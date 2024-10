Seymour Hersh: Wird die Tötung des Hamas-Führers den Krieg Israels verändern?

Jetzt, zwei Wochen bevor Amerika einen neuen Präsidenten wählt, scheint es keinen Ausweg aus dem Krieg im Nahen Osten zu geben.

Die Tötung von Yahya Sinwar, dem brutalen Führer der Hamas und Drahtzieher des Anschlags vom 7. Oktober, wird Israels Krieg gegen die Hamas nicht beenden, und die Verwüstung der Palästinenser im Gazastreifen wird weitergehen.

Ich habe von Kontakten in Beirut, die der Hisbollah nahestehen – deren Truppen sich wie im Krieg der Hisbollah gegen Israel 2006 wacker schlagen – nichts gehört, was auf etwas anderes als einen langen Krieg hindeutet;

US-Präsident Joe Biden begrüßte den Tod Sinwars und forderte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu erneut auf, einen Waffenstillstand auszurufen, der die restlichen von der Hamas entführten Geiseln befreien könnte, falls noch welche am Leben sind. Die Tatsache, dass Sinwar oberirdisch und nicht in einem der Tunnel unter dem Gazastreifen gefunden und getötet wurde, wirft für mich Fragen über die angebliche Brillanz des israelischen Geheimdienstes auf, der im vergangenen Jahr zu keinem Zeitpunkt angedeutet hat, dass Sinwar sich oberirdisch aufhielt, umgeben von ein paar Helfern oder Leibwächtern und mit einem großen Batzen Bargeld.

Er könnte aus dem Untergrund aufgestiegen sein, um frische Luft zu schnappen, wie in einigen israelischen Medienberichten angedeutet wurde, und die übrigen israelischen Geiseln zurückgelassen haben, aber er könnte auch eine Sonnenbrille aufgesetzt und eine Baseballkappe der New York Yankees heruntergezogen und sich mit Teller und Löffel zu den Unglücklicheren unter seinen Leuten in die Essensschlange gesellt haben.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Sinwar eine Flucht in Sicherheit plante, aber die Umstände seines Todes sollten zu ernsthaften Fragen über die Fähigkeiten des israelischen Militärgeheimdienstes führen. Wäre ich Reporter einer israelischen Zeitung, würde ich mich fragen, ob es Geheimdienstler gab, die dem Kommando sagten, dass Sinwar möglicherweise mehr über dem Boden operierte, als der israelischen Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, so wie andere Offiziere wiederholt vor dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober warnten;

Es hatte etwas Beruhigendes, dass der Hamas-Führer in den Tunneln herumflog, umgeben von israelischen Geiseln, aber die Tatsache, dass er unter ganz anderen Umständen gefunden und hingerichtet wurde, ist ein eklatantes Versagen der Geheimdienste.

Zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass Bidens Einfluss auf Netanjahus Kriege sich auf die Lieferung von Bomben und anderen Kampfmitteln beschränkt hat. In seinem Glückwunschtelefonat mit Netanjahu nach der Tötung Sinwars sagte Biden laut einer Erklärung des Weißen Hauses, der Moment sei ähnlich gewesen „wie die Szenen, die sich in den Vereinigten Staaten abgespielt haben, nachdem Präsident Obama 2011 die Tötung Osama bin Ladens angeordnet hatte“. Außenminister Antony Blinken war in einem Telefongespräch mit Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, dem saudischen Außenminister, weniger überschwänglich: Würde sich das saudische Königreich mit seinem enormen Reichtum noch am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligen, wenn der Krieg beendet und die Hamas verschwunden ist? In einer offiziellen Erklärung des Außenministeriums hieß es, die saudische Zusammenarbeit sei „ein Weg für die Menschen in Gaza, ihr Leben wieder aufzubauen und ihre Hoffnungen zu verwirklichen“. Die Regierung Biden hat den Plan ins Spiel gebracht, den Gazastreifen in ein saudisches Protektorat umzuwandeln, aber eine solche Aussicht ist in weiter Ferne, solange das Blutvergießen dort anhält;

Ein ehemaliger libanesischer Beamter, der der Hisbollah-Führung nahe steht, sagte mir diese Woche, dass der neue Führer der Hamas, wie berichtet, Mohammed Sinwar, der 49-jährige jüngere Bruder von Yahya, sein wird. Mohammed war wie sein älterer Bruder schon in jungen Jahren in anti-israelischen Aktivitäten aktiv und verbrachte wie Yahya einige Zeit in einem israelischen Gefängnis. Der ehemalige libanesische Beamte beschrieb ihn als „harten Kämpfer, der einen militärischen Flügel“ der Hamas leitete. Der ehemalige Beamte sagte, der neue Anführer sei „genauso intellektuell wie“ sein älterer Bruder: „Er und seine Kollegen werden wie Che Guevara wirken“, der argentinische Marxist, der ein Führer der kubanischen Revolution wurde.

Der ehemalige Beamte sagte, dass die Hisbollah im derzeitigen Krieg mit Israel über einen Vorteil verfüge, der ihr 2006 gefehlt habe: die Fähigkeit, den Krieg nach Haifa zu tragen, Israels drittgrößter Stadt, die im vierzehnten Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde und daher zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Hisbollah habe sich dafür entschieden, keine zivilen Ziele in Haifa und im gesamten Norden Israels anzugreifen, sagte er. Dennoch, so fügte er hinzu, „leiden die Israelis mehr als im Jahr 2006“. Er bezog sich damit auf die mehr als fünfundsechzig Tausend Israelis, die im Norden leben und ihre Häuser auf Anweisung der Regierung evakuiert haben.

Die immer länger werdende Liste der israelischen Bombenziele – vor einigen Tagen wurde ein großer Wohnkomplex in Beirut angegriffen – wird im Libanon als Beweis dafür gesehen, dass die israelische Luftwaffe „ihre Liste der militärischen Ziele in Beirut ausgeschöpft hat“. Große Gebiete in der Stadt seien in Schutt und Asche gelegt worden, und die israelischen Bomben zielten zunehmend auf „normale Menschen“ und nicht nur auf solche, die mit der Hisbollah in Verbindung stehen. Der Beamte sagte, der Krieg sei „eine Tragödie für den Libanon. Es wird ein langer Krieg sein“.

Ein amerikanischer Experte für die Lösung von Nahostkonflikts sagte mir, er wisse, dass einige befürchten, Netanjahu wolle den Norden des Gazastreifens von allen palästinensischen Bewohnern, nicht nur von Hamas-Kämpfern, räumen und werde den Forderungen der israelischen extremen Rechten nachgeben und israelischen Siedlern erlauben, in der geräumten Zone Siedlungen zu errichten. „Ich glaube nicht, dass dies das Ziel der israelischen Entscheidungsträger ist, aber es könnte aufgrund der Realitäten passieren. Eine von den Saudis finanzierte freudige Neugestaltung des Nordens ist ebenfalls unwahrscheinlich“, sagte er. Israel hat keinen lokalen Partner oder Kollaborateur in Gaza, dem es die Macht übergeben kann. Es gibt keine palästinensische Behörde, der es die Macht übergeben kann, also wird es sie vorerst behalten.“

Was den Krieg im Libanon betrifft, so äußerte der Amerikaner seine Skepsis gegenüber denjenigen, die meinen, dass Israel in diesem Krieg eine schwere Zeit durchmacht. Aber, so sagte er, „Israel hat auch keine größere Invasion gestartet, also ist es zu früh, um das zu sagen. Die Hisbollah „produziert nicht viele Medien an dieser Front, und so kontrolliert Israel den Informationsfluss. Wir wissen also nicht, was passiert, aber es ist möglich, dass Israel langsam seine Ziele erreicht;

„Die Hisbollah ist in der Lage, Großstädte anzugreifen, tut dies aber nicht – zum Teil aus Sorge vor den Folgen, die Israel für die libanesische Infrastruktur und die Zivilbevölkerung haben würde. Es ist also ein strategisches Dilemma. Man hat die Waffen, kann sie aber nicht einsetzen.“

Der Amerikaner sagte: „Israel mag ein Pariastaat sein, aber sie denken, dass die ganze Welt sie ohnehin hasst, und sie tun ihr Bestes, um sicherzustellen, dass jeder Israel und die Juden hasst, also können sie auch gleich den Dosenöffner für mindestens eine Generation spielen – ‚das Gras mähen‘ für eine Generation – auf regionaler Ebene. Das könnte funktionieren. Niemand kann sie aufhalten, und der Iran will keinen Selbstmord begehen.

Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Hisbollah einen „Sieg“ im Stil von 2006 erringen kann. Dieser Krieg war kurz und hatte begrenzte Ziele, an deren Ende klare politische und finanzielle Ziele standen. Dieses Mal ist die Hisbollah in den Krieg eingetreten in der naiven Annahme, sie könne das Töten in Gaza stoppen. Sie scheiterte, weil diese Entscheidung ausschließlich von Israel getroffen wurde. Und jetzt befindet sich die Hisbollah in einem Krieg ohne klare Ziele, und ihr Feind hat die Lizenz zu tun, was er will … kein amerikanischer Präsident, der ihn zügelt, und vielleicht sehen einige Amerikaner hier sogar eine Chance, den Nahen Osten neu zu gestalten. Es wird also wahrscheinlich ein langer, schrecklicher und regionaler Krieg werden.“

Ich möchte die schrecklichen Ereignisse, die den Nahen Osten und die Welt derzeit beherrschen und bedrohen, nicht verharmlosen, aber als ich neulich einen hochrangigen israelischen Militärbeamten im Ruhestand, der sich in seiner langen Laufbahn oft mit heiklen Themen befasst hat, über den Krieg im Libanon und den von einem mir bekannten prominenten israelischen Journalisten geäußerten Hass auf Netanjahu befragte, erhielt ich eine Antwort, die überraschend und lustig war.

Mein pensionierter israelischer Beamter sagte über den Journalisten: „Wie unser Geheimdienst ist er ein Realist. Sie und er verachten Bibi. Sie halten Bibi für gefährlich für Israel. Aber wir leben in einem demokratischen System, und ein Staatsstreich kommt nicht infrage“. Dann wandte er sich einem Ereignis zu, über das in Israel viel berichtet wurde und das manche als Botschaft des Iran betrachten: Eine seiner Drohnen wurde in der Nähe des Privathauses gesichtet, in dem Netanjahu und seine Frau in einem Vorort von Tel Aviv leben. Mein Freund sagte, er habe mehr von den Iranern erwartet, „aber sie haben mich heute enttäuscht. Die Iraner sind nicht dumm. Sie haben bewiesen, dass sie an unseren Premierminister herankommen und uns damit verwundbar machen können. Gleichzeitig wissen sie, dass 50 Prozent wissen, dass Bibi schlecht für Israel ist. Ihn zu töten, wäre aus ihrer Sicht ein idiotischer Fehler“.

Die Ironie des Schicksals ist, dass trotz der Verachtung, die einige im israelischen Militär für Netanjahu hegen mögen, aktuelle Umfragen in Israel zeigen, dass die Popularität des Premierministers im vergangenen Kriegsjahr stetig gestiegen ist. Eine in diesem Monat veröffentlichte Umfrage ergab eine überwältigende Unterstützung für Netanjahus Entscheidung, den Krieg gegen die Hisbollah zu führen. Andere Umfragen haben die Tötung von Sinwar begrüßt. Umfragen zeigen, dass Netanjahus Likud-Partei bei einer weiteren Parlamentswahl mehr Sitze in der Knesset, dem israelischen Parlament gewinnen würde. Der Krieg bleibt ein Segen für Politiker auf der ganzen Welt.