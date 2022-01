Israel: Omikron-Fälle und Todesfälle nehmen zu, während eine Studie zeigt, dass eine vierte Auffrischungsimpfung die Antikörper erhöht, aber Omikron nicht zu stoppen scheint

Israel, eines der am stärksten geimpften Länder, erlebt seinen bisher schlimmsten Anstieg mit einer Rekordzahl von Infektionen, die sowohl von der Delta- als auch der Omikron-Variante verursacht werden. Trotz einer Impfrate von fast 70 % und der weltweit am stärksten geimpften Bevölkerung (drei Dosen) sowie einer laufenden vierten Dosis haben die neuen COVID-19-Fälle alle Rekorde gebrochen, während die tägliche Zahl der Todesfälle an frühere Anstiege heranreicht. Bisherige Sterbedaten sind nicht ohne weiteres verfügbar, sodass nicht klar ist, ob es sich bei den schweren Krankenhauseinweisungen und Todesfällen überwiegend um ungeimpfte Personen handelt.

Aktuelle Lage

Da in den letzten Monaten 55 % der israelischen Bevölkerung geimpft wurden, gingen viele davon aus, dass die Fälle eingedämmt werden könnten. TrialSite hat jedoch über ein Land nach dem anderen berichtet, in dem stark geimpfte Nationen weiterhin unter einer Kombination aus nachlassender Wirksamkeit des Impfstoffs und übermächtigen SARS-CoV-2-Varianten wie Delta und jetzt Omikron zu leiden haben.

Die israelischen Gesundheitsbehörden meldeten bis Samstag, den 29. Januar, einen Sieben-Tage-Durchschnitt von 78.062 Fällen, weit mehr als bei früheren tödlichen Ausbrüchen. Am Samstag, dem 29. Januar, wurden auch 59 Todesfälle gemeldet, die sich dem Höchststand früherer Epidemien annähern.

Der israelische Gesundheitsminister berichtete zwar, dass die nächsten Wochen sehr schwierig werden könnten, doch gibt es Anzeichen dafür, dass die Nation den Omikron-Höchststand erreicht hat und dass die Übertragungsrate ab dieser Woche zurückgehen sollte, wie die Times of Israel berichtete.

Vierte Auffrischungsdosis von Pfizer reicht nicht aus

Wie TrialSite berichtet, erhält die gefährdete Bevölkerung des östlichen Mittelmeerraums nun eine vierte Auffrischungsdosis. Jüngste Berichte aus dem Land deuten jedoch darauf hin, dass die vierte Dosis zwar mehr Antikörper auslöst, aber möglicherweise nicht ausreicht, um die Infektion oder die Übertragbarkeit zu verhindern.

Wie CNN berichtet, teilte Dr. Gili Regen-Yochay, Leiterin der Abteilung für Infektionsprävention und -kontrolle am Sheba Medical Center, den Reportern auf einer virtuellen Pressekonferenz mit

Dies sind sehr vorläufige Ergebnisse. Sie werden noch nicht veröffentlicht, aber wir geben sie heraus, da wir die Dringlichkeit der Öffentlichkeit verstehen, alle möglichen Informationen über die vierte Dosis zu erhalten.

Wir haben jetzt eine Nachbeobachtung des Pfizer-Impfstoffs für zwei Wochen und eine Nachbeobachtung des Moderna-Impfstoffs für nur eine Woche zu diesem Zeitpunkt. Und was wir sehen, ist, dass der Pfizer-Impfstoff nach zwei Wochen die Anzahl der Antikörper und der neutralisierenden Antikörper erhöht – ein ziemlich guter Anstieg. Sie ist sogar etwas höher als nach der dritten Dosis.“ Er fuhr fort: „Dennoch ist dies wahrscheinlich nicht genug für die Omikronvariante.

Generell zeigen frühere Daten des israelischen Gesundheitsministeriums, dass die Impfung schwerere Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern kann und dies auch tut. Für Ungeimpfte besteht bei einer SARS-CoV-2-Infektion in der Regel ein höheres Risiko für derartige Ereignisse, vor allem, weil es keine Frühbehandlungsprogramme gibt. Sobald Daten aus Israel verfügbar sind, wird TrialSite diese überprüfen und darüber berichten.