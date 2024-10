Zwei Wochen vor der Wahl rufen Sprachrohre des tiefen Staates offen zum Bürgerkrieg in Amerika auf.

James Carville von den Demokraten ist der Letzte, der sagt, dass die Amerikaner im Falle eines Sieges von Trump „zu den Waffen greifen“ müssen.

Leo Hohmann

Es ist wirklich verblüffend, wie bestimmte Teile unserer Gesellschaft im Vorfeld dieser Wahl ihre Feindseligkeit auf die Spitze treiben. Es gibt anscheinend nichts, was sie in ihrem Bestreben, zu spalten, nicht tun würden.

Demokratischer Politagent James Carville, der mich an das männliche Äquivalent von Cruella Deville erinnert, sagt, Demokraten müssten „zu den Waffen greifen“, wenn Trump gewinnt.

Moment mal, ich dachte, die MAGA-Leute wären die „Wahlverweigerer“ und „Aufrührer“, oder?

Trotz dieser überspitzten Rhetorik einer bekannten Person in einem großen Mediennetzwerk werden Sie bei der Suche nach „James Carville ruft zum bewaffneten Aufstand auf“ nichts finden, was dieser Art von Schlagzeile ähnelt. Carvilles Aufwiegelung muss also speziell auf das MSNBC-Publikum zugeschnitten gewesen sein. Anstatt einen Aufstand anzuzetteln, findet man in den Suchergebnissen von Google oder DuckDuckGo nur noch Schlagzeilen wie „Carville warnt Journalisten“, dass sie verhaftet werden könnten, wenn Trump gewinnt. Das Internet ist nichts anderes als ein Motor der Gedankenkontrolle geworden.

Wenn Sie sich die ersten 2:20 des unten stehenden Videos ansehen, fragen Sie sich Folgendes:

Legen die Globalisten ein Narrativ für einen Bürgeraufstand nach den Wahlen vor, oder ist Carville nur ein weiterer Idiot, der seine Geisteskrankheit nicht kontrollieren kann der von Trump ausgelöst wird? Ich würde gerne Ihre Meinung im Kommentarbereich hören. Denken Sie daran, dass Carville nicht der Einzige ist, der jetzt offen zum Bürgerkrieg in Amerika aufruft. Er ist kein Ausreißer. Ich bin schon im mittleren Alter und kann mich nicht erinnern, dass es in Amerika jemals so etwas wie eine hasserfüllte politische Rhetorik gegeben hätte.

Man beachte, dass der MSNBC-Moderator sich darüber auslässt, dass Trump davon spricht, seine Gegner einzusperren, wenn er gewählt wird, während Joe Biden erst gestern über Trump sagte „Wir müssen ihn einsperren!“ Erkennt jemand hier ein Muster? Beide Seiten leben in Echokammern und merken nicht, dass sie genau dasselbe über die andere Seite sagen.

Nachdem man die ersten zwei oder drei Minuten des obigen Videos gesehen hat, werden sich viele fragen: Warum wird James Carville nicht verhaftet? Ist das nicht eine klare Aufforderung zur Gewalt?

Ich würde sie folgendermaßen beantworten: James Carville ist ein Mitglied der offiziellen Propagandamaschine des Einparteienstaates und hat seine Kommentare in dessen offiziellem Propagandasender MSNBC abgegeben. Er muss daher keine Strafverfolgung fürchten. Wir haben in Amerika jetzt ein Zwei-Klassen-Justizsystem, falls Sie das bisher nicht bemerkt haben.

Empfindet es als ironisch, dass hochrangige Propagandisten wie James Carville vorhersagen, dass Trump seine politischen Feinde inhaftieren wird, wenn er gewählt wird, während ihre Kandidatin, Kamala Harris, die zweite Chefin einer Regierung ist, die das bereits getan hat? Sie haben Abtreibungsbefürworter, sogar ältere, gebrechliche Frauen, für drei bis zehn Jahre eingesperrt. Sie haben ihre Bundes-SWAT-Teams von der ATF geschickt, um gesetzestreue Waffenbesitzer wie Bryan Malinowski zu erschießen und zu töten, der im März dieses Jahres in Little Rock, Arkansas, bei einer Razzia in der Morgendämmerung vor den Augen seiner Familie ermordet wurde. Sie haben Dutzende von gewaltlosen Demonstranten eingesperrt, die an dem J6-Fiasko beteiligt waren.

Dies ist auch dieselbe Biden-Harris-Regierung, die kürzlich eine Bundesrichtlinie herausgegeben hat, die es dem US-Militär erlaubt, in Zeiten „ziviler Unruhen“ oder anderer „Notsituationen“ auf Amerikaner zu schießen und sie zu töten. Wissen sie etwas, was wir nicht wissen, über das, was sich nach dem 5. November in Amerika abspielen wird?

Lesen Sie auch von John Whitehead vom Rutherford Institute: Die Gefahr ist real: Das Komplott des Tiefen Staates zur Destabilisierung der Nation funktioniert

Wir leben in wahnsinnigen Zeiten, im vielleicht wahnsinnigsten Land der Welt. Gott helfe uns. Wir müssen uns auch so gut wie möglich auf das vorbereiten, was auf uns zukommt, sowohl körperlich als auch geistig und spirituell.