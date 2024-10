Wedelt Israel mit Amerika oder wedelt Amerika mit Israel?

Paul Craig Roberts

Aufmerksame Amerikaner kritisieren Israel wegen seiner Kontrolle nicht nur über die US-Außenpolitik, sondern auch über die US-Innenpolitik, beispielsweise bei der Regulierung der Redefreiheit und sogar bei den Entscheidungen über Stellenbesetzungen an katholischen Universitäten. CIA-Mitarbeiter haben sich darüber beschwert, dass Versuche, die israelische Spionage in Amerika einzudämmen, politisch blockiert wurden. John Mearsheimer und Stephen Walt enthüllen in ihrem Buch „The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy“ Israels Macht über Amerika.

Es ist schwer, es anders zu sehen, wenn amerikanische Universitäten wie Harvard Studenten daran hindern, gegen Israels Völkermord an Palästina zu protestieren, und wenn der US-Kongress mitten im Völkermord seine Unterstützung für den Völkermord zeigt, indem er den israelischen Premierminister Netanjahu einlädt, vor dem Kongress zu sprechen und seine Kriegsverbrechen mit 53 stehenden Ovationen feiert. Wie kann Washington Israel gegenüber noch unterwürfiger sein?

Die sichtbaren Beweise deuten darauf hin, dass Israel Amerika kontrolliert und nicht Amerika Israel. Aber es gibt noch eine andere Sichtweise. Michael Hudson und Richard Wolff haben sie hier gut dargelegt > LINK auf englischspachige Website. Gilbert Doctorow teilt sie.

Hudson und Wolff sind glaubwürdige Zeugen, weil sie, insbesondere Hudson, an der Gestaltung der Politik Washingtons beteiligt waren, Israel im Namen der US-Hegemonie im Nahen Osten zu nutzen und zu lenken. Israel ist Washingtons Stellvertreter gegen die Muslime, genau wie die Ukrainer Washingtons Stellvertreter gegen Russland sind, genau wie die Georgier, als Washington sie zur Invasion Südossetiens schickte, und genau wie die Briten und Europa, indem sie Washingtons Hegemonie dienen und dabei ihre eigene Zerstörung riskieren.

Aus dieser Sicht dient die Ansicht, dass Israel Washington kontrolliert, als Deckmantel, um Washington vor der Verantwortung für Israels Handlungen zu schützen, die Washingtons Interessen dienen.

Anstatt zwischen den beiden Erklärungen zu wählen, würde ich sagen, dass beide wahr sind. Diese Tarnung besteht seit 50 Jahren und hat in dieser Zeit aufgrund des Glaubens daran ihre eigene Macht erlangt. Die Folge ist, dass Israel zwar genauso viel Macht über die Rechte der Amerikaner aus dem Ersten Verfassungszusatz hat wie der Oberste Gerichtshof der USA, Israel aber weiterhin Washingtons Stellvertreter gegen die Araber ist.

Die Hudson-Wolff-Erklärung entstand aus einem Interview, das am 6. Oktober 2024 von Nima Alkhorshid moderiert wurde. An manchen Stellen scheint es Fehler in der Transkription zu geben, die zu Verwirrung führen, aber wenn man sich die verwirrenden Passagen genau ansieht, kann man herausfinden, was gesagt wird.

Im letzten Teil des Interviews scheinen Hudson und Wolff meiner Position zuzustimmen, dass die Russen, Araber und Iraner sich verkalkulieren, wenn sie sich auf Drohungen mit einem größeren Krieg und Demonstrationen der Fähigkeit, Israel anzugreifen, verlassen, um den Washingtoner Hegemon zur Besinnung zu bringen. Was sie tatsächlich tun, ist, ihren strategischen Vorteil an Washington und Israel abzutreten, ohne Anerkennung dafür zu bekommen, dass sie versucht haben, die Ausweitung der Kriege zu verhindern.

Hudson und Wolff unterstützen den Punkt, den ich oft gemacht habe. Niemand mit einem breiten Publikum, Geld oder Einfluss aus einem Thinktank, einer Universität oder einer großen Stiftung verliert ein Wort über die Gefahr, dass zwei Kriege außer Kontrolle geraten und zu einem Atomkrieg führen. Die wenigen von uns, die sprechen, sind isolierte Individuen, die als russische Agenten, Antisemiten und Verbreiter von Desinformation angeprangert werden. Das sollte der Welt Todesangst einjagen. Wir nähern uns dem Armageddon aus zwei Richtungen, und das darf nicht nach außen dringen.