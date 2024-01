Wie man die gesündesten Lebensmittel herstellt, die man sich vorstellen kann

Link zum Video

Kohlenhydratarme/fettreiche Diäten sind letztlich ein Fehlschlag, weil sie den Glukosestoffwechsel hemmen, der die effizienteste Form der Energieproduktion in den Mitochondrien ist; außerdem beeinträchtigen sie die Schilddrüsenfunktion

Einer der Gründe, warum ketogene und karnivore Diäten in der Regel eine Zeit lang hilfreich sind, liegt darin, dass sie, wenn sie richtig durchgeführt werden, die Aufnahme von Omega-6-Fetten, insbesondere Linolsäure (LA), radikal reduzieren, die einer der Hauptfaktoren für Krankheiten ist

LA ist eine der Hauptursachen für Krankheiten, was zum großen Teil auf ihre schädliche Wirkung auf die Funktion der Mitochondrien und damit auf die Energieproduktion zurückzuführen ist

Ihr Körper verfügt über eine bestimmte Menge an Energie und eine Reihe von biologischen Prozessen, die er mit diesem Energievorrat ein- oder ausschalten kann. Je mehr Energie Sie zur Verfügung haben, desto mehr Funktionen kann Ihr Körper einschalten. Wenn die Energieproduktion geringer ist als für die Aufrechterhaltung aller Funktionen erforderlich, muss der Körper bestimmte Funktionen herunterregulieren, was letztlich zu Problemen führt

Eine der einfachsten Methoden, um festzustellen, wie viel Energie Ihr Körper produziert, ist die Messung Ihrer Körpertemperatur. Messen Sie Ihre Temperatur 30 bis 40 Minuten nach dem Frühstück und am Mittag. Sie sollten einen Anstieg der Temperatur feststellen

Im obigen Interview spricht Ashley Armstrong, ein Experte auf zwei Gebieten. Zum einen stellt sie einige der gesündesten Lebensmittel in den Vereinigten Staaten her, zum anderen versteht sie, wie der Körper diese verwertet und wie man die richtigen Lebensmittel auswählt, um seine Biologie zu optimieren, basierend auf den Prinzipien der bioenergetischen Medizin von Ray Peat dem verstorbenen Biologen und Schilddrüsenexperten. Sie ist auch eine zertifizierte Personal Trainerin mit einem Doktortitel, MS und BS in Ingenieurwesen.

Wie viele andere, die versuchen, ihre Gesundheit zu verbessern, hat Armstrong in der Vergangenheit kohlenhydratarme Diäten, Fasten, Keto-Diäten und sogar Fleischfresser-Diäten ausprobiert. Diese führten zwar anfangs zu Verbesserungen, beseitigten diese aber nicht, was sie schließlich dazu brachte, sich mit den Prinzipien von Peat zu befassen.

„Ray Peat hat mir wirklich das Leben gerettet, und ich verdanke diesem Mann so viel“, sagt sie. „Ich bin ihm für immer dankbar. Das größte Erwachen für mich war das Messen meiner Körpertemperatur. Ich ernährte mich als Fleischfresser und maß meine Körpertemperatur – sie lag bei 96,5 Grad Fahrenheit. Ich dachte: „Wow, kein Wunder, dass mein Haar schütter wird. Kein Wunder, dass mein Teint so blass ist. Kein Wunder, dass ich nachts nicht durchschlafe. Es gab einfach eine Reihe von Warnsignalen. Die Messung der Körpertemperatur hat mich einfach wachgerüttelt. Das war genau das, was ich brauchte, um [zu erkennen], dass es mir nicht gut geht, sondern ich nur überlebe. Ich wende die Prinzipien von Dr. Peat nun schon seit über drei Jahren an. Ich habe mehr Energie im Leben als je zuvor, sogar als Teenager. Und es ist einfach erstaunlich zu sehen, wie sehr es die Energieproduktion steigern kann, wenn man sich bei der Ernährung nicht einschränkt, sondern einfach strategisch mit den Makros und der Art der Lebensmittel umgeht.

Das Problem mit Low-Carb und Keto

Wie ich im vergangenen Jahr in früheren Artikeln ausführlich dargelegt habe, gehen kohlenhydratarme/fettreiche Diäten letztlich nach hinten los, weil sie den Glukosestoffwechsel hemmen, der die effizienteste Form der Energieproduktion in den Mitochondrien ist. Die Schilddrüse ist für die Energieproduktion von entscheidender Bedeutung, und wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, ist man aufgeschmissen.

Einer der Gründe dafür ist, dass ketogene Diäten die Stresshormone Cortisol, Glukagon und Adrenalin erhöhen. Andererseits ist einer der Gründe, warum ketogene und fleischfressende Diäten in der Regel eine Zeit lang hilfreich sind, der, dass man bei richtiger Durchführung die Aufnahme von Omega-6-Fetten, insbesondere Linolsäure (LA), die eine der Hauptursachen für Krankheiten ist, radikal reduziert.

Energieproduktion ist der Schlüssel zur allgemeinen Gesundheit

Wie Armstrong erklärt, kann man das bioenergetische Prinzip am besten verstehen, wenn man sich den Körper als ein System vorstellt. Er verfügt über eine bestimmte Menge an Energie und eine Reihe von biologischen Prozessen, die er mit dieser Energiequelle ein- oder ausschalten kann.

Je größer Ihr Energievorrat ist, desto mehr Funktionen kann Ihr Körper einschalten. Wenn die Energieproduktion geringer ist als zur Aufrechterhaltung aller Funktionen erforderlich, muss der Körper bestimmte Funktionen herunterregeln, was letztlich zu Problemen führt. Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, das Überleben zu fördern, daher wird er Dingen wie der Herzfrequenz Vorrang einräumen.

Funktionen, die im unmittelbaren Moment nicht unbedingt überlebenswichtig sind, wie die Produktion von Sexualhormonen, die Fortpflanzungsfunktion, die Verdauung, der Schlaf und das kognitive Denken, werden zuerst heruntergeregelt. Wenn Sie jedoch die Energieproduktion erhöhen, kann Ihr Körper Energie für diese Funktionen aufwenden und sie wieder „online“ bringen.

Körper- und Pulsmessungen als Leitfaden verwenden

Wie Armstrong erläutert, ist die Messung der Körpertemperatur eine der einfachsten Methoden, um festzustellen, wie viel Energie Ihr Körper produziert.

„Hohe Stresshormone können dafür sorgen, dass die Körpertemperatur beim Aufwachen erhöht ist“, sagt sie. „Deshalb muss man die Temperatur beim Aufwachen 30 bis 40 Minuten nach dem Frühstück messen, und dann mache ich es gerne mittags. Sie wollen, dass die Temperatur ansteigt. Viele Menschen, die sich kohlenhydratarm ernähren oder auf Stresshormone angewiesen sind, haben möglicherweise eine hohe Körpertemperatur beim Aufwachen, aber nach dem Frühstück kann diese Temperatur wieder sinken. Das liegt daran, dass die Nahrung, die Sie zu sich nehmen, Ihre Stresshormone senkt und Ihre tatsächliche Körpertemperatur dann besser zu sehen ist. Wir wollen also, dass die Körpertemperatur ansteigt. Und ich finde es toll, dass wir beide so leidenschaftlich über Linolsäure reden. Wenn der Linolsäurekonsum der Menschen gestiegen ist, ist die Körpertemperatur gesunken. Die Arten von Fetten, die wir mit unserer Ernährung zu uns nehmen, wirken sich also negativ auf die Energieproduktion aus. Das zeigt sich an den extrem hohen Fettleibigkeitsraten. Es zeigt sich am Rückgang unserer Körpertemperatur. Das zeigt sich am Rückgang unserer gesunden Lebenserwartung, was für ein Land der Ersten Welt bizarr ist. Es gibt einfach so viele tiefgreifende Auswirkungen. Aber wenn wir nur an die Energieproduktion denken – je mehr Energie wir unserem Körper zur Verfügung stellen können, damit er seine Aufgaben erfüllen kann, desto besser wird er funktionieren. Ich habe diese Frage jemandem gestellt, der sehr auf das Fasten fixiert ist. Ich sagte: „Wenn Sie zwei Körper haben, einen, der gefastet wird, und einen, der mit nahrhafter Nahrung versorgt wird, welcher Körper wird besser gedeihen und funktionieren? Das liegt auf der Hand. Wenn man eine dritte Person hinzufügt, die sich eher mit amerikanischer Standardnahrung ernährt, fühlt man sich natürlich besser, wenn man fastet, aber man kann sich noch eine Stufe höher stellen. Sie müssen sich nicht auf das Fasten verlassen, um die Energieproduktion zu steigern. Ihr Körper wird nicht mehr Energie produzieren, wenn Sie keine Energie zuführen.“

Einer der Hauptvorteile des Fastens besteht darin, dass es den Treibstoff für gramnegative Bakterien, die im Darm Endotoxine produzieren, reduziert. Eine kohlenhydratarme Ernährung tut dies ebenfalls. Endotoxin, Östrogen, LA und Stresshormone beeinträchtigen die Funktion der Mitochondrien, was zu einem großen Teil durch die Schilddrüsenfunktion vermittelt wird. Das sind die wichtigsten Faktoren, die reduziert werden müssen, um Ihre Mitochondrienfunktion und die Energieproduktion in den Mitochondrien zu verbessern.

Wie LA Ihre Energieproduktion beeinträchtigt

Wie bereits erwähnt, ist LA eine der Hauptursachen für Krankheiten, und zwar zum großen Teil aufgrund seiner schädlichen Wirkung auf die Mitochondrienfunktion und damit auf die Energieproduktion. Ihr Körper kann sowohl Fett als auch Glukose zur Energiegewinnung nutzen. Vor allem die Muskeln nutzen Fett als Brennstoff, ebenso wie Ihr Herz. Fett ist also nicht schlecht, aber es ist wichtig zu wissen, dass sich verschiedene Fette auf unterschiedliche Weise auf den Körper auswirken. Armstrong erklärt:

„Die verschiedenen Arten von Fettsäuremolekülen haben ganz unterschiedliche Strukturen, die sich auf das innere Milieu in uns auswirken. Sie beeinflussen, wie der Körper Energie produziert. Je gesättigter wir werden können, desto besser wird unser inneres Milieu sein. Wenn sich jemand kohlenhydratarm ernährt, reduziert er vielleicht die Menge an verpackten Lebensmitteln, die eine Menge Pflanzenöl und Linolsäure enthalten, und so wird möglicherweise ein Teil seines Gewebes gesättigt. Aber wenn man erfährt, womit das Vieh heutzutage gefüttert wird, stellt man fest, dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil an tierischen Fetten immer noch eine ganze Menge PUFAs [mehrfach ungesättigte Fette] und Linolsäure enthalten kann, je nachdem, was die Tiere gefressen haben. Es ist also wichtig, die Menge jedes Makronährstoffs zu berücksichtigen, die Sie zu sich nehmen, denn das kann tiefgreifende Auswirkungen auf Ihre Energieproduktion haben. Die Sättigung Ihres Gewebes wird Sie auf die nächste Stufe bringen, aber die Zugabe einer angemessenen Menge an Kohlenhydraten wird es Ihnen ermöglichen, Ihr Bewusstsein und Ihre Energieproduktion auf die nächste Stufe [darüber hinaus] zu bringen.“

Es kommt jedoch auf die Art der Kohlenhydrate an, die Sie essen. Ich bin überzeugt, dass das ideale Kohlenhydrat frisches, reifes Obst ist. Reif ist hier der Schlüssel. Natürlich sind manche Früchte besser als andere. Wassermelone zum Beispiel ist eine der besten. Wassermelone mit Schafskäse und ein wenig Minze oben drauf ist ein köstlicher Snack.

Die Wassermelone enthält nicht nur viel Wasser, sondern auch eine Substanz namens Citrullin, die sich in Arginin umwandelt, eine Vorstufe von Stickstoffmonoxid (NO). NO ist wichtig für Ihren Körper, aber es muss aus echten Lebensmitteln stammen. Medikamente wie Cialis oder Viagra, die durch eine Erhöhung von NO wirken, beschleunigen Ihren Weg zum vorzeitigen Tod. Künstliches Citrullin und andere synthetische Aminosäuren, die NO erhöhen, sollten ebenfalls vermieden werden.

„In Michigan bin ich sehr auf Tiefkühlfrüchte angewiesen“, sagt Armstrong. „Im Sommer gehe ich zu den Erdbeerfeldern und pflücke Erdbeeren, wenn sie frisch sind, und friere dann eine Menge davon ein. Das Gleiche gilt für Blaubeeren und Pfirsiche. Und im Winter verwende ich viele Äpfel, denn Äpfel gibt es hier im Überfluss und sie können gelagert werden.“

Auch Säfte haben ihre Berechtigung. Kaltgepresster Orangensaft ohne Fruchtfleisch ist zum Beispiel eine gute Wahl. Der Grund dafür, dass Sie einen Saft ohne Fruchtfleisch bevorzugen, ist, dass Sie, wie die meisten Menschen, gramnegative, endotoxine Bakterien in Ihrem Darm haben, die auf dem Fruchtfleisch gedeihen und somit die Endotoxinproduktion erhöhen.

Wenn Sie also ein ungesundes Mikrobiom haben, ist Orangensaft ohne Fruchtfleisch ein großartiger Kohlenhydratlieferant, der Ihnen einen sanften und sicheren Einstieg in die Welt der höheren Kohlenhydrate ermöglicht. Wenn sich Ihr Mikrobiom verbessert, können Sie zu ganzen Früchten und Beeren übergehen, was meiner Meinung nach Säften weit überlegen ist.

Wie man die besten Eier produziert

Um auf das Thema Lebensmittelproduktion zurückzukommen: Armstrongs Farm produziert einige der hochwertigsten Eier, die ich je gesehen habe, und das Futterrezept, das ich für meine eigenen Hühner verwende, stammt von ihr. Vor kurzem habe ich jedoch etwas entdeckt, das die Qualität der Eier noch weiter verbessern könnte, nämlich den Hühnern die Möglichkeit zu geben, selbst nach ihrem Futter zu scharren.

Ihr ideales Futter sind Insekten, die frisch aus dem Boden kommen, und obwohl ich bisher dachte, dass Hühner auf diese Weise nicht genug Futter bekommen können, d. h. dass man ihnen etwas geben muss, stimmt das vielleicht gar nicht.

Leider können sich Hühner an Orten, an denen der Boden gefriert, nicht von Insekten ernähren, und Sie sollten Ihren Hühnern auf keinen Fall getrocknete Käfer füttern. Warum? Weil die Käfer mit Mais und Soja gefüttert werden, wodurch sie einen sehr hohen Anteil an LA haben.

Aber in Gegenden wie Südflorida kann man problemlos erstklassige Eier produzieren, indem man die Hühner nach Insekten picken lässt, ohne ihnen zusätzliches Futter zu geben. Armstrong plant auch, ihre Hühner das ganze Jahr über nach Insekten suchen zu lassen:

„Ich denke, das wäre der ideale Zustand, und ich habe eine Vorstellung davon, wie ich unseren Hof in Zukunft gestalten möchte – ein Gewächshaus, in dem Futter auf dem Boden wächst, und eine Wurmfarm … damit [die Hühner] im Winter reichlich Käfer bekommen. Das ist es, was ich anstrebe, aber das erfordert eine große finanzielle Investition. Eines Tages werden wir es also schaffen.“

Das Futter hat dramatische Auswirkungen auf die Tiernahrung

Das von Armstrong entwickelte Futtermittel, das auch ich verwende, führt zu Eiern, die etwa 75 % weniger LA enthalten als herkömmliche Eier. Bei konventionellen Eiern ist der LA-Gehalt wirklich das einzige Problem. Wenn die Hühner ideal gefüttert werden, ist das Eigelb eines der besten und nahrhaftesten Lebensmittel, die man sich vorstellen kann. Das Einzige, was dem nahe kommt, ist Organfleisch.

Eigelb ist das ultimative Lebensmittel; das Problem ist, dass 99,99 % der in diesem Land produzierten Eier nicht so gut sind. Es ist mir egal, ob sie aus Freilandhaltung, mit Gras gefüttert oder aus biologischem Anbau stammen, das spielt keine Rolle. Sie sind schrecklich, weil sie viermal mehr LA enthalten, als sie sollten. Wie von Armstrong erwähnt:

„Es ist wichtig zu bedenken, dass Bio-Sojabohnen die gleiche Menge an Linolsäure enthalten wie Nicht-Bio-Sojabohnen. Ob sie konventionell oder biologisch angebaut werden, ändert nichts an der Fettsäurezusammensetzung von Sojabohnen. Sie wollen keine Eier von Hühnern essen, die mit Sojapflanzenöl und anderen Nahrungsmitteln mit hohem Omega-6-PUFA-Gehalt gefüttert wurden.“

Armstrong zufolge kann das Futter der Hühner sogar die Allergenität der Eier bestimmen. Mit anderen Worten: Wenn Sie allergisch auf Eier reagieren, können Sie möglicherweise die Eier von richtig gefütterten Hühnern essen.

„Was ist in Soja enthalten? Phytoöstrogene, die für manche Menschen sehr problematisch sein können. Wenn ein Huhn Phytoöstrogene isst, die für den Menschen problematisch sein können, gehen diese in die Eier über. Wir haben eine Reihe von Kunden, die keine anderen Eier essen können, aber mit unseren Eiern sind sie völlig zufrieden. Und das liegt an der Ernährung der Hühner. Wenn Sie also allergisch reagieren oder Probleme mit Eiern haben, sollten Sie eine andere Quelle wählen, bei der die Tiere nicht mit Soja gefüttert werden. Manche Menschen können auch auf Mais allergisch reagieren, und diese Allergenität kann auch auf das Ei übergehen. Aber es scheint, dass Soja der Hauptverursacher ist. Bei vielen mais- und sojafreien Futtermitteln ist jedoch Vorsicht geboten, denn sie enthalten Zutaten mit hohem PUFA-Gehalt wie Sonnenblumen-, Flachs-, Fisch-, Pflanzen- und Distelöl. Achten Sie also genau auf die Quelle und fragen Sie, was die Hühner fressen. Aber ja, die Allergenität von Eiern hängt meiner Meinung nach wirklich davon ab, was das Huhn frisst.“

LA-reiches Tierfutter hat jetzt Auswirkungen auf die menschliche Energieproduktion und Gesundheit

Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Hühner genügend Futter erhalten, sei es in Form von frischen Insekten oder in Form eines sorgfältig zusammengestellten Futters, das wenig LA und viele gesunde gesättigte Fette und andere Nährstoffe enthält.

„Ihr Huhn wird nicht gedeihen, wenn es unterernährt ist“, sagt Armstrong. „Ihr Huhn wird nicht gedeihen, wenn es kein Futter hat. Ich versuche, die Stoffwechselrate unserer Hühner so hoch wie möglich zu halten. Genau wie wir sind Hühner monogastrische Tiere mit nur einem Magen. Die Art des Fetts, mit dem sie gefüttert werden, und die Art des Fetts, mit dem wir gefüttert werden, hat Auswirkungen auf die Art des Fetts in uns. Bei Wiederkäuern – Kühen, Ziegen – ist das ein wenig anders, aber für monogastrische Hühner und Schweine ist die Ernährung sehr wichtig. Und das ist der Grund, warum ich mich so sehr für dieses Thema engagiere, denn wir wurden belogen und davon überzeugt, dass gesättigte Fette schlecht für uns sind. Es gibt also einen enormen Schub für PUFAs in unserer Ernährung. Das geht über die menschlichen Ernährungsgewohnheiten hinaus. Es wirkt sich auch auf unser Viehfutter aus. Und das hat nicht nur tief greifende Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere, sondern auch auf die Lebensmittel, die wir verzehren … Sogar in der Milchindustrie werden so genannte pansengeschützte Fette hergestellt. Dabei handelt es sich um PUFAs, die in einem typischen Pansenverdauungssystem den Prozess der Hydrierung durchlaufen können, bei dem die PUFAs in gesättigte Fette umgewandelt werden. Sie entwerfen pansengeschützte Fette, so dass die PUFA durch den Pansen geleitet werden. Der PUFA-Gehalt der Milch nimmt zu. Das gilt für alle Milchfette – Butter, Sahne, Vollmilch. Der PUFA-Gehalt von Rinderfett nimmt zu. Und das ist gewollt … Schmalz und Hühnerfett von konventionellen Tieren hat die gleiche Menge an PUFA wie Rapsöl. Das ist tiefgreifend. Wir haben die Arten von Fett in uns verändert. Ich glaube, der Linolsäuregehalt des Menschen ist um 136 % gestiegen. Das verändert die Art und Weise, wie unser Körper in uns Energie erzeugt. Die Fette, die wir tagtäglich zu uns nehmen, haben eine lange Lebensdauer in uns – 600 Tage. Die Fette, die wir Tag für Tag zu uns nehmen, beeinflussen also unsere Energieproduktion für die nächsten Jahre. Das ist bedauerlich, denn das ist die Realität für viele Menschen, und deshalb liegt mir dieses Thema so am Herzen. Unser Lebensmittelsystem ist so konzipiert, dass es uns nicht zum Erfolg verhilft. Deshalb möchte ich versuchen, es zu ändern, indem ich zu der Art und Weise zurückkehre, wie unsere Lebensmittel vor 100 Jahren produziert wurden, als es angemessene Mengen an PUFAs in Lebensmitteln gab, kleine Mengen, und gesättigte Fette die vorherrschende Fettquelle sowohl für Vieh als auch für Menschen waren.“

Eine Ernährung mit hohem PUFA-Gehalt schaltet den Stoffwechsel ab

Wie Armstrong erklärt, erhöhen Tiere in der Natur ihren PUFA-Konsum bis zu einer bestimmten Menge, um den Torpor (Winterschlaf) einzuleiten, d. h. ihren Stoffwechsel so weit herunterzufahren, dass sie den Winter ohne Nahrung überleben können. Denken Sie darüber nach. Können Sie optimal funktionieren, wenn Ihre Ernährung auf den Winterschlaf ausgerichtet ist? In diesem Zustand müssen Sie immer weniger Kalorien zu sich nehmen, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden, was zu Unterernährung und schlechter Energieproduktion führt.

„Ich versuche, meinen PUFA-Konsum so gering wie möglich zu halten„, sagt Armstrong. „Sie können das mit Cronometer leicht verfolgen und sehen, wie hoch Ihr Gesamt-PUFA- und Linolsäuregehalt pro Tag ist. Wenn man vier herkömmliche Eier isst, kommt man bereits auf etwa 5 Gramm Linolsäure pro Tag. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen weniger davon zu sich nehmen. Alle Lebensmittel enthalten eine gewisse Menge an Linolsäure, selbst Milch enthält ein wenig davon.„

Es steht außer Frage, dass LA KEIN essentielles Fett ist, auch wenn es als solches eingestuft wird. Es ist nicht essentiell, weil es in fast allen Lebensmitteln enthalten ist. Es ist praktisch unmöglich, einen Mangel an LA zu erleiden, wenn man Lebensmittel zu sich nimmt, unabhängig davon, um welche Lebensmittel es sich handelt.

Ein weiteres Fett, das wahrscheinlich essenziell ist, aber nicht allgemein als solches anerkannt wird, sind die ungeradkettigen gesättigten Fette (OCFAs), die vor allem in Milchprodukten enthalten sind. Mehr darüber erfahren Sie in „Die erstaunlichen Vorteile von Milchfett„. Es gibt auch Hinweise darauf, dass eine hohe Aufnahme von gesättigten Fetten problematisch werden kann, wenn Sie nicht genügend OCFAs in Ihrer Ernährung haben.

Sie brauchen also diese ungeradkettigen gesättigten Fette. Deshalb braucht man Butter. Sie brauchen Milch. Sie sind unverzichtbar. Ihre optimierte Biologie und Gesundheit hängt von diesen Lebensmitteln ab, denn die OCFAs tragen dazu bei, den Energievorrat Ihres Körpers zu erhöhen. Sie kurbeln die Energieproduktion an, was wiederum die Funktionsweise Ihres gesamten Körpers verbessert.

In dem Interview sprechen wir auch darüber, wie Milchprodukte die gesundheitlichen Vorteile von Eiern verbessern, da das Kalzium in Milchprodukten die Umwandlung von Tryptophan im Eiweiß in Serotonin verringert. Serotonin ist eine weitere Verbindung, von der man einfach nicht zu viel haben möchte.

Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Sie mit dieser Mahlzeit genügend Kohlenhydrate zu sich nehmen. Bei der Oxidation von Kohlenhydraten entsteht 50 % mehr Kohlendioxid (CO2). Wenn Sie also Kohlenhydrate zu Ihren Eiern essen, erhöht sich Ihr CO2-Spiegel, was für die Gesundheit sehr wichtig ist.

„Also, zum Frühstück gibt es Eier, Milch, etwas Honig oder Ahornsirup und Obst. Bumm, das war’s. Sie reduzieren drastisch die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin und es ist eine einfache Mahlzeit„, sagt Armstrong.

Mehr Informationen

Wir sprechen in diesem Interview über viel mehr als das, was ich hier abgedeckt habe. Um weitere faszinierende Details zu erfahren, sollten Sie sich das ganze Interview anhören. Wir sprechen zum Beispiel über die Vor- und Nachteile von Eiklar und darüber, warum der meiste Käse, der in den USA verkauft wird, ungesund ist, da viele Käsehersteller ein mikrobielles Lab von Pfizer verwenden, das von Schimmelpilzen stammt, die gentechnisch veränderten Mais und Soja fressen.

Außerdem besprechen wir verschiedene Ideen zur Verbesserung der Hühnerfütterung und wie man mit Glühbirnen und Rotlichttherapie eine maximale Eierproduktion im Winter aufrechterhalten kann.

Wenn Sie Eier von Armstrongs Farm Angel Acres Egg Co. kaufen möchten, besuchen Sie angel-acresfarm.com. Sie hat auch ein neues privates Lebensmittelsystem für Mitglieder gegründet, das Milch, Käse, Schweinefleisch mit niedrigem PUFA-Gehalt und Hühnerfleisch mit niedrigem PUFA-Gehalt anbietet: Nourish Cooperative. Beide liefern bauernhoffrische Lebensmittel direkt zu Ihnen nach Hause.

