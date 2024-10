Israel inhaftiert US-Journalist, schießt auf UN-Friedenstruppen, bombardiert Beirut, tötet weitere Kinder,  usw.

Früher konnte ich einzelne Artikel über die einzelnen schlimmen Dinge schreiben, in die das US-Imperium auf der ganzen Welt verwickelt ist. Heutzutage halte ich es zunehmend für notwendig, eine ganze Reihe von ihnen in einen einzigen täglichen Artikel zu packen, um so viele wie möglich anzusprechen.

Früher konnte ich einzelne Artikel über die einzelnen schlimmen Dinge schreiben, in die das US-Imperium auf der ganzen Welt verwickelt ist. Heutzutage finde ich es zunehmend notwendig, eine ganze Reihe von ihnen in einen einzigen täglichen Artikel zu packen, um so viele wie möglich anzusprechen, nur um den Überblick zu behalten.

Israel hat Jeremy Loffredo von The Grayzone verhaftet, einen amerikanischen Journalisten, der in jüngster Vergangenheit vor Ort über die iranischen Raketenangriffe auf Israel in der vergangenen Woche berichtet hatte.

Das israelische Nachrichtenportal Ynet berichtet, dass die Anklage gegen Loffredo „die Unterstützung des Feindes in Kriegszeiten und die Weitergabe von Informationen an den Feind“ umfasst, was, wie sein Grayzone-Kollege Kit Klarenberg anmerkt, in Israel mit der Todesstrafe geahndet werden kann.

The Grayzone hat in einer Erklärung weiter klargestellt, dass die israelische Polizei den Reporter offiziell „wegen des Verdachts schwerer Sicherheitsverstöße festhält, weil er … die Standorte von Raketenabwürfen in der Nähe oder innerhalb sensibler Sicherheitseinrichtungen öffentlich gemacht hat, mit dem Ziel, dies dem Feind zur Kenntnis zu bringen und ihn dadurch bei seinen künftigen Angriffen zu unterstützen.“

Loffredos Bericht über die Raketeneinschläge enthält Aufnahmen von Explosionen auf dem IDF-Luftwaffenstützpunkt Nevatim sowie von der Stelle, an der eine Rakete in der Nähe des Hauptquartiers des israelischen Geheimdienstes Mossad einschlug. Stellen Sie sich vor, eine iranische Rakete würde direkt neben dem CIA-Hauptquartier landen und den USA wäre es bei Todesstrafe verboten, über diese wichtige Nachricht zu berichten, selbst für ausländische Journalisten.

Interessanterweise haben auch andere ausländische Nachrichtenagenturen über diese Dinge berichtet, ohne dass es zu Verhaftungen kam. Wie der Journalist Dan Cohen auf 𝕏 anmerkte, zeigte ein Bericht von Nick Schifrin von PBS News ebenfalls Aufnahmen vom Explosionsort in der Nähe des Mossad-Hauptquartiers, aber Schifrin wurde nicht verhaftet. Vielleicht wird Loffredo eher deshalb herausgehoben, weil The Grayzone über Israels Lügen und Kriminalität berichtet hat, als wegen seiner Arbeit in diesem speziellen Fall.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befindet sich Loffredo immer noch im Gefängnis;

It’s insane that this is just today’s news. But you won’t see it in Western media headlines. pic.twitter.com/pxQ7OlHZK9 — Assal Rad (@AssalRad) October 10, 2024

Außerdem berichtet Axios, dass sich die Regierungen der USA und Israels einem Konsens über Israels bevorstehenden „Großangriff“ auf den Iran angenähert haben, wobei die Regierung Biden akzeptiert, dass diese enorme Eskalation stattfinden wird, obwohl sie befürchtet, dass sie einen großangelegten Krieg auslösen wird.

„Die Biden-Regierung akzeptiert, dass Israel bald einen Großangriff auf den Iran starten wird, aber sie befürchtet, dass Schläge auf bestimmte Ziele den regionalen Krieg dramatisch eskalieren könnten“, schreibt Barak Ravid von Axios.

Eine UN-Untersuchung hat Israel der „Ausrottung“ beschuldigt, weil es systematisch das Gesundheitssystem des Gazastreifens durch „unerbittliche und absichtliche Angriffe auf medizinisches Personal und Einrichtungen“ zerstört.

„Der Bericht stellt fest, dass die israelischen Sicherheitskräfte vorsätzlich medizinisches Personal getötet, inhaftiert und gefoltert und medizinische Fahrzeuge ins Visier genommen haben, während sie die Belagerung des Gazastreifens verschärft und die Erlaubnis zum Verlassen des Gebiets für medizinische Behandlungen eingeschränkt haben“, heißt es in einer UN-Pressemitteilung. „Diese Handlungen stellen die Kriegsverbrechen der vorsätzlichen Tötung und Misshandlung sowie der Zerstörung von geschütztem Zivileigentum und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung dar.“

Wenn das Verhalten der Vergangenheit ein verlässlicher Indikator ist, werden die USA diese Anschuldigungen nun zurückweisen, und Israel wird die Vereinten Nationen umgehend des Antisemitismus beschuldigen.

Ich kann nicht schnell genug twittern, um über die israelischen Kriegsverbrechen und die Mitschuld der westlichen Welt an diesen Gräueltaten auf dem Laufenden zu bleiben.

— Assal Rad (@AssalRad) October 10, 2024

Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag wiederholt auf UN-Friedenstruppen im Südlibanon geschossen und dabei zwei UN-Mitarbeiter verletzt, indem sie von einem getroffenen Turm fielen. Israel hat im vergangenen Jahr Hunderte von humanitären UN-Mitarbeitern im Gazastreifen getötet, aber die Ausweitung dieser Angriffe auf die UN-Übergangstruppe im Libanon ist ein bedeutender Neuzugang auf der Liste der israelischen Verbrechen.

Bei israelischen Luftangriffen auf ein dicht besiedeltes Wohngebiet im Zentrum von Beirut sind Berichten zufolge mindestens 22 Menschen getötet und mindestens 117 verletzt worden.

Israel tötete bei einem Luftangriff auf eine Schule, in der Zivilisten in Gaza Zuflucht gefunden hatten, mindestens 28 Menschen, darunter wie üblich viele Frauen und Kinder. Al Jazeera berichtet, dass sie Schwierigkeiten haben, die Toten zu identifizieren und zu zählen, weil die Körper so unkenntlich zerfetzt sind. Dutzende weitere wurden in den vergangenen 24 Stunden anderswo im Gazastreifen getötet.

Und dann ist da noch der Bericht der New York Times, den wir gestern besprochen haben, der den Bergen über Berge von Beweisen hinzufügt, dass die israelischen Streitkräfte routinemäßig und absichtlich palästinensischen Kindern im gesamten Gazastreifen in den Kopf schießen. Es gibt zu viele Beweise, dass dies geschieht, als dass irgendjemand dies zum jetzigen Zeitpunkt legitimerweise leugnen könnte.

Das US-Außenministerium hielt heute kein Pressebriefing ab, was verständlich ist. Wenn ich dafür zuständig wäre, das Verhalten der US-Regierung und ihrer Verbündeten zu rechtfertigen, würde ich heute auch nicht vor die Presse treten wollen.

UPDATE: Die Grayzone berichtet, dass Jeremy Loffredo nach drei Tagen Haft entlassen wurde. Die israelische Polizei hält immer noch seinen Pass ein und verbietet ihm, das Land bis zum 20. Oktober zu verlassen, während sie sein Telefon durchsucht. Weitere Informationen folgen.