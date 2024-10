Palästinenser im Gazastreifen sollen gezwungen werden, in „humanitären Blasen“ zu leben, in denen der Zutritt und der Zugang zu Lebensmitteln auf einer biometrischen Identifizierung beruhen würde

Das Kabinett des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu wird voraussichtlich einen Plan zur Einrichtung von Konzentrationslagern im Gazastreifen genehmigen, die von Söldnern einer privaten Sicherheitsfirma betrieben werden sollen, die von ehemaligen US-amerikanischen und israelischen Geheimdienstmitarbeitern und Kommandanten von Spezialeinheiten geleitet wird, berichtete Yedioth Ahronoth am 22. Oktober.

Die US-Sicherheitsfirma GDC plant die Einrichtung von „humanitären Blasen“ in Gaza. Die israelische Armee hat die Aufgabe, solche Blasen innerhalb von 48 Stunden von Hamas-Kämpfern zu „säubern“ und eine Trennmauer um sie herum zu errichten.

Der Zutritt zu diesen Blasen ist nur den Bewohnern gestattet, die in der Nachbarschaft wohnen und sich einer biometrischen Identifizierung unterziehen.

Zu diesem Plan berichtet der US-Journalist Dan Cohen, dass „die Regierung Biden die Entsendung von 1.000 von der CIA ausgebildeten Privatsöldnern als Teil eines gemeinsamen amerikanisch-israelischen Plans genehmigt hat, um das apokalyptische Trümmerfeld von Gaza in eine High-Tech-Dystopie zu verwandeln“.

GDC wird von dem israelisch-amerikanischen Geschäftsmann Moti Kahane geleitet, der während des Krieges gegen Syrien mit dem israelischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat, um extremistische sogenannte Rebellengruppen zu versorgen, die versuchen, die Regierung von Präsident Bashar al-Assad zu stürzen.

Gute Nachrichten: Die ummauerten Lager in Gaza werden von „ehemaligen Kämpfern in Eliteeinheiten der US-amerikanischen und britischen Armee sowie kurdischen Kämpfern“ verwaltet, also einer Gruppe von Green Berets und von der CIA ausgebildeten Söldnern https://www-ynet-co-il.translate.goog/news/article/b

Yedioth Ahronoth berichtet, dass GDC an verschiedenen vom Westen unterstützten Kriegen teilgenommen hat, darunter in Afghanistan, Irak und der Ukraine. Das Unternehmen ist in rund 100 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 14000 Mitarbeiter.

Das Unternehmen beschäftigt ehemalige Kämpfer in Eliteeinheiten der US-amerikanischen und britischen Armee sowie kurdische Kämpfer. Diese Söldner sollen die humanitären Konvois sichern, die in die einzelnen Blasen einreisen werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass etwa 100 Söldner benötigt werden, um jede Nachbarschaftsblase zu „sichern“.

GDC wird seine Tätigkeit innerhalb von 30 Tagen nach der Genehmigung aufnehmen, und der israelische Arm des Unternehmens wird mit der Koordinierung der Aktivitäten mit der israelischen Armee betraut.

Zu den an dem Projekt beteiligten Israelis gehören Generalmajor (res.) Doron Avital, Brigadegeneral (res.) Yossi Kuperwasser und der ehemalige Kommandeur der Marine, David Tzur.

Justin Sapp, ein pensionierter US-Colonel der Green Berets mit fast 30 Jahren aktiver Diensterfahrung, unterstützt ebenfalls die Firma.

Die Finanzierung zur Internierung palästinensischer Bewohner von Gaza in Konzentrationslagern wird voraussichtlich von der US-Regierung und durch Spenden aus dem Ausland bereitgestellt.

Der Plan wird zunächst im Norden von Gaza umgesetzt, mit der Absicht, ihn auf die Netzarim-Achse im zentralen Gaza und den Philadelphi-Korridor an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza auszudehnen.

Der Plan, „humanitäre Zonen“ in Gaza zu errichten, wird umgesetzt, während Israels Kampagne zur Auslöschung, Aushungerung und ethnischen Säuberung von Hunderttausenden Palästinensern im Norden des Streifens ihren 18. Tag erreicht.