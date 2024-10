Der Schauspieler, der seit einiger Zeit den Präsidenten der Ukraine spielt, bekommt kalte Füße. Der Winter steht vor der Tür und die Energienetze der Ukraine stehen kurz vor dem Zusammenbruch.

Es hätten Vereinbarungen getroffen werden können, um dies zu verhindern. Aber die ukrainische Seite hatte diese Vereinbarungen verpfuscht. Jetzt bettelt Zelenski darum, sie zu erneuern.

Ende 2022 begann das russische Militär eine Bombardierungskampagne gegen Stromschaltanlagen in der Ukraine. Viele Transformatoren wurden in die Luft gesprengt. Das ukrainische Militär reagierte, indem es seine Luftabwehr in der Nähe von Elektrizitätswerken konzentrierte. Das war genau der Effekt, den die Russen gewollt hatten. Die Luftverteidigungsanlagen, nicht die Elektrizitätswerke, waren ihr eigentliches Ziel gewesen.

Nach der Abspaltung von der Sowjetunion verfügte die Ukraine über die beste Luftverteidigung, die man für Geld kaufen konnte. Im Herbst und Winter 2022 war das meiste davon zerstört worden. Die russische Kampagne gegen die Elektrizitätswerke kam zum Stillstand.

2023/24 begann das ukrainische Militär seinen eigenen Feldzug gegen die Infrastruktur in Russland. Mehrere Raffinerien wurden von Drohnen getroffen und gingen in Flammen auf. Die Benzinproduktion in Russland ging deutlich zurück, und der Benzinexport musste vorübergehend eingestellt werden.

Als Vergeltung setzten die Russen ihre Kampagne gegen das ukrainische Stromnetz fort. Dieses Mal waren jedoch nicht nur die Schaltanlagen das Ziel, sondern die Erzeugungsanlagen selbst. Die nichtnukleare Stromerzeugung in der Ukraine wurde dezimiert.

In seinen täglichen Berichten bezeichnete das russische Verteidigungsministerium die Angriffe auf ukrainische Elektrizitätswerke als direkte Vergeltung für ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet. Zum Beispiel:

Heute Morgen, als Antwort auf die Versuche des Kiewer Regimes, Objekte der russischen Energieinfrastruktur und Wirtschaft zu beschädigen, führten die Streitkräfte der Russischen Föderation einen Gruppenangriff mit Langstrecken-Präzisionswaffen auf Objekte der ukrainischen militärisch-industriellen Infrastruktur und AFU-Luftstützpunkte durch.

Angesichts der gefährdeten Stromerzeugungskapazität und des drohenden Stromausfalls kam die ukrainische Regierung zur Besinnung – zumindest für eine Weile. In Doha, Katar, wurden geheime Verhandlungen vereinbart, um die Angriffe auf die Infrastruktur auf beiden Seiten zu stoppen.

Im August 2024, kurz nachdem die ukrainische Armee in die russische Oblast Kursk eingedrungen war, berichtete die Washington Post:

Die Ukraine und Russland wollten in diesem Monat Delegationen nach Doha entsenden, um ein wegweisendes Abkommen auszuhandeln, das die Streiks gegen die Energie- und Strominfrastruktur auf beiden Seiten stoppen sollte, so Diplomaten und Beamte, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Die indirekten Gespräche, bei denen die Katarer als Vermittler fungierten und getrennt mit den ukrainischen und russischen Delegationen zusammentrafen, wurden jedoch durch den überraschenden Einmarsch der Ukraine in die westliche russische Region Kursk in der vergangenen Woche zum Scheitern gebracht, so die Beamten.

…

Seit mehr als einem Jahr beschießt Russland das ukrainische Stromnetz mit einer Flut von Marschflugkörpern und Drohnenangriffen, die irreparable Schäden an Kraftwerken und Stromausfälle im ganzen Land verursachen. In der Zwischenzeit hat die Ukraine Russlands Öleinrichtungen mit Langstrecken-Drohnenangriffen angegriffen, die Raffinerien, Depots und Reservoirs in Brand gesetzt haben, wodurch Moskaus Ölraffination um schätzungsweise 15 Prozent zurückgegangen ist und die Gaspreise weltweit gestiegen sind.

…

Ein mit den Gesprächen vertrauter Diplomat sagte, dass russische Beamte ihr Treffen mit katarischen Beamten nach dem Einmarsch der Ukraine in Westrussland verschoben hätten. Die Moskauer Delegation bezeichnete dies als „Eskalation“, sagte der Diplomat und fügte hinzu, dass Kiew Doha nicht vor seiner grenzüberschreitenden Offensive gewarnt habe.

Die Ukraine musste für den Einmarsch in Kursk einen hohen Preis zahlen. Die von ihr entsandten Elitetruppen erreichten ihr Ziel, ein Atomkraftwerk bei Kursk, nicht und wurden bald dezimiert. Die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur gingen mit voller Wucht weiter.

Drei Monate später, nach dem Einmarsch in Kursk und dem Beinahezusammenbruch des Stromnetzes, ändert die ukrainische Regierung erneut ihren Kurs. Sie bittet darum, die von ihr verpfuschten Verträge zu erneuern.

Wie die Financial Times berichtet (archiviert):

Ein Ende der russischen Luftangriffe auf ukrainische Energieziele und Frachtschiffe könnte den Weg für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges ebnen, sagte der ukrainische Präsident.

Wolodymyr Zelenskyy sagte am Montag vor Journalisten in Kiew: „Wenn es um Energie und die Freiheit der Schifffahrt geht, wäre ein Ergebnis in diesen Punkten ein Signal, dass Russland bereit sein könnte, den Krieg zu beenden“.

…

Wenn Moskau und Kiew sich darauf einigen würden, die Angriffe auf ihre jeweiligen Energieinfrastrukturen zu beenden, wäre dies ein wichtiger Schritt zur Deeskalation des Konflikts, sagte Zelenskyy mit Blick auf ukrainische Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien.

Nun – er hätte diesen Deal schon vor drei Monaten haben können. Jetzt wird es schwieriger sein, sie zu erreichen. Ein vollständiger Rückzug der ukrainischen Streitkräfte aus der Region Kursk wird die Mindestvoraussetzung sein, die Russland für eine Wiederaufnahme der Gespräche fordern wird.

Zelenski will auch das Schwarzmeerabkommen erneuern.

Der Bericht der „Washington Post“ vom August erinnerte daran:

Ukrainische und russische Beamte haben sich seit den ersten Kriegsmonaten nicht mehr persönlich zu Gesprächen getroffen, als Delegationen beider Seiten zu Geheimgesprächen in Istanbul zusammenkamen. Diese Verhandlungen scheiterten schließlich. Später einigten sich die beiden Seiten auf ein Getreideabkommen, das dazu führte, dass Russland vorübergehend eine Seeblockade aufhob, sodass die Ukraine Getreide über das Schwarze Meer transportieren konnte. Auch diese Vereinbarung brach Monate später zusammen, als Russland sich aus der Vereinbarung zurückzog.

Das Schwarzmeerabkommen beinhaltete das Versprechen des Westens, russische Exporte durch das Schwarze Meer nicht zu behindern. Diese Behinderungen wurden jedoch fortgesetzt, da die Versicherung für Frachtschiffe weiterhin verweigert wurde. Auch die ukrainischen Angriffe auf die russische Schwarzmeerflotte gingen weiter. Russland zog sich aus dem Abkommen zurück und stellte seine undichte Blockade der ukrainischen Häfen wieder her.

Im letzten halben Jahr hatte die Ukraine damit begonnen, ihre Versorgungslinie durch das Schwarze Meer wieder aufzubauen. Dutzende von Schiffen mit Trockenfracht liefen in Odessa und anderen ukrainischen Schwarzmeerhäfen ein. Die Russen vermuteten bald zu Recht, dass diese Schiffe Waffen und Munition für das ukrainische Militär transportierten. Iskander-Raketen wurden entsandt, um die Ladung zu zerstören, sobald die Schiffe eintrafen. In den vergangenen Monaten wurden mehr als 20 Trockenfrachter getroffen, beschädigt oder versenkt. Sekundäre Explosionen nach den Treffern bestätigten, dass es sich um explosive Fracht gehandelt hatte.

Die russische Seeblockade wurde erneuert – nicht durch das Abfangen von Schiffen auf dem Weg in die Ukraine, sondern durch Beschuss beim Entladen.

Während des Krieges hatte Russland Zelenski mindestens zwei kleine Geschäfte angeboten, die weitgehend zugunsten der Ukraine ausfielen. Der Getreidehandel am Schwarzen Meer scheiterte, weil die Ukraine und ihre „Partner“ ihren Teil der Vereinbarung nicht erfüllten. Das Friedensabkommen über die Infrastruktur scheiterte, weil die Ukraine beschloss, Kursk anzugreifen.

Jetzt bettelt Zelenski darum, beide Abkommen zu erneuern.

Das mag möglich sein. Aber Russland wird sicherlich einen sehr hohen Preis dafür verlangen.