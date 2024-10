Israel setzt seinen Krieg gegen den Journalismus fort

Israel hasst die Wahrheit, weshalb es Journalisten bei jeder Gelegenheit tötet und ihnen die Einreise nach Gaza verwehrt. Das liegt daran, dass die Wahrheit in der Regel eine ausgeprägte anti-israelische Voreingenommenheit aufweist.

Caitlin Johnstone

Ein israelischer Luftangriff zerstörte in der Nacht zum Mittwoch das Pressebüro des libanesischen Nachrichtensenders Al Mayadeen und setzte damit Israels historisch beispiellosen militärischen Angriff auf die Presse fort.

Ebenfalls in Fortsetzung des israelischen Krieges gegen den Journalismus hat die IDF die Namen von sechs Al Jazeera-Reportern veröffentlicht, von denen sie behauptet, dass sie in Wirklichkeit Mitglieder der Hamas und des palästinensischen Islamischen Dschihad sind, wobei sie sich auf Dokumente beruft, die die israelischen Streitkräfte angeblich in Gaza gefunden haben. Diese Behauptungen würden diese Journalisten als legitime militärische Ziele kennzeichnen.

Al Jazeera hat diese Behauptungen als unbegründet zurückgewiesen und in einer Erklärung erklärt: „Der Sender betrachtet diese erfundenen Anschuldigungen als einen unverhohlenen Versuch, die wenigen verbliebenen Journalisten in der Region zum Schweigen zu bringen und damit die harten Realitäten des Krieges vor dem weltweiten Publikum zu verbergen.“

URGENT! Diese 6 Palästinenser gehören zu den letzten Journalisten, die Israels'Angriff im Gazastreifen überlebt haben (über 130 ihrer Kollegen wurden im letzten Jahr getötet). Sie zu "Terroristen" zu erklären, klingt wie ein Todesurteil.

Sie müssen um jeden Preis geschützt werden. https://t.co/8AHQ0F4f4l — Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin oPt (@FranceskAlbs) Oktober 23, 2024

Nach den massen an Lügen, die Israel im vergangenen Jahr verbreitet hat, gibt es natürlich keinen Grund, eine Behauptung über etwas zu glauben, wenn nicht Berge von unabhängig nachprüfbaren Beweisen vorliegen. Die Tatsache, dass westliche Nachrichtensender diese Behauptungen für plausibel halten, ist ein Beweis für deren propagandistischen Charakter.

Israel behauptet, jeder, den es töten will, sei Hamas. Die Journalisten sind die Hamas, die Krankenhäuser sind die Hamas, die UNO ist die Hamas, die Hilfsgütertransporter sind die Hamas, die Schulen sind die Hamas, die Moscheen sind die Hamas, die Wasserinfrastruktur ist die Hamas, die zivilen Häuser sind alle die Hamas, und die Hamas versteckt sich hinter jeder Frau und jedem Kind in Gaza. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist der Libanon, wo jeder, den Israel töten will, die Hisbollah ist.

Israel hasst die Wahrheit, weshalb es bei jeder Gelegenheit Journalisten tötet und ihnen die Einreise nach Gaza verwehrt. Das liegt daran, dass die Wahrheit dazu neigt, eine ausgeprägte anti-israelische Voreingenommenheit zu haben.

Journalisten finden keine Beweise für die israelische Behauptung, dass sich das Geldversteck der Hisbollah unter einem Beiruter Krankenhaus befindet Das Krankenhaus gewährte Reportern uneingeschränkten Zugang

Journalisten finden keine Beweise für die israelische Behauptung, das Geldversteck der Hisbollah befinde sich unter einem Krankenhaus in Beirut

Das Krankenhaus gewährte Reportern ungehinderten Zugang

von Dave DeCamp@DecampDave #Libanon #Israel #Beirut #Hezbollah #gold https://t.co/JzmW4Vb1gv pic.twitter.com/Zqq2LeRgG4 — Antiwar.com (@Antiwarcom) October 22, 2024

Wir haben das kürzlich gesehen, als Israel bekannt gab, dass es einen geheimen Hisbollah-Bunker unter einem Krankenhaus in Beirut gibt, woraufhin die Presse einfach einen Haufen Reporter schickte, um nachzuforschen, weil Israel die Presse nicht wie in Gaza am Betreten des Libanon hindern kann. Sogar westliche Medien wie die BBC und Sky News betraten das Krankenhaus und befragten medizinisches Personal. Sie berichteten, dass sie keine Spur von Beweisen für Israels Behauptungen fanden und das Krankenhauspersonal die Existenz eines Hisbollah-Bunkers auf dem Gelände bestritt. Und Sie können sicher sein, dass diese Medien eifrig über jedes Anzeichen der Hisbollah berichtet hätten, wenn sie die Gelegenheit dazu gehabt hätten.

Kriminelle Institutionen müssen im Dunkeln arbeiten. Sie können nicht im Licht der Öffentlichkeit, des kritischen Journalismus und des unbequemen Videomaterials funktionieren. Deshalb ermordet die Mafia Zeugen. Deshalb sind die inneren Abläufe der US-Kriegsmaschinerie in Regierungsgeheimnisse gehüllt. Das ist der Grund, warum Julian Assange fünf Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis verbracht hat. Und das ist der Grund, warum Israel alles tut, um Journalisten zu töten und zu behindern, die die Wahrheit über seine Verbrechen berichten.