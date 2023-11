Israel-Palästina: Wenn der Schuh am anderen Fuß steckte

Jim Fitzgerald

Was wäre, wenn die Rollen vertauscht wären? Was wäre, wenn die Palästinenser ein mächtiger und wohlhabender Staat wären, der vom mächtigsten Land der Welt bis an die Zähne bewaffnet wird? Was wäre, wenn sie über hochmoderne Waffen wie F-16, Merkava-Panzer, Haubitzen, gepanzerte Mannschaftstransporter und das Patriot-Raketenabwehrsystem verfügten? Was wäre, wenn die Palästinenser den Luftraum, alle Häfen und die gesamte Wirtschaft in den besetzten Gebieten kontrollierten?

Und was wäre, wenn das israelische Volk arm, schwach und unterdrückt wäre? Was wäre, wenn das Land des israelischen Volkes besetzt wäre und Hunderttausende aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben und in ein kleines Gebiet eingepfercht würden, das komplett eingezäunt wäre wie ein städtisches Gefängnis oder ein Konzentrationslager?

Was glauben Sie, wie die israelische Bevölkerung mit dieser Situation umgehen würde? Würden sie sich ihren Aufsehern gegenüber unterwürfig, gehorsam und pflichtbewusst verhalten? Oder würden sie sich wehren und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln Widerstand leisten?

Glücklicherweise müssen wir nicht spekulieren, um diese Fragen zu beantworten, denn die moderne Geschichte ist voll von Beispielen, die unser Denken zu diesem Thema beeinflussen. Wir wissen genau, was die Israelis tun würden, da sie es bereits getan haben.

In den 1930er und 1940er Jahren hatten die zionistischen Juden ihre eigene Version einer Hamas-ähnlichen Terrororganisation namens Irgun, die mindestens 60 dokumentierte Anschläge gegen britische und arabische Ziele verübte. Natürlich verstand sich die Irgun nicht als terroristische Gruppe, sondern als Freiheitskämpfer.

Während des Zweiten Weltkriegs konzentrierte sich die Irgun-Gruppe auf die Beendigung der britischen Besetzung Palästinas. Sie bombardierten Einwanderungsbüros der Regierung, Einkommenssteuerbüros, das nationale Hauptquartier der britischen Polizei, verschiedene Polizeistationen und Radiostationen. Sie sabotierten Ölpipelines, Telefonleitungen und Eisenbahnbrücken. Sie legten Landminen und Sprengsätze auf Märkten und Bomben in Hotels, wobei sie Männer, Frauen und Kinder töteten.

Der berühmteste Anschlag der Terroristengruppe war jedoch der Bombenanschlag auf das King David Hotel in Jerusalem im Jahr 1946, bei dem 91 Menschen starben und 41 weitere verletzt wurden, darunter auch Frauen und Kinder.

Als die Briten sich anschickten, Palästina zu verlassen, wandte sich die Irgun dem Terror gegen die arabische Bevölkerung zu. Ihre berüchtigtste Aktion war das Massaker im arabischen Dorf Deir Yassin im April 1948, bei dem mehr als 200 Menschen getötet wurden, darunter Männer, Frauen, Kinder und ältere Menschen. Es gab „Berichte über Verstümmelungen, Vergewaltigungen und die Vorführung von Überlebenden durch jüdische Viertel, bevor sie summarisch hingerichtet wurden.“

Deir Yassin war ein ruhiges und friedliches Dorf mit etwa 400 Einwohnern. Es hatte einen Nichtangriffspakt unterzeichnet und war allem Anschein nach nirgendwo an Feindseligkeiten beteiligt.

Kämpfer der Haganah, einer anderen zionistischen Terrororganisation, die an dem Angriff beteiligt war, sagten aus, sie hätten Irgun-Truppen gesehen, die „Häuser und Leichen plünderten, den Überlebenden Geld und Schmuck stahlen und Leichen verbrannten“. Es gab auch mehrere Berichte über Vergewaltigungen und Verstümmelungen“.

Einige Tage nach dem Massaker führte der stellvertretende Generalinspektor Richard Catling von der britischen Palästina-Polizei eine Befragung weiblicher Überlebender durch und kam zu folgendem Schluss: „Viele junge Schulmädchen wurden vergewaltigt und später abgeschlachtet. Auch ältere Frauen wurden belästigt. Es wird von einem Fall berichtet, bei dem ein junges Mädchen buchstäblich in zwei Teile gerissen wurde. Auch viele Kleinkinder wurden abgeschlachtet und getötet. Ich habe auch eine alte Frau gesehen, die ihr Alter mit hundertvier Jahren angab und die mit Gewehrkolben schwer auf den Kopf geschlagen worden war.“

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Ironischerweise wurden zwei der Anführer der Terrorgruppen, die an dem Massaker beteiligt waren, später Premierminister von Israel: Menachem Begin und Yitzhak Shamir. Nach der Gründung des Staates Israel gründete Begin 1948 die rechtsgerichtete Herut-Partei.

Als Begin Premierminister wurde, wollte er nach London reisen, doch Großbritannien verweigerte ihm die Einreise, weil er an vergangenen Gräueltaten beteiligt war.

Im Jahr 1948 plante Begin eine Reise in die Vereinigten Staaten. Als der Physiker Albert Einstein, die politische Theoretikerin Hannah Arendt und andere prominente jüdische Persönlichkeiten von dieser Reise erfuhren, schrieben sie einen offenen Brief an die New York Times, in dem sie gegen Begins Besuch protestierten.

Der Brief beschrieb Harut als „eine politische Partei, die in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft den nationalsozialistischen und faschistischen Parteien sehr ähnlich ist“. Weiter hieß es in dem Brief, die Herut-Partei sei eine „terroristische, rechtsgerichtete, chauvinistische Organisation in Palästina“. Weiter heißt es, Herut sei „eine Mischung aus Ultranationalismus, religiösem Mystizismus und rassischer Überlegenheit“.

Es sei daran erinnert, dass Einstein die Gründung Israels als Staat nicht unterstützte und der Meinung war, dass dieser „dem Wesen des Judentums“ widersprach.

Interessanterweise wurde aus der Herut-Partei später die Likud-Partei, die heute in Israel unter Benjamin Netanjahu an der Macht ist. Sie war in den letzten vier Jahrzehnten die dominierende Regierungspartei in Israel.

Aus der Terrororganisation Irgun wurde also Herut, und aus Herut wurde Likud. Die Partei hat ihren Namen geändert, aber ihre Philosophie scheint dieselbe geblieben zu sein. Heute terrorisiert und tötet die israelische Likud-Partei immer noch ungestraft Palästinenser. Nur dass sie es jetzt in industriellem Maßstab tut.

Das Verhalten Israels in der Vergangenheit und in der Gegenwart zeigt, dass sich Israel, wenn der Schuh am anderen Fuß steckte, genauso verhalten würde wie die Hamas – oder vielleicht sogar noch schlimmer.