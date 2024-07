Israel setzt Wasser als „Kriegswaffe“ in Gaza ein – die Versorgung ist um 94 Prozent gesunken

Laut Oxfam missachtet Israel Menschenleben und internationales Recht, indem es Wasser systematisch als Waffe gegen die Palästinenser einsetzt.

The New Arab – Redaktion

Israel setzt Wasser als Waffe gegen die Palästinenser im Gazastreifen ein, indem es absichtlich die Wasserversorgung unterbricht und systematisch Wasseranlagen zerstört, wodurch die Wasserversorgung in der Enklave um 94 Prozent zurückgegangen ist, berichtete Oxfam am Donnerstag.

Der Bericht mit dem Titel „Water War Crimes“ beschreibt detailliert, wie Israel Hilfslieferungen behindert und „Wasser als Waffe gegen die Palästinenser im Gazastreifen eingesetzt“ hat.

Dem Bericht zufolge beträgt die Wasserversorgung im Gazastreifen nur noch etwa ein Drittel des empfohlenen Minimums für das Überleben in Notfällen oder weniger als eine Toilettenspülung.

Die Wohltätigkeitsorganisation stellt fest, dass sie Zeuge der absichtlichen Unterbrechung humanitärer Bemühungen geworden ist, was den Tod von Palästinensern weiter begünstigt.

„Tragischerweise ist dies ein weiterer Beweis für die Schrecken, die die israelische Regierung den Menschen in Gaza zufügt, indem sie den Hunger und, wie dieser Bericht zeigt, den systematischen Entzug von Wasser als Kriegswaffe einsetzt“, sagte Halima Begum, Geschäftsführerin von Oxfam GB, in einer Erklärung und nannte dies einen klaren Hinweis auf die Verletzung des Internationalen Rechts.

„Die Auswirkungen auf die Familien im Gazastreifen sind unvorstellbar: Die Menschen sind gezwungen, verschmutztes Wasser zu trinken, und sehen sich Flüssen von Abwässern auf den Straßen gegenüber. Diese entsetzlichen Bedingungen führen zu einem erheblichen Risiko der Austrocknung und bilden einen Nährboden für die Ausbreitung von Krankheiten…“, fügte sie hinzu.

Untersuchungen von Oxfam haben ergeben, dass bei israelischen Militärangriffen seit Beginn des Krieges im Oktober alle drei Tage mindestens fünf wichtige Wasser- und Sanitärinfrastrukturen zerstört oder beschädigt wurden.

Israel hat außerdem 100 Prozent aller Kläranlagen und 70 Prozent aller Abwasserpumpen im Gazastreifen sowie Labore zur Prüfung der Wasserqualität in der Enklave zerstört.

Oxfam hat die britische Regierung aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Friedensbemühungen zu unterstützen und auch die Gefangenen in Gaza freizulassen.

Begum sagte, es sei an der Zeit für eine neue britische Politik in Bezug auf den Gazastreifen und forderte die Regierung auf, die Beweise aus der belagerten Enklave zu bewerten und ihre Waffenverkäufe an Israel zu hinterfragen.

Der Oxfam-Bericht kommt, nachdem das palästinensische Gesundheitsministerium diese Woche bekannt gegeben hat, dass in Abwasserproben in Gaza Fälle von Polio (Kinderlähmung) festgestellt wurden.

Das Ministerium teilte mit, dass in Zusammenarbeit mit UNICEF Tests durchgeführt wurden, die ergaben, dass „Tausende von Einwohnern dem Risiko ausgesetzt sind, sich mit Poliomyelitis anzustecken“, und warnte vor einer möglichen „neuen Gesundheitskatastrophe“, wenn nicht unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden.

Die Kinderlähmung befällt vor allem Kinder und kann sich durch Kontakt mit Fäkalien oder durch unzureichendes Händewaschen sowie durch verunreinigte Lebensmittel oder Wasser schnell verbreiten.

Der andauernde Krieg Israels gegen den Gazastreifen hat ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht, eine tiefe humanitäre Krise ausgelöst und die Infrastruktur dezimiert.

Die Kinderlähmung kann schwere Langzeitsymptome verursachen, die das Gehirn und die Nerven beeinträchtigen. In einigen Fällen kann sie lebensbedrohlich sein und bei manchen Menschen zu Lähmungen führen.

Israel hat seit dem 7. Oktober mindestens 38.800 Palästinenser im Gazastreifen getötet und im gleichen Zeitraum mindestens 89.166 weitere verletzt.