Israel plante diesen Krieg gegen den Iran seit 40 Jahren – alles andere ist nur ein Ablenkungsmanöver

Von Jonathan Cook

Die Glut des Widerstands – in Gaza, im Irak, im Libanon, in Syrien, im Jemen – ist nicht ausgelöscht worden. Mit dem Angriff auf den Iran wird sie zu einem Feuer angefacht.

Es ist nahezu unmöglich, zumindest anhand der vorgebrachten Begründungen zu verstehen, was US-Präsident Donald Trump mit seinem und Israels offensichtlich illegalen Angriffskrieg gegen den Iran wirklich erreichen will.

Geht es darum, ein iranisches Atomwaffenprogramm zu zerstören, für das es nie konkrete Beweise gab und das Trump vor wenigen Monaten in einem früheren rechtswidrigen Angriff als „vollständig und gänzlich vernichtet“ bezeichnet hatte?

Oder soll Teheran dazu gezwungen werden, die Verhandlungen über sein Atomprogramm wieder aufzunehmen, die vorzeitig beendet wurden, als die USA ihren unprovozierten Angriff starteten – Verhandlungen, die notwendig geworden waren, weil Trump 2018 während seiner ersten Amtszeit das ursprüngliche Abkommen mit dem Iran aufgekündigt hatte?

Oder soll der Krieg den Iran zu größerer Flexibilität zwingen, obwohl Trump die Gespräche genau in dem Moment platzen ließ, als Oman, der Hauptvermittler, darauf bestand, dass Teheran fast alle derart hohen Forderungen Washingtons akzeptiert habe und ein Abkommen „in greifbarer Nähe“ sei?

Oder sollen die Luftangriffe die Iraner „befreien“, obwohl unter den ersten Opfern mindestens 165 Zivilisten in einer Mädchenschule waren, die meisten davon Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren?

Oder ist das Ziel, den Iran unter Druck zu setzen, damit er seine ballistischen Raketen aufgibt – die einzige Abschreckung, die er gegen Angriffe hat und die ihn völlig schutzlos gegenüber den böswilligen Absichten der USA und Israels zurücklassen würde?

Oder glaubte Washington, dass Teheran im Begriff war, zuerst zuzuschlagen, obwohl Pentagon-Beamte Mitarbeitern des Kongresses anvertraut haben, dass es keinerlei Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff gab?

Oder ist das Ziel, das iranische Regime zu enthaupten, wie es die Angriffe mit der Ermordung des obersten Führers des Iran, Ali Khamenei, bereits erreicht haben? Wenn ja, zu welchem Zweck, da Khamenei so sehr gegen eine iranische Atombombe war, dass er ein religiöses Edikt, eine Fatwa, gegen deren Entwicklung erließ?

Könnte Khameneis Nachfolger – nachdem er gesehen hat, wie absolut unzuverlässig die USA und Israel sind, wie sie als Schurkenstaaten agieren, die sich nicht an das Völkerrecht halten – nun entscheiden, dass die Entwicklung einer Atombombe eine absolute Priorität ist, um die Souveränität des Iran zu schützen?

Keine klare Begründung

Es gibt keine klare Begründung aus Washington, da der Urheber dieses Angriffs weder im Weißen Haus noch im Pentagon zu finden ist. Dieser Plan wurde vor Jahrzehnten in Tel Aviv ausgeheckt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab dies am Sonntag zu. Er triumphierte: „Diese gemeinsamen Anstrengungen ermöglichen es uns, das zu erreichen, was ich seit 40 Jahren angestrebt habe: das Terrorregime vollständig zu zerschlagen. Das ist mein Versprechen, und genau das wird geschehen.“

Diese vier Jahrzehnte waren übrigens auch der Zeitraum, in dem Netanjahu und andere israelische Politiker unaufhörlich davor warnten, dass Teheran nur noch wenige Monate von der Entwicklung einer Atombombe entfernt sei.

Netanjahu hat die ganze Zeit über denselben dringlichen, unsinnigen Vorwand für einen Angriff auf den Iran vorgebracht. Seit 40 Jahren wird jedes Jahr als die allerletzte Gelegenheit gepriesen, die „verrückten Mullahs“ daran zu hindern, eine Bombe zu erwerben – eine Bombe, die nie gebaut wurde.

Und währenddessen war Israels eigenes Arsenal an Atomwaffen, das nicht deklariert und daher auch nicht überwacht wurde, ein offenes Geheimnis.

Europa half Israel bei der Entwicklung seiner Bombe, während die USA wegschauten, selbst als israelische Führer eine selbstmörderische Doktrin vertraten, die als „Samson-Option“ bekannt ist und davon ausgeht, dass Israel lieber sein Atomarsenal zünden würde, als eine konventionelle militärische Niederlage zu erleiden.

Die Samson-Option lehnt implizit die Idee ab, dass irgendein anderer Staat im Nahen Osten eine Bombe erwerben und damit militärisch mit Israel gleichziehen darf.

Genau diese Prämisse hat jahrzehntelang die israelische Politik gegenüber Teheran bestimmt. Nicht weil der Iran eine Neigung zur Entwicklung einer Waffe gezeigt hätte. Auch nicht, weil seine angeblich „verrückten Mullahs“ so töricht wären, sie auf Israel abzufeuern, sollten sie jemals in ihren Besitz gelangen.

Nein, es gab andere Gründe. Weil der Iran der größte und einheitlichste Staat in der Region ist, mit einer reichen Geschichte, einer starken kulturellen Identität und einer beeindruckenden intellektuellen Tradition. Weil der Iran wiederholt gezeigt hat – sei es unter säkularen oder religiösen Führern –, dass er nicht bereit ist, sich der kolonialen Herrschaft des Westens und Israels zu unterwerfen.

Und weil er von schiitischen Religionsgemeinschaften in Nachbarländern – Irak, Libanon, Syrien, Jemen –, die sich in der Vergangenheit ebenfalls geweigert haben, sich der israelischen Vorherrschaft zu beugen, als Quelle der Autorität und Führung angesehen wird.

Israel befürchtete, dass es, sollte der Iran Nordkorea nacheifern und Atomwaffen erwerben, seine Rolle als nützlichster militarisierter Vasallenstaat des Westens im ölreichen Nahen Osten verlieren würde.

Ohne die Möglichkeit, seine Nachbarn zu terrorisieren, religiöse Spaltungen zu schüren und die imperiale Macht der USA in der Region zu stärken, würde Israel seine Daseinsberechtigung verlieren. Es würde zum ultimativen weißen Elefanten werden.

Die israelischen Führer – die sich an endlosen Militärsubventionen, die von den US-Steuerzahlern finanziert wurden, bereichert hatten und die Erlaubnis erhielten, die Ressourcen der Palästinenser zu plündern – würden niemals freiwillig von ihrem lukrativen Geschäft zurücktreten.

Aus diesem Grund ist der Iran selten aus Israels Blickfeld geraten.

„Geburtswehen“

Das Ausmaß der außergewöhnlichen Täuschung Israels hinsichtlich der Rechtfertigung eines Krieges gegen den Iran lässt sich anhand eines Vergleichs mit der Täuschung der Regierung von George W. Bush bei der Einleitung ihrer Invasion im Irak im Jahr 2003 ermessen.

Der Irak war ein weiterer starker Militärstaat – wenn auch aufgrund seiner tiefen konfessionellen und ethnischen Spaltungen von Natur aus fragiler –, von dem Israel befürchtete, dass er nukleare Fähigkeiten entwickeln könnte, die seinen Status als Platzhirsch zerstören würden.

Im Vorfeld dieses illegalen Krieges – erneut bejubelt von Israel – behauptete Bush, der irakische Staatschef Saddam Hussein verfüge über große geheime Lagerbestände an Massenvernichtungswaffen, die noch aus der Zeit vor der Einführung des Waffeninspektionsregimes der Vereinten Nationen im Jahr 1991 stammten.

Die Inspektoren, die in Irak weitreichende Befugnisse genossen, hielten dies für unwahrscheinlich. Sie wiesen auch darauf hin, dass selbst wenn einige der bekannten chemischen Waffen des Irak ihren Inspektionen entgangen wären, diese inzwischen so alt wären, dass sie sich in „harmlosen Schleim“ verwandelt hätten.

Nach der Invasion wurden niemals Massenvernichtungswaffen gefunden. Dennoch glaubten westliche Politiker und Medien bereitwillig an diese große Lüge. Zumindest in diesem Fall konnten sie behaupten, dass sie nur wenige Monate Zeit gehabt hätten, um die Glaubwürdigkeit der Behauptungen zu überprüfen.

Im Fall des Iran hingegen hatten Politiker und Medien 40 Jahre Zeit, um die Plausibilität der Behauptungen Israels zu untersuchen und abzuwägen. Sie hätten längst erkennen müssen, dass Netanjahu ein völlig unzuverlässiger Berichterstatter über eine angebliche iranische „Bedrohung“ ist.

Und dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass er auch ein flüchtiger Kriegsverbrecherverdächtiger ist, der seit mehr als zwei Jahren über die genozidale Zerstörung Gazas durch Israel lügt. Niemand sollte einem Wort glauben, das aus seinem Mund kommt.

Wie die anhaltende Auslöschung Gazas und die frühere Besetzung des Irak ist auch der aktuelle Angriff auf den Iran eine weitere kriminelle Koproduktion der USA und Israels – tatsächlich eine Fortsetzung desselben Projekts.

Das Verkaufsargument ist klar.

Netanjahu spricht davon, das „Terrorregime zerschlagen“ zu wollen, so wie er zuvor davon sprach, die Hamas in Gaza „auszulöschen“.

Trump behauptet ebenfalls, ein besiegter Iran sei der Schlüssel zu einem „völlig anderen Nahen Osten“. Nach dem Beginn der Luftangriffe am Wochenende forderte er die Iraner auf, ihre „unterdrückerische Theokratie“ zu stürzen und einen „freien und friedenssuchenden Iran“ aufzubauen.

All dies soll Fantasien über die Gestaltung eines neuen Nahen Ostens widerspiegeln, die Israel und seine ideologischen Vertreter in Washington – bekannt als Neokonservative oder Neocons – seit mehr als einem Vierteljahrhundert, noch vor den vergeblichen Invasionen in Afghanistan und im Irak, verbreiten.

Condoleezza Rice, Bushs Außenministerin, sprach 2006 von schmerzhaften „Geburtswehen“, die die Region erdulden müsse, während das US- und das israelische Militär als Hebammen für diese neue Ära fungierten.

Beim ersten Anlauf scheiterte der Plan schnell. Die US-Truppen konnten den heftigen Widerstand der Iraker nicht überwinden. Afghanistan wurde langsam von den Taliban von den US-amerikanischen und britischen Besatzern zurückerobert. Und die Hisbollah versetzte Israel einen schweren Schlag, als es 2006 versuchte, den Südlibanon wieder zu besetzen.

Dennoch war die erste Runde ein Horrorszenario. Sie beinhaltete die Massenvernichtung der Bevölkerung in der gesamten Region durch die USA und Israel. Es wurden spezielle geheime US-Militärstandorte eingerichtet, an denen Folter an der Tagesordnung war. Das Völkerrecht wurde mit Füßen getreten. Und die Vertreibung von Millionen von Menschen durch den Krieg trieb sie nach Europa und schürte den Aufstieg einer immigrantenfeindlichen extremen Rechten.

Der Mythos vom „Regimewechsel“

Die zweite Runde, auf deren Beginn Israel und die Neokonservativen seitdem ungeduldig gewartet haben, würde noch viel schlimmer werden.

Der Moment kam Ende 2023, als die Hamas einen tödlichen eintägigen Ausbruch aus dem Konzentrationslager Gaza unternahm, in dem Palästinenser – zu diesem Zeitpunkt etwa 2,3 Millionen – seit Jahrzehnten von Israel gefangen gehalten wurden.

Israel beharrte auf seinem Recht auf „Vergeltung“ und startete eine genozidale Kampagne mit wahllosen Luftangriffen. Die winzige Küstenenklave wurde dem Erdboden gleichgemacht, viele Zehntausende – wahrscheinlich sogar Hunderttausende – Palästinenser wurden getötet, und die gesamte Bevölkerung wurde obdachlos und mittellos zurückgelassen.

Aber diese Verwüstung – genau wie Israels parallele Kampagne, die Bevölkerung Gazas auszuhungern – war nicht einfach eine Reaktion auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, auch wenn es tabu war, etwas anderes zu behaupten.

Israel hatte schon lange einen Plan zur „Neugestaltung“ des Nahen Ostens, der sogar noch vor Netanjahus Machtübernahme entstand.

Es ist noch unklar, inwieweit Israels Vorlage für einen transformierten Nahen Osten mit der Washingtons übereinstimmt, obwohl Analysten in der Regel beide lose als „Regimewechsel“ bezeichnen. Aber das ist eine Fehlbezeichnung. Selbst für Washington schließt ein Regimewechsel die Einsetzung eines demokratischen Führers aus, der den Willen des iranischen Volkes vertritt.

Kriegsminister Pete Hegseth, der im Irak gedient hat, war ehrlicher als seine Vorgänger, als er die Vorstellung zurückwies, dass dieser illegale Angriff etwas Gutes bewirken würde.

„Keine dummen Einsatzregeln, kein Sumpf des Nation-Building, keine Demokratieübungen, keine politisch korrekten Kriege“, sagte er gegenüber Reportern.

Es gibt gute Gründe für diese Abneigung. Als der Iran Anfang der 1950er Jahre das letzte Mal eine demokratische Regierung hatte, empörte sein säkularer, sozialistischer Premierminister Mohammad Mossadegh den Westen, indem er die iranische Ölindustrie zum Wohle der Iraner verstaatlichte.

Die Operation Ajax der CIA stürzte ihn 1953 und setzte den brutalen Mohammad Reza Pahlavi wieder als Monarchen oder Schah ein, wodurch die USA und Großbritannien die Kontrolle über das iranische Öl zurückgewinnen konnten.

Die Gegenreaktion ließ 26 Jahre auf sich warten. Islamische Geistliche nutzten die Welle des Volkshasses gegen die USA und den von Israel unterstützten Schah, um ihre Revolution zu starten.

Eine verstörte Minderheit

Washington würde zweifellos einen „Regimewechsel“ in Form der Einsetzung von Reza Pahlavi, dem ältesten Sohn des Schahs, als neuen autokratischen Marionettenherrscher des Westens begrüßen.

Auch Israel wäre mit diesem Ergebnis wohl zufrieden.

Aber niemand in Washington oder Tel Aviv glaubt wirklich, dass der Iran durch Bombenangriffe dazu gebracht werden kann, die Rückkehr eines grausamen Marionettenherrschers wie des Schahs zu akzeptieren.

Alles, was die USA bisher beweisen konnten, ist das Offensichtliche: dass eine große Zahl von Iranern zu Protesten auf die Straße getrieben werden kann, wie es Ende Dezember der Fall war, wenn sie und ihr Land durch anhaltende und gnadenlose US-Wirtschaftssanktionen bis zur Unerträglichkeit verarmt sind.

Aber ungeachtet der Andeutungen westlicher Politiker und Medien sind die Iraner, die wütend darüber sind, in die Armut getrieben worden zu sein, weder eine kohärente politische Bewegung, noch sind sie empfänglich für Bitten jener US-Eliten, die ihr Land über Jahre hinweg in den Bankrott getrieben haben.

Wenn die Vorstellung, dass eine iranische Opposition kurz davor steht, die Macht zu übernehmen, plausibel erscheint, dann nur, weil die westlichen Medien ihr Publikum mit zwei wahrscheinlich falschen Behauptungen vorbereitet haben.

Erstens, dass das iranische Regime keine Unterstützung durch die Massen hat. Und zweitens, dass diejenigen, die protestieren, ausschließlich ihre eigenen Herrscher für ihre Notlage verantwortlich machen, anstatt einen Teil ihrer Wut auch den externen Akteuren zu widmen, die sich böswillig in ihr Leben einmischen.

Einige wenige wohlhabende iranische Exilanten – diejenigen, die erneut davon profitieren wollen, das Silberbesteck des Iran an die kolonialen Herren des Westens zu verkaufen – mögen aus der Sicherheit westlicher Fernsehstudios heraus die Bombardierung iranischer Schulkinder bejubeln. Es wäre jedoch unklug, anzunehmen, dass sie mehr als eine kleine, verstörte Minderheit darstellen.

Maga-Unruhen

Im Gegensatz zu dem Durcheinander, das in Washington durch die Notwendigkeit, die US-Öffentlichkeit zu beschwichtigen, verursacht wird, ist Israels langfristiger Plan zur „Neugestaltung“ des Nahen Ostens klar und deutlich.

In Tel Aviv besteht kein Interesse an einem „Regimewechsel“, es sei denn, das neue Regime ist bereit, sich – wie die Golfstaaten – Israel als regionaler Oberherr unterzuordnen.

Da dies unwahrscheinlich ist, strebt Israel eher einen „Regimesturz“ oder „Regimekollaps“ an: die vollständige Zerstörung der iranischen Infrastruktur, die Auflösung aller staatlichen und militärischen Autoritäten und die Schaffung eines Machtvakuums, in dem Israel rivalisierende Akteure manipulieren und einen permanenten und lähmenden Bürgerkrieg schüren kann.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das liegt daran, dass der Angriff auf den Iran mit derselben katastrophalen US-Militärstrategie übereinstimmt, die Israels neokonservative Verbündete in Washington bei den Angriffen auf Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und Jemen vor Oktober 2023 verfolgt haben.

Trump wurde gerade deshalb an die Macht gebracht, weil er versprochen hatte, die „ewigen Kriege“ – Kriege für Israel – zu beenden, die im gesamten Nahen Osten Chaos verursacht und direkt neue Formen des militanten islamischen Extremismus, von Al-Qaida bis zum Islamischen Staat, genährt haben.

Verständlicherweise ist seine Maga-Bewegung nun wegen des Angriffs auf den Iran in Aufruhr.

Aber Trump, der wahlpolitisch von den Stimmen der vehement pro-israelischen christlichen Evangelikalen abhängig ist und finanziell von großen Israel-Spendern wie Miriam Adelson, würde niemals weit von der bestehenden Strategie abweichen.

Seit Oktober 2023 hat Israel mit Unterstützung der Biden-Regierung seine Kriege zur Stürzung von Regimes in Gaza, im Libanon und erneut in Syrien geführt. Jedes dieser Länder ist nun militärisch geschwächt und kaum noch regierbar.

Trump hatte keine Einwände gegen diese Kriege – deren Hauptzweck darin bestand, den Weg für die Isolierung des Iran von seinen regionalen Verbündeten zu ebnen, sodass das Land für den aktuellen Angriff ausreichend exponiert war.

Dies folgte einem völlig vorhersehbaren Drehbuch, wie der Vier-Sterne-General Wesley Clark bereits 2007 zugab. Kurz nach dem Anschlag auf die Zwillingstürme 2001 wurde ihm ein geheimes Briefing-Papier für einen Plan des Pentagon vorgelegt, sieben Länder „zu Fall zu bringen“, beginnend mit dem Irak und endend mit dem Iran.

Pakt mit dem Teufel

Was Washingtons westliche Verbündete betrifft, so mögen sie sich insgeheim unwohl fühlen, weil sie sichtbar mit einem weiteren illegalen Krieg der USA und Israels in Verbindung gebracht werden. Aber indem sie mehr als zwei Jahre lang den Völkermord in Gaza unterstützt haben, haben sie bereits ihren Pakt mit dem Teufel geschlossen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Aus diesem Grund haben sich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Kanada und Australien pflichtbewusst hinter die Trump-Regierung gestellt, als das Chaos begann.

Die erste Reaktion von Mark Carney, dem kanadischen Premierminister, bestand darin, seine Worte aus Davos im Januar zurückzunehmen: Dort hatte er gesagt, es sei an der Zeit, dass „Mittelmächte“ wie die seine aufhörten, „in einer Lüge“ der von den USA angeführten Wohlwollenheit zu leben, und stattdessen ihre eigene strategische Autonomie etablierten, um eine ehrlichere Außenpolitik zu betreiben.

Carney gab am Wochenende eine Erklärung ab, in der er Kanadas volle Unterstützung für den eklatant illegalen Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran bekundete – was nach internationalem Recht als „schwerstes internationales Verbrechen“ definiert ist –, nur um dann angesichts der heftigen Reaktionen im eigenen Land wieder zurückrudern zu müssen.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat Trump unterdessen die Schlüssel zu britischen Luftwaffenstützpunkten übergeben, was er doppelzüngig als „defensive Zwecke“ bezeichnet.

Jemand muss Starmer, dem einst berühmten Menschenrechtsanwalt, erklären, dass man einen Angriffskrieg nicht „defensiv” unterstützen kann. Damit wird man selbst zum Angreifer.

Der Zeitplan für den Plan des Pentagons zur Stürzung des Regimes aus dem Jahr 2001, den General Clark gesehen hatte, lautete „sieben Länder in fünf Jahren”. Wie die Ereignisse ein Vierteljahrhundert später gezeigt haben, war dieses Szenario völlig unrealistisch.

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die USA oder Israel heute einen klareren Einblick haben als 2001, wie sich dies entwickeln wird. Die einzige Gewissheit ist, dass es nicht nach Plan verlaufen wird.

Israel hat das winzige Gaza von der Landkarte getilgt, aber die Hamas steht noch immer und hat die Kontrolle über die Trümmer, zweifellos erfüllt von noch intensiverer Wut und Rachegelüsten.

Der Iran ist ein weitaus größeres Problem als Gaza oder alle anderen bisherigen Ziele israelisch-amerikanischer Angriffe.

Die Glut des Widerstands – in Gaza, im Irak, im Libanon, in Syrien, im Jemen und möglicherweise an neuen Orten wie Bahrain – ist nicht ausgelöscht worden. Und jetzt, mit dem Angriff auf den Iran, wird sie mit jedem neuen Verbrechen, jeder neuen Empörung, jeder neuen Gräueltat zu einem Feuer angefacht.