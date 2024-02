Der bewaffnete Widerstand im Westjordanland breitet sich von den Städten aufs Land aus

Der bewaffnete Widerstand im Westjordanland hatte sich auf die größeren Städte konzentriert, doch seit dem 7. Oktober breitet er sich aus. “Der Widerstand in Azzun war früher unbewaffnet”, sagt ein Bewohner der Kleinstadt gegenüber Mondoweiss. “Dann hat sich nach dem 7. Oktober alles geändert.”

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 25. Januar, zogen sich die israelischen Streitkräfte aus der Stadt Jenin im nördlichen besetzten Westjordanland zurück, nachdem die Armee die Infrastruktur der Stadt und die Denkmäler der Märtyrer, die die Straßen säumten, zerstört hatte. Kurz nach dem Rückzug stürmte eine israelische Spezialeinheit ein Haus in dem kleinen Dorf Bir al-Basha südlich von Jenin und belagerte es. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen den eindringenden Truppen und einem 20-jährigen Palästinenser in dem Haus.

Die Bewohner des Dorfes glaubten zunächst, dass es sich bei der Razzia um eine Routineaktion handelte, um den jungen Mann, einen ehemaligen Häftling namens Wisam Khashan, festzunehmen. Nachdem Khashan jedoch getötet worden war, kam die wahre Geschichte des Überfalls ans Licht. Was seine Familie nicht wusste, war, dass der Märtyrer in Wirklichkeit ein Widerstandskämpfer war, der in den letzten Monaten an zahlreichen bewaffneten Auseinandersetzungen teilgenommen hatte, um das Eindringen der israelischen Armee in Dschenin zu verhindern.

Am Tag vor seiner Ermordung hatte sich Khashan in die Stadt begeben, als die Armee ihre Razzia begann. Dort stellte er sich den israelischen Militärfahrzeugen entgegen und feuerte einen Kugelhagel auf den Armeekonvoi ab. Nach Angaben einer örtlichen Quelle kehrte Khashan nach dem Rückzug der Streitkräfte in sein Dorf zurück, das nur 15 Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Auf dem Rückweg wurde er von einer israelischen Drohne verfolgt, die seine Bewegungen bis zu dem Moment verfolgte, als er zu seinem Haus zurückkehrte. Kurz nachdem er zu Hause angekommen war, stürmten israelische Spezialeinheiten sein Haus und ermordeten ihn.

Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche palästinensische Widerstandskämpfer in Dschenin von den israelischen Streitkräften ins Visier genommen und getötet wurden, ist die Ermordung von Khashan insofern bemerkenswert, als sie auf das Wachstum des palästinensischen Widerstands im gesamten Westjordanland hinweist. In Städten wie Jenin haben Widerstandskämpfer in der Regel innerhalb der Stadtgrenzen oder im Flüchtlingslager der Stadt – einer Keimzelle des bewaffneten Kampfes – Unterschlupf gefunden. Die Geschichte von Wisam Khashan, einem jungen Mann aus einem Dorf, der in das Stadtzentrum reiste, um zu kämpfen, und dann aufgespürt und ermordet wurde, schlug jedoch Wellen in der Gemeinschaft.

Und inzwischen gibt es viele ähnliche Geschichten wie die von Khashan, von jungen Männern aus Dörfern und Städten und ansonsten “ruhigen” Städten, die zu den Waffen gegen die israelische Besatzung greifen

Einige Wochen vor der Razzia in Bir al-Basha überfielen israelische Streitkräfte das Dorf Sir, ein weiteres kleines Dorf mit weniger als tausend Einwohnern südlich der Stadt Dschenin. Ziel der Razzia, die am 5. Januar stattfand, war die Verhaftung einer Gruppe junger Männer, die wegen ihrer Beteiligung am studentischen Aktivismus an einer der Universitäten gesucht wurden.

Nach der gescheiterten Verhaftungsaktion kam es am Rande des Dorfes zu bewaffneten Zusammenstößen, als sich die Armee zurückzog. Während der Zusammenstöße detonierte ein Sprengsatz in der Nähe eines israelischen Militärfahrzeugs, wodurch ein Soldat verletzt wurde, wie die israelische Armee mitteilte. Die Armee war gezwungen, einen Hubschrauber zu entsenden, um den verletzten Soldaten zu evakuieren.

Die bewaffneten Zusammenstöße schockierten die Bewohner des kleinen Dorfes, die, obwohl sie in der Gegend von Jenin leben, an relative Ruhe gewöhnt waren. Ein Bewohner des Dorfes erklärte gegenüber Mondoweiss, dass es sich um die ersten bewaffneten Zusammenstöße in dem Dorf seit der ersten Intifada im Jahr 1987 handelte, und der Einmarsch der Armee in das Dorf wurde als der größte seit der zweiten Intifada im Jahr 2000 bezeichnet.

Die Ereignisse in Sir und Bir al-Basha stehen stellvertretend für ein größeres Muster, das sich vor allem im nördlichen Westjordanland herausgebildet hat. Obwohl sich Städte wie Jenin, Nablus und Tulkarem in den letzten zwei Jahren zu Zentren des bewaffneten Widerstands und der israelischen Repression entwickelt haben, entsteht seit dem 7. Oktober eine neue Widerstandslandschaft außerhalb dieser Zentren. Während Israel mit einem aggressiveren militärischen Vorgehen versucht, den bewaffneten Widerstand zu unterdrücken, passt sich der Widerstand an und verändert sich mit ihm.

Die anonymen Widerstandskämpfer von Qalqilya

Ein Beispiel für eine neue Widerstandsgruppe findet sich südwestlich von Dschenin und Tulkarem in der Stadt Qalqilya. Qalqilya ist eine der kleineren Städte im Westjordanland und liegt direkt an der Grünen Linie, der Demarkationslinie zwischen dem besetzten Westjordanland und Palästina 48 (dem heutigen Israel).

Qalqilya und die umliegenden Städte und Dörfer gelten aus israelischer Sicherheitsperspektive weitgehend als “unter Kontrolle” und “eingeschlossen”. Es ist auf den meisten Seiten von der israelischen Trennmauer und israelischen Siedlungen umgeben und liegt “nur 20 Autominuten von Tel Aviv entfernt”, wie es ein Bewohner ausdrückte, obwohl Tel Aviv und die andere Seite der Mauer für die Palästinenser in Qalqilya praktisch unzugänglich sind. Ein Großteil der Fläche des Bezirks fällt außerdem in das “Gebiet C”, das unter vollständiger israelischer Sicherheits- und Zivilkontrolle steht.

Karte des Westjordanlands (Bild: Wikimedia)

Aufgrund seiner geografischen Lage und der Verankerung des israelischen Sicherheits- und Siedlungsapparats in diesem Gebiet war Qalqilya in der Regel kein günstiges Umfeld für die Bildung und Entwicklung bewaffneter Widerstandsgruppen.

Doch seit dem 7. Oktober kommt es in Qalqilya zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt zu bewaffneten Zusammenstößen. Jeder israelische Einmarsch in die Stadt wurde in den letzten Monaten von bewaffneten Zusammenstößen mit Palästinensern begleitet.

Anders als in Dschenin und Tulkarem, wo der Widerstand innerhalb der Grenzen des Flüchtlingslagers offen existieren und operieren kann, müssen die Widerstandskämpfer in Qalqilya so heimlich operieren, dass ihre Identität selbst Israel weitgehend unbekannt bleibt, heißt es.

Bezeichnend für diese Realität ist die Geschichte des Märtyrers Alaa Nazzal, dessen Identität ein ganzes Jahr lang unbekannt blieb, obwohl er von Israel gesucht wurde. Die meiste Zeit über kannten ihn die Menschen nur unter dem Spitznamen “Abu George”, und sein Bild kursierte erst nach seinem Märtyrertod in den sozialen Medien.

“Abu George” wurde weitgehend für das Wiederaufflammen der bewaffneten Zusammenstöße in Qalqilya verantwortlich gemacht und ist einer der Gründer der “Lions of Glory Brigade” in Qalqilya. Sein Märtyrertod scheint Qalqilya verändert und inspiriert zu haben, denn viele von Nazzals Freunden und Gemeindemitgliedern beschlossen, zu den Waffen zu greifen und in seine Fußstapfen zu treten.

Heute führt die Brigade der Löwen des Ruhms, die den Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, dem militärischen Flügel der Fatah, angeschlossen ist, die Konfrontationen gegen die eindringenden israelischen Streitkräfte in Qalqilya an.

“Die [israelische] Besatzung versucht regelmäßig, einige dieser Kämpfer zu verhaften, wird aber durch das Auftauchen anderer, die sich dem Widerstand anschließen, überrascht”, so eine Quelle aus dem Umfeld der Lions of Glory Brigade gegenüber Mondoweiss. Der Unterschied zu Qalqilya bestehe darin, dass einige Kämpfer zwar innerhalb der Organisationsstruktur der Brigade operierten, viele aber, wie Wisam Khashan in Bir al-Basha, auch individuell agierten, was es für das Militär schwieriger mache, ihre Pläne und Bewegungen zu verfolgen.

Quellen berichteten Mondoweiss, dass die Kämpfer in Qalqilya vor allem dann auftauchen, wenn die israelischen Streitkräfte eine Militäroperation in der Stadt durchführen, was zu bewaffneten Zusammenstößen an verschiedenen Orten führt. Die Kämpfer schießen auch auf die Siedlungen und werfen Sprengstoff auf einen ständigen israelischen Militärkontrollpunkt nördlich der Stadt.

Seit dem 7. Oktober führen die israelischen Streitkräfte wöchentlich Razzien in der Stadt Qalqilya durch, offenbar in dem Versuch, die Kämpfer aufzuscheuchen, den Aufbau einer besser organisierten bewaffneten Widerstandsstruktur in der Stadt zu verhindern und zu verhindern, dass die Stadt zu einem Modell für Dschenin oder Tulkarem wird.

Dennoch scheinen sich die Kämpfer in Qalqilya anzupassen, nicht nur in Bezug auf die Dezentralisierung ihrer Brigade, sondern auch in Bezug auf die Art der von ihnen verwendeten Waffen. Da die Stadt von anderen palästinensischen Gebieten isoliert ist, ist der Waffentransfer in die Stadt nahezu unmöglich. Dies hat dazu geführt, dass die meisten Widerstandskämpfer lokal hergestellte Waffen vom Typ Carlo oder selbst hergestellten Sprengstoff verwenden.

Der Einsatz von improvisierten Sprengsätzen (IEDs) ist bei den dezentralisierten, milizähnlichen Widerstandsgruppen im nördlichen Westjordanland immer beliebter geworden. Zuletzt in den Flüchtlingslagern von Jenin und Tulkarem populär geworden, haben lokale Widerstandsbrigaden in Qalqilya, Tubas im Jordantal und den ländlichen Gebieten um Jenin den Einsatz von lokal hergestellten Sprengsätzen als weiteres Mittel der Konfrontation eingesetzt.

Bewaffnete Konfrontation auf dem Lande: Das Wachstum der “Azzun-Brigade

An der Route 55, einer Autobahn, die die nördlichen und südlichen Teile des Westjordanlandes verbindet, liegt der Eingang zur Stadt Azzun, die östlich von Qalqilya liegt. Azzun ist, wie viele palästinensische Dörfer im Norden, von israelischen Siedlungen umgeben. Seit Jahren ist es üblich, dass die Jugendlichen des Dorfes Steine und Molotowcocktails auf die israelischen Militär- und Siedlerfahrzeuge werfen, die auf der Route 55 durch das Gebiet fahren.

Dennoch gilt Azzun, wie auch die nahe gelegene Stadt Qalqilya, aus Sicht der israelischen Sicherheitsbehörden als “friedliche Stadt”, die in einem Gebiet liegt, das vollständig unter israelischer Kontrolle steht und von allen Seiten von Siedlungen umgeben ist. Die Fähigkeit Israels, “das Gebiet zu sichern”, wird als entscheidend angesehen, und aufgrund der Nähe von Azzun zum Tor 9, dem Hauptzugang zu den israelischen Siedlungen im nördlichen Westjordanland, können die israelischen Streitkräfte innerhalb von Minuten das Herz der Stadt erreichen und alles abschalten.

Abgesehen von den Jugendlichen, die Steine werfen, und den gelegentlichen Molotow-Cocktails stellte Azzun für die Israelis normalerweise keine “Sicherheitsbedrohung” dar. Das begann sich nach dem 7. Oktober zu ändern.

“Früher war der Widerstand in Azzun unbewaffnet und bestand aus Steinen und Molotowcocktails. Nach dem 7. Oktober änderte sich alles… die Menschen fühlten sich wie erstickt, alle Straßen zwischen den Städten waren gesperrt, und die Arbeiter wurden daran gehindert, in die besetzten 48er Gebiete zu gehen”, sagte ein Bewohner von Azzun gegenüber Mondoweiss. Er sagte, dass die Jugend des Dorfes zunehmend desillusioniert und frustriert war von dem, was sie sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland mit ansehen mussten.

Mit der zunehmenden Frustration der Jugendlichen änderte sich die Art des Widerstands in Azzun gegen die israelische Besatzung, als die jungen Männer des Dorfes zu den Waffen griffen. Gerüchte über die Entstehung der “Azzun-Brigade” begannen zu kursieren.

Laut Quellen, die der Brigade nahe stehen, bestand die Brigade aus Freunden aus der Stadt, die sich weigerten, sich einer politischen Gruppierung anzuschließen. Sie finanzierten die Brigade aus ihren eigenen Einkünften und schossen auf die Siedlungen, die Azzun umgeben, während sie ihre Waffen bei Razzien gegen die israelischen Streitkräfte einsetzten.

Sobald die Jugend des Dorfes begann, sich zu wehren, verschärfte Israel sein Vorgehen. Allein in den drei Monaten nach dem 7. Oktober wurden acht Palästinenser in Azzun von israelischen Streitkräften getötet, darunter mehrere Widerstandskämpfer, die bei gezielten israelischen Operationen ermordet wurden.

“Der 7. Oktober ist nicht der einzige Grund für diese Situation [die Zunahme des bewaffneten Widerstands], sondern die Brutalität der Besatzung im Umgang mit den Palästinensern. Es gibt noch mehr Märtyrer in Azzun, die keine Widerstandskämpfer waren und dennoch hingerichtet wurden. Das hat bei den Jugendlichen zu einer noch stärkeren Abneigung gegen die Besatzung geführt, die uns tötet”, so der Bewohner, der um Anonymität bat, gegenüber Mondoweiss.

Am 2. Januar führten israelische Streitkräfte eine Razzia in dem Dorf durch, ermordeten vier junge Männer und beschlagnahmten bei ihnen Waffen. Die jungen Männer waren angeblich für eine doppelte Operation verantwortlich, bei der sie einen Sprengsatz zur Detonation eines israelischen Militärfahrzeugs einsetzten und israelische Soldaten mit Schüssen traktierten. Die Ermordung der vier jungen Männer löste in der Kleinstadt einen Schock aus.

Ein junger Mann, S., der den Kämpfern in der Stadt nahe stand, sagte gegenüber Mondoweiss: “Die Jugendlichen, die ermordet wurden, standen noch am Anfang der Bildung der Widerstandsbrigade. Ihre Ermordung hat sich auf die eine oder andere Weise auf den Rest der Jugendlichen ausgewirkt”.

“Vor der Ermordung war die Entschlossenheit der Jugendlichen in der Stadt stärker; etwa 60-70 junge Männer warteten auf die israelischen Angriffe, um sich am Widerstand zu beteiligen”, sagte S.. Nach der Ermordung der vier jungen Männer und der Verhaftung von fünf weiteren Widerstandsmitgliedern in der Stadt leben die Jugendlichen nun jedoch in Angst vor einem ähnlichen Schicksal”, so S.

Auf die Frage, ob dies bedeute, dass der Widerstand aufhöre, wenn die israelischen Streitkräfte in die Stadt einmarschierten, antwortete er ohne zu zögern: “Nein.”

Trauernde tragen den mit einer Flagge bedeckten Leichnam des 17-jährigen Mahmud Bassem Abu Haniyeh, der bei einem israelischen Überfall auf die besetzte Stadt Azzun im Westjordanland getötet wurde, während seiner Beerdigung am 10. Dezember 2023. (Foto: Mohammed Nasser / APA Images)

Warum der Widerstand eskalierte

Die Fälle von Qalqilya, Azzun, Bir al-Basha und Sir in Dschenin sowie Tubas im Jordantal deuten auf eine wachsende Bewegung des dezentralen Widerstands im Westjordanland nach dem 7. Oktober hin.

Der politische Analyst Ayman Youssef ist der Ansicht, dass sich der Widerstand allmählich von den Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland auf andere Städte und das Land ausdehnt. Damit reagiert er auf die schweren israelischen Angriffe auf die Infrastruktur des Widerstands in Jenin (Flüchtlingslager Jenin), Tulkarem (Flüchtlingslager Nur Shams und Tulkarem), Nablus (Flüchtlingslager Balata) und Jericho (Flüchtlingslager Aqbat Jabr).

“Heute eskaliert der Widerstand in den ländlichen Gebieten von Jenin, von Yamoun und Kafr Dan, von Arraba und Ya’bad bis Jaba’ und Qabatiya. Außerdem breitet sich der Widerstand in Städten wie Qalqilya und Tubas sowie in den umliegenden Dörfern aus”, erklärte Youssef gegenüber Mondoweiss.

Der erste Grund für diese Ausbreitung, so Youssef, “ist die Tatsache, dass die Besatzung in den Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland harte Operationen und eine deutliche Vertreibung durchgeführt hat, indem sie die Menschen in Dschenin, Tulkarem, Nablus und Aqbat Jaber direkt angegriffen, verhaftet, geschlagen und zerstört hat. Dies könnte den Widerstand gezwungen haben, in neue Gebiete zu ziehen.

“In Jenin zum Beispiel finden die Zusammenstöße nicht nur im Lager statt, sondern auch im östlichen Viertel und im Marah-Gebiet, also in Stadtvierteln”, so Youssef weiter. “Sie haben sich dann auf Qabatiya, Jaba und Ya’bad ausgeweitet.” Das sind alles Dörfer, die die Stadt Jenin umgeben.

Die Bildung dieser neueren Gruppen außerhalb der Flüchtlingslager, so Youssef, ermutigt andere Gruppen, sich zu bilden und auf andere Gebiete außerhalb der Stadt auszudehnen.

Der andere Hauptgrund für diesen Wandel und die Zunahme der Widerstandstaktiken ist laut Youssef der 7. Oktober.

“Das gesamte Westjordanland war entflammt und solidarisierte sich mit den Massakern, die Israel in Gaza verübte. Es gibt einen klaren Zustand der Sympathie und Solidarität mit dem, was in Gaza geschieht. Israels festerer Griff auf das Westjordanland und die täglichen Angriffe, bei denen fast kein Gebiet ohne Märtyrer überfallen wird, veranlassen die Jugend, zum Widerstand zu greifen, um ihre Städte zu verteidigen.”

Was den dritten Grund für die Ausbreitung eines dezentralisierten Modells des bewaffneten Widerstands in den letzten Monaten angeht, so vermutet Youssef, dass es sich um eine Sicherheitsentscheidung der politischen Gruppierungen und Organisationen handeln könnte, um “die Lager zu entlasten”, die ein Zufluchtsort für den Widerstand waren und die Hauptlast des israelischen Vorgehens nach dem 7. Oktober im Westjordanland getragen haben.

Die PA steht im Weg

Während sich der Widerstand entwickelt, ist Israel nicht der Einzige, der versucht, die Kämpfer und die Bildung neuer Gruppen zu unterdrücken. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die in den letzten Monaten und Jahren daran gearbeitet hat, den bewaffneten Widerstand zu unterdrücken, mischt sich ein.

In Azzun werden die jungen Kämpfer sowohl von Israel als auch von der PA unter Druck gesetzt.

“Die Palästinensische Autonomiebehörde überwacht die Situation hier sehr genau und versucht, die Bewaffnung der Jugendlichen zu verhindern. Wenn ein junger Mann ein Kämpfer sein will, wird er am nächsten Tag von der PA verhaftet”, sagt der junge Mann S.

“Zuvor hatten die vier [am 2. Januar getöteten] Märtyrer 11 Sprengsätze für den Widerstand gegen die Besatzung vorbereitet, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde beschlagnahmt wurden… Vor diesen Ereignissen war die Palästinensische Autonomiebehörde in der Stadt überhaupt nicht präsent”, sagte er.

In den letzten Wochen wurden sieben Widerstandskämpfer der Jenin-Brigade von Sicherheitskräften der PA verhaftet. Am 9. Februar verurteilte die Jenin-Brigade über ihren Telegramm-Account die Verhaftung ihrer Mitglieder und die Beschlagnahmung ihrer Waffen mit den Worten: “Diese Personen [die PA-Kräfte] stellen sich mit ihrem Vorgehen auf die Seite der Besatzung und ihrer Siedlerbanden in ihrer Aggression gegen unser Volk.”

Im Lager von Jenin beschuldigt Iyad Al-Azmi, der Vater des Märtyrers Amjad Al-Azmi, dessen Leiche von Israel festgehalten wird, die Palästinensische Autonomiebehörde, ein wichtiger Faktor für die Behinderung der Entwicklung und des Fortschritts der Widerstandsgruppen im Westjordanland zu sein. Al-Azmi sagt, dass Israel durch die Palästinensische Autonomiebehörde in der Lage ist, den Widerstand daran zu hindern, sich vom nördlichen Westjordanland in den Süden und von den Lagern in die umliegenden Städte und Dörfer zu bewegen.

Al-Azmi sagte, er glaube, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Widerstand im Westjordanland bekämpfe, weil der Widerstand und seine Gruppierungen nicht nur die Existenz Israels, sondern auch die der Palästinensischen Autonomiebehörde bedrohten – eine weit verbreitete Kritik und Überzeugung im besetzten Westjordanland.

Wie zahlreiche andere Palästinenser im nördlichen Westjordanland, auch in Dörfern wie Azzun, ist al-Azmi jedoch der Ansicht, dass die Bemühungen der Palästinensischen Autonomiebehörde, den Widerstand zu unterdrücken, sein Fortschreiten und seine Ausbreitung auf andere Gebiete im Westjordanland zwar verlangsamen, aber nicht aufhalten werden.