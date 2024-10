Julian Assange enthüllt die CIA-Verschwörung, ihn zu ermorden, und die komplette Veröffentlichung seiner Rede

zehn schockierende Geschichten, die die Medien heute verschwiegen haben.

10 – Julian Assange enthüllt CIA-Verschwörung, ihn zu ermorden, in erster öffentlicher Anhörung seit seiner Freilassung.

Assange enthüllte, wie die CIA versuchte, ihn in der Botschaft zu ermorden, wie sie versuchte, DNA von seinem kleinen Sohn zu erhalten, und wie sie einen CIA-Agenten dauerhaft seine Frau beschatten ließ.

„Wir haben die umfangreiche Produktion von Malware und Viren durch die CIA sowie die Sabotage von Lieferketten aufgedeckt … CIA-Direktor Pompeo startete eine Vergeltungskampagne“, sagte Assange.

Er erklärte weiter, dass die CIA unter der Führung von Mike Pompeo Pläne ausgearbeitet habe, ihn zu entführen oder zu töten, und gleichzeitig seine Kollegen in Europa mit Diebstahl, Hacking und dem Platzieren falscher Informationen ins Visier genommen habe.

Diese haarsträubenden Behauptungen werden von über dreißig aktuellen und ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeitern sowie von Beweisen aus einem Gerichtsverfahren gegen einige der beteiligten CIA-Agenten gestützt. Assange betonte, dass die Aktionen der CIA gegen ihn, seine Familie und seine Mitarbeiter zeigen, wie weit Geheimdienste bei der transnationalen Unterdrückung zu gehen bereit sind.

Assange machte deutlich: „Die Tatsache, dass die CIA mich, meine Familie und meine Mitarbeiter mit aggressiven, außergerichtlichen und extraterritorialen Mitteln ins Visier nimmt, gibt einen seltenen Einblick in die Art und Weise, wie mächtige Geheimdienste transnationale Unterdrückung betreiben. Solche Unterdrückungen sind nicht einzigartig. Einzigartig ist, dass wir aufgrund zahlreicher Whistleblower und gerichtlicher Ermittlungen in Spanien so viel über diese Unterdrückung wissen.“

Julian Assange gibt die erste öffentliche Erklärung seit seiner Haftentlassung ab.

Julian Assange gibt die erste öffentliche Erklärung seit seiner Haftentlassung ab.

Direkt zum Video:

9 – Trump gibt dringende Warnung nach iranischen Raketenangriffen auf Israel heraus

„Die Welt steht in Flammen und gerät außer Kontrolle. Wir haben keine Führung, niemand leitet das Land. Wir haben einen nicht existierenden Präsidenten in Joe Biden und eine völlig abwesende Vizepräsidentin, Kamala Harris, die zu sehr damit beschäftigt ist, in San Francisco Spenden zu sammeln, einer Stadt, die sie und Gavin Newsom völlig zerstört haben, und inszeniert falsche Fototermine. Niemand hat das Sagen und es ist nicht einmal klar, wer verwirrter ist: Biden oder Kamala. Keiner von beiden hat auch nur die geringste Ahnung, was überhaupt vor sich geht.

Als ich Präsident war, war der Iran völlig unter Kontrolle. Sie waren pleite, vollständig eingedämmt und wollten unbedingt ein Geschäft machen. Kamala überschwemmte sie mit amerikanischem Geld und seitdem exportieren sie überall Terror und bringen den Nahen Osten ins Wanken.

Unter „Präsident Trump“ hatten wir KEINEN KRIEG im Nahen Osten, KEINEN KRIEG in Europa und Harmonie in Asien, keine Inflation, keine Katastrophe in Afghanistan. Stattdessen hatten wir FRIEDEN. Jetzt tobt der Krieg oder die Gefahr eines Krieges überall, und die beiden Inkompetenten, die dieses Land regieren, führen uns an den Rand des Dritten Weltkriegs. Man würde Joe oder Kamala nicht einmal die Leitung eines Limonadenstandes anvertrauen, geschweige denn die Führung der Freien Welt.

Es ist keine Überraschung, dass der Iran unbedingt möchte, dass Kamala Harris Präsidentin wird, denn sie wissen, dass sie Amerika ausnutzen können, solange sie an der Macht ist. Deshalb haben sie versucht, mich ins Visier zu nehmen.

Wenn ich das Sagen hätte, gäbe es den 7. Oktober nie, Russland/Ukraine nie, den verpfuschten Rückzug aus Afghanistan nie und die Inflation nie. Wenn ich gewählt werde, wird es auf der Welt wieder Frieden geben. Wenn Kamala noch vier Jahre im Amt bleibt, löst sich die Welt in Rauch auf.“

8 – 120 Klägerinnen haben sich gerade mit neuen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe gegen Sean ‚Diddy‘ Combs geäußert und gelobt, alles aufzudecken.

Videonachweis: https://x.com/CollinRugg/status/1841195505415831896

BREAKING: 120 accusers have just come out against Sean 'Diddy' Combs with new s*xual assault allegations, vow to expose everything.



Texas-based attorney Tony Buzbee announced he has a list of names that will "shock" the public.



He also announced he has video evidence of various… pic.twitter.com/XtAcNH20jo — Collin Rugg (@CollinRugg) October 1, 2024

7 – Schockierende neue Informationen über den Kokain-Skandal im Weißen Haus von Biden aufgedeckt

Der ehemalige Secret-Service-Agent Dan Bongino hat am Montag neue Informationen über den Kokain-Skandal bekannt gegeben.

Nach dem Besuch von Hunter Biden im Weißen Haus Anfang Juli 2023 wurde im Westflügel ein Beutel mit Kokain entdeckt.

Laut CNN wurde der Beutel mit Kokain „in einem toten Winkel für Überwachungskameras gefunden“.

Das Weiße Haus gab zunächst an, es gäbe keine Fingerabdrücke, DNA-Proben oder Hinweise!

Später wurde jedoch bekannt, dass es einen partiellen DNA-Treffer gab, und der damalige Direktor des Secret Service, Kim Cheatle, versuchte, diesen verschwinden zu lassen.

6 – Donald Trump veröffentlicht brisanten Leitartikel in Newsweek

Er schreibt:

Seit Jahren sehen die Amerikaner zu, wie unserem Land unsere Arbeitsplätze und unser Wohlstand genommen werden. Wir haben zugesehen, wie unsere Unternehmen an das Ausland verkauft wurden. Aber mit meinem Plan für die amerikanische Wirtschaft wird dies sofort aufhören. Wenn ich Präsident bin, werden wir damit beginnen, die Arbeitsplätze und Fabriken anderer Länder zu übernehmen und Unternehmen und Billionen von Dollar in die Vereinigten Staaten zurückzubringen.

Nach meinem Plan werden amerikanische Arbeitnehmer nicht länger Angst haben müssen, ihre Arbeitsplätze an ausländische Nationen zu verlieren. Stattdessen werden ausländische Nationen Angst haben müssen, ihre Arbeitsplätze an Amerikaner zu verlieren. Deutsche Automobilunternehmen können zu amerikanischen Automobilunternehmen werden. Wir können China in der Elektronikproduktion schlagen. Hersteller, die uns verlassen haben, werden an unsere Küsten zurückkehren.

5 – Nachdem er der Ukraine 175 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern zur Verfügung gestellt hat, fordert Joe Biden die Amerikaner auf, für die Flutopfer in North Carolina zu spenden

BREAKING🚨🚨🚨🚨



This POS just said the American people need to help fund the recovery of Hurricane Helene in NC. Because it’s gonna take a hell of a lot of money.



Is he FUKING KIDDING ME !!!!!!!



Okay now I’m officially LIVID.

Make this VIRAL!!! Please. pic.twitter.com/pD5nEdIx7y — 🇺🇸Land Of ILLUSION🇺🇸 (@Landofillusion1) September 30, 2024

4 – Streiks in US-Häfen brechen aus, erste Schließung seit 50 Jahren schürt Angst vor einer großen Krise in der Lieferkette

3 – Biden-Harris‘ FCC hat 20.000 Starlink-Terminals für North Carolina abgeschaltet, die Leben hätten retten können

2 – Ein neuer Gesetzesentwurf würde die US-Einwanderungsbehörde (ICE) dazu zwingen, illegale Einwanderer, die wegen sexueller Übergriffe verurteilt wurden, aufzuspüren und abzuschieben.

1 – Byron Donalds verblüffte den Breakfast Club, indem er ihnen erzählte, dass Kamala Harris die aktuelle Inflation verursacht habe.

Als sie ihm nicht glaubten, holte er buchstäblich die Quittungen hervor.

Byron Donalds STUNNED the Breakfast Club by telling them that Kamala Harris caused all the current inflation. When they didn't believe him, he literally pulled out receipts.



Hosts: "That's not true."



Donalds: "Sure you want to go there?" (pulls out receipts)



Hosts: SILENT



The… pic.twitter.com/hB48BOQLi5 — George (@BehizyTweets) October 1, 2024

BONUS #1 – Joe Rogan liefert schonungslosen Realitätscheck zur Impfung von Babys gegen COVID

Joe Rogan bezeichnet die Impfung von Babys gegen COVID als „absoluten Schwachsinn“, und wer sich an dieser Praxis beteiligt, tut dies nur des Geldes wegen.

„Sie versuchen nur, Geld zu verdienen. Sie versuchen nicht, Babys zu schützen.“

Weitere Wahrheiten wurden ausgesprochen, als Rogans Gast Brigham Buhler darauf hinwies, dass auch der Hepatitis-B-Impfstoff ein kompletter Schwindel ist.

Big Pharma is not going to like this.



Joe Rogan says pushing COVID shots on babies is “f—king nonsense” and anyone engaged in that practice is only doing it for the money.



“You're just trying to make money. You're not trying to protect babies.”



More truth bombs dropped when… pic.twitter.com/pdrIFZyc5t — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 1, 2024

BONUS #2 – Wie man an Ivermectin, Z-Pak und mehr kommt

BREAKING: Vivek just said he is now considering running for Governor of Ohio after a poll showed him winning the race by a landslide



Vivek hat gerade gesagt, dass er nun in Erwägung zieht, für das Amt des Gouverneurs von Ohio zu kandidieren, nachdem eine Umfrage ergeben hat, dass er das Rennen mit einem Erdrutschsieg gewinnen würde.

BONUS #5 – Joe Rogan kommt Donald Trump zu Hilfe und sagt, es sei „verrückt“, ihn „für eine verdammt lange Zeit ins Gefängnis stecken zu wollen“.

„Sie haben zweimal versucht, ihn umzubringen … All die verschiedenen Prozesse, die 34 Anklagepunkte, die keine Kapitalverbrechen waren … Es handelt sich um geringfügige Vergehen, für die niemand strafrechtlich verfolgt würde, geschweige denn ins Gefängnis käme.“

Rogan fügte hinzu, dass Trump „ein ganz besonderer Mensch“ sei, weil er all diese Beschimpfungen ertragen könne, ohne Anzeichen von Betroffenheit zu zeigen.