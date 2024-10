Israel schickt Lastwagen voller Leichen nicht identifizierter Palästinenser nach Gaza

Das Gesundheitsministerium von Gaza will von Israel Informationen über die Toten, bevor es sie beerdigt

Dave DeCamp

Israel hat am Mittwoch einen Lastwagen mit 88 toten Palästinensern in den Gazastreifen geschickt und keine Informationen über ihre Identität oder die Art ihrer Ermordung geliefert.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens fordert Antworten von Israel und weigert sich, die Leichen zu begraben, bevor sie identifiziert sind.

Das Gesundheitsministerium teilte in einer Erklärung mit, es habe das Verfahren zur Übernahme der Leichen ausgesetzt, bis „alle Daten und Informationen über diese Leichen vorliegen, um ihre Besitzer und Namen zu identifizieren, da dies das Mindestrecht dieser Menschen und ihrer Familien ist“.

Das Ministerium rief internationale Hilfsorganisationen, darunter das Rote Kreuz, dazu auf, bei der Beschaffung von Informationen aus Israel zu helfen. „Wir betonen auch die Notwendigkeit, die Leichen nach humanitären und internationalen Standards und in einer Weise zu erhalten, die die Rechte und die Würde der Besitzer dieser Leichen wahrt“, so das Ministerium.

Middle East Eye berichtete, dass der LKW-Fahrer, der über den Kerem Shalom Grenzübergang in den Gazastreifen eingereist war, nicht in das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis eingelassen wurde und aufgefordert wurde, nach Israel zurückzukehren.

Israel hat im vergangenen Jahr Hunderte von verwesten und nicht identifizierbaren Leichen in den Gazastreifen gebracht. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Gazastreifens handelte es sich bei dem am Mittwoch verschickten Lastwagen um den fünften. Am 2. August fuhr ein Lastwagen mit 90 Leichen in den Gazastreifen, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums als „Knochen und verweste Leichenteile auf menschenunwürdige Weise“ zurückgebracht wurden.

Ebenfalls am Mittwoch gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Zahl der seit dem 7. Oktober durch die israelischen Angriffe getöteten Palästinenser 41.495 erreicht hat. Die Zahl gilt als zu niedrig, da sie die 10.000 Palästinenser, die als vermisst gemeldet wurden und vermutlich unter den Trümmern liegen, nicht einschließt. Es ist auch unklar, wie viele indirekte Todesfälle durch die israelische Belagerung verursacht wurden.