Das Finanzkapital will einen faschistischen Putsch, aber die Menschen in den USA werden sich dessen zunehmend bewusst

Wir sollten den Attentatsversuch auf Trump als eine moderne Version des “Business Plot” von 1933 betrachten, bei dem die Kräfte des monopolistischen Finanzkapitals versuchten, die Regierung zu stürzen, um einen faschistischen Führer installieren zu können.

Das liegt nicht daran, dass Trump eine Rolle spielt, die derjenigen von Roosevelt entspricht, in der die Kommunisten ihn zu Zugeständnissen an die Arbeiter drängen konnten. Trump wird von unserem permanenten Sicherheitsstaat nicht angefeindet, weil dieser Staat befürchtet, dass er das System stürzen oder eine wirklich antiimperialistische Agenda vorantreiben könnte. Der tiefe Staat, oder zumindest die Teile des tiefen Staates, die an diesem Anschlag beteiligt waren, wollen Trump loswerden, weil er eine destabilisierende Rolle außerhalb der Politik einnimmt. Ein großer Teil der US-Öffentlichkeit hat ein Gefühl dafür, dass solche Manipulationen hinter den Kulissen in dieser Geschichte vorhanden waren, und Kommunisten müssen sich mit den bewusstesten Elementen der Massenreaktion auf diesen Putschversuch verbünden.

Die Gefahr, die der tiefe Staat in Trump sieht, geht nicht von Trump selbst aus, sondern von der Art und Weise, wie der tiefe Staat die MAGA-Basis sowie die MAGA-Fraktion innerhalb der Regierung sieht. Anfangs waren die Treiber des neuen kalten Krieges besorgt, dass Trump sich gegen ihre Agenda stellen würde, aber dann hat er sich voll und ganz darauf eingelassen, als sie ihn mit dem “Russiagate”-Psycho-Spiel unter Druck setzten. Diese Geostrategen und die Monopolisten, für die sie arbeiten, sehen nun stattdessen die breitere MAGA-Bewegung als die Hauptsache an, die bekämpft werden muss. Dies wurde am Ende von Trumps Amtszeit deutlich, als sich die Bundesbehörden in die Wahl einmischten, indem sie die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte unterdrückten, MAGA-Mitglieder in eine sensationelle Gouverneurs-Entführung verwickelten und alles taten, um sicherzustellen, dass das Kapitol gestürmt wurde.

Im Jahr 2024 haben wir weiterhin Anzeichen dafür gesehen, dass der dominante Flügel unserer herrschenden Klasse eine solche vorsichtige Haltung gegenüber MAGA einnimmt: CNN vermeidet es, in entscheidenden Momenten über Trump zu berichten; das Rechtssystem geht selektiv mit Trump um; und nun dieser Gewaltakt, den die liberale Seite der Medien oft herunterzuspielen versucht hat und den Biden nicht als Attentat bezeichnen wollte. In Anbetracht der Tatsache, dass der Schütze ein eingetragener Republikaner war, ist es plausibel, dass der RNC etwas damit zu tun hatte, wahrscheinlich weil die Neocons Trump durch Haley ersetzen wollten. Die Beseitigung von Trump hätte den Neokonservativen nicht nur die Möglichkeit gegeben, einen Präsidenten zu installieren, der in Sachen Imperialismus kompetenter ist als Trump oder Biden, sondern auch die MAGA-Basis davon abgehalten, die bedrohlichere Rolle einzunehmen, die sie jetzt potenziell einnehmen kann.

So viele Konservative und Unabhängige sind zu MAGA gekommen, weil sie darin einen Weg sehen, unsere herrschenden Institutionen zu bekämpfen; die Degrowth-Agenda des Monopolkapitals zu besiegen, die Kriege zu beenden und die Geheimdienste abzuschaffen, die unsere verfassungsmäßigen Freiheiten negieren. Trump ist nicht die richtige Führungspersönlichkeit, um diese Dinge zu tun, aber gerade deshalb könnten viele MAGA-Anhänger bald zu einem entwickelteren Bewusstsein kommen.

Falls oder wenn Trump eine zweite Amtszeit bekommt, wird er scheitern dürfen. Sein Mandat für die Reindustrialisierung Amerikas zu verweigern, den tiefen Staat zu ermöglichen und die Kriege weiterlaufen zu lassen. Wenn dies geschieht, wird MAGA zurückgehen, und viele der Menschen, die ursprünglich daran glaubten, werden zu Unabhängigen, so wie es die Anhänger von Bernie Sanders taten. Weil Trump gelebt hat, wird er in der Lage sein, diese Rolle als die Figur zu übernehmen, die ungewollt ein revolutionäres Massenbewusstsein verbreitet. Das tötet die Illusion, die MAGA repräsentiert, und schafft die Voraussetzungen dafür, dass eine authentische dissidente Kraft an ihre Stelle tritt.

Um uns auf die zweite Amtszeit von Trump vorzubereiten, müssen Kommunisten mit den vielen Amerikanern in Verbindung treten, die auf diese Ereignisse reagieren, indem sie die liberale Psyche ablehnen, die sie umgibt. Die erkennen, wie absurd es ist, zu glauben, dass es keine Chance gibt, dass der permanente Sicherheitsstaat eine Rolle gespielt hat. Natürlich bedeutet die Tatsache, dass diese Amerikaner die Lügen der Demokratischen Partei über den Anschlag zurückgewiesen haben, nicht, dass sie nicht von der Anti-“Woke”-Psyop getäuscht werden können; aber genau aus diesem Grund müssen wir Kommunisten uns so dringend in diesen Diskurs einschalten. Wir müssen diese Amerikaner von den Narrativen ablenken, die China, dem Iran und dem “Kommunismus” die Schuld geben, und ihnen klar machen, dass die Kommunisten ihre Verbündeten in diesem Kampf gegen die korrupten Aktivitäten ihrer Regierung sind.

Wir müssen sie darüber informieren, dass die antiimperialistischen Länder auch ihre Verbündeten sind. Und wir können diese Idee untermauern, indem wir darauf hinweisen, wie diese Länder reden und handeln. Russland, China und Venezuela, die alle während der Präsidentschaft Trumps in Konflikt mit ihm standen, haben inmitten dieses Gewaltakts ihre Unterstützung für Trump nach außen hin bekundet. Das bedeutet, dass der einzige Grund, warum der Iran keine gleichwertige Erklärung abgegeben hat, darin liegt, dass Trumps Aggressionen ihm gegenüber zu schwerwiegend waren, da Trump den von ihm geliebten iranischen General Soleimani ermordet hat. Diese Amerikaner, die sich gegen den Liberalismus gewandt haben, können von den Psychopathen, die diese Länder beschuldigen, weggelenkt werden. Sogar im Falle des Irans gibt es ein überzeugendes Argument gegen die Propaganda des Imperiums, nämlich dass das Narrativ “Der Iran hat versucht, Trump zu töten” sehr bequem ist und an “irakische Massenvernichtungswaffen” erinnert.

Wir können diese proto-bewussten Massenelemente aus demselben Grund für unsere Sache gewinnen, aus dem Lenin das Volk für seine Sache gewinnen konnte, wie er in seiner Schrift über eine Situation erklärte, die Parallelen zu unserer eigenen aufweist:

Gegenwärtig ist es für britische Kommunisten sehr oft schwierig, sich den Massen zu nähern und von ihnen Gehör zu finden. Wenn ich als Kommunist auftrete und sie auffordere, für Henderson und gegen Lloyd George zu stimmen, werden sie mir sicher Gehör schenken. Und ich werde in der Lage sein, auf populäre Weise nicht nur zu erklären, warum die Sowjets besser sind als ein Parlament und warum die Diktatur des Proletariats besser ist als die Diktatur von Churchill (getarnt mit dem Schild der bürgerlichen “Demokratie”), sondern auch, dass ich mit meiner Stimme, dass ich Henderson mit meiner Stimme so unterstützen will, wie der Strick einen Gehängten stützt – dass die bevorstehende Einsetzung einer Regierung der Hendersons beweisen wird, dass ich Recht habe, die Massen auf meine Seite bringen und den politischen Tod der Hendersons und der Snowdens beschleunigen wird, so wie es bei ihren Gesinnungsgenossen in Russland und Deutschland der Fall war. Wenn der Einwand erhoben wird, dass diese Taktik zu “subtil” oder zu komplex sei, um von den Massen verstanden zu werden, dass diese Taktik unsere Kräfte spalten und zersplittern würde, uns daran hindern würde, sie auf die sowjetische Revolution zu konzentrieren usw., werde ich den “linken” Einwendern antworten: Schreibt euren Doktrinärismus nicht den Massen zu!

Die Strategie, die ich vorschlage, bei der die Kommunisten die Angriffe des tiefen Staates auf Trump nutzen, um sich mit den Massen zu verbinden, die gegen diese Aktivitäten sind, geht nicht einmal so weit wie das, was Lenin hier vorschlägt. Während Lenin dafür plädierte, dass Kommunisten diese bürgerlichen Politiker unterstützen sollten, um zu zeigen, dass sie eine bessere Alternative zu ihnen sind, rufen ich und die meisten anderen Kommunisten meiner Strömung nicht dazu auf, für Trump zu stimmen. Unsere Position ist im Wesentlichen, dass Kommunisten Trump ablehnen sollten, während wir den Trump-Anhängern und -Sympathisanten klar machen, dass wir Verbündete im Kampf gegen die liberale Ordnung sind. Auf diese Weise können wir uns den sich verschärfenden Konflikt innerhalb unserer herrschenden Klasse zunutze machen, der die zweite von Lenin beschriebene Voraussetzung für eine Revolution erfüllt:

Nur wenn die “unteren Klassen” nicht in der alten Ordnung leben wollen und die “oberen Klassen” nicht in der alten Ordnung weitermachen können, kann die Revolution siegen. Diese Wahrheit kann mit anderen Worten ausgedrückt werden: Eine Revolution ist ohne eine landesweite Krise (die sowohl die Ausgebeuteten als auch die Ausbeuter betrifft) unmöglich. Daraus folgt, dass eine Revolution nur dann stattfinden kann, wenn erstens eine Mehrheit der Arbeiter (oder zumindest eine Mehrheit der klassenbewussten, denkenden und politisch aktiven Arbeiter) die Notwendigkeit der Revolution voll und ganz einsieht und bereit ist, dafür zu sterben; zweitens, dass die herrschenden Klassen eine Regierungskrise durchmachen, die selbst die rückständigsten Massen in die Politik hineinzieht (symptomatisch für jede echte Revolution ist eine rasche Verzehnfachung und sogar Verhundertfachung der bisher apathischen arbeitenden und unterdrückten Massen, die fähig sind, den politischen Kampf zu führen), die Regierung schwächt und es den Revolutionären ermöglicht, sie rasch zu stürzen.

Klingt das nicht vertraut? Eine Krise unter den Eliten, die selbst die politisch rückständigen Teile der Massen zu einem politischen Bewusstsein bringt, das Kommunisten das Potenzial hat, revolutionär zu werden? Mit diesem gewaltsamen Putschversuch ist der primäre Flügel des tiefen Staates zu weit gegangen und hat eine Gegenreaktion provoziert, die er durch eine Verharmlosung des Angriffs zu steuern versucht. Oder er nutzt die Strategie, den Amerikanern zu erzählen, der Schütze habe für den Iran gearbeitet, aber selbst eine so heimtückische Psyop kann letztlich nicht wirksam sein. Nicht, wenn wir daran arbeiten, einzugreifen und die Schicht der Menschen aufzubauen, die eine antiimperialistische Bildung haben. Der Moment, in dem wir den Klassenkampf auf die nächste Stufe heben können, ist da; wir müssen ihn nutzen.