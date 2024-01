Chinas Plan zum Aufbau einer globalen Technokratie durch künstliche Intelligenz

Veröffentlicht von: Erklärung von www.gov.cn

Dieser 12.000 Wörter umfassende Band stammt direkt von der offiziellen chinesischen Website und gibt jedem Winkel des Landes den Marschbefehl, KI zur Einführung der Technokratie in China und darüber hinaus zu nutzen: Smart Cities, Smart Agriculture, Smart Society, Smart Manufacturing, Smart Healthcare, Smart Economy, Smart Robots, Smart Transportation, Smart IoT, Smart Finance, Smart Logistics, Smart Homes, Smart Education, Smart Government, Smart Courts, und mehr.

Dies ist ein von der Wiege bis zur Bahre reichendes Rezept für eine wissenschaftliche Diktatur, auch bekannt als Technokratie. China hat den Kommunismus längst zugunsten der Technokratie aufgegeben. ⁃ TN-Redakteur

Der Staatsrat hat die

Bekanntmachung über den Entwicklungsplan für die neue Generation der künstlichen Intelligenz,

Guofa [2017] Nr. 35

Die Volksregierungen aller Provinzen, autonomen Regionen und Kommunen, die direkt der Zentralregierung unterstehen, alle Ministerien und Kommissionen des Staatsrats und alle Agenturen, die direkt dem Staatsrat unterstehen:

Der „Entwicklungsplan für die neue Generation der künstlichen Intelligenz“ wird nun an Sie ausgegeben, bitte setzen Sie ihn gewissenhaft um.

State Council

July 8, 2017

(Dieser Artikel ist für die Öffentlichkeit freigegeben)

Entwicklungsplan für die neue Generation der künstlichen Intelligenz

Die rasche Entwicklung der künstlichen Intelligenz wird das soziale Leben der Menschen und die Welt tiefgreifend verändern. Um die großen strategischen Chancen für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu nutzen, den Vorsprung meines Landes bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz auszubauen und den Aufbau eines innovativen Landes und einer Weltmacht in Wissenschaft und Technologie zu beschleunigen, wird dieser Plan in Übereinstimmung mit den Einsatzanforderungen des Zentralkomitees der Partei und des Staatsrats formuliert.

#1 Strategische Lage

Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat eine neue Phase erreicht. Nach mehr als 60 Jahren der Entwicklung, insbesondere angetrieben durch neue Theorien und Technologien wie mobiles Internet, Big Data, Supercomputing, Sensornetzwerke und Brain Science sowie die starke Nachfrage nach wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, hat die künstliche Intelligenz ihre Entwicklung beschleunigt und zeigt tiefes Lernen, grenzüberschreitende Integration, Mensch-Maschine-Kollaboration, offene Crowd-Intelligenz, autonome Steuerung und andere neue Merkmale. Big-Data-gestütztes Wissenslernen, medienübergreifende kollaborative Verarbeitung, Mensch-Computer-Zusammenarbeit zur Verbesserung der Intelligenz, integrierte Gruppenintelligenz und autonome intelligente Systeme sind zum Schwerpunkt der Entwicklung der künstlichen Intelligenz geworden. Eine hirnähnliche Intelligenz, die von den Ergebnissen der Hirnforschung inspiriert ist, steht in den Startlöchern, und sie wird chip- und hardwarebasiert sein. Der Trend zur Plattformisierung wird immer deutlicher, und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat eine neue Phase erreicht. Gegenwärtig löst der allgemeine Fortschritt in der Entwicklung von Disziplinen der neuen Generation der künstlichen Intelligenz, der theoretischen Modellierung, der technologischen Innovation und der Software- und Hardware-Upgrades eine Kette von Durchbrüchen aus und fördert den beschleunigten Sprung von der Digitalisierung und Vernetzung zur Intelligenz in allen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen.

Künstliche Intelligenz ist zu einem neuen Schwerpunkt des internationalen Wettbewerbs geworden. Künstliche Intelligenz ist eine strategische Technologie, die die Zukunft anführen wird. Die weltweit wichtigsten Industrieländer betrachten die Entwicklung der künstlichen Intelligenz als eine wichtige Strategie zur Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit und zur Wahrung der nationalen Sicherheit. Sie haben die Einführung von Plänen und Strategien intensiviert und den Einsatz von Kerntechnologien, Spitzenkräften, Normen und Vorschriften usw. verstärkt. Sie streben danach, in der neuen Runde des internationalen wissenschaftlichen und technologischen Wettbewerbs die Führung zu übernehmen. Gegenwärtig ist die Situation der nationalen Sicherheit und des internationalen Wettbewerbs in meinem Land komplexer geworden. Wir müssen die Welt betrachten, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz auf die nationale strategische Ebene stellen, systematisch und proaktiv planen, die strategische Initiative des internationalen Wettbewerbs in der neuen Phase der Entwicklung der künstlichen Intelligenz fest ergreifen und neue Wettbewerbsvorteile schaffen. Eröffnen Sie neue Entwicklungsmöglichkeiten und gewährleisten Sie effektiv die nationale Sicherheit.

Künstliche Intelligenz hat sich zu einem neuen Motor für die wirtschaftliche Entwicklung entwickelt. Als zentrale treibende Kraft einer neuen Runde der industriellen Transformation wird die künstliche Intelligenz die enorme Energie, die sich in früheren wissenschaftlichen und technologischen Revolutionen und industriellen Veränderungen angesammelt hat, weiter freisetzen und neue leistungsstarke Motoren schaffen, um alle Aspekte wirtschaftlicher Aktivitäten wie Produktion, Vertrieb, Austausch und Konsum neu zu gestalten und eine neue Nachfrage nach Intelligenz in verschiedenen Bereichen vom Makro- bis zum Mikrobereich zu schaffen. Die wirtschaftliche Entwicklung meines Landes ist in eine neue Normalität eingetreten, und die Aufgabe, die Strukturreform auf der Angebotsseite zu vertiefen, ist sehr mühsam. Es ist notwendig, die eingehende Anwendung der künstlichen Intelligenz zu beschleunigen, die Industrie für künstliche Intelligenz zu kultivieren und auszubauen und der wirtschaftlichen Entwicklung meines Landes neuen Schwung zu verleihen.

Künstliche Intelligenz bringt neue Möglichkeiten für den gesellschaftlichen Aufbau. Unser Land befindet sich in der entscheidenden Phase des Aufbaus einer gemäßigt wohlhabenden Gesellschaft in einer allumfassenden Weise. Herausforderungen wie die Überalterung der Bevölkerung sowie Ressourcen- und Umweltbeschränkungen sind nach wie vor gravierend. Künstliche Intelligenz wird im Bildungswesen, in der medizinischen Versorgung, in der Altenpflege, im Umweltschutz, im städtischen Betrieb, in der Justiz und in anderen Bereichen eingesetzt, was die öffentliche Gesundheit erheblich verbessern wird. Das Maß an Präzision bei Dienstleistungen verbessert die Lebensqualität der Menschen umfassend. Die Technologie der künstlichen Intelligenz ist in der Lage, wichtige Trends in der Infrastruktur und im Bereich der sozialen Sicherheit genau zu erkennen, vorherzusagen und eine Frühwarnung auszusprechen, kognitive und psychologische Veränderungen in Gruppen rechtzeitig zu erfassen und proaktiv Entscheidungen zu treffen und zu reagieren. Sie wird die Fähigkeit und das Niveau der sozialen Governance erheblich verbessern und ist für die effektive Aufrechterhaltung der sozialen Stabilität unerlässlich. Die Rolle der Substitution.

Die Unsicherheit bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz bringt neue Herausforderungen mit sich. Künstliche Intelligenz ist eine disruptive Technologie mit weitreichenden Auswirkungen. Sie kann Probleme mit sich bringen, wie z. B. die Veränderung der Beschäftigungsstruktur, die Beeinträchtigung von Gesetzen und sozialer Ethik, das Eindringen in die Privatsphäre und die Infragestellung der Normen der internationalen Beziehungen. Sie wird weitreichende Folgen für die Regierungsführung, die wirtschaftliche Sicherheit, die soziale Stabilität und sogar die globale Governance haben. Einflussnahme. Während wir die Entwicklung der künstlichen Intelligenz energisch vorantreiben, müssen wir möglichen Sicherheitsrisiken große Bedeutung beimessen, die vorausschauende Vorbeugung und Lenkung verstärken, Risiken minimieren und die sichere, zuverlässige und kontrollierbare Entwicklung der künstlichen Intelligenz gewährleisten.

Mein Land hat eine gute Grundlage für die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Das Land hat wichtige nationale Forschungs- und Entwicklungsplanprojekte wie die intelligente Fertigung umgesetzt, einen Drei-Jahres-Aktionsplan für „Internet +“ künstliche Intelligenz herausgegeben und umgesetzt sowie eine Reihe von Maßnahmen in den Bereichen wissenschaftliche und technologische Forschung und Entwicklung, Anwendungsförderung und industrielle Entwicklung vorgeschlagen. Nach Jahren des kontinuierlichen Aufbaus hat mein Land auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz bedeutende Fortschritte gemacht. Die Zahl der international veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten und die Zahl der erteilten Erfindungspatente liegt weltweit an zweiter Stelle, und in einigen Bereichen wurden wichtige Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien erzielt. Die Technologie der Spracherkennung und der visuellen Erkennung ist weltweit führend. Adaptives autonomes Lernen, intuitive Wahrnehmung, umfassendes logisches Denken, hybride Intelligenz und Schwarmintelligenz haben die Fähigkeit, sich sprunghaft zu entwickeln. Chinesische Informationsverarbeitung, intelligente Überwachung, biometrische Identifizierung, Industrieroboter, Serviceroboter, unbemanntes Fahren halten allmählich Einzug in die praktische Anwendung, Innovation und Unternehmertum im Bereich der künstlichen Intelligenz werden immer aktiver, und eine Reihe führender Unternehmen haben ihr Wachstum beschleunigt und international große Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangt. Die beschleunigte Anhäufung von technischen Fähigkeiten, die organische Kombination von massiven Datenressourcen, enormen Anwendungsanforderungen und einem offenen Marktumfeld haben einzigartige Vorteile für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in meinem Land geschaffen.

Gleichzeitig müssen wir uns aber auch nüchtern darüber im Klaren sein, dass zwischen dem allgemeinen Entwicklungsstand der künstlichen Intelligenz in meinem Land und den Industrieländern immer noch eine Lücke klafft und dass es an wichtigen originären Errungenschaften mangelt. Es gibt eine große Lücke bei Komponenten, Software und Schnittstellen; wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Unternehmen haben noch kein Ökosystem und keine Industriekette mit internationalem Einfluss gebildet, und es fehlt ein systematisches, fortschrittliches F&E-Layout; Spitzentalente im Bereich der künstlichen Intelligenz sind weit davon entfernt, die Nachfrage zu decken; die Anpassung an die Entwicklung der künstlichen Intelligenz Die Infrastruktur, die Politik, die Vorschriften und die Standardsysteme müssen dringend verbessert werden.

Angesichts neuer Situationen und neuer Anforderungen müssen wir proaktiv nach Veränderungen suchen und uns an Veränderungen anpassen, die großen historischen Chancen für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz fest erfassen, die Entwicklung genau verfolgen, den allgemeinen Trend analysieren, proaktiv planen, die Richtung erfassen, die Chancen ergreifen, den neuen Trend der Entwicklung der künstlichen Intelligenz in der Welt anführen und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und der Unterstützung der nationalen Sicherheit dienen, um die allgemeine Verbesserung und sprunghafte Entwicklung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben.

#2 Allgemeine Anforderungen

(1) Leitende Ideologie.

Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas und der Dritten, Vierten, Fünften und Sechsten Plenartagung des 18. Zentralkomitees umfassend umzusetzen und den Geist einer Reihe wichtiger Reden und neuer Konzepte von Generalsekretär Xi Jinping gründlich zu studieren und umzusetzen, neue Ideen und neue Strategien in der Staatsführung, in Übereinstimmung mit dem „Fünf-eins“-Gesamtkonzept und dem „Vier-umfassende“-Strategiekonzept, gewissenhafte Umsetzung der Beschlüsse und Anordnungen des Zentralkomitees der Partei und des Staatsrats, eingehende Umsetzung der innovationsgetriebenen Entwicklungsstrategie, Die Hauptrichtung der wissenschaftlichen und technologischen Innovationsfähigkeiten ist die Entwicklung einer intelligenten Wirtschaft, der Aufbau einer intelligenten Gesellschaft, der Schutz der nationalen Sicherheit, der Aufbau eines Ökosystems der interaktiven Integration von Wissensgruppen, Technologiegruppen und Industriegruppen und die gegenseitige Unterstützung von Talenten, Systemen und Kultur, die proaktive Reaktion auf Risiken und Herausforderungen und die Förderung einer menschenzentrierten Entwicklung. Intelligenz mit nachhaltiger Entwicklung im Mittelpunkt steigert umfassend die soziale Produktivität, die umfassende nationale Stärke und die nationale Wettbewerbsfähigkeit und bietet Möglichkeiten, den Aufbau eines innovativen Landes und einer Weltmacht in Wissenschaft und Technologie zu beschleunigen und die „Zwei Hundertjahresziele“ und den chinesischen Traum von der großen Verjüngung der chinesischen Nation zu verwirklichen. Starke Unterstützung.

(2) Grundprinzipien.

Technologie führt. Erfassen des Entwicklungstrends der künstlichen Intelligenz in der Welt, Hervorhebung der zukunftsorientierten Entwicklung von Forschung und Entwicklung, Erkundung des Layouts und langfristige Unterstützung in wichtigen Grenzbereichen, Streben nach transformativen und disruptiven Durchbrüchen bei Theorien, Methoden, Werkzeugen, Systemen usw. und umfassende Verbesserung der ursprünglichen Innovationsfähigkeit der künstlichen Intelligenz. Beschleunigung des Aufbaus von First-Mover-Vorteilen und Erreichen einer Spitzenentwicklung.

Systemauslegung. Formulierung gezielter Systementwicklungsstrategien auf der Grundlage der unterschiedlichen Merkmale von Grundlagenforschung, technologischer Forschung und Entwicklung, industrieller Entwicklung und industriellen Anwendungen. Volle Nutzung der Vorteile des sozialistischen Systems bei der Konzentration der Anstrengungen auf große Dinge, Förderung der Gesamtanordnung von Projekten, Basen und Talenten. Die eingeleiteten Großprojekte sind organisch mit neuen Aufgaben verbunden. Derzeit besteht die dringende Notwendigkeit, eine Verbindung zur langfristigen Entwicklungsstufe herzustellen, Innovationskapazitäten aufzubauen, Systeme und Mechanismen zu reformieren und das politische Umfeld zu verbessern. Gemeinsame Anstrengungen schaffen.

Marktbeherrschung. Befolgen Sie die Gesetze des Marktes, halten Sie sich an die Anwendungsorientierung, betonen Sie die Hauptrolle der Unternehmen bei der Auswahl der technischen Wege und der Formulierung von Produktstandards in der Industrie, beschleunigen Sie die kommerzielle Anwendung der wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften der künstlichen Intelligenz und schaffen Sie einen Wettbewerbsvorteil. die Arbeitsteilung zwischen Staat und Markt zu begreifen und die wichtige Rolle des Staates bei der Planungsberatung, der politischen Unterstützung, den Sicherheitsvorkehrungen, der Marktaufsicht, der Schaffung von Umweltbedingungen und der Formulierung von ethischen Vorschriften besser zu nutzen.

Offene Quellen. Befürwortung des Konzepts der gemeinsamen Nutzung offener Quellen und Förderung der gemeinsamen Schaffung und Nutzung innovativer Einheiten in Industrie, Wissenschaft und Forschung. Befolgung des Gesetzes der koordinierten Entwicklung des wirtschaftlichen Aufbaus und des Aufbaus der Landesverteidigung, Förderung der wechselseitigen Umwandlung und Anwendung militärischer und ziviler wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften sowie des gemeinsamen Aufbaus und der gemeinsamen Nutzung militärischer und ziviler innovativer Ressourcen und Bildung eines neuen Musters einer tiefgreifenden militärisch-zivilen integrierten Entwicklung mit allen Faktoren, mehreren Bereichen und hoher Effizienz. Aktive Beteiligung an der globalen Forschung und Entwicklung und Steuerung der künstlichen Intelligenz und Optimierung der Zuweisung innovativer Ressourcen auf globaler Ebene.

(3) Strategische Ziele

Gehen Sie in drei Schritten vor:

Der erste Schritt besteht darin, dass bis 2020 die gesamte Technologie und Anwendung der künstlichen Intelligenz mit dem fortgeschrittenen Niveau der Welt synchronisiert wird, die Industrie der künstlichen Intelligenz ein neuer wichtiger wirtschaftlicher Wachstumspunkt wird und die Anwendung der Technologie der künstlichen Intelligenz ein neuer Weg zur Verbesserung des Lebensunterhalts der Menschen wird, was den Eintritt in die Reihen der innovativen Länder und die Verwirklichung des Ziels des Aufbaus einer gemäßigt wohlhabenden Gesellschaft in allen Aspekten stark unterstützt.

–Die neue Generation der Theorie und Technologie der künstlichen Intelligenz hat wichtige Fortschritte gemacht. Bei den grundlegenden Theorien und Kerntechnologien wie Big-Data-Intelligenz, medienübergreifender Intelligenz, Schwarmintelligenz, hybrider erweiterter Intelligenz und autonomen intelligenten Systemen wurden bedeutende Fortschritte erzielt, und bei den Modellmethoden der künstlichen Intelligenz, den Kerngeräten, der High-End-Ausrüstung und der Basissoftware wurden bahnbrechende Ergebnisse erzielt.

–Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie für künstliche Intelligenz hat die internationale Phalanx erreicht. Vorläufige Etablierung von Technologiestandards für künstliche Intelligenz, von Dienstleistungssystemen und industriellen ökologischen Ketten und Kultivierung einer Reihe von weltweit führenden Unternehmen für künstliche Intelligenz im Hintergrund. Der Umfang der Kernindustrie für künstliche Intelligenz übersteigt 150 Milliarden Yuan und treibt den Umfang der damit verbundenen Industrien auf über 1 Billion Yuan.

–Das Entwicklungsumfeld für künstliche Intelligenz wurde weiter optimiert, innovative Anwendungen wurden in Schlüsselbereichen umfassend eingeführt, eine Gruppe hoch qualifizierter Talente und Innovationsteams wurde zusammengestellt und ethische Normen, Richtlinien und Vorschriften für künstliche Intelligenz in einigen Bereichen wurden erstmals festgelegt.

In einem zweiten Schritt werden bis 2025 wichtige Durchbrüche in der grundlegenden Theorie der künstlichen Intelligenz erzielt, und einige Technologien und Anwendungen werden das weltweit führende Niveau erreichen. Künstliche Intelligenz wird die wichtigste treibende Kraft für die industrielle Modernisierung und den wirtschaftlichen Wandel meines Landes werden, und es werden positive Fortschritte beim Aufbau einer intelligenten Gesellschaft erzielt werden.

–Die neue Generation der Theorie und Technologie der künstlichen Intelligenz wurde erstmals eingeführt, die künstliche Intelligenz mit ihren autonomen Lernfähigkeiten hat einen Durchbruch erzielt und in vielen Bereichen führende Forschungsergebnisse erzielt.

–Die Industrie der künstlichen Intelligenz hat das obere Ende der globalen Wertschöpfungskette erreicht. Die neue Generation der künstlichen Intelligenz findet breite Anwendung in Bereichen wie intelligente Fertigung, intelligente medizinische Versorgung, intelligente Städte, intelligente Landwirtschaft und Aufbau der nationalen Verteidigung. Der Umfang der Kernindustrie für künstliche Intelligenz übersteigt 400 Milliarden Yuan und treibt den Umfang der damit verbundenen Industrien auf über 5 Billionen Yuan.

-Gesetzes-, Regulierungs-, Ethik- und Politiksystem für künstliche Intelligenz einrichten, um Fähigkeiten zur Bewertung und Kontrolle der Sicherheit künstlicher Intelligenz zu entwickeln.

Der dritte Schritt besteht darin, bis 2030 das weltweit führende Niveau in Theorie, Technologie und Anwendung der künstlichen Intelligenz zu erreichen, das weltweit wichtigste Innovationszentrum für künstliche Intelligenz zu werden, bedeutende Ergebnisse in der intelligenten Wirtschaft und der intelligenten Gesellschaft zu erzielen und eine wichtige Grundlage dafür zu schaffen, ein führendes innovatives Land und eine Wirtschaftsmacht zu werden.

-eine relativ ausgereifte neue Generation von Theorien und Technologien der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Sie hat wichtige Durchbrüche in den Bereichen gehirnähnliche Intelligenz, autonome Intelligenz, hybride Intelligenz und Schwarmintelligenz erzielt. Sie hat einen bedeutenden Einfluss auf die internationale Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz und steht an der Spitze der Technologie der künstlichen Intelligenz.

–Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie für künstliche Intelligenz hat ein international führendes Niveau erreicht. Die Breite und Tiefe der Anwendung künstlicher Intelligenz in allen Aspekten der Produktion und des Lebens, der sozialen Verwaltung und des Aufbaus der Landesverteidigung wurde stark ausgeweitet und bildet eine vollständige industrielle Kette und ein industrielles Spitzencluster, das Kerntechnologien, Schlüsselsysteme, unterstützende Plattformen und intelligente Anwendungen umfasst. Der Umfang der Kernindustrie für künstliche Intelligenz hat 1 Billion Yuan überschritten und treibt den Umfang der damit verbundenen Industrien auf über 10 Billionen Yuan.

–Bildung einer Reihe von weltweit führenden technologischen Innovations- und Talentausbildungszentren für künstliche Intelligenz und Aufbau eines umfassenderen rechtlichen, regulatorischen, ethischen und politischen Systems für künstliche Intelligenz.

(4) Gesamteinsatz

Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist ein komplexes Systemprojekt, das die Gesamtsituation beeinflusst. Sie muss nach den Grundsätzen „Aufbau eines Systems, Erfassen der doppelten Eigenschaften, Festhalten an der Dreifaltigkeit und Stärkung der vier wichtigsten Stützen“ gestaltet werden, um einen strategischen Weg für die gesunde und nachhaltige Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu schaffen.

Aufbau eines offenen und kooperativen Innovationssystems für Technologien der künstlichen Intelligenz. Als Antwort auf wichtige und schwierige Probleme wie schwache ursprüngliche theoretische Grundlagen und das Fehlen wichtiger Produkte und Systeme eine neue Generation grundlegender Theorien zur künstlichen Intelligenz und wichtiger gemeinsamer Technologiesysteme schaffen, wichtige wissenschaftliche und technologische Innovationsbasen planen und aufbauen, das Team hoch qualifizierter Talente im Bereich der künstlichen Intelligenz stärken und die Zusammenarbeit zwischen innovativen Unternehmen fördern. Aufbau einer kontinuierlichen Innovationsfähigkeit im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Erfassen der hochgradig integrierten Eigenschaften der technischen und sozialen Attribute der künstlichen Intelligenz. Es ist notwendig, die Forschung und Entwicklung sowie die Anwendung von künstlicher Intelligenz zu verstärken, um das Potenzial der künstlichen Intelligenz zu maximieren; es ist auch notwendig, die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz vorherzusehen, die Industriepolitik, die Innovationspolitik und die Sozialpolitik zu koordinieren, die Koordination zwischen anregender Entwicklung und angemessenen Vorschriften zu erreichen und Risiken weitestgehend zu vermeiden.

Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Produktanwendung und der Kultivierung der Industrie nach dem Prinzip „Drei in Einem“. Anpassung an die Merkmale und Trends der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, Stärkung der tiefen Integration der Innovationskette und der industriellen Kette sowie der interaktiven Entwicklung des Technologieangebots und der Marktnachfrage, Förderung von Feldanwendungen und industrieller Modernisierung mit technologischen Durchbrüchen und Förderung der Technologie- und Systemoptimierung mit Anwendungsdemonstrationen. Während wir derzeit die Technologieanwendung und die industrielle Entwicklung in großem Maßstab vorantreiben, werden wir die mittel- und langfristige F&E-Auslegung und die Schlüsselforschung verstärken, eine rollende Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung erreichen und sicherstellen, dass wir in der Theorie voraus sind, technisch die Führungsposition einnehmen und in der Anwendung sicher und kontrollierbar sind.

Umfassende Unterstützung von Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft, sozialer Entwicklung und nationaler Sicherheit. Nutzung von Durchbrüchen in der Technologie der künstlichen Intelligenz, um die Innovationsfähigkeit des Landes umfassend zu verbessern und den Prozess des Aufbaus einer Weltmacht in Wissenschaft und Technologie anzuführen; durch die Stärkung intelligenter Industrien und die Kultivierung intelligenter Volkswirtschaften werden wir einen neuen Wachstumszyklus für den wirtschaftlichen Wohlstand unseres Landes in den nächsten zehn oder sogar Jahrzehnten schaffen; Aufbau einer intelligenten Gesellschaft, die die Verbesserung des Lebensunterhalts und des Wohlbefindens der Menschen fördert und Ideen für eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklung umsetzt; Nutzung der künstlichen Intelligenz, um die nationale Verteidigungskraft zu stärken und die nationale Sicherheit zu gewährleisten und zu erhalten.

#3 Zentrale Aufgaben

Auf der Grundlage der Gesamtentwicklung des Landes den globalen Entwicklungstrend der künstlichen Intelligenz genau erfassen, Durchbrüche und Hauptangriffsrichtungen identifizieren, die grundlegenden Fähigkeiten der wissenschaftlichen und technologischen Innovation umfassend verbessern, die Tiefe und Breite der Anwendungen in Schlüsselbereichen umfassend erweitern und das Niveau der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und der Anwendungsintelligenz der nationalen Verteidigung umfassend verbessern.

(1) Aufbau eines offenen und kooperativen Innovationssystems für die Technologie der künstlichen Intelligenz.

Konzentrieren Sie sich auf die Erhöhung der Quelle Versorgung der künstlichen Intelligenz Innovation, stärken Einsatz von modernsten grundlegenden Theorien, gemeinsame Schlüsseltechnologien, Basis-Plattformen, Talent-Teams, etc., fördern Open-Source-Sharing, systematisch zu verbessern kontinuierliche Innovationsfähigkeit, sicherzustellen, dass mein Land die künstliche Intelligenz Technologieebene zählt zu den Top in der Welt, und dienen der Welt Machen Sie mehr Beiträge zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz.

Schaffung einer neuen Generation von theoretischen Grundlagen der künstlichen Intelligenz.

Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten wissenschaftlichen Grenzfragen der künstlichen Intelligenz, berücksichtigen Sie die aktuellen Bedürfnisse und die langfristige Entwicklung, konzentrieren Sie sich darauf, den Engpass der grundlegenden Theorien der Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu durchbrechen, und treiben Sie die Grundlagenforschung voran, die Veränderungen im Paradigma der künstlichen Intelligenz auslösen kann, fördern Sie die interdisziplinäre Integration und schaffen Sie eine Grundlage für die nachhaltige Entwicklung und Tiefe der künstlichen Intelligenz. Die Anwendung bietet eine starke wissenschaftliche Reserve.

Durchbrechen des Engpasses bei der Anwendung grundlegender Theorien. Mit Blick auf die grundlegende theoretische Ausrichtung mit klaren Anwendungszielen und der Erwartung, die Technologie der künstlichen Intelligenz auf den neuesten Stand zu bringen, wird die theoretische Grundlagenforschung zu Big-Data-Intelligenz, medienübergreifendem Perception Computing, hybrider Mensch-Computer-Intelligenz, Schwarmintelligenz, autonomer Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung usw. verstärkt. Die Theorie der Big-Data-Intelligenz konzentriert sich darauf, schwierige Probleme wie unüberwachtes Lernen und umfassendes Deep Reasoning zu überwinden, ein datengesteuertes kognitives Computermodell mit natürlichem Sprachverständnis als Kern zu etablieren und die Fähigkeit zu entwickeln, von Big Data zu Wissen und von Wissen zu Entscheidungen zu gelangen. Die Theorie des medienübergreifenden Wahrnehmungs-Computings konzentriert sich auf bahnbrechende theoretische Methoden wie die kostengünstige und energiearme intelligente Wahrnehmung, die aktive Wahrnehmung komplexer Szenen, die auditive und sprachliche Wahrnehmung der natürlichen Umgebung und das autonome Multimedia-Lernen, um eine übermenschliche Wahrnehmung und eine hochdynamische, hochdimensionale, multimodale und verteilte Wahrnehmung großer Szenen zu erreichen. . Die Theorie der hybriden erweiterten Intelligenz konzentriert sich auf Durchbrüche in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Computer und die Integration von Situationsverständnis und Entscheidungsfindung, intuitivem Denken und Kausalmodellen, Gedächtnis und Wissensentwicklung usw., um eine hybride erweiterte Intelligenz zu erreichen, bei der Lernen und Denken dem Niveau der menschlichen Intelligenz nahe kommen oder es übertreffen. Die Theorie der Schwarmintelligenz konzentriert sich darauf, die Theorien und Methoden der Organisation, der Entstehung und des Lernens von Schwarmintelligenz zu durchbrechen, aussprechbare und berechenbare Algorithmen und Modelle zur Stimulierung der Schwarmintelligenz zu entwickeln und ein theoretisches Schwarmintelligenzsystem auf der Grundlage des Internets zu schaffen. Die Theorie der autonomen kollaborativen Steuerung und optimierten Entscheidungsfindung konzentriert sich auf Durchbrüche in Theorien wie kollaborative Wahrnehmung und Interaktion für autonome unbemannte Systeme, autonome kollaborative Steuerung und optimierte Entscheidungsfindung sowie wissensgesteuerte dreidimensionale Mensch-Maschine-Objekt-Zusammenarbeit und Interoperabilität, die die Innovation der autonomen intelligenten unbemannten Systeme bilden. Theoretische Architektur.

Festlegung der Grenzen der theoretischen Grundlagenforschung. Mit Blick auf Richtungen, die zu einem Paradigmenwechsel in der künstlichen Intelligenz führen können, planen wir proaktiv eine bereichsübergreifende theoretische Grundlagenforschung zum fortgeschrittenen maschinellen Lernen, zum gehirnähnlichen intelligenten Rechnen und zum intelligenten Quanten-Computing. Die Theorie des fortgeschrittenen maschinellen Lernens konzentriert sich auf bahnbrechende theoretische Methoden wie adaptives und autonomes Lernen, um künstliche Intelligenz mit hoher Interpretierbarkeit und starken Generalisierungsfähigkeiten zu erreichen. Die Theorie des gehirnähnlichen intelligenten Rechnens konzentriert sich auf den Durchbruch gehirnähnlicher Theorien zur Informationscodierung, -verarbeitung, -speicherung, zum Lernen und zum logischen Denken, auf die Entwicklung gehirnähnlicher komplexer Systeme und gehirnähnlicher Steuerungstheorien und -methoden sowie auf die Entwicklung neuer Modelle des gehirnähnlichen intelligenten Rechnens in großem Maßstab und gehirninspirierter Modelle des kognitiven Rechnens. Die Theorie des intelligenten Quantencomputers konzentriert sich auf Durchbrüche bei quantenbeschleunigten maschinellen Lernmethoden, die Entwicklung eines Hybridmodells für Hochleistungsrechner und Quantenalgorithmen sowie die Entwicklung einer effizienten, präzisen und autonomen Systemarchitektur für künstliche Intelligenz in Quantenform.

Durchführung interdisziplinärer Sondierungsforschung. Förderung der wechselseitigen Integration von künstlicher Intelligenz mit relevanten Grundlagendisziplinen wie Neurowissenschaft, Kognitionswissenschaft, Quantenwissenschaft, Psychologie, Mathematik, Wirtschaft, Soziologie usw., Verstärkung der Forschung zu grundlegenden mathematischen Theorien, die zur Entwicklung von Algorithmen und Modellen der künstlichen Intelligenz führen, und Beachtung der Gesetze der künstlichen Intelligenz. Die Forschung zu grundlegenden theoretischen Fragen in der Ethik unterstützt eine explorative Forschung mit starker Originalität und ohne Konsens, ermutigt Wissenschaftler, frei zu forschen, und hat den Mut, bahnbrechende wissenschaftliche Probleme in der künstlichen Intelligenz zu überwinden, mehr originelle Theorien vorzuschlagen und mehr originelle Entdeckungen zu machen.

Säule 1 Grundlegende Theorie

Theorie der großen Datenintelligenz. Erforschung neuer Methoden der künstlichen Intelligenz, die datengesteuerte und wissensbasierte Führung, kognitive Computertheorien und -methoden mit natürlichem Sprachverständnis und Bildgrafik als Kern, umfassende Theorien und Methoden des Deep Reasoning und der kreativen künstlichen Intelligenz sowie grundlegende Theorien der intelligenten Entscheidungsfindung unter unvollständigen Informationen und Rahmenbedingungen, datengesteuerte allgemeine mathematische Modelle und Theorien der künstlichen Intelligenz usw. kombinieren. Medienübergreifende Theorie der Wahrnehmungsdatenverarbeitung. Forschung zur Wahrnehmungserfassung jenseits der menschlichen visuellen Fähigkeiten, aktive visuelle Wahrnehmung und Berechnung für die reale Welt, auditive Wahrnehmung und Berechnung natürlicher akustischer Szenen, Sprachwahrnehmung und Berechnung natürlicher interaktiver Umgebungen, menschenähnliche Wahrnehmung und Berechnung für asynchrone Sequenzen, medienorientiertes autonomes Lernen mit intelligenter Wahrnehmung, urbane volldimensionale intelligente Wahrnehmungs-Schlussfolgermaschine. Theorie der hybriden erweiterten Intelligenz. Forschung zu hybrider erweiterter Intelligenz („human-in-the-loop“), Verhaltensverbesserung und Gehirn-Maschine-Kollaboration der Mensch-Computer-Intelligenz-Symbiose, maschinelles intuitives Denken und Kausalmodelle, assoziative Speichermodelle und Wissensentwicklungsmethoden, hybride erweiterte Intelligenz-Lernmethoden für komplexe Daten und Aufgaben, Cloud-Roboter-Kollaborationsmethoden, Situationsverständnis in realen Umgebungen und Mensch-Maschine-Gruppenzusammenarbeit. Theorie der Schwarmintelligenz. Forschung Schwarmintelligenz Strukturtheorie und organisatorische Methoden, Schwarmintelligenz Anreiz Mechanismus und Emergenz Mechanismus, Schwarmintelligenz Lerntheorie und Methoden, und Schwarmintelligenz allgemeine Computing Paradigmen und Modelle. Autonome kollaborative Kontrolle und Theorie der optimalen Entscheidungsfindung. Forschung zu Theorien wie kollaborative Wahrnehmung und Interaktion für autonome unbemannte Systeme, kollaborative Steuerung und optimale Entscheidungsfindung für autonome unbemannte Systeme sowie wissensbasierte dreidimensionale Zusammenarbeit und Interoperabilität von Menschen, Maschinen und Objekten. Fortgeschrittene Theorie des maschinellen Lernens. Erforschung grundlegender Theorien des statistischen Lernens, der Entscheidungsfindung bei Ungewissheit, des verteilten Lernens und der Interaktion, des Lernens unter Wahrung der Privatsphäre, des Lernens mit kleinen Stichproben, des tiefgehenden verstärkenden Lernens, des unüberwachten Lernens, des halbüberwachten Lernens, des aktiven Lernens und anderer Lerntheorien und effizienter Modelle. Theorie des intelligenten Rechnens mit dem Gehirn. Forschungstheorien und -methoden wie gehirnähnliche Wahrnehmung, gehirnähnliches Lernen, gehirnähnlicher Speichermechanismus und Computerfusion, gehirnähnliche komplexe Systeme und gehirnähnliche Steuerung. Theorie des intelligenten Rechnens auf Quantenbasis. Erforschung von Quantenmustern und intrinsischen Mechanismen der Gehirnkognition, Erforschung effizienter Quantenintelligenzmodelle und -algorithmen, leistungsstarker und hochbitfähiger Quantenprozessoren für künstliche Intelligenz, Echtzeitsysteme für künstliche Intelligenz, die Informationen mit der äußeren Umgebung austauschen können, usw.

2. Schaffung einer neuen Generation von gemeinsamen Schlüsseltechnologien für künstliche Intelligenz

Mit Blick auf die dringende Notwendigkeit, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der künstlichen Intelligenz meines Landes zu verbessern, muss die Forschung und Entwicklung und der Einsatz gemeinsamer Schlüsseltechnologien der neuen Generation künstlicher Intelligenz auf Algorithmen und auf Daten und Hardware basieren, um die Wahrnehmung und Erkennung, die Wissensberechnung, das kognitive Denken, die Bewegungsausführung und die Fähigkeit zur Mensch-Computer-Interaktion zu verbessern.

Wissensverarbeitungsmaschine und Wissensdiensttechnologie. Der Schwerpunkt liegt auf Durchbrüchen in den Kerntechnologien der Wissensverarbeitung, der detaillierten Suche und der visuellen Interaktion, um eine automatische Erfassung von kontinuierlichem, inkrementellem Wissen zu erreichen, mit den Fähigkeiten der Konzepterkennung, der Entdeckung von Entitäten, der Vorhersage von Attributen, der Modellierung der Wissensentwicklung und des Beziehungs-Minings, wodurch eine Skala gebildet wird, die Milliarden von Entitäten abdeckt Ein medienübergreifender Wissensgraph mit mehreren Quellen, mehreren Disziplinen und mehreren Datentypen.

Medienübergreifende analytische Schlussfolgerungstechnologie. Der Schwerpunkt liegt auf dem Durchbruch von Technologien wie medienübergreifende einheitliche Darstellung, Assoziationsverständnis und Wissensgewinnung, Aufbau und Lernen von Wissensgraphen, Wissensentwicklung und Schlussfolgerungen, intelligente Beschreibung und Generierung usw., um medienübergreifende Wissensdarstellung, Analyse, Gewinnung, Schlussfolgerungen, Entwicklung und Nutzung zu realisieren und eine analytische Schlussfolgerungsmaschine aufzubauen.

Schlüsseltechnologien der Schwarmintelligenz. Der Schwerpunkt liegt auf bahnbrechenden Technologien wie internetbasierter populärer Zusammenarbeit, groß angelegtem kollaborativem Wissensressourcenmanagement und offener gemeinsamer Nutzung, der Schaffung eines Rahmens für die Darstellung von Gruppenintelligenz-Wissen, der Realisierung von Wissenserwerb auf der Grundlage von Gruppenintelligenz-Sensing und Gruppenintelligenz-Integration und -Erweiterung in einer offenen dynamischen Umgebung sowie der Unterstützung der Wahrnehmung, Zusammenarbeit und Entwicklung von Dutzenden Millionen von Gruppen im ganzen Land.

Hybride, erweiterte Intelligenz, neue Architektur und neue Technologien. Der Schwerpunkt liegt auf Durchbrüchen bei Kerntechnologien wie dem integrierten Wahrnehmungs- und Ausführungsmodell für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, neuen Sensorgeräten, die einen Fortschritt in der intelligenten Datenverarbeitung darstellen, und einer allgemeinen hybriden Datenverarbeitungsarchitektur, um hybride erweiterte intelligente Systeme zu schaffen, die sich autonom an die Umgebung anpassen, und hybride erweiterte intelligente Systeme und Unterstützung für Mensch-Maschine-Gruppen.

Intelligente Technologien für autonome unbemannte Systeme. Schwerpunkt auf Durchbrüchen bei gemeinsamen Technologien wie der Computerarchitektur für autonome unbemannte Systeme, der Wahrnehmung und dem Verständnis komplexer dynamischer Szenen, der präzisen Echtzeit-Positionierung und der adaptiven intelligenten Navigation für komplexe Umgebungen sowie bei intelligenten Technologien wie der autonomen Steuerung von Drohnen und dem autonomen Fahren von Autos, Schiffen und Schienenfahrzeugen. Kerntechnologien wie Serviceroboter und Spezialroboter unterstützen die Anwendung unbemannter Systeme und die industrielle Entwicklung.

Intelligente Modellierungstechnologie für virtuelle Realität. Konzentration auf Durchbrüche in der Technologie zur Modellierung des intelligenten Verhaltens virtueller Objekte, Verbesserung der Sozialität, der Vielfalt und der interaktiven Treue des Verhaltens intelligenter Objekte in der virtuellen Realität und Erzielung einer organischen Kombination und effizienten Interaktion von virtueller Realität, erweiterter Realität und anderen Technologien mit künstlicher Intelligenz.

Chips und Systeme für intelligente Datenverarbeitung. Konzentration auf Durchbrüche bei hoch energieeffizienten, rekonfigurierbaren gehirnähnlichen Computerchips und gehirnähnlichen visuellen Sensortechnologien mit rechnerischen Bildgebungsfunktionen, und Entwicklung von leistungsstarken gehirnähnlichen neuronalen Netzwerkarchitekturen und Hardwaresystemen mit autonomen Lernfähigkeiten, um Multimedia-Wahrnehmung, Informationsverständnis und intelligentes Wachstum zu erreichen, gehirnähnliches intelligentes System mit der Fähigkeit zum logischen Denken.

Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache. Der Schwerpunkt liegt auf der Durchdringung der Kerntechnologien der grammatikalischen Logik, der Darstellung von Zeichenkonzepten und der tiefgreifenden semantischen Analyse der natürlichen Sprache, der Förderung der effektiven Kommunikation und der freien Interaktion zwischen Mensch und Maschine sowie dem intelligenten Verständnis und der automatischen Generierung von natürlicher Sprache in verschiedenen Stilen, Sprachen und Bereichen.

Säule 2 gemeinsame Schlüsseltechnologien

Wissensverarbeitungsmaschine und Wissensdiensttechnologie. Erforschung von Wissenscomputern und visuellen Interaktionsmaschinen, Erforschung von innovativem Design, digitaler Kreativität und Geschäftsintelligenz mit visuellen Medien als Kern und anderen Wissensdiensttechnologien, und Durchführung von Wissensentdeckung von biologischen Daten in großem Maßstab. Medienübergreifende Analyse- und Schlussfolgerungstechnologien. Erforschung von Technologien wie medienübergreifende einheitliche Repräsentation, Assoziationsverständnis und Wissensgewinnung, Aufbau von Wissensgrafen und Lernen, Wissensentwicklung und Schlussfolgerungen, intelligente Beschreibung und Generierung sowie Entwicklung medienübergreifender Analyse- und Schlussfolgerungssysteme und Verifikationssysteme. Schlüsseltechnologien der Schwarmintelligenz. Erforschung von Schlüsseltechnologien wie aktive Wahrnehmung und Entdeckung, Wissenserwerb und -generierung, Zusammenarbeit und Austausch, Bewertung und Entwicklung, Mensch-Maschine-Integration und -Verbesserung, Selbsterhaltung und sichere Interaktion von Gruppenintelligenz, Aufbau einer Service-Architektur für Gruppenintelligenzräume und Untersuchung mobiler Gruppen Intelligente kollaborative Entscheidungs- und Kontrolltechnologie. Kombination neuer Architekturen und neuer Technologien für verbesserte Intelligenz. Erforschung einer hybriden Kerntechnologie für verbesserte Intelligenz, eines Rahmens für kognitives Computing, einer neuen hybriden Computing-Architektur, einer Mensch-Maschine-Kooperation, einer intelligenten Online-Lerntechnologie und eines hybriden Rahmens für verbesserte Intelligenz zur parallelen Verwaltung und Kontrolle. Intelligente Technologie für autonome unbemannte Systeme. Forschung zu intelligenten Technologien wie autonome Steuerung von Drohnen und autonomes Fahren von Autos, Schiffen und Schienenfahrzeugen, Serviceroboter, Weltraumroboter, Meeresroboter und Polarrobotertechnologien, intelligente Technologien für unbemannte Werkstätten und intelligente Fabriken, intelligente High-End-Steuerungstechnologien und autonome unbemannte Betriebssysteme. Forschung auf dem Gebiet der bildverarbeitungsgestützten Positionierung, Navigation, Erkennung und anderer autonomer Kontrolltechnologien für Roboter und Roboterarme in komplexen Umgebungen. Intelligente Modellierungstechnologie der virtuellen Realität. Untersuchung des mathematischen Ausdrucks und der Modellierungsmethoden des intelligenten Verhaltens virtueller Objekte, Fragen wie die natürliche, kontinuierliche und tiefgreifende Interaktion zwischen virtuellen Objekten, virtuellen Umgebungen und Benutzern sowie das Technologie- und Methodensystem der intelligenten Objektmodellierung. Intelligente Computerchips und -systeme. Erforschung und Entwicklung von Prozessoren für neuronale Netze und von rekonfigurierbaren, vom Gehirn inspirierten Computerchips mit hoher Energieeffizienz, von neuen Sensorchips und -systemen, von Architekturen und Systemen für intelligentes Rechnen und von Betriebssystemen für künstliche Intelligenz. Erforschung hybrider Computerarchitekturen, die für künstliche Intelligenz geeignet sind, usw. Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache. Forschung in den Bereichen Kurztextverarbeitung und -analyse, sprachübergreifende Textmining-Technologie und semantische Verstehens-Technologie für maschinelle kognitive Intelligenz sowie Mensch-Computer-Dialogsysteme für das Verstehen von Multimedia-Informationen.

3. Koordinierung des Aufbaus der Innovationsplattform für künstliche Intelligenz.

Aufbau und Einsatz einer Innovationsplattform für künstliche Intelligenz und Stärkung der grundlegenden Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsanwendungen für künstliche Intelligenz. Die Open-Source-Software- und -Hardware-Basisplattform für künstliche Intelligenz konzentriert sich auf den Aufbau einer einheitlichen Computing-Rahmenplattform, die Paradigmen der künstlichen Intelligenz wie Knowledge Reasoning, Wahrscheinlichkeitsstatistiken und Deep Learning unterstützt und eine ökologische Kette bildet, die die gegenseitige Zusammenarbeit von Software, Hardware und intelligenten Clouds für künstliche Intelligenz fördert. Die Crowd-Intelligence-Service-Plattform konzentriert sich auf den Aufbau von Wissensressourcen-Management und offenen Sharing-Tools auf der Grundlage einer groß angelegten Internet-Zusammenarbeit und bildet eine Crowd-Intelligence- und Crowd-Creation-Plattform sowie eine Service-Umgebung, die sich an den Innovationsverbindungen von Industrie, Hochschulen, Forschung und Anwendung orientiert. Die hybride erweiterte intelligente Unterstützungsplattform konzentriert sich auf den Aufbau heterogener Echtzeit-Computing-Engines und neuer Computing-Cluster, die Schulungen in großem Maßstab unterstützen, und bietet dienstleistungsorientierte und systematische Plattformen und Lösungen für komplexes intelligentes Computing. Die Plattform zur Unterstützung autonomer unbemannter Systeme konzentriert sich auf den Aufbau eines Unterstützungssystems für gemeinsame Kerntechnologien der künstlichen Intelligenz wie Umweltwahrnehmung, autonome kooperative Steuerung und intelligente Entscheidungsfindung in komplexen Umgebungen autonomer unbemannter Systeme und bildet ein offenes, modulares und rekonfigurierbares autonomes unbemanntes System. Entwicklungs- und Testumgebung. Die Plattform für Basisdaten und Sicherheitserkennung für künstliche Intelligenz konzentriert sich auf den Aufbau von Bibliotheken mit öffentlichen Datenressourcen, Standardtestdatensätzen, Cloud-Service-Plattformen usw. für künstliche Intelligenz, um Methoden, Technologien, Spezifikationen und Werkzeugsätze für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit von Algorithmen und Plattformen für künstliche Intelligenz zu entwickeln. Förderung von Open Source für verschiedene allgemeine Software- und Technologieplattformen. Verschiedene Plattformen müssen die gemeinsame Nutzung und den Austausch zwischen Militär und Zivilisten gemäß den Anforderungen für eine tiefgreifende militärisch-zivile Integration und den einschlägigen Vorschriften fördern.

Säule 3 Basisunterstützungsplattform

Grundlegende Plattform für Open-Source-Software und -Hardware für künstliche Intelligenz. Einrichtung einer Big-Data-Software-Plattform für künstliche Intelligenz mit offenem Quellcode, einer Cloud-Service-Plattform für künstliche Intelligenz für die Zusammenarbeit zwischen Endgeräten und der Cloud, einer neuen Multi-Smart-Sensor-Geräte- und Integrationsplattform, einer neuen Produktdesign-Plattform auf der Grundlage von Hardware mit künstlicher Intelligenz und einer intelligenten Big-Data-Service-Plattform für künftige Netzwerke. Intelligente Dienstplattform für Gruppen. Einrichtung einer Crowd-Intelligence- und Crowd-Innovation-Computing-Unterstützungsplattform, eines Crowd-Innovation-Service-Systems für Wissenschaft und Technologie, eines Crowd-Intelligence-Software-Entwicklungs- und -Verifizierungs-Automatisierungssystems, eines Crowd-Intelligence-Software-Lern- und -Innovationssystems, eines Crowd-Intelligence-Entscheidungssystems für eine offene Umgebung und eines Crowd-Intelligence-Sharing-Economy-Service-Systems. Hybride erweiterte intelligente Unterstützungsplattform. Einrichtung eines Supercomputing-Zentrums für künstliche Intelligenz, einer groß angelegten Umgebung für superintelligentes Computing, einer intelligenten Online-Bildungsplattform, eines „Human-in-the-Loop“-Fahrergehirns, einer intelligenten Plattform für die Komplexitätsanalyse und Risikobewertung der industriellen Entwicklung, einer intelligenten Garantieplattform zur Unterstützung des sicheren Betriebs von Kernkraftwerken und einer Forschungs-, Entwicklungs- und Testplattform für Ride-Sharing-Technologie usw. Unterstützungsplattform für autonome unbemannte Systeme. Einrichtung gemeinsamer Kerntechnologieplattformen für autonome unbemannte Systeme, Plattformen für die autonome Steuerung von Drohnen und das autonome Fahren von Kraftfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen, Plattformen für die Unterstützung von Servicerobotern, Weltraumrobotern, Schiffsrobotern und Polarrobotern sowie technische Unterstützung für intelligente Fabriken und intelligente Steuerungsanlagen. Plattform usw. Plattform für künstliche Intelligenz, Basisdaten und Sicherheitserkennung. Aufbau öffentlicher Datenbibliotheken, Standardtestdatensätze und Cloud-Service-Plattformen für künstliche Intelligenz, Erstellung von Test- und Bewertungsmodellen für die Sicherheit von Algorithmen und Plattformen für künstliche Intelligenz sowie Entwicklung von Tools zur Bewertung von Algorithmen und Plattformen für künstliche Intelligenz.

4. Beschleunigung der Kultivierung und Gewinnung von Spitzentalenten für künstliche Intelligenz.

Machen Sie den Aufbau eines High-End-Talentteams zur obersten Priorität bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, bestehen Sie auf der Kombination von Ausbildung und Einführung, verbessern Sie das Bildungssystem für künstliche Intelligenz, stärken Sie die Talentreserven und den Aufbau von Staffeln, beschleunigen Sie insbesondere die Einführung der weltweit besten und junger Talente und bilden Sie den Höhepunkt der künstlichen Intelligenz in meinem Land.

Kultivierung von innovativen Talenten und Teams für künstliche Intelligenz auf hohem Niveau. Unterstützung und Kultivierung führender Talente im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Entwicklungspotenzial und Verstärkung der Ausbildung von professionellen und technischen Talenten in der Grundlagenforschung, der angewandten Forschung, dem Betrieb und der Wartung von künstlicher Intelligenz. Achten Sie auf die Kultivierung zusammengesetzter Talente und konzentrieren Sie sich auf die Kultivierung vertikaler zusammengesetzter Talente, die sich gut mit der Theorie, den Methoden, der Technologie, den Produkten und den Anwendungen der künstlichen Intelligenz auskennen, sowie auf horizontale zusammengesetzte Talente, die die Wirtschaft, die Gesellschaft, das Management, die Normen, die Gesetze usw. der „künstlichen Intelligenz +“ beherrschen. Durch wichtige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und den Aufbau einer Basisplattform werden wir hochkarätige Talente für künstliche Intelligenz sammeln und eine Reihe von hochrangigen Innovationsteams in verschiedenen Schlüsselbereichen der künstlichen Intelligenz bilden. Ermutigung und Anleitung inländischer innovativer Talente und Teams zur Stärkung der Zusammenarbeit und Interaktion mit den weltweit führenden Forschungseinrichtungen für künstliche Intelligenz.

Verstärkte Anstrengungen zur Einführung von Spitzenkräften im Bereich der künstlichen Intelligenz. Öffnung spezieller Kanäle und Umsetzung spezieller Strategien, um die präzise Einführung von Spitzentalenten im Bereich der künstlichen Intelligenz zu erreichen. Konzentration auf die Einführung internationaler Spitzenwissenschaftler und hochrangiger Innovationsteams in den Bereichen Neurokognition, maschinelles Lernen, autonomes Fahren, intelligente Roboter usw. Förderung der flexiblen Einführung von Talenten der künstlichen Intelligenz durch Projektzusammenarbeit, technische Beratung usw. Koordinierung und Nutzung bestehender Talentpläne wie des „Tausend-Talente-Plans“, um die Einführung herausragender Talente auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, insbesondere herausragender junger Talente, zu verstärken. Verbesserung der Politik in Bezug auf die Kostenrechnung für das Humankapital von Unternehmen und Ermutigung von Unternehmen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zur Einführung von Talenten im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Aufbau der Disziplin der künstlichen Intelligenz. Verbesserung der Fächergliederung im Bereich der künstlichen Intelligenz, Einrichtung von Hauptfächern im Bereich der künstlichen Intelligenz, Förderung des Aufbaus von Disziplinen der ersten Ebene im Bereich der künstlichen Intelligenz, schnellstmögliche Einrichtung von Hochschulen für künstliche Intelligenz an Pilot-Hochschulen und Erhöhung der Zulassungsquote für Promotionen und Master-Abschlüsse in Disziplinen der künstlichen Intelligenz. Ermutigung der Hochschulen und Universitäten, den Inhalt der Berufsausbildung im Bereich der künstlichen Intelligenz auf der ursprünglichen Grundlage zu erweitern und ein neues Modell der „künstlichen Intelligenz + übergreifende Integration der Berufsausbildung“ zu schaffen. Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung und Ermutigung von Hochschulen, Forschungsinstituten, Unternehmen und anderen Einrichtungen zur Zusammenarbeit beim Aufbau von Disziplinen der künstlichen Intelligenz.

(2) Aufbau einer hoch entwickelten und effizienten, intelligenten Wirtschaft.

Beschleunigung des Aufbaus von Industrien mit künstlicher Intelligenz, die eine wichtige führende und treibende Wirkung haben, Förderung der tiefgreifenden Integration von künstlicher Intelligenz und verschiedenen Industriebereichen und Bildung einer intelligenten Wirtschaftsform, die datengesteuert ist, Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, grenzüberschreitende Integration sowie gemeinsame Schaffung und gemeinsame Nutzung. Daten und Wissen sind zu den ersten Elementen des Wirtschaftswachstums geworden, die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ist zur wichtigsten Produktions- und Servicemethode geworden, die grenzüberschreitende Integration ist zu einem wichtigen Wirtschaftsmodell geworden, Co-Creation und Sharing sind zu einem grundlegenden Merkmal der wirtschaftlichen Ökologie geworden, personalisierte Bedürfnisse und Anpassung sind zu einem neuen Trend im Konsum geworden, und die Produktivität ist erheblich gestiegen. Verbessern, die Industrie an das obere Ende der Wertschöpfungskette führen, die Entwicklung der Realwirtschaft stark unterstützen und die Qualität und Effizienz der wirtschaftlichen Entwicklung umfassend verbessern.

Die aufstrebenden Industrien der künstlichen Intelligenz energisch entwickeln.

Beschleunigung der Umwandlung und Anwendung von Schlüsseltechnologien der künstlichen Intelligenz, Förderung der Technologieintegration und der Innovation von Geschäftsmodellen, Förderung intelligenter Produktinnovationen in Schlüsselbereichen, aktive Kultivierung neu entstehender Geschäftsformen der künstlichen Intelligenz, Einsatz von High-End-Industrieketten und Schaffung eines international wettbewerbsfähigen Clusters der künstlichen Intelligenz.

Intelligente Software und Hardware. Entwicklung wichtiger Basissoftware wie Betriebssysteme, Datenbanken, Middleware und Entwicklungswerkzeuge für künstliche Intelligenz, Durchbruch von Kernhardware wie Grafikprozessoren und Erforschung intelligenter Systemlösungen wie Bilderkennung, Spracherkennung, maschinelle Übersetzung, intelligente Interaktion, Wissensverarbeitung und Entscheidungsfindung. Planen Sie die Pflege und den Ausbau der grundlegenden Software- und Hardwareindustrie für Anwendungen der künstlichen Intelligenz.

intelligente Roboter. Überwindung der Kernkomponenten und Spezialsensoren von intelligenten Robotern und Verbesserung der Hardware-Schnittstellenstandards für intelligente Roboter, der Software-Schnittstellenprotokollstandards und der Standards für die sichere Nutzung. Entwicklung von intelligenten Industrierobotern und intelligenten Servicerobotern, um eine großflächige Anwendung zu erreichen und den internationalen Markt zu erschließen. Entwicklung und Förderung spezieller intelligenter Roboter wie Weltraumroboter, Meeresroboter und Polarroboter. Einführung eines Standardsystems und von Sicherheitsvorschriften für intelligente Roboter.

Intelligente Lieferfahrzeuge. Entwicklung von autonomen Fahrzeugen und Schienenverkehrssystemen, Stärkung der Integration und Unterstützung von On-Board-Sensorik, autonomem Fahren, Internet der Fahrzeuge, Internet der Dinge und anderen Technologien, Entwicklung intelligenter Verkehrssensorsysteme, Aufbau eines unabhängigen Technologiesystems für autonome Fahrplattformen und Produktmontagekapazitäten in meinem Land sowie Erforschung des autonomen Fahrens im Carsharing-Modus. Entwicklung von privaten und kommerziellen Drohnen und unbemannten Schiffen, Einrichtung professioneller Dienstleistungssysteme wie Erprobung, Tests und Wettbewerb sowie Verbesserung der Luftraum- und Wassermanagementmaßnahmen.

Virtuelle und erweiterte Realität. Erzielung von Durchbrüchen in Schlüsseltechnologien wie Hochleistungssoftwaremodellierung, Aufnahme und Erzeugung von Inhalten, erweiterte Realität und Mensch-Computer-Interaktion, integrierte Umgebungen und Werkzeuge, Entwicklung virtueller Anzeigegeräte, optischer Geräte, hochleistungsfähiger echter 3D-Displays, Entwicklungsmaschinen und anderer Produkte und Einführung von virtueller und erweiterter Realität Realistische Technologie-, Produkt-, Dienstleistungsstandards und Bewertungssysteme fördern die Integration und Anwendung von Schlüsselindustrien.

Intelligentes Terminal. Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien und -produkten für intelligente Endgeräte, Entwicklung von Smartphones der neuen Generation, in Fahrzeugen montierten intelligenten Endgeräten und anderen mobilen intelligenten Endgeräten und Geräten, Förderung der Entwicklung von tragbaren Endgeräten wie intelligenten Uhren, intelligenten Kopfhörern und intelligenten Brillen sowie Erweiterung der Produktformen und Anwendungsdienste.

Basisgeräte für das Internet der Dinge. Entwicklung hochempfindlicher, hochzuverlässiger intelligenter Sensorgeräte und Chips, die die neue Generation des IoT unterstützen, und Eroberung von IoT-Kerntechnologien wie Radiofrequenz-Identifikation und Kurzstrecken-Maschinenkommunikation sowie von Schlüsselgeräten wie stromsparenden Prozessoren.

Beschleunigung der intelligenten Modernisierung der Industrie.

Förderung der Integration und Innovation von künstlicher Intelligenz und verschiedenen Industrien, Durchführung von Pilotdemonstrationen von Anwendungen künstlicher Intelligenz in Schlüsselindustrien und -bereichen wie Fertigung, Landwirtschaft, Logistik, Finanzen, Handel und Wohnungseinrichtung, Förderung der großangelegten Anwendung künstlicher Intelligenz und umfassende Verbesserung des Niveaus der intelligenten industriellen Entwicklung.

Intelligente Fertigung. Fokussierung auf die Hauptbedürfnisse des produzierenden Gewerbes, Förderung der integrierten Anwendung von technischen Schlüsselausrüstungen, unterstützender Kernsoftware, industriellem Internet und anderen Systemen für die intelligente Fertigung, Entwicklung intelligenter Produkte und intelligenter vernetzter Produkte, intelligenter Fertigungswerkzeuge und -systeme, intelligenter Cloud-Service-Plattformen für die Fertigung, Förderung der prozessintelligenten Fertigung, der diskreten intelligenten Fertigung, der vernetzten kollaborativen Fertigung, der Ferndiagnose sowie der Betriebs- und Wartungsdienste und anderer neuer Fertigungsmodelle, Einrichtung eines Standardsystems für die intelligente Fertigung und Förderung der Intelligenz der Lebenszyklusaktivitäten der Fertigung.

Intelligente Landwirtschaft. Entwicklung von intelligenten landwirtschaftlichen Sensor- und Kontrollsystemen, intelligenten landwirtschaftlichen Geräten, autonomen landwirtschaftlichen Maschinen, Feldbetriebssystemen, usw. Aufbau und Verbesserung eines intelligenten landwirtschaftlichen Fernerkundungsüberwachungsnetzes, das Himmel und Boden integriert. Aufbau eines intelligenten Big-Data-Analysesystems für die Entscheidungsfindung in der Landwirtschaft und Durchführung integrierter Anwendungsdemonstrationen, wie z. B. intelligente Bauernhöfe, intelligente Pflanzenfabriken, intelligente Weiden, intelligente Fischereien, intelligente Obstgärten, intelligente Werkstätten für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte und grüne intelligente Lieferketten für landwirtschaftliche Produkte.

Intelligente Logistik. Verstärkung der Forschung, Entwicklung, Förderung und Anwendung intelligenter Logistikausrüstungen wie intelligentes Be- und Entladen, Sortieren und Verpacken, Verarbeitung und Verteilung, Aufbau eines intelligenten Lagersystems mit Tiefensensorik und Verbesserung des Niveaus und der Effizienz des Lagerbetriebs und -managements. Verbesserung der öffentlichen Informationsplattform und des Kommandosystems der intelligenten Logistik, des Systems zur Zertifizierung der Produktqualität und der Rückverfolgbarkeit, des intelligenten Vertriebs- und Versandsystems usw.

Intelligente Finanzen. Einrichtung eines Finanz-Big-Data-Systems zur Verbesserung der Verarbeitung und des Verständnisses von Multimedia-Finanzdaten. Innovation von intelligenten Finanzprodukten und -dienstleistungen und Entwicklung neuer Finanzformate. Ermutigung der Finanzindustrie zur Anwendung von Technologien und Geräten wie intelligentem Kundenservice und intelligenter Überwachung. Einrichtung eines intelligenten Frühwarn- und Präventionssystems für finanzielle Risiken.

Intelligenter Handel. Förderung der Anwendung neuer Technologien wie medienübergreifende Analyse und Schlussfolgerungen, Wissenscomputer und Wissensdienste im Bereich der Wirtschaft und Förderung neuer Geschäftsdienstleistungen und Entscheidungsfindungssysteme auf der Grundlage künstlicher Intelligenz. Aufbau einer medienübergreifenden Big-Data-Plattform, die geografische Standort-, Online-Medien- und städtische Basisdaten umfasst, um Unternehmen bei der Entwicklung intelligenter Geschäfte zu unterstützen. Förderung der Bereitstellung von maßgeschneiderten Business-Intelligence-Entscheidungsdiensten auf der Grundlage persönlicher Bedürfnisse und des Unternehmensmanagements.

Intelligentes Zuhause. Verstärkte Integration und Anwendung von Technologien der künstlichen Intelligenz und von Hausbausystemen, um das Intelligenzniveau von Baugeräten und Haushaltsprodukten zu verbessern. Entwicklung von Verbindungsprotokollen und Schnittstellenstandards für verschiedene Anwendungsszenarien, um die Wahrnehmung und Konnektivität von Haushaltsprodukten wie Haushaltsgeräten und langlebigen Gütern zu verbessern. Unterstützung von Smart-Home-Unternehmen bei der Innovation von Dienstleistungsmodellen und der Bereitstellung von Lösungen für die gemeinsame Nutzung des Internets.

Die Entwicklung intelligenter Unternehmen vorantreiben.

Förderung der intelligenten Modernisierung von Unternehmen in großem Maßstab. Unterstützung und Anleitung von Unternehmen bei der Anwendung neuer Technologien der künstlichen Intelligenz in Kerngeschäftsbereichen wie Design, Produktion, Management, Logistik und Marketing, Aufbau neuer Unternehmensstrukturen und Betriebsmethoden, Entwicklung eines Geschäftsmodells, das Produktion, Dienstleistungen und Finanzen mit Intelligenz verbindet, Entwicklung personalisierter Anpassungen und Ausweitung des Angebots an intelligenten Produkten. Ermutigung großer Internetunternehmen zum Aufbau von Cloud-Fertigungsplattformen und Dienstleistungsplattformen, Online-Bereitstellung von industrieller Schlüsselsoftware und Modellbibliotheken für Fertigungsunternehmen, Auslagerung von Fertigungskapazitäten und Förderung der intelligenten Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen.

Förderung der Anwendung von intelligenten Fabriken. Verstärkte Demonstration der Anwendung von Schlüsseltechnologien und Systemmethoden in intelligenten Fabriken, Konzentration auf die Förderung von Technologien wie Rekonstruktion von Produktionslinien und dynamische intelligente Planung, intelligente IoT- und Cloud-Datenerfassung von Produktionsanlagen, multidimensionale Mensch-Maschine-Ding-Zusammenarbeit und Interoperabilität, und Ermutigung und Anleitung von Unternehmen zum Aufbau von Big-Data-Systemen in Fabriken, vernetzten, verteilten Produktionsanlagen usw., um die Vernetzung von Produktionsanlagen, die Visualisierung von Produktionsdaten, die Transparenz des Produktionsprozesses und unbemannte Produktionsstätten zu realisieren und das Niveau des intelligenten Fabrikbetriebs und -managements zu verbessern.

Beschleunigung des Aufbaus von führenden Unternehmen in der Branche der künstlichen Intelligenz. Beschleunigung des Aufbaus eines weltweit führenden Unternehmens und einer Marke im Bereich der künstlichen Intelligenz in vorteilhaften Bereichen wie Drohnen, Spracherkennung und Bilderkennung. Beschleunigung des Aufbaus einer Reihe von führenden Unternehmen in aufstrebenden Bereichen wie intelligente Roboter, intelligente Autos, tragbare Geräte und virtuelle Realität. Unterstützung von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, um ihre Patentauslegung zu stärken und die Führung bei der Formulierung internationaler Standards zu übernehmen oder sich daran zu beteiligen. Förderung führender inländischer Unternehmen, Industrieorganisationen, wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen, Universitäten usw., um gemeinsam die China Artificial Intelligence Industry Technology Innovation Alliance zu gründen. Unterstützung führender und wichtiger Unternehmen beim Aufbau von Open-Source-Hardware-Fabriken und Open-Source-Software-Plattformen, Bildung eines Innovations-Ökosystems, das verschiedene Ressourcen bündelt und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, kleinen, mittleren und Kleinstunternehmen und Anwendungen in verschiedenen Bereichen fördert. Unterstützung verschiedener Institutionen und Plattformen zur Bereitstellung professioneller Dienstleistungen für Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Schaffung eines Hochlands für Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Indem wir die Grundlagen und Vorteile jeder Region kombinieren, werden wir ein entsprechendes industrielles Layout entsprechend den Kategorien der Anwendungsfelder für künstliche Intelligenz durchführen. Die lokalen Regierungen werden ermutigt, High-End-Elemente, High-End-Unternehmen und High-End-Talente rund um die Industrie- und Innovationskette der künstlichen Intelligenz zu versammeln, um Industriecluster und Innovationshochburgen für künstliche Intelligenz zu schaffen.

Durchführung von Pilotprojekten für innovative Anwendungen der künstlichen Intelligenz. In Gebieten mit einer guten Grundlage für künstliche Intelligenz und großem Entwicklungspotenzial sollten nationale Innovationsexperimente mit künstlicher Intelligenz organisiert und durchgeführt werden, wichtige Reformen in Bezug auf Systeme und Mechanismen, Politik und Vorschriften, Talentförderung usw. erforscht werden und die Umwandlung von Errungenschaften der künstlichen Intelligenz, wichtige Produktintegrationsinnovationen und Demonstrationsanwendungen gefördert werden.

Aufbau eines nationalen Industrieparks für künstliche Intelligenz. Auf der Grundlage von Innovationsträgern wie der Nationalen Unabhängigen Innovationsdemonstrationszone und der Nationalen Hightech-Industrieentwicklungszone werden wir die optimale Zuweisung und Kombination von Technologie, Talent, Finanzen, Politik und anderen Elementen verstärken und die Kultivierung und den Aufbau von Innovationsclustern in der Künstliche-Intelligenz-Industrie beschleunigen.

Aufbau einer nationalen Masseninnovationsbasis für künstliche Intelligenz. Aufbau von Gebieten, in denen sich Universitäten und wissenschaftliche Forschungsinstitute auf die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentrieren, Aufbau neuer unternehmerischer Dienstleistungseinrichtungen wie z. B. professioneller Innovationsplattformen im Bereich der künstlichen Intelligenz, Aufbau einer Reihe von kostengünstigen, bequemen, offenen Makerspaces für künstliche Intelligenz und Verbesserung des Inkubationssystems, Förderung des Transfers und der Umwandlung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften im Bereich der künstlichen Intelligenz und Unterstützung von Innovation und Unternehmertum im Bereich der künstlichen Intelligenz.

(3) Aufbau einer sicheren und bequemen intelligenten Gesellschaft.

Mit dem Ziel, den Lebensstandard und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, werden wir die Anwendung künstlicher Intelligenz beschleunigen, um eine allgegenwärtige und allgegenwärtige intelligente Umgebung zu schaffen, und das Intelligenzniveau in der gesamten Gesellschaft wird erheblich verbessert werden. Immer mehr einfache, sich wiederholende und gefährliche Aufgaben werden von künstlicher Intelligenz erledigt, und die Kreativität des Einzelnen wird in hohem Maße freigesetzt, wodurch mehr hochwertige und komfortable Arbeitsplätze entstehen; präzise intelligente Dienstleistungen sind reichhaltiger und vielfältiger, und die Menschen können hochwertige Dienstleistungen und ein bequemes Leben in höchstem Maße genießen; das Niveau der intelligenten sozialen Verwaltung wurde erheblich verbessert, und die sozialen Abläufe sind sicherer und effizienter geworden.

Entwicklung bequemer und effizienter intelligenter Dienstleistungen.

Wir konzentrieren uns auf die dringenden Lebensbedürfnisse der Menschen, wie Bildung, medizinische Versorgung und Altenpflege, und werden die innovative Anwendung von künstlicher Intelligenz beschleunigen und der Öffentlichkeit personalisierte, vielfältige und hochwertige Dienstleistungen anbieten.

Intelligente Bildung. Nutzung intelligenter Technologie zur Beschleunigung der Reform von Talentausbildungsmodellen und Lehrmethoden und Aufbau eines neuen Bildungssystems, das intelligentes und interaktives Lernen umfasst. Aufbau intelligenter Campusse und Förderung der Anwendung künstlicher Intelligenz im gesamten Prozess der Lehre, des Managements und des Ressourcenaufbaus. Entwicklung eines dreidimensionalen umfassenden Lehrbereichs und einer Online-Lern- und Bildungsplattform auf der Grundlage von Big Data Intelligence. Entwicklung intelligenter Bildungsassistenten und Aufbau eines intelligenten, schnellen und umfassenden Bildungsanalysesystems. Schaffung eines auf den Lernenden ausgerichteten Bildungsumfelds, Bereitstellung präziser Bildungsdienstleistungen und Anpassung der täglichen Bildung und des lebenslangen Lernens.

Intelligente Gesundheitsversorgung. Förderung der Anwendung neuer Modelle und Methoden der Behandlung mit künstlicher Intelligenz und Aufbau eines schnellen und genauen intelligenten medizinischen Systems. Erforschung des Aufbaus intelligenter Krankenhäuser, Entwicklung von chirurgischen Robotern und intelligenten Diagnose- und Behandlungsassistenten für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, Entwicklung flexibler, tragbarer und biokompatibler physiologischer Überwachungssysteme, Entwicklung intelligenter klinischer Diagnose- und Behandlungslösungen für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, intelligente Bilderkennung, pathologische Klassifizierung und intelligente multidisziplinäre Beratung. Durchführung von großangelegter Genom-Identifizierung, Proteomik, Metabolomik und anderer Forschung sowie Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente auf der Grundlage künstlicher Intelligenz, um die intelligente medizinische Überwachung zu fördern. Stärkung der intelligenten Überwachung, Prävention und Kontrolle von Epidemien.

Intelligente Gesundheits- und Altenpflege. Stärkung des intelligenten Gesundheitsmanagements in Gruppen, Durchbruch von Schlüsseltechnologien wie der Big-Data-Analyse im Gesundheitsbereich und dem Internet der Dinge, Entwicklung von tragbaren Geräten für das Gesundheitsmanagement und von intelligenten Geräten zur Erkennung und Überwachung der Gesundheit zu Hause, Förderung des Gesundheitsmanagements von der punktuellen Überwachung zur kontinuierlichen Überwachung und vom Kurzzeitmanagement zum Langzeitmanagement. Umgestaltung des Prozessmanagements. Aufbau von intelligenten Altenpflegegemeinschaften und -einrichtungen und Schaffung eines sicheren und bequemen intelligenten Altenpflege-Infrastruktursystems. Stärkung der Intelligenz von Produkten für ältere Menschen und der Anpassungsfähigkeit intelligenter Produkte an das Altern, Entwicklung von audiovisuellen Hilfsgeräten, physischen Hilfsgeräten und anderen intelligenten Geräten für die Altenpflege zu Hause und Erweiterung des Aktivitätsraums für ältere Menschen. Entwicklung mobiler Sozial- und Dienstleistungsplattformen und emotionaler Betreuungsassistenten für ältere Menschen, um die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern.

Förderung der intelligenten sozialen Governance.

Fokussierung auf heiße und schwierige Themen in der Sozialverwaltung wie Verwaltungsmanagement, Justizmanagement, Stadtmanagement und Umweltschutz, Förderung der Anwendung von Technologien der künstlichen Intelligenz und Förderung der Modernisierung der Sozialverwaltung.

Intelligente Regierungsangelegenheiten. Entwicklung einer Plattform für künstliche Intelligenz, die für Behördendienste und Entscheidungsfindung geeignet ist, Entwicklung einer Entscheidungsfindungsmaschine für ein offenes Umfeld und Förderung ihrer Anwendung bei wichtigen strategischen Entscheidungen wie der Analyse komplexer sozialer Probleme, der Bewertung politischer Maßnahmen, der Risikowarnung und der Notfallmaßnahmen. Stärkung der Integration von Informationsressourcen der Regierung und der genauen Vorhersage von öffentlichen Bedürfnissen sowie Vereinfachung der Interaktionskanäle zwischen der Regierung und der Öffentlichkeit.

Intelligentes Gericht. Aufbau einer intelligenten Gerichtsdatenplattform, die Prozesse, Personal, Datenanwendungen, gerichtliche Offenlegung und dynamische Überwachung integriert, die Anwendung künstlicher Intelligenz bei der Sammlung von Beweisen, der Fallanalyse, dem Lesen und der Analyse von Rechtsdokumenten fördert und die Intelligenz des Gerichtssystems und der Prozessfähigkeit realisiert.

Intelligente Stadt. Aufbau einer intelligenten städtischen Infrastruktur, Entwicklung intelligenter Gebäude und Förderung der intelligenten Umwandlung und Modernisierung der städtischen Infrastruktur, wie z. B. unterirdische Rohrkorridore; Aufbau einer städtischen Big-Data-Plattform und Aufbau eines städtischen Betriebsmanagementsystems, das mehrere heterogene Daten integriert, um die Verwaltung der städtischen Infrastruktur und der städtischen Grünflächen zu realisieren. Entwicklung und Aufbau von Informationssystemen für kommunale Dienstleistungen, um die Koordinierung von kommunalen Dienstleistungssystemen und Smart-Home-Systemen der Bewohner zu fördern; Förderung der Intelligenz in der Stadtplanung, im Bau, im Management und im Betrieb während des gesamten Lebenszyklus.

intelligentes Verkehrswesen. Erforschung und Einrichtung eines technischen Systems für das autonome Fahren und die Zusammenarbeit zwischen Fahrzeug und Straße bei der Nutzung von Fahrzeugen. Entwicklung einer umfassenden Big-Data-Anwendungsplattform für multidimensionale Verkehrsinformationen in komplexen Szenarien, um eine intelligente Verkehrslenkung und eine umfassende Betriebskoordination und -steuerung zu erreichen, und Aufbau eines intelligenten Verkehrsüberwachungs-, -management- und -dienstleistungssystems, das den Boden, die Schiene, niedrige Höhen und das Meer abdeckt.

Intelligent und umweltfreundlich. Aufbau eines intelligenten Big-Data-Überwachungssystems, das Atmosphäre, Wasser, Boden und andere Umweltbereiche abdeckt, und Aufbau eines intelligenten Umweltüberwachungsnetzes und einer Serviceplattform, die Land und Meer koordiniert, Himmel und Erde integriert, oben und unten koordiniert und Informationen austauscht. Entwicklung intelligenter Vorhersagemodelle und Frühwarnprogramme für den Energieverbrauch und die Emission von Umweltschadstoffen. Verstärkung des Aufbaus von Umweltschutz- und intelligenten Präventions- und Kontrollsystemen für Umweltkatastrophen in wichtigen nationalen strategischen Regionen wie der Region Peking-Tianjin-Hebei und dem Yangtze River Economic Belt.

Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit.

Förderung der eingehenden Anwendung von künstlicher Intelligenz im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Förderung des Aufbaus eines intelligenten Überwachungs-, Frühwarn- und Kontrollsystems für die öffentliche Sicherheit. Mit Blick auf die dringenden Bedürfnisse eines umfassenden sozialen Managements, der Untersuchung neuer Verbrechen und der Terrorismusbekämpfung werden wir intelligente Sicherheits- und Polizeiprodukte entwickeln, die eine Vielzahl von Detektions- und Sensortechnologien, Technologien zur Analyse und Erkennung von Videobildern und biometrische Identifikationstechnologien integrieren, und eine intelligente Überwachungsplattform einrichten. Verstärkung der intelligenten Umgestaltung und Aufrüstung der Sicherheitsausrüstung in wichtigen öffentlichen Bereichen und Unterstützung qualifizierter Gemeinden oder Städte bei der Durchführung von Demonstrationen öffentlicher Sicherheitsbereiche auf der Grundlage künstlicher Intelligenz. Verstärkung des Schutzes der Lebensmittelsicherheit durch künstliche Intelligenz und Einrichtung eines intelligenten Frühwarnsystems für Lebensmittelsicherheit mit Schwerpunkt auf Lebensmittelklassifizierung, Frühwarnstufen, Gefahren für die Lebensmittelsicherheit und Bewertungen usw. Verstärkung der effektiven Überwachung von Naturkatastrophen durch künstliche Intelligenz und Aufbau einer intelligenten Überwachungs-, Frühwarn- und umfassenden Reaktionsplattform für große Naturkatastrophen wie Erdbeben, geologische Katastrophen, meteorologische Katastrophen, Überschwemmungen und Dürren sowie Meereskatastrophen.

Förderung des sozialen Austauschs, der gemeinsamen Nutzung und des gegenseitigen Vertrauens.

Die Rolle der Technologie der künstlichen Intelligenz bei der Verbesserung der sozialen Interaktion und der Förderung einer vertrauensvollen Kommunikation voll ausschöpfen. Stärkung der Forschung und Entwicklung von sozialen Netzwerken der nächsten Generation, Beschleunigung der Förderung und Anwendung von Augmented Reality, Virtual Reality und anderen Technologien, Förderung der kollaborativen Integration von virtuellen und physischen Umgebungen, Deckung des persönlichen Bedarfs an Wahrnehmung, Analyse, Beurteilung und Entscheidungsfindung sowie anderer Echtzeit-Informationen und Realisierung der Integration von Arbeit, Studium, Leben und Unterhaltung. Reibungsloses Umschalten in verschiedenen Szenarien. Als Antwort auf die Notwendigkeit, zwischenmenschliche Kommunikationsbarrieren zu verbessern, entwickeln Sie intelligente Assistenzprodukte mit emotionalen Interaktionsfunktionen, die die Bedürfnisse der Menschen genau verstehen können, um einen positiven Kreislauf aus emotionaler Kommunikation und Bedarfsbefriedigung zu erreichen. Förderung der Integration von Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz, Schaffung eines neuen sozialen Kreditsystems und Minimierung der Kosten und Risiken zwischenmenschlicher Interaktionen.

(4) Verstärkung der militärisch-zivilen Integration auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz.

Vertiefte Umsetzung der Entwicklungsstrategie für die militärisch-zivile Integration und Förderung der Bildung eines multifaktoriellen und hocheffizienten Musters für die militärisch-zivile Integration der künstlichen Intelligenz. Einsatz der Forschung und Entwicklung grundlegender Theorien und gemeinsamer Schlüsseltechnologien einer neuen Generation künstlicher Intelligenz unter gemeinsamer Leitung von Militär und Zivilisten und Einrichtung eines normalisierten Kommunikations- und Koordinierungsmechanismus zwischen wissenschaftlichen Forschungsinstituten, Universitäten, Unternehmen und militärischen Industrieeinheiten. Förderung der wechselseitigen militärisch-zivilen Umwandlung der Technologie der künstlichen Intelligenz, Stärkung der starken Unterstützung der Technologie der neuen Generation der künstlichen Intelligenz für die Entscheidungsfindung, militärische Übungen, Ausrüstung für die Landesverteidigung usw. und Anleitung der Umwandlung und Anwendung der wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften der künstlichen Intelligenz im Bereich der Landesverteidigung auf den zivilen Bereich. Ermutigung höherer ziviler wissenschaftlicher Forschungskräfte, sich an wichtigen wissenschaftlichen und technologischen Innovationsaufgaben der künstlichen Intelligenz im Bereich der Landesverteidigung zu beteiligen, und Förderung der raschen Integration verschiedener Technologien der künstlichen Intelligenz in den Bereich der Innovation der Landesverteidigung. Stärkung des Aufbaus eines allgemeinen Standardsystems für militärische und zivile Technologien der künstlichen Intelligenz und Förderung der allgemeinen Gestaltung und offenen gemeinsamen Nutzung von wissenschaftlichen und technologischen Innovationsplattformen.

(5) Aufbau eines allgegenwärtigen sicheren und effizienten intelligenten Infrastruktursystems.

Entschiedene Förderung des Aufbaus einer intelligenten Informationsinfrastruktur, Verbesserung des Intelligenzniveaus der traditionellen Infrastruktur und Schaffung eines Infrastruktursystems, das den Anforderungen der intelligenten Wirtschaft, der intelligenten Gesellschaft und des Aufbaus der nationalen Verteidigung entspricht. Beschleunigung der Umwandlung der digitalen und vernetzten Informationsinfrastruktur mit der Informationsübertragung als Kernstück zu einer intelligenten Informationsinfrastruktur, die Erkennung, Übertragung, Speicherung, Berechnung und Verarbeitung integriert. Optimierung und Verbesserung der Netzinfrastruktur, Entwicklung und Einsatz des Mobilfunksystems der fünften Generation (5G), Verbesserung der Infrastruktur für das Internet der Dinge, Beschleunigung des Aufbaus integrierter Informationsnetze zwischen Raum und Boden und Verbesserung der Übertragungsmöglichkeiten mit geringer Latenz und hohem Durchsatz. Koordinierung der Nutzung der Big-Data-Infrastruktur, Stärkung der Datensicherheit und des Schutzes der Privatsphäre sowie Bereitstellung massiver Datenunterstützung für die Forschung und Entwicklung künstlicher Intelligenz und deren breite Anwendung. Aufbau einer hocheffizienten Datenverarbeitungsinfrastruktur und Verbesserung der Service-Support-Fähigkeiten von Supercomputing-Zentren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Aufbau eines verteilten und effizienten Energie-Internets, um ein neues Energienetz zu bilden, das die Koordinierung und Komplementarität mehrerer Energiequellen sowie den rechtzeitigen und effektiven Zugang unterstützt, intelligente Energiespeicher und intelligente Stromverbrauchseinrichtungen fördert und einen Echtzeitabgleich und eine intelligente Reaktion auf Informationen über Energieangebot und -nachfrage ermöglicht.

Säule 4 Intelligente Infrastruktur

Netzinfrastruktur. Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung der verbesserten 5G-Technologie für kollaborative künstliche Intelligenz in Echtzeit, Aufbau eines hochpräzisen Navigations- und Positionierungsnetzes für räumliche kollaborative künstliche Intelligenz, Verstärkung der Forschung zu den Kerntechnologien des intelligenten Internet der Dinge und des Aufbaus von Schlüsseleinrichtungen sowie Entwicklung eines industriellen Internets, das Intelligenz unterstützt und auf drahtlose Technologien ausgerichtet ist. Das Internet der Fahrzeuge, das von Menschen gesteuert wird, und die Erforschung der Sicherheitsarchitektur intelligenter Netze. Beschleunigung des Aufbaus eines integrierten Weltraum-Boden-Informationsnetzes und Förderung der umfassenden Integration von weltraumgestützten Informationsnetzen, dem künftigen Internet und mobilen Kommunikationsnetzen. Infrastruktur für große Datenmengen. Aufbau einer Big-Data-Basisinformationsdatenbank in den Bereichen Regierungsführung, öffentliche Dienstleistungen, industrielle Entwicklung, technologische Forschung und Entwicklung usw. auf der Grundlage öffentlicher Infrastrukturen wie der nationalen Plattform für die gemeinsame Nutzung und den Austausch von Daten und der offenen Datenplattform, um die Entwicklung von Big-Data-Anwendungen in der nationalen Regierungsführung zu unterstützen. Integration verschiedener sozialer Datenplattformen und Datenzentrumsressourcen, um eine integrierte Servicekapazität mit landesweiter Abdeckung, vernünftigem Layout und reibungslosen Verbindungen zu schaffen. Hochleistungs-Recheninfrastruktur. Weiterer Ausbau der Supercomputing-Infrastruktur, der Infrastruktur für verteiltes Rechnen und der Cloud-Computing-Zentren, um ein nachhaltiges ökologisches Umfeld für Hochleistungscomputeranwendungen zu schaffen. Förderung der Entwicklung und Anwendung von Supercomputern der nächsten Generation.

(6) Vorausschauende Ausarbeitung wichtiger technologischer Projekte für die neue Generation der künstlichen Intelligenz.

Als Reaktion auf den dringenden Bedarf und die Schwachstellen in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz in unserem Land soll eine neue Generation von Großprojekten im Bereich der Wissenschaft und Technologie der künstlichen Intelligenz geschaffen werden. Stärkung der Gesamtkoordination, Klärung der Aufgabengrenzen und der Forschungs- und Entwicklungsprioritäten und Bildung einer „1+N“-Projektgruppe für künstliche Intelligenz mit der neuen Generation von wissenschaftlichen und technologischen Großprojekten für künstliche Intelligenz als Kern und dem bestehenden Forschungs- und Entwicklungsplan als Unterstützung.

„1“ bezieht sich auf eine neue Generation wichtiger wissenschaftlicher und technologischer Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz, die sich auf die zukunftsorientierte Gestaltung grundlegender Theorien und gemeinsamer Schlüsseltechnologien konzentrieren, einschließlich der Erforschung von Big-Data-Intelligenz, medienübergreifender sensorischer Datenverarbeitung, hybrider erweiterter Intelligenz, Schwarmintelligenz, autonomer kollaborativer Steuerung und Entscheidungsfindung und anderer Theorien. Erforschung von Wissenscomputern und Wissensdiensttechnologien, medienübergreifenden Analyse- und Schlussfolgerungstechnologien, Schlüsseltechnologien der Schwarmintelligenz, neuen Architekturen und neuen Technologien der hybriden erweiterten Intelligenz, autonomen unbemannten Steuerungstechnologien usw. sowie Open Source und Austausch der grundlegenden Theorien und gemeinsamen Technologien der künstlichen Intelligenz. Fortsetzung der Vorhersage und Erforschung der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und Verstärkung der Forschung über die umfassenden Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf Wirtschaft und Gesellschaft sowie über Gegenmaßnahmen.

„N“ bezieht sich auf die Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der künstlichen Intelligenz, die in den entsprechenden nationalen Planungsplänen vorgesehen sind. Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der Verbindung mit wichtigen Technologieprojekten der neuen Generation der künstlichen Intelligenz und der gemeinsamen Förderung der theoretischen Forschung, des technologischen Durchbruchs, der Produktentwicklung und der Anwendung der künstlichen Intelligenz. Verstärkung der Verbindung mit wichtigen nationalen Wissenschafts- und Technologieprojekten und Unterstützung der Entwicklung von Software und Hardware für künstliche Intelligenz in wichtigen nationalen Wissenschafts- und Technologieprojekten wie „elektronische Kerngeräte, allgemeine High-End-Chips, Basissoftware“ (elektronische Kerngeräte, allgemeine High-End-Chips, Basissoftware), integrierte Schaltkreise usw. Verstärkung der gegenseitigen Unterstützung mit anderen „Science and Technology Innovation 2030 – Major Projects“, Beschleunigung der Forschung in den Bereichen Hirnforschung und Brain-Inspired Computing, Quanteninformation und Quantencomputing, intelligente Fertigung und Roboter, Big Data usw., um wichtige technologische Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Der Nationale Schlüsselplan für Forschung und Entwicklung fördert weiterhin die Umsetzung wichtiger Sonderprojekte wie das Hochleistungsrechnen und erhöht die Unterstützung für die Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz; die National Natural Science Foundation of China verstärkt die Unterstützung für interdisziplinäre Forschung und freie Erkundung in den Grenzbereichen der künstlichen Intelligenz. Verstärkte Demonstration der Anwendung von Technologien der künstlichen Intelligenz bei Großprojekten wie Tiefseeraumstationen und Gesundheitssicherheit sowie bei wichtigen Sonderanwendungen im Rahmen der nationalen FuE-Schlüsselpläne wie intelligente Städte und intelligente landwirtschaftliche Geräte. Forschungsergebnisse zu grundlegenden Theorien und gemeinsamen Technologien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, die durch andere Arten von Wissenschafts- und Technologieplänen unterstützt werden, sollten offen sein und gemeinsam genutzt werden.

Erneuerung des Organisations- und Umsetzungsmodells für wichtige Wissenschafts- und Technologieprojekte der neuen Generation im Bereich der künstlichen Intelligenz, Einhaltung des Grundsatzes der Konzentration der Anstrengungen auf Großprojekte und der Erzielung von Schlüsseldurchbrüchen, volle Nutzung der Rolle der Marktmechanismen und Mobilisierung der Kräfte von Abteilungen, Kommunen, Unternehmen und der Gesellschaft zur gemeinsamen Förderung der Umsetzung. Klärung der Managementzuständigkeiten, Durchführung regelmäßiger Evaluierungen, Verstärkung dynamischer Anpassungen und Verbesserung der Managementeffizienz.

#4 Zuweisung von Ressourcen

Volle Nutzung vorhandener Mittel, Grundlagen und anderer vorhandener Ressourcen, Koordinierung der Zuteilung internationaler und inländischer Innovationsressourcen, volle Nutzung der Führungsrolle von Finanzinvestitionen, politischer Anreize und der führenden Rolle des Marktes bei der Zuteilung von Ressourcen, Hebelwirkung auf Unternehmen und die Gesellschaft zur Erhöhung der Investitionen und Bildung von Steuerfonds, Finanz- und Sozialkapital.

(1) Einrichtung eines Mechanismus zur finanziellen Beratung und marktgesteuerten finanziellen Unterstützung.

Koordinierung von Kapitalinvestitionen der Regierung und des Marktes über mehrere Kanäle, Erhöhung der finanziellen Unterstützung, Wiederbelebung bestehender Ressourcen und Unterstützung der grundlegenden Spitzenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Erforschung gemeinsamer Schlüsseltechnologien, des Transfers und der Umwandlung von Errungenschaften, des Aufbaus einer Basisplattform und der Demonstration innovativer Anwendungen. Nutzung bestehender staatlicher Investitionsfonds zur Unterstützung qualifizierter Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz und Ermutigung führender Unternehmen und industrieller Innovationsallianzen, die Führung bei der Einrichtung marktorientierter Entwicklungsfonds für künstliche Intelligenz zu übernehmen. Nutzung verschiedener Kanäle wie Angel-Investitionen, Risikokapital, Risikokapitalfonds und Kapitalmarktfinanzierung, um das soziale Kapital zur Unterstützung der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu lenken. Aktive Nutzung von Modellen wie der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Sozialkapital, um das Sozialkapital dazu zu bringen, sich an der Umsetzung von Großprojekten im Bereich der künstlichen Intelligenz und an der Umwandlung und Anwendung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften zu beteiligen.

(2) Optimierung des Layouts und Aufbau einer Innovationsbasis für künstliche Intelligenz.

In Übereinstimmung mit dem Layout und dem Rahmen von wissenschaftlichen und technologischen Innovationsbasen auf nationaler Ebene werden wir den Aufbau mehrerer international führender Innovationsbasen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz koordinieren und fördern. Die bestehenden nationalen Schlüssellaboratorien für künstliche Intelligenz, die nationalen Schlüssellaboratorien der Unternehmen, die nationalen technischen Laboratorien und andere Basen werden angeleitet, sich bei der Forschung auf die Spitzenrichtungen der neuen Generation der künstlichen Intelligenz zu konzentrieren. Gemäß den vorgeschriebenen Verfahren werden relevante Technologien und industrielle Innovationsbasen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz mit Unternehmen als Hauptakteuren und in Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschungsinstituten eingerichtet und spielen die führende Rolle von führenden und rückgratbildenden Unternehmen bei der Demonstration technologischer Innovationen. Entwicklung professioneller Makerspaces im Bereich der künstlichen Intelligenz und Förderung der genauen Verbindung der neuesten technologischen Errungenschaften mit Ressourcen und Dienstleistungen. Die Rolle der verschiedenen Innovationsbasen bei der Sammlung innovativer Ressourcen wie Talente und Mittel voll ausschöpfen, die grundlegenden Spitzentheorien und gemeinsamen Schlüsseltechnologien der künstlichen Intelligenz durchbrechen und Anwendungsdemonstrationen durchführen.

(3) Koordinierung der internationalen und inländischen Innovationsressourcen.

Unterstützung inländischer Unternehmen für künstliche Intelligenz bei der Zusammenarbeit mit führenden internationalen Universitäten, Forschungsinstituten und Teams für künstliche Intelligenz. Inländische Unternehmen für künstliche Intelligenz werden ermutigt, „global zu gehen“ und mächtigen Unternehmen für künstliche Intelligenz die Durchführung von Fusionen und Übernahmen im Ausland, Kapitalbeteiligungen, Risikokapital und die Einrichtung von F&E-Zentren im Ausland zu erleichtern und zu unterstützen. Ermutigung ausländischer Unternehmen für künstliche Intelligenz und wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen, F&E-Zentren in China einzurichten. Förderung des Aufbaus internationaler wissenschaftlicher und technologischer Kooperationsbasen und gemeinsamer Forschungszentren für künstliche Intelligenz auf der Grundlage der „Belt and Road“-Strategie und Beschleunigung der Förderung und Anwendung der Technologie der künstlichen Intelligenz in den Ländern entlang des „Belt and Road“. Förderung der Einrichtung einer internationalen Organisation für künstliche Intelligenz und gemeinsame Formulierung einschlägiger internationaler Standards. Unterstützung relevanter Industrieverbände, Allianzen und Dienstleistungsorganisationen, um eine globale Dienstleistungsplattform für Unternehmen der künstlichen Intelligenz aufzubauen.

#5 Schutzmaßnahmen

Mit Blick auf die praktischen Erfordernisse der Förderung einer gesunden und raschen Entwicklung der künstlichen Intelligenz in meinem Land sollten wir angemessen auf die Herausforderungen reagieren, die die künstliche Intelligenz mit sich bringen kann, institutionelle Vorkehrungen treffen, die sich an die Entwicklung der künstlichen Intelligenz anpassen, ein offenes und integratives internationales Umfeld schaffen und die soziale Grundlage für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz konsolidieren.

(1) Formulierung von Gesetzen, Vorschriften und ethischen Normen zur Förderung der Entwicklung der künstlichen Intelligenz.

Verstärkte Forschung zu rechtlichen, ethischen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Schaffung eines rechtlichen, regulatorischen und ethischen Rahmens, um eine gesunde Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu gewährleisten. Erforschung rechtlicher Fragen wie zivil- und strafrechtliche Haftungsbestätigung, Schutz der Privatsphäre und der Eigentumsrechte sowie Nutzung der Informationssicherheit im Zusammenhang mit Anwendungen der künstlichen Intelligenz, Einrichtung eines Systems der Rückverfolgbarkeit und Rechenschaftspflicht und Klärung der Rechtssubjekte der künstlichen Intelligenz und der damit verbundenen Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten. Indem wir uns auf Teilbereiche mit guten Anwendungsgrundlagen wie autonomes Fahren und Serviceroboter konzentrieren, werden wir die Erforschung und Formulierung einschlägiger Sicherheitsmanagementvorschriften beschleunigen, um eine rechtliche Grundlage für die rasche Anwendung neuer Technologien zu schaffen. Forschung zu Themen wie Verhaltenswissenschaft und Ethik im Bereich der künstlichen Intelligenz durchführen und eine mehrstufige Urteilsstruktur für Ethik und Moral sowie einen ethischen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine schaffen. Formulierung von ethischen Grundsätzen und Verhaltenskodizes für Entwickler und Konstrukteure von Produkten der künstlichen Intelligenz, Stärkung der Bewertung von potenziellen Schäden und Vorteilen der künstlichen Intelligenz und Entwicklung von Lösungen für Notfälle in komplexen Szenarien der künstlichen Intelligenz. Aktive Beteiligung an der globalen Governance der künstlichen Intelligenz, Verstärkung der Forschung zu wichtigen gemeinsamen internationalen Fragen im Bereich der künstlichen Intelligenz, wie z. B. Entfremdung von Robotern und Sicherheitsüberwachung, Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit bei Gesetzen und Vorschriften für künstliche Intelligenz, internationalen Regeln usw., und gemeinsame Reaktion auf globale Herausforderungen.

(2) Verbesserung der wichtigsten politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung der künstlichen Intelligenz.

Umsetzung einer bevorzugten Steuer- und Abgabenpolitik für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups im Bereich der künstlichen Intelligenz und Unterstützung der Entwicklung von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz durch Maßnahmen wie Steueranreize für Hochtechnologieunternehmen und Superabzüge für Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Verbesserung und Umsetzung politischer Maßnahmen im Zusammenhang mit der Offenheit und dem Schutz von Daten, Durchführung von Pilotreformen für die offene Nutzung öffentlicher Daten, Unterstützung der Öffentlichkeit und der Unternehmen bei der vollen Ausschöpfung des kommerziellen Werts öffentlicher Daten und Förderung von Innovationen bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Erforschung und Verbesserung politischer Systeme wie Bildung, medizinische Versorgung, Versicherungen und Sozialhilfe, die an künstliche Intelligenz angepasst sind, um wirksam auf soziale Probleme zu reagieren, die durch künstliche Intelligenz verursacht werden.

(3) Einführung von Technologiestandards für künstliche Intelligenz und von Systemen für geistiges Eigentum.

Verstärkung der Forschung über das Rahmensystem für Standards für künstliche Intelligenz. Einhaltung der Grundsätze der Sicherheit, der Benutzerfreundlichkeit, der Interoperabilität und der Rückverfolgbarkeit und schrittweise Einführung und Verbesserung technischer Standards für die grundlegende Gemeinsamkeit der künstlichen Intelligenz, der Zusammenschaltung, der industriellen Anwendungen, der Netzsicherheit und des Schutzes der Privatsphäre. Beschleunigung der Entwicklung einschlägiger Normen durch Industrieverbände und Allianzen in Nischenanwendungsbereichen wie autonomes Fahren und Serviceroboter. Ermutigung von Unternehmen der künstlichen Intelligenz, sich an der Formulierung internationaler Normen zu beteiligen oder diese zu leiten und technische Normen zu nutzen, um die Förderung und Anwendung von Produkten und Dienstleistungen der künstlichen Intelligenz in Übersee zu unterstützen. Stärkung des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums im Bereich der künstlichen Intelligenz, Verbesserung des interaktiven Unterstützungsmechanismus für technologische Innovation, Patentschutz und Normung im Bereich der künstlichen Intelligenz und Förderung der Rechte des geistigen Eigentums an Innovationsergebnissen der künstlichen Intelligenz. Einrichtung eines öffentlichen Patentpools für künstliche Intelligenz, um die Nutzung und Verbreitung neuer Technologien der künstlichen Intelligenz zu fördern.

(4) Einrichtung eines Systems zur Überwachung und Bewertung der Sicherheit künstlicher Intelligenz.

Verstärkte Erforschung und Bewertung der Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die nationale Sicherheit und Vertraulichkeit, Verbesserung des Sicherheitsschutzsystems mit Unterstützung von Personal, Technologie, Material und Management und Aufbau eines Überwachungs- und Frühwarnmechanismus für die Sicherheit künstlicher Intelligenz. Verstärkung der Vorhersage-, Beurteilungs- und Verfolgungsforschung zur Entwicklung der Technologie der künstlichen Intelligenz, Verfolgung eines problemorientierten Ansatzes und genaue Erfassung der Entwicklungstrends von Technologie und Industrie. Stärkung des Risikobewusstseins, Beachtung der Risikobewertung, -prävention und -kontrolle, Stärkung der vorausschauenden Prävention und der Anleitung zur Zurückhaltung, Konzentration auf die kurzfristigen Auswirkungen auf die Beschäftigung und Berücksichtigung der langfristigen Auswirkungen auf die Sozialethik, um sicherzustellen, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz innerhalb eines sicheren und kontrollierbaren Rahmens geregelt wird. Einrichtung und Verbesserung eines offenen und transparenten Überwachungssystems für künstliche Intelligenz, Einführung einer zweistufigen Überwachungsstruktur mit gleichem Gewicht auf der Verantwortlichkeit für die Entwicklung und der Überwachung der Anwendung, und Realisierung einer umfassenden Überwachung des Entwurfs von Algorithmen der künstlichen Intelligenz, der Produktentwicklung und der Anwendung der Ergebnisse. Förderung der Selbstdisziplin der Industrie und der Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, wirksame Stärkung des Managements und Verschärfung der Strafen für Datenmissbrauch, Verletzung der Privatsphäre, Verstoß gegen die moralische Ethik und andere Verhaltensweisen. Verstärkung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Netzsicherheitstechnologie für künstliche Intelligenz und Stärkung des Schutzes von Produkten und Systemen mit künstlicher Intelligenz im Netz. Aufbau eines dynamischen Mechanismus zur Bewertung von F&E-Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Entwicklung systematischer Testmethoden und Indikatorsysteme für die Komplexität, das Risiko, die Ungewissheit, die Interpretierbarkeit, die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen und andere Aspekte des Designs, der Produkte und Systeme der künstlichen Intelligenz.

(5) Die Ausbildung von Arbeitskräften im Bereich der künstlichen Intelligenz energisch verstärken.

Beschleunigung der Forschung über die Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur und den Beschäftigungsmethoden, die durch die künstliche Intelligenz hervorgerufen werden, sowie über den Qualifikationsbedarf neuer Berufe und Arbeitsplätze, Einrichtung eines Systems für lebenslanges Lernen und Beschäftigungsschulung, das sich an die Bedürfnisse der intelligenten Wirtschaft und der intelligenten Gesellschaft anpasst, und Unterstützung von Hochschulen und Universitäten, Berufsschulen und sozialisierten Ausbildungseinrichtungen und anderen Institutionen bei der Ausbildung von Fachkräften im Bereich der künstlichen Intelligenz, um die beruflichen Fähigkeiten der Beschäftigten erheblich zu verbessern und den Bedarf an hochqualifizierten und hochwertigen Arbeitsplätzen zu decken, der durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in unserem Land entsteht. Ermutigung von Unternehmen und verschiedenen Institutionen, Schulungen zu künstlicher Intelligenz für Arbeitnehmer anzubieten. Verstärkte Schulung und Beratung für die Wiederbeschäftigung von Arbeitnehmern, um den reibungslosen Übergang von Arbeitnehmern, die mit einfachen und sich wiederholenden Arbeiten beschäftigt sind, und von Arbeitnehmern, die ihren Arbeitsplatz aufgrund der künstlichen Intelligenz verloren haben, zu gewährleisten.

(6) Umfassende Durchführung von Aktivitäten zur Popularisierung der Wissenschaft der künstlichen Intelligenz.

Unterstützung der Entwicklung verschiedener Formen von Aktivitäten zur Popularisierung der Wissenschaft der künstlichen Intelligenz, Ermutigung von wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern, sich der wissenschaftlichen Popularisierung und Förderung der künstlichen Intelligenz zu widmen, und umfassende Verbesserung des allgemeinen Verständnisses und des Anwendungsniveaus der künstlichen Intelligenz in der gesamten Gesellschaft. Umsetzung eines nationalen Projekts zur intelligenten Bildung, Einrichtung von Kursen zur künstlichen Intelligenz in Grund- und weiterführenden Schulen, schrittweise Förderung der Programmiererziehung und Ermutigung der gesellschaftlichen Kräfte, sich an der Entwicklung und Förderung von unterhaltsamer Lernsoftware und Spielen zur Programmierung zu beteiligen. Aufbau und Verbesserung der Infrastruktur für die Popularisierung der Wissenschaft der künstlichen Intelligenz, volle Nutzung der Rolle der wissenschaftlichen Popularisierung verschiedener Plattformen für die Innovationsbasis der künstlichen Intelligenz, Ermutigung von Unternehmen für künstliche Intelligenz und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Open-Source-Plattformen aufzubauen und Forschungs- und Entwicklungsplattformen für künstliche Intelligenz, Produktionsanlagen oder Ausstellungshallen für die Öffentlichkeit zu öffnen. Unterstützung der Entwicklung von Wettbewerben für künstliche Intelligenz und Förderung verschiedener Formen der Popularisierung von künstlicher Intelligenz. Ermutigung von Wissenschaftlern, sich an der Popularisierung der Wissenschaft der künstlichen Intelligenz zu beteiligen.

#6 Organisation und Umsetzung

Der Entwicklungsplan für die neue Generation der künstlichen Intelligenz ist ein zukunftsorientierter Plan, der sich auf die Gesamtsituation und die Langfristigkeit bezieht. Es ist notwendig, die organisatorische Führung zu stärken, die Mechanismen zu verbessern, die Ziele anzustreben, die Aufgaben genau im Auge zu behalten und sie mit dem Geist des Nagelns von Nägeln umzusetzen und einem Plan bis zum Ende zu folgen.

(1) Organisatorische Führung.

In Übereinstimmung mit dem einheitlichen Einsatz des Zentralkomitees der Partei und des Staatsrats wird die Nationale Gruppe für die Reform des Wissenschafts- und Technologiesystems und den Aufbau des Innovationssystems die Führung bei der Gesamtkoordinierung übernehmen, wichtige Aufgaben, wichtige Politiken, wichtige Fragen und wichtige Arbeitsvereinbarungen überprüfen, den Aufbau von Gesetzen und Vorschriften im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz fördern, die entsprechenden Abteilungen anleiten, koordinieren und überwachen, damit sie bei der Umsetzung und Durchführung der geplanten Aufgaben gute Arbeit leisten. Auf der Grundlage der gemeinsamen interministeriellen Sitzung für die Verwaltung der nationalen Wissenschafts- und Technologiepläne (Sonderprojekte, Fonds usw.) ist das Ministerium für Wissenschaft und Technologie zusammen mit den zuständigen Abteilungen für die Förderung der Umsetzung der wichtigsten Wissenschafts- und Technologieprojekte der neuen Generation der künstlichen Intelligenz und die Stärkung der Verbindung und Koordinierung mit anderen Planaufgaben verantwortlich. Es wurde ein Büro für Planung und Förderung der künstlichen Intelligenz eingerichtet. Das Büro ist im Ministerium für Wissenschaft und Technologie angesiedelt und ist speziell für die Förderung der Umsetzung des Plans zuständig. Einrichtung eines strategischen Beratungskomitees für künstliche Intelligenz, das zukunftsweisende und strategische Fragen im Bereich der künstlichen Intelligenz untersucht und wichtige Entscheidungen im Bereich der künstlichen Intelligenz berät und bewertet. Förderung des Aufbaus von Denkfabriken für künstliche Intelligenz, Unterstützung verschiedener Denkfabriken bei der Durchführung von Forschungsarbeiten zu wichtigen Fragen der künstlichen Intelligenz und starke intellektuelle Unterstützung für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz.

(2) Gewährleistung der Umsetzung.

Verstärkte Aufgliederung der Planungsaufgaben, Klärung der verantwortlichen Stellen und Zeitplanvereinbarungen sowie Formulierung jährlicher und stufenweiser Umsetzungspläne. Einrichtung eines Überwachungs- und Bewertungsmechanismus für die Umsetzung der Pläne, wie z. B. eine jährliche Bewertung und eine Halbzeitbewertung. Anpassung an die rasche Entwicklung der künstlichen Intelligenz und Verstärkung der dynamischen Anpassung von Plänen und Projekten auf der Grundlage des Fortschritts der Aufgaben, der Erreichung der Phasenziele und neuer Trends in der technologischen Entwicklung.

(3) Pilot-Demonstration.

Für wichtige Aufgaben und Schlüsselpolitiken und -maßnahmen im Bereich der künstlichen Intelligenz ist es notwendig, spezifische Pläne zu formulieren und Pilotdemonstrationen durchzuführen. Stärkung der Gesamtkoordination und Anleitung von Pilotdemonstrationen in verschiedenen Abteilungen und Orten und rechtzeitige Zusammenfassung und Förderung von nachahmenswerten Erfahrungen und Praktiken. Förderung einer gesunden und geordneten Entwicklung der künstlichen Intelligenz durch Pilotprojekte und Demonstrationen.

(4) Führung der öffentlichen Meinung.

Nutzung verschiedener traditioneller und neuer Medien, um neue Fortschritte und Ergebnisse der künstlichen Intelligenz zu veröffentlichen, die gesunde Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu einem Konsens der gesamten Gesellschaft zu machen und den Enthusiasmus der gesamten Gesellschaft zu mobilisieren, sich an der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu beteiligen und sie zu unterstützen. Rechtzeitige Orientierung der öffentlichen Meinung, um besser auf die sozialen, ethischen und rechtlichen Herausforderungen zu reagieren, die sich aus der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ergeben können.