Rob Schneider hat eine wichtige Mitteilung.

ELON MUSK auf X: „Ich wäre lieber nicht in der Politik. Ich bin in die Arena gegangen, weil ich glaube, dass es hier um sehr grundlegende Dinge geht. Ich fürchte, wenn Trump nicht gewinnt, werden wir einen Einparteienstaat haben, der schlimmer sein wird als Kalifornien.

Das Einzige, was Kalifornien davon abhält, noch weiter zu gehen, ist, dass die Menschen Kalifornien verlassen und trotzdem in Amerika bleiben können. Aber wenn man keinen Ort hat, an den man gehen kann, dann wird es viel schlimmer als in Kalifornien, und das ist die Gefahr, der wir ausgesetzt sind.

Ein repressiver totalitärer Staat, der die Redefreiheit extrem einschränkt und weiterhin extrem viel reguliert, der die Regierung noch größer macht, als sie es heute schon ist, und der den Menschen ihre Freiheit nimmt.

Es war nicht etwas, was ich tun wollte, aber ich dachte, dass es absolut notwendig sei, weil Amerika sonst nicht mehr Amerika wäre.

Mir geht es genauso! Ich wollte mich nicht in die Politik einmischen. Aber wenn man erkennt, dass Politik die Straßen bestimmt, auf denen man fährt, das Essen, das man isst, das, was in den Schulen gelehrt wird, in die deine Kinder gehen, deine Fähigkeit, deine Meinung zu sagen, ohne von der Regierung zum Schweigen gebracht zu werden,… https://t.co/8YPvJYDLQR — Rob Schneider (@RobSchneider) October 21, 2024

Rob Schneider antwortet:

Ich empfinde das genauso! Ich wollte mich nicht in die Politik einmischen. Aber wenn man erkennt, dass Politik die Straßen betrifft, auf denen man fährt, das Essen, das man isst, was in den Schulen der eigenen Kinder unterrichtet wird, die Fähigkeit, seine Meinung frei zu äußern, ohne vom Staat zum Schweigen gebracht zu werden, und ob man sich ein Haus leisten kann, dann merkt man, dass man Politik nicht entkommen kann!

Während der Corona-Tyrannei hat die Politik die Schulen der Kinder und kleine Unternehmen geschlossen, während große Unternehmen Milliarden verdienen konnten! Politik bestimmt, wie viel man für Lebensmittel, Benzin und Wohnen bezahlt. Die Politik hat offene Grenzen zugelassen, sodass Millionen Menschen illegal in unser Land einreisen, was zu Härten, Menschenhandel, Kriminalität und Elend führt.

Politik hat dazu geführt, dass Bundesangestellte, Krankenschwestern und Soldaten entlassen wurden, weil sie eine experimentelle Gen-Therapie verweigerten. Die aktuelle Regierung wurde dabei erwischt, mit Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, um Amerikaner zum Schweigen zu bringen und damit unser Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu verletzen. Sie haben das Rechtssystem genutzt, um politische Gegner anzugreifen und Andersdenkende ins Gefängnis zu werfen.

Sie haben Eltern, die auf Schulratssitzungen ihre Meinung äußern, als „Terroristen“ bezeichnet. Sie haben zugelassen, dass Mädchensport von narzisstischen gescheiterten männlichen Athleten überrannt wird. Sie erlauben weiterhin, dass verwirrte Kinder sich dauerhaft entstellen und ihre Fruchtbarkeit riskieren. Sie haben durch ihre Rhetorik Gewalt angeheizt, indem sie ihren wichtigsten politischen Gegner als Hitler, Mussolini und Stalin bezeichneten.

Diese Regierung führt ihre endlosen Kriege fort und treibt die Welt immer näher an den Rand des Dritten Weltkriegs mit dem Land, das über die meisten Atomwaffen verfügt: Russland.

Und die Partei, die jetzt an der Macht ist, ist für all das verantwortlich.

Deshalb ist es an der Zeit, dass die Menschen sich einmischen, sich positionieren und dieses autoritäre Biden/Harris-Regime abwählen, um Amerika wieder zu einem freien Land zu machen. Deshalb wähle ich die Partei von Donald Trump, JD Vance, Robert Kennedy Jr. und Tulsi Gabbard!

Wer das Interview bei Tucker bisher nicht gesehen hat. Hier direkt zum Video.