoptimierung.“

Synthetische RNA wird häufig falsch gelesen

Für den Laien bedeutet dies, dass die Ribosomen (die für das Ablesen des Codes zuständig sind) durch den Einbau von synthetischem Methylpseudouridin die Anweisungen der RNA falsch lesen. Der RNA-Code besteht aus Gruppen von drei Basen (Codons), die in der richtigen Reihenfolge gelesen werden müssen, damit ein gewünschtes Protein entstehen kann.

Da das Methylpseudouridin nicht perfekt passt, führt es dazu, dass der Dekodierungsprozess ins Stocken gerät und sich verschiebt (daher der Begriff „+1 ribosomales Frameshifting“). Im Grunde stottert der Dekodierungsprozess, da die Zellen nicht verstehen, was verlangt wird, und dieses Stottern führt dazu, dass die Dekodierung einen Buchstaben überspringt, wodurch der gesamte Code verstümmelt wird.

Infolgedessen werden anstelle des gewünschten SARS-CoV-2-Spikes unerwünschte „unsinnige“ Proteine produziert. Das wiederum bedeutet, dass Ihr Immunsystem keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 bildet, sondern gegen diese abweichenden Proteine.

Nach Angaben der Autoren kommt es bei 25 bis 30 % der Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben, zu zellulären Immunreaktionen, die nicht zum Ziel führen, wie der Molekularvirologe Dr. David Speicher feststellt:

„Immer wenn unsere Zellen eine Fülle unbeabsichtigter Proteine bilden oder die Produktion geeigneter Proteine verhindern, könnte dies zu einer unbeabsichtigten Immunreaktion führen, die ein enormes Schadenspotenzial birgt.“

Nicht genau zu wissen, welche Proteine produziert werden, ist jedoch bei weitem nicht das einzige Problem bei diesen genbasierten Spritzen.

Warum verheimlichen die Behörden RNA-Stabilitätsdaten?

Wie die Enthüllungsjournalistin Maryanne Demasi, Ph.D., berichtet, weigern sich sowohl die U.S. Food and Drug Administration als auch die australische Therapeutic Goods Administration, die RNA-Stabilitätsdaten herauszugeben, auf die sie sich angeblich stützten, als sie eine Änderung an Pfizers Spritze genehmigten, die den Transport und die Lagerung bei Temperaturen von -20 Grad Celsius anstelle von -70 C erlaubte.

Pfizer hat sich ebenfalls geweigert, diese Daten offenzulegen. Warum ist das so? Was verraten die Daten, das wir nicht sehen sollen? Demasi schreibt:

„… als die FDA im Dezember 2020 die Zulassung erteilte, legte sie fest, dass der Impfstoff zwischen -80 ºC und -60 ºC gelagert werden musste, was spezielle ultrakalte Gefrierschränke erforderte, was sich für Gebiete mit begrenzten Ressourcen als schwierig erwies. Doch im Februar 2021 hatte Pfizer das Problem offenbar gelöst. Es legte der FDA neue „RNA-Stabilitätsdaten“ vor, aus denen hervorging, dass der Impfstoff in herkömmlichen Gefrierschränken (-20 ºC) gelagert werden kann und keine ultrakalten Gefrierschränke mehr benötigt werden. Die FDA genehmigte diese Änderung umgehend. Zwei Monate später genehmigte auch die australische Therapeutic Goods Administration (TGA) den Antrag von Pfizer, so dass ungeöffnete Fläschchen bis zu zwei Wochen bei -20 ºC gelagert werden können. Die Lagertemperatur war nicht die einzige Änderung. Die Arzneimittelbehörden genehmigten auch die Verlängerung der Verfallsdaten der Impfstoffe. Für verschiedene Chargen des Impfstoffs von Pfizer wurde beispielsweise das Verfallsdatum um ein Jahr (FDA) bzw. 6 Monate (TGA) verlängert. Aber auf welche Stabilitätsdaten haben sich die Aufsichtsbehörden angesichts der Empfindlichkeit von RNA gegenüber Temperaturschwankungen und Lagerungsdauer gestützt, um grünes Licht für diese Entscheidungen zu geben?“

Im Moment haben wir keine Ahnung, und das ist ein Problem. Phillip Altman, der über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung mit klinischen Versuchen und Zulassungsfragen verfügt, erklärte gegenüber Demasi: „Es ist von entscheidender Bedeutung, die Stabilität der RNA in den Impfstoffen zu kennen, denn wenn sich die RNA auflöst, nimmt die Wirksamkeit des Impfstoffs ab.“

Natürlich hat sich in den letzten drei Jahren eindeutig gezeigt, dass die Impfungen in Bezug auf die Wirksamkeit nahezu nutzlos sind. Noch schlimmer ist, dass die Wirksamkeit nach ein paar Monaten sogar negativ wird, was bedeutet, dass man anfälliger für Infektionen ist als Gleichaltrige ohne Impfung.

Hat die RNA-Instabilität etwas mit den „Hot Lots“ zu tun?

Altman ist auch wegen der Sicherheit besorgt, denn die Daten zeigen, dass einige Spritzen weitaus höhere Dosen von mRNA enthalten als andere, und dass solche „Hot Lots“ mit mehr unerwünschten Ereignissen und Todesfällen in Verbindung gebracht werden. Die zunehmende Forschung zeigt, dass die Spritzen nicht „nur intakte RNA“ enthalten.

Sie enthalten auch RNA-Fragmente und DNA-Stücke, die beide gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Demasi zitiert David Wiseman, Ph.D., einen Biowissenschaftler, der an der Entwicklung medizinischer Produkte beteiligt ist, der ihr sagte:

„Wir müssen mehr über die Teile der RNA wissen, die nicht intakt sind. Es ist möglich, dass kleine Fragmente der mRNA auch biologische Wirkungen haben, wie zum Beispiel Entzündungen oder die Steuerung der Funktionsweise anderer RNA.“

Auf welche Daten stützte sich die FDA bei der Genehmigung des Pufferaustauschs?

Die FDA genehmigte auch einen anderen Austausch, der sich auf die RNA-Stabilität auswirkte, und in diesem Fall scheint sie dies ohne jegliche Tests getan zu haben. Im Oktober 2021 änderte Pfizer die Formulierung seines COVID-Impfstoffs für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren und tauschte die phosphatgepufferte Kochsalzlösung, die in den Formulierungen für Erwachsene verwendet wird, gegen einen Tromethamin-Puffer (Tris) aus.

Der Grund für den Austausch war die Verbesserung des Stabilitätsprofils der Impfung, so dass die mRNA nicht mehr abgebaut wird und bis zu 10 Wochen in einem normalen Gefrierschrank gelagert werden kann. Die FDA genehmigte den Tausch Mitte Dezember desselben Jahres, aber wie Wiseman gegenüber Demasi erklärte:

„Wenn der neue Puffer dazu beiträgt, die mRNA zu stabilisieren, dann würde er wahrscheinlich die Menge des produzierten Spike-Proteins beeinflussen oder das Verhalten der Lipid-Nanopartikel im Körper verändern. Aber wo waren die Daten, als die FDA diese Entscheidung traf? Die FDA hat nie darauf bestanden, dass die neue Formulierung zumindest an Tieren getestet wird, bevor sie Kindern injiziert wird.“

Wenn die Impfungen für gesunde Kinder gedacht waren, warum hat man dann nicht auf zusätzlichen Tests bestanden?

„Es ist an der Zeit, dass die Regulierungsbehörden das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherstellen und diese Art von Daten veröffentlichen. Warum sollten wir bis dahin jemandem, insbesondere Kindern, einen Impfstoff injizieren, ohne diese und andere Daten offenzulegen?“ sagt Wiseman.

Wissenschaftler warnt vor intrinsischer Zytotoxizität von Nanolipid

Auch die Sicherheit des zur Umhüllung der mRNA in den Spritzen verwendeten Nanolipids wird in Frage gestellt. Im obigen Video erörtert der unabhängige Forscher Gabriele Segalla, ein italienischer Biochemiker, der sich auf die Chemie von Mikroemulsionen und kolloidalen Systemen spezialisiert hat, seine Ergebnisse, die in zwei von Experten begutachteten Berichten im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research (IJVTPR) veröffentlicht wurden.

Der erste, Ende Januar 2023 veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Chemical-Physical Criticality and Toxicological Potential of Lipid Nanomaterials Contained in a COVID-19 mRNA Vaccine“ (Chemisch-physikalische Kritikalität und toxikologisches Potenzial von Lipid-Nanomaterialien, die in einem COVID-19 mRNA-Impfstoff enthalten sind) beschreibt das toxische Potenzial des Nanolipids in Comirnaty, das von Pfizer/BioNTech hergestellt wird. Wichtig ist, dass in diesem Papier das Potenzial für die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) in verschiedenen Organen, einschließlich Nieren, Leber, Herz und Gehirn, hervorgehoben wird. In diesem Papier heißt es:

„Besonders besorgniserregend ist das Vorhandensein der beiden funktionellen Hilfsstoffe ALC-0315 und ALC-0159 in der Formulierung, die noch nie in einem Arzneimittel verwendet wurden und auch nicht im Europäischen Arzneibuch oder im europäischen Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis eingetragen sind. Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter des Herstellers sind lückenhaft und nicht konform, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmungen der geltenden europäischen Vorschriften zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Nanomaterialien. Das Vorhandensein von Elektrolyten im Präparat und die anschließende Verdünnungsphase nach dem Auftauen und vor der Impfung geben Anlass zu begründeten Bedenken hinsichtlich der prekären Stabilität der resultierenden Suspension und des Polydispersitätsindex der darin enthaltenen Nanomaterialien, Faktoren, die als Ursache für zahlreiche statistisch-epidemiologisch erfasste unerwünschte Wirkungen nach der Impfung vermutet werden können.“

mRNA-‚Impfstoffe‘ bergen ernste Risiken für die öffentliche Gesundheit

Die zweite Studie mit dem Titel „Apparent Cytotoxicity and Intrinsic Cytotoxicity of Lipid Nanomaterials Contained in a COVID-19 mRNA Vaccine“ (Scheinbare Zytotoxizität und intrinsische Zytotoxizität von Lipid-Nanomaterialien in einem COVID-19 mRNA-Impfstoff), die Mitte Oktober 2023 veröffentlicht wurde, befasst sich mit dem Nanolipid ALC-0315.

„Das in Comirnaty enthaltene Nanolipid ist zelltoxisch und löst entzündungsfördernde Zytokine und reaktive Sauerstoffspezies aus, die die Mitochondrienmembran stören können, so dass sie ihren Inhalt freisetzen, RNA-Fehltranslation, DNA-Mutationen, die Zerstörung der Kernmembran und mehr verursachen.“

Darin wird beschrieben, wie ALC-0315 – eines der Moleküle, die zur Entwicklung des Nanopartikelsystems von Comirnaty verwendet wurden – „proinflammatorische Zytokine und ROS bildet, die die Mitochondrienmembran zerstören und ihren Inhalt freisetzen können, eine Fehltranslation der RNA, die Polymerisation von Proteinen und DNA, DNA-Mutationen, die Zerstörung der Kernmembran und die anschließende Freisetzung ihres Inhalts verursachen“.

„Die Aussicht auf häufig wiederholte COVID-‚Auffrischungsimpfungen‘ und auch die Ausweitung der mRNA-Technologie auf Impfstoffe gegen andere Krankheitserreger oder nicht-infektiöse Krankheiten birgt daher ein sehr großes Risiko für die öffentliche Gesundheit„, schreibt er.

Laut Segalla ist ALC-0315 aus einer Reihe von Gründen „nicht für die intramuskuläre Anwendung geeignet“, darunter die Tatsache, dass es „keine ordnungsgemäße Transfektion von Wirtszellen ermöglicht, obwohl die EMA (European Medicines Agency) dies in ihrem Bewertungsbericht vom 19. Februar 2021 behauptet, was in eklatantem Widerspruch zu der dort zitierten bibliografischen Quelle steht“.

Kurz gesagt, die Nanolipidpartikel sind zelltoxisch und können sich aufgrund ihrer „außergewöhnlichen Durchlässigkeit, Mobilität, chemischen Reaktivität und systemischen Akkumulation an unvorhersehbaren biologischen Orten ablagern, auch weit entfernt vom Ort der Inokulation.“ Das in den Impfungen verwendete Nanolipid „kann zu einer beispiellosen medizinischen Katastrophe führen“, warnt Segalla. Er fordert nun die sofortige Aussetzung ihrer Verwendung.

Ressourcen für durch COVID-Spritzen Geschädigte

Anhand von Daten aus der ganzen Welt ist es mehr als klar, dass die COVID-Impfungen die gefährlichsten Medikamente sind, die je eingesetzt wurden. Wenn Sie bereits eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und es sich nun anders überlegen, sollten Sie von nun an alle Impfstoffe meiden, denn Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden. Auch wenn Sie noch keine offensichtlichen Nebenwirkungen verspürt haben, kann Ihre Gesundheit langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht mehr impfen.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein – und/oder alle abweichenden Proteine – beseitigen, die Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die nachweislich an das SARS-CoV-2-Spike-Protein binden und dessen Abbau erleichtern, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Ich weiß nicht, ob diese Medikamente auch bei Off-Target-Proteinen und der Anhäufung von Nanolipiden wirken, aber ein Versuch kann wahrscheinlich nicht schaden.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, laden Sie am besten die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter.

Weitere Vorschläge finden Sie im Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des World Health Council, der sich auf natürliche Substanzen wie Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Tees konzentriert. Auch eine Saunatherapie kann dazu beitragen, toxische und fehlgefaltete Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregt.

