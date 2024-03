Israel lässt Gaza verhungern

Die IDF setzt die Hilfsgüter als Kriegswaffe ein, um die Zivilbevölkerung auszuhungern, schreibt Steven Sahiounie.

Mindestens ein UNRWA-Mitarbeiter wurde getötet, nachdem Israel am 13. März ein Lebensmittelverteilungszentrum in Rafah, im südlichen Gazastreifen, beschossen hatte. Weitere 22 UNRWA-Mitarbeiter wurden bei dem Angriff der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) verletzt.

Am 14. März gab die IDF gegenüber dem US-Nachrichtensender CBS News eine Erklärung ab, wonach die IDF auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen gezielt eine “Hamas-Operationseinheit” angegriffen habe, die nach Angaben der IDF humanitäre Hilfe an “Terroristen” verteilte.

Das UNRWA bestätigte, dass das angegriffene Zentrum für die Verteilung von Hilfsgütern auf einer Liste der von den Vereinten Nationen unterstützten Einrichtungen im Gazastreifen stand, die nach internationalem Recht für Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen gleichermaßen sicher sein müssen. Indem Israel bekannte humanitäre Einrichtungen wie Lebensmittelzentren, Schulen und Kliniken angreift, erklärt die IDF, dass es im Gazastreifen oder im südlichen Gazastreifen, wo der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu alle Zivilisten angewiesen hatte, sich in Sicherheit zu bringen, nirgendwo sicher ist.

Die Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass die Menschen im Gazastreifen kurz vor einer Hungersnot stehen, da es während der derzeitigen und andauernden Bombardierung von zivilen Häusern und Infrastrukturen keine Nahrungsmittelhilfe gibt.

Mehr als 30 Menschen sind in letzter Zeit an den Folgen des Mangels an Nahrungsmitteln und Wasser gestorben, darunter viele Kinder.

Offene Arme

Am 12. März verließ das spanische Schiff “Open Arms” Zypern in Richtung Gaza. Es wird am Freitag, den 15. März, mit 200 Tonnen Hilfsgütern an Bord erwartet.

Dieser verzweifelte Versuch, die Hungersnot in Gaza abzuwenden, ist die Idee des spanisch-amerikanischen Starkochs José Andrés, des Gründers der gemeinnützigen Organisation World Central Kitchen (WCK).

WCK lässt die Palästinenser in Gaza einen Anlegesteg aus Schutt und Material von zerbombten Gebäuden bauen, von dem aus die Lebensmittel und Vorräte abgeladen werden sollen. Dieser Steg ist eine vorübergehende Konstruktion und hat nichts mit dem von den USA geplanten Pier zu tun.

“Ich hatte keinen Zweifel daran, dass wir den Seeweg öffnen können. Das Schwierigste war die diplomatische Seite, am einfachsten war es, nach Gaza zu gelangen”, sagte Andrés.

Andrés ist Berater des Weißen Hauses und hat unzählige Treffen in Israel, Ägypten und Jordanien abgehalten, um die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und dabei auch die Unterstützung Zyperns, König Abdullahs II. von Jordanien und der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten, die die Mission zusammen mit der WCK kofinanziert haben.

Nach ihrer Ankunft werden die 130 Paletten mit Hilfsgütern auf Lastwagen verladen, um sie an die 60 Küchen, die das WCK im Gazastreifen eingerichtet hat, sowie an andere Verteilungsstellen für Hilfsgüter zu liefern.

Wer hat die Tore geschlossen?

Israel kontrolliert alle Landübergänge in den Gazastreifen, der sieben Grenzübergänge hat, sechs mit Israel und einen mit Ägypten. Allerdings ist nur der Grenzübergang Rafah zu Ägypten teilweise geöffnet.

Der schnellste und effizienteste Weg, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, ist der Landweg und die dort vorhandenen Tore. Israel schränkt jedoch den Zugang zu Hilfsgütern und Lieferungen in den Gazastreifen ein. Alle Hilfsorganisationen berichten, dass ihre Spenden in geparkten Lastwagen sitzen, die bis zum Rand gefüllt sind, aber nicht in den Gazastreifen gelangen können, weil die IDF die Tore verschlossen hat und sich weigert, sie zu öffnen.

Israel behauptet, keine Hilfsgüter nach Gaza zu lassen, die von der Hamas verwendet werden könnten. Die Hilfsorganisationen haben wiederholt um eine Liste der verbotenen Güter gebeten, damit sie sicherstellen können, dass ihre Ladungen den Kriterien entsprechen. Israel weigert sich jedoch, eine Liste der gesperrten Güter zu veröffentlichen oder zu verteilen. Stattdessen setzen die IDF die Hilfsgüter als Kriegswaffe ein, um die Zivilbevölkerung auszuhungern. Die IDF behaupten, dass sie, wenn sie in einer Ladung einen Gegenstand finden, der ihrer nicht veröffentlichten Definition der verbotenen Gegenstände entspricht, die gesamte Ladung nicht einreisen lassen. In einem sehr bekannten Fall handelte es sich bei dem Gegenstand um eine einzelne kleine Schere, die zum Durchtrennen des Klebebands in Verbindung mit Verbänden verwendet werden sollte.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) berichtet, dass ihnen wiederholt die Einfuhr von Stromgeneratoren, Wasseraufbereitungsanlagen, Solarzellen und anderen medizinischen Geräten untersagt wurde.

Landwege

Am 12. März schickte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zum ersten Mal seit drei Wochen sechs Hilfstransporter, um 25.000 Menschen durch ein Tor im Sicherheitszaun zu versorgen. Dies ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und nicht nachhaltig.

Einige arabische Länder wie Marokko haben für den Gazastreifen bestimmte Hilfsgüter über den israelischen Flughafen Ben Gurion geschickt.

Alle Experten sind sich einig, dass die bereits eingerichteten Landwege die effizienteste Methode sind, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Aber es ist allein Israel, das sich dem in den Weg stellt, und das ist sein politisches Ziel.

Lastwagen transportieren in der Regel 20 Tonnen, und vor dem aktuellen Konflikt waren es etwa 500 pro Tag. Aber selbst diese Menge an täglich ankommenden Lastwagen würde nicht ausreichen, um den Bedarf der 2,3 Millionen Menschen in Gaza zu decken.

Anschuldigungen gegen das UNRWA

Israel begann eine politische Kampagne, um das UNRWA zu diskreditieren und zu zerstören, indem es das Hilfswerk der Komplizenschaft mit der Hamas bei dem Angriff auf Israel am 7. Oktober bezichtigte.

Allein mit dieser Anschuldigung konnte Israel 16 Geberländer davon überzeugen, ihre Finanzmittel zurückzuziehen, und hat die UN-Generalversammlung aufgefordert, das Flüchtlingshilfswerk aufzulösen, was nicht nur die Menschen im Gazastreifen, sondern auch die im besetzten Westjordanland betreffen würde. Das Hilfswerk ist 75 Jahre alt, betreut fast sechs Millionen Flüchtlinge und hat nun mehr als 437 Millionen Dollar an Mitteln eingefroren.

Spanien kündigte am Donnerstag eine Spende von 22 Mio. USD an, und Kanada und Schweden teilten am Samstag mit, dass sie die Finanzierung des Hilfswerks angesichts der unbegründeten Behauptungen und der Gefahr einer Hungersnot wieder aufnehmen würden.

Die UNO hat eine Untersuchung eingeleitet, während sich das UNRWA gegen die israelischen Anschuldigungen verteidigt und Israel beschuldigt, seine Mitarbeiter gefoltert zu haben, um Falschaussagen zu erzwingen, die die IDF als Grundlage für ihre Anschuldigungen verwendet haben. Zunächst entließ die UNO nach der IDF-Beschuldigung 12 UNRWA-Mitarbeiter.

Philippe Lazzarini, der Leiter des UNRWA, sagt, er habe keine Beweise dafür erhalten, dass Mitarbeiter der Agentur mit der Hamas konspiriert hätten. Allerdings sind 150 UNRWA-Mitarbeiter bei ihrer Arbeit im Gazastreifen ums Leben gekommen, und 3.000 wurden obdachlos.

Palästinenser im besetzten Westback wurden von den IDF verhaftet, mit verbundenen Augen zu Boden geworfen und geschlagen, während die Soldaten “UNRWA, Hamas! UNRWA, Hamas!”

Nachdem israelische Beamte die UNRWA-Mitarbeiter beschuldigt hatten, strich die Biden-Administration die Mittel für das Flüchtlingswerk.

Am 12. März sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller: “Das UNWRA spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung, die keine andere Organisation übernehmen kann.”

Bidens Pfeiler

US-Präsident Biden kündigte die Pläne für den Seekorridor an und erklärte, das US-Militär werde beim Bau einer vorübergehenden Anlegestelle an der Mittelmeerküste des Gazastreifens helfen, um das Anlegen von Hilfsschiffen zu erleichtern. Die USS General Frank S. Besson ist mit den für den Bau der Anlegestelle benötigten Hilfsgütern unterwegs.

Experten sind verblüfft über den Vorschlag, einen Pier für die Lieferung von Hilfsgütern zu nutzen, obwohl es bereits sieben Landübergänge gibt, und betonen, dass Biden sie alle mit einem einzigen Telefonat mit Netanjahu öffnen kann. Wenn man Israel klar machen würde, dass die Fortsetzung der Militärhilfe der USA von der Erlaubnis von Lebensmittellieferungen an die Palästinenser im Gazastreifen abhängt, würde man die Tore sofort öffnen.

Waffenstillstandsgespräche

Die Waffenstillstandsgespräche, die auch die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen beinhalten, wurden in Kairo fortgesetzt, aber der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed al-Ansari, sagte, dass die Gespräche zwar fortgesetzt würden, aber “wir nicht in der Nähe einer Einigung sind”.

Luftabwürfe

Sowohl das Königreich Jordanien als auch später die USA haben Hilfsgüter aus der Luft in den Gazastreifen abgeworfen. Dies ist jedoch nicht effizient und lässt sich mit dem Füllen eines Schwimmbeckens mit einem Teelöffel vergleichen.

Der israelische Standpunkt zu Gaza

Am 12. März wiederholte Netanjahu seinen Plan, die Hamas durch eine geplante Bodeninvasion in Rafah zu vernichten.

“Wir werden die Arbeit in Rafah zu Ende bringen und gleichzeitig der Zivilbevölkerung die Möglichkeit geben, sich in Sicherheit zu bringen”, sagte er in einer Videoansprache an die AIPAC, die mächtige pro-israelische Lobbygruppe, die nach Ansicht von Experten die US-Außenpolitik gegenüber Israel und dem Nahen Osten kontrolliert und den US-Kongress in Fragen kontrolliert, die Israel und die Juden in den USA betreffen.

Die Aussicht auf eine Invasion in Rafah hat weltweit Alarm ausgelöst, da der Ort mit fast 1,5 Millionen zumeist vertriebenen Menschen überfüllt ist. Vor kurzem hat Biden den Ort als “rote Linie” bezeichnet, ohne jedoch zu sagen, welche Konsequenzen Israel aus dem Zorn des Weißen Hauses ziehen würde.

EU-Position zu Gaza

Am 12. März erklärte der EU-Spitzendiplomat Josep Borrell vor dem UN-Sicherheitsrat, die humanitäre Krise im Gazastreifen sei “von Menschen gemacht”.

“Wenn wir nach alternativen Möglichkeiten der Unterstützung suchen, dann deshalb, weil die Landübergänge künstlich geschlossen wurden”, sagte er und warf vor, dass “der Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wird”.

Borrell bezeichnete die fehlende Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza als Folge der Schließung aller Landwege durch Israel.

“Wir haben es hier mit einer Bevölkerung zu tun, die um ihr eigenes Überleben kämpft”, sagte er.

“Der Hunger wird als Kriegsmittel eingesetzt, und als wir dies in der Ukraine verurteilt haben, müssen wir die gleichen Worte für die Geschehnisse in Gaza verwenden”, so Borrell.

Großbritanniens Position zu Gaza

Der britische Außenminister, Lord David Cameron, hat Israel aufgefordert, den großen Hafen von Aschdod – einen der drei wichtigsten Frachthäfen des Landes südlich von Tel Aviv – für Hilfslieferungen nach Gaza zu öffnen.

Die Position der USA zu Gaza

Der historische Einfluss der AIPAC auf das Weiße Haus und den Kongress hat Biden oder andere daran gehindert, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen würden, dass die Hilfstransporter in den Gazastreifen gelassen werden und eine Hungersnot vermieden wird. Biden wird in den US-Medien als fürsorglicher Mensch dargestellt, der besorgt ist, dass Netanjahu in Gaza humanitäre Gesetze bricht, aber er ist nicht in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen, die er selbst in der Hand hat.

Zahl der Toten

Unabhängig davon, ob es einen Waffenstillstand gibt oder nicht, und unabhängig davon, ob jemals Lebensmittel und Vorräte nach Gaza geliefert werden, wissen wir, dass die Zahl der Toten und Verletzten nach mehr als fünf Monaten israelischer Angriffe zu Lande, zu Wasser und aus der Luft weiter steigt. Die jüngste Zahl beläuft sich auf mehr als 31.180 Tote, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.