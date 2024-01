Russland warnte vor einem Angriff auf die Ukraine. Aktuell haben nun China, Iran und Nordkorea die USA vor ihren roten Linien gewarnt.

Wird die Biden-Regierung zuhören oder wird es weitere Kriege geben – möglicherweise nukleare?

Von Colonel (a.D.) Ann Wright

Am Dienstag, dem 3. Januar 2024, schwenkte eine kleine Gruppe Schilder auf der belebten Beretania Street in Honolulu vor dem Hawaii State Capitol, um an das sechste Jahr zu erinnern, seit die Bürger von Hawaii per SMS darüber informiert wurden, dass eine Atomrakete im Anflug war. In der Telefonwarnung hieß es: „Das ist keine Praxis.“ Menschen auf Hawaii suchten überall Deckung, in ihren Häusern oder an anderen Orten. 20 Minuten später entschuldigte sich das Notfallmanagementsystem des Staates Hawaii dafür, dass ein Systembetreiber den falschen Knopf gedrückt hatte.

Aber die Übung machte den Menschen auf Hawaii deutlich, wie nah unsere Welt an einem Atomangriff ist. Wir wissen nicht, woher ein Atomangriff kommen würde, aber meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er von Israel oder den USA aus initiiert wird.

Ich möchte den Schwerpunkt nicht vom amerikanisch-israelischen Völkermord in Gaza ablenken … aber in Asien und Teilen des Nahen Ostens unternimmt die Biden-Regierung ebenso gefährliche Aktionen wie die Unterstützung des israelischen Völkermords an den Palästinensern in Gaza.

Die Biden-Regierung ignoriert Warnungen und rote Linien aus China, Nordkorea, dem Iran und dem Libanon, genau wie die Regierung Warnungen Russlands vor militärischen Kriegsspielen der USA an seinen Grenzen und der Einladung an die Ukraine, der NATO beizutreten, ignoriert hat, rote Linien, vor denen Russland die USA seit Jahrzehnten warnte.

China hat die USA ermahnt, dass Taiwan ein Teil Chinas ist, während die Biden-Regierung ihren von den Regierungen Obama und Trump begonnenen Kriegspfad fortsetzt. Die von der Nixon-Regierung vor 40 Jahren eingeleitete „Ein-China“-Politik wurde durch unerbittliche Militärwaffenverkäufe und Besuche hochrangiger US-amerikanischer Staats- und Militärbeamter in Taiwan torpediert. Die chinesische Reaktion auf jeden Besuch dieser Beamten in Taiwan ist eine Armada von mehr als 40 chinesischen Militärjets, die ganz in der Nähe der Luftverteidigungszone Taiwans fliegen. Die Chinesen betrachten das Südchinesische Meer als ihren „Vorgarten“, während die USA den gesamten Pazifischen Ozean als ihren „Hinterhof“ betrachten.

Auch diese Woche hat die nordkoreanische Regierung Südkorea und die USA gewarnt, ihre Kriegspraktiken entlang der DMZ mit Nordkorea zu beenden. Die nordkoreanische Regierung war besonders verärgert über die Kriegsübungen, bei denen die „ein Enthauptungsschlag“ des nordkoreanischen Führers Kim Jung Un gefordert wurde, ein offener Aufruf zur Ermordung des Führers des Landes.

Im Nahen Osten wusste die Biden-Regierung, dass der israelische Drohnenangriff am 3. Januar 2024 in Beirut, Libanon, bei dem ein Teil der Führung der Hamas getötet wurde, nicht unbeantwortet bleiben würde. Die USA wussten, dass die Hisbollah erklärt hatte, dass es Vergeltungsmaßnahmen geben würde, wenn Hamas-Führer von Israel getötet würden, während sich die Führer im Libanon aufhielten. Doch die Biden-Regierung gab Israel entweder grünes Licht für die Durchführung des Attentats oder drückte ein Auge zu, wenn es um die gemeinsamen Geheimdienstinformationen über das geplante Attentat ging.

Der offensichtliche ISIS-Angriff und nicht ein wahrscheinlicher israelischer Drohnenangriff am 3. Januar 2024, bei dem bei einer Gedenkfeier für den iranischen General Soleimani 103 Menschen getötet und 141 verletzt wurden, unterstreicht einen weiteren Krisenherd im Nahen Osten. Soleimani wurde vor vier Jahren durch einen Trump-Drohnenangriff auf den iranischen General ermordet, der im Irak war und der irakischen Regierung im Kampf gegen ISIS half. Wie die Biden-Regierung sehr wohl weiß, würde dieser Drohnenangriff vom Iran nicht unbeantwortet bleiben, sollte sie grünes Licht für den Angriff israelischer Drohnen auf iranische Einrichtungen geben.

Die Biden-Regierung hat nicht auf Mitglieder ihrer eigenen Regierungsbeamten gehört, von denen ein anderer am 3. Januar 2024 zurücktrat, geschweige denn auf die 70 % des US-amerikanischen Volkes, das die USA dazu drängte, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, damit sie ihren Völkermord an Gaza stoppt.

Die Biden-Regierung spielt mit dem Feuer … und mit der Bedrohung durch den Einsatz von Atomwaffen … in ihrer gefährlichen Politik gegenüber Gaza, dem Nahen Osten und Nordostasien.

Diplomatie und Dialog zu Themen in diesen Regionen müssen Vorrang haben.

Kriegsdrohungen müssen ein Ende haben.

Es liegt an uns als Bürgern, uns und unseren Planeten vor der nuklearen Ausrottung durch unerklärliche politische Entscheidungen unserer „Führer“ zu retten.

JETZT WAFFENSTILLSTAND – ÜBERALL!!!

*

Ann Wright diente 29 Jahre lang in der US-Armee und den Army Reserves. Sie ging als Oberst in den Ruhestand. Sie war 16 Jahre lang US-Diplomatin und trat 2003 aus Protest gegen den Bush-Krieg gegen den Irak zurück. Seit 20 Jahren setzt sie sich für Frieden statt Krieg ein, um internationale Konflikte zu lösen.