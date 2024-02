Israel–Palästina ist nicht „kompliziert“, Sie unterstützen nur das Töten von Palästinensern

Israelische Medien berichten nun, dass zehn Geiseln durch israelische Angriffe auf Gebäude getötet wurden, von denen die IDF wussten, dass sich dort Geiseln befanden.

Caitlin Johnstone

Die Berufungsverhandlung über die Auslieferung von Julian Assange endete am Mittwoch, ohne dass ein Datum für ein Urteil festgelegt wurde. Die ganze Angelegenheit wurde von Problemen mit dem Zugang der Medien überschattet, eine Konstante bei jeder Anhörung Assanges in jedem Gerichtssaal, an den ich mich erinnern kann. Dies ist ein historischer Fall, auf den man sich monatelang vorbereiten konnte, und trotzdem passieren immer wieder Fehler, die die Transparenz einschränken. Ab einem gewissen Punkt muss man Inkompetenz ausschließen und von Vorsatz ausgehen.

❖

Die Vorstellung, dass Assange bald für den Rest seines Lebens aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden könnte, weil er das Verbrechen des guten Journalismus begangen hat, ist abenteuerlich.

❖

Wenn man liest, dass die USA versuchen, einen Journalisten ins Gefängnis zu bringen, weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, dann sollte man daran denken, dass man dank Gaza jetzt weiß, wie Kriegsverbrechen im wirklichen Leben aussehen. Kriegsverbrechen sind die schlimmsten Verbrechen, bei denen die Mächtigsten die Schwächsten ausbeuten. Wir müssen unbedingt in der Lage sein, sie aufzudecken.

❖

Israelische Medien berichten nun, dass zehn Geiseln bei israelischen Angriffen auf Gebäude getötet wurden, von denen die IDF wusste, dass sich dort Geiseln befanden. Die Unterstützer Israels können aufhören, von Geiseln zu sprechen, wenn sie versuchen, den Angriff auf Gaza zu rechtfertigen. Es ging nie darum, Geiseln zu retten.

❖

Israel-Palästina ist nicht kompliziert, Sie unterstützen nur Kolonialismus und Völkermord.

❖

Das zentralisierte US-Imperium unterstützt derzeit einen buchstäblichen Völkermord und überlegt, ob es damit beginnen soll, ausländische Journalisten auszuliefern und einzusperren, weil sie über seine Kriegsverbrechen berichten, während es weiterhin herablassend mit dem Finger auf den globalen Süden zeigt, wenn es um Menschenrechte geht.

❖

Australien verdoppelt gerade seine Flotte von Kriegsschiffen, um sie gegen China aufzurüsten. Ich schreibe so viel über die US-Kriegsmaschinerie, weil sie bei Weitem die zerstörerischste Kraft auf diesem Planeten ist und der Menschheit als Ganzes schadet, aber als Australier habe ich auch ein persönliches Interesse: Ich spreche mich dagegen aus, dass wir in Washingtons künftigem Krieg mit China als Spielball benutzt werden.

❖

Die USA und Israel tun alles in ihrer Macht Stehende, um einen größeren Krieg im Nahen Osten zu provozieren, während die Führer des Iran und der Hisbollah alles in ihrer Macht Stehende tun, um einen solchen Krieg zu vermeiden. Es ist so eklatant, so offensichtlich, welche Seite hier der Aggressor ist.

❖

Sobald man beschließt, dass eine drastische geopolitische Agenda durchgesetzt werden MUSS, egal was man dafür tun oder wen man dafür töten muss, ist viel Blutvergießen garantiert. Das ist es, was wir mit den Plänen der US-Planetenhegemonie und der Aufrechterhaltung eines jüdischen Ethnostaates erleben.

❖

Der Trick besteht darin, in Bezug auf das Kollektiv ein Kollektivist und in Bezug auf sich selbst als Individuum ein Individualist zu sein.

Milliarden von Menschen können auf diesem Planeten nicht ohne sehr viel Planung und Koordination existieren; wir sind zu viele große Säugetiere, die viel zu schnell in die Biosphäre eingeführt wurden, um etwas anderes zu tun. Wir müssen also kollektiv über uns als Gruppe nachdenken und uns entsprechend organisieren. Daran führt kein Weg vorbei, und das nicht zu akzeptieren, ist ein Zeichen intellektueller und/oder emotionaler Unreife.

Aber was das eigene Denken, die eigene Weltanschauung, das eigene Verständnis der Welt und des eigenen Platzes in ihr betrifft, so muss man sehr individuell sein. Die Menschheit befindet sich in einem Zustand des Massenwahnsinns und der Verwirrung, und wenn Sie in Ihrem Denken und Verstehen der Gruppe – JEDER Gruppe – folgen, werden Sie mit Sicherheit in die Irre geführt. Einige Gruppen sind viel klarer als andere, aber sie alle bestehen aus höchst fehlbaren menschlichen Wesen an einem Punkt in der Raumzeit, an dem der Mensch extrem anfällig für Fehler ist, und die massiven psychologischen Manipulationsoperationen der Mächtigen machen das Wasser noch trüber. Man muss auf seinen eigenen Füßen stehen und die volle Verantwortung für sein Verständnis und seine Sicht der Dinge übernehmen, auch wenn/gerade wenn das bedeutet, dass man allein gegen die Masse steht.

Mit anderen Worten: Wir müssen die Verantwortung für unseren eigenen Verstand übernehmen, aber wir haben auch eine Verantwortung für das Wohlergehen der Menschheit als Ganzes. Diese beiden Punkte widersprechen sich nicht im Geringsten und sind eigentlich ziemlich offensichtlich, wenn man darüber nachdenkt.

❖

Eine Sache, die viele Menschen im Zusammenhang mit dem zunehmenden Autoritarismus in unserer Gesellschaft übersehen, ist, dass solche Maßnahmen nicht eingeführt werden, um eine neue Dystopie zu schaffen, die sich von der heutigen unterscheidet, sondern um unsere gegenwärtige Dystopie zu festigen.

Viele Skeptiker betrachten aufkommende Trends wie die zunehmende Internetzensur, die Abschaffung der Online-Anonymität, den Krieg gegen kritischen Journalismus, digitale Währungen, immer ausgeklügeltere Überwachungsmethoden, Gesichtserkennung, künstliche Intelligenz und die Normalisierung des Einsatzes von Robotern bei der Polizei und stellen sich vor, dass diese Dinge genutzt werden, um eine Art pseudokommunistische Dystopie zu schaffen, in der menschliches Verhalten von tyrannischen Machthabern zu etwas vollkommen anderem gezwungen wird als in unserer heutigen Zivilisation.

Dieses Missverständnis beruht auf der irrigen Annahme, dass die Mächtigen nicht bereits alles von den einfachen Menschen bekommen, was sie wollen.

Denken Sie einmal darüber nach: Warum sollten die Menschen, die heute unsere Gesellschaft regieren, etwas anderes wollen als das System, auf dem ihre Herrschaft beruht? Das wäre so, als würde ein König willkürlich entscheiden: „Wisst ihr was? Lasst uns die Monarchie abschaffen und durch etwas ganz anderes ersetzen, zum Beispiel eine oligarchische Theokratie oder ein anarchistisches Kollektiv.“ Sie würden gegen ihre eigenen Machtinteressen handeln.

Wir arbeiten, konsumieren und wählen bereits in perfekter Übereinstimmung mit den Interessen der Mächtigen, und wir denken und sprechen auch weitgehend so, wie die Mächtigen es von uns erwarten. Das liegt daran, dass unser Bildungs- und Mediensystem uns erfolgreich darauf trainiert hat, so zu handeln, wie es die Mächtigen von uns erwarten.

Die autoritären Maßnahmen werden also nicht heimlich eingeführt, um unser gegenwärtiges System zu verändern, sondern als prophylaktische Maßnahme für den Fall, dass wir eines Tages die Nase voll haben von der ausbeuterischen und unterdrückerischen Natur dieser Systeme und anfangen, uns aufzulehnen. Sie bereiten sich nicht darauf vor, das Wesen des Gefängnisses oder die Art, wie es geführt wird, zu verändern, sie verstärken nur die Schlösser an den Türen.

Wenn Sie im Gefängnis sitzen, was ist für Sie persönlich wichtiger: die Tatsache, dass Sie im Gefängnis sind, oder die Tatsache, dass sie die Schlösser an den Gefängnistüren verstärken? Für die meisten Menschen ist die Tatsache, dass sie im Gefängnis sind, wichtiger. Dass sie nicht frei sind.

Und so sieht das Gefängnis aus. Unsere Herrscher haben schon erreicht, was sie erreichen wollten. Diese bewusstseinsgesteuerte Dystopie, in der jeder im Sinne der Reichen und Mächtigen denkt, spricht, handelt, wählt, arbeitet und konsumiert, ist alles, was die Reichen und Mächtigen von uns wollen können.

Manche, die anders denken, übersehen das, weil sie mit den Werten des Kapitalismus sympathisieren und ihnen beigebracht wurde, dass Freiheit darin besteht, frei wählen zu können, was man konsumiert, von welchem ausbeuterischen Kapitalisten man seine Arbeitskraft ausbeuten lassen will und wie man seine „freie Zeit“ verbringt, wenn man nicht ausgebeutet wird. Sie stellen sich also vor, dass diese gegenwärtige Dystopie die Freiheit ist, wie sie ist, und die Mächtigen ein Komplott schmieden, um ihnen eine zukünftige fremde Dystopie aufzuzwingen, die kollektivistischer und kommunistischer sein wird.

Das ist einfach nicht der Fall. Diese Zivilisation ist durchdrungen von massiver psychologischer Manipulation, die darauf abzielt, uns glauben zu machen, dass es das ist, was wir wollen, dass wir diese schreckliche Dystopie selbst erschaffen haben, dass sie unseren Interessen dient und dass das die Freiheit ist – aber wir glauben diese Dinge nur, weil wir dazu erzogen wurden, sie zu glauben. Das ist die Doktrin des dystopischen kapitalistischen Imperiums, in dem wir leben, und alle Informationssysteme in unserer Gesellschaft sind darauf ausgerichtet, uns glauben zu machen, dass dies die Wahrheit ist. Die Illusion, dass eine Dystopie anders wäre als das, was wir jetzt erleben, ist selbst Teil des Propagandagefängnisses.

So sieht Freiheit nicht aus. Die Menschheit könnte so viel mehr sein, und sie sollte es auch sein. Wir sollten uns nicht von diesen missbräuchlichen Wettbewerbsmodellen gefangen nehmen lassen, in denen Nationen mit anderen Nationen konkurrieren, politische Gruppen mit anderen politischen Gruppen, Wissenschaftler mit anderen Wissenschaftlern, Arbeiter mit anderen Arbeitern. Wir sollten uns nicht an die Spitze des Rattenrennens setzen und auf die Köpfe unserer Brüder und Schwestern treten, die versuchen, an die Spitze zu gelangen, sondern wir sollten zum gemeinsamen Wohl der gesamten Menschheit und zum Wohl der Biosphäre dieses Planeten, von der unser Überleben abhängt, zusammenarbeiten.

Das Einzige, was uns im Moment davon abhält, eine gesunde und harmonische Welt zu schaffen, in der niemand ausgeschlossen ist und jeder genug hat, ist die Tatsache, dass geschickte Manipulatoren dieses dystopische, auf Wettbewerb basierende Gefängnis um uns herum errichtet haben, ohne dass wir es merken. Je früher wir das erkennen, desto früher können wir anfangen, unsere Flucht zu planen. Und je früher, desto besser, denn die Sicherheitssysteme des Gefängnisses werden immer schwerer zu durchbrechen sein.