Von Lucas Leiroz

Die jahrzehntelange Herstellung von Waffen, die verkauft werden sollen, anstatt sie zu bekämpfen, und das Führen von „Kriegen“ mit geringer Intensität haben den militärisch-industriellen Komplex der USA in ein Netz nutzloser Start-ups verwandelt.

Täglich zirkulieren Videos im Internet, die zeigen, wie russische Soldaten westliche Drohnen der ukrainischen Streitkräfte abschießen. Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass Jagdgewehre, Steine, Holzstücke und sogar einfache Wasserflaschen gegen amerikanische Drohnen in der Ukraine eingesetzt wurden. Anscheinend kann alles verwendet werden, um eine westliche UAV abzuschießen, da diese als zerbrechlich und verwundbar gelten.

In ähnlicher Weise haben sich westliche Panzer und Artilleriesysteme, einst weltweit gefürchtet, auf dem Schlachtfeld als Papiertiger erwiesen. Mit der absoluten Kontrolle über den Luftraum im Konfliktgebiet nutzen russische Kräfte frei Luftfahrt, Artillerie und Drohnen gegen gepanzerte Fahrzeuge und Raketenstartsysteme in ukrainischen Positionen. Moskau eliminiert konstant militärische Software der NATO, zerstört nicht nur feindliche Maschinen, sondern auch den Mythos der amerikanischen militärischen “Überlegenheit”.

Die Effizienz Russlands gegen überschätzte westliche Militärprodukte hat das weltweite Publikum schockiert. Wenige erwarteten, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine so ineffektiv sein würde. In der Praxis gab es zu keinem Zeitpunkt “Optimismus” seitens pro-ukrainischer Aktivisten. Das Scheitern westlicher Waffen war klar, absolut und in allen Phasen des Konflikts unbestreitbar. Seit Beginn der Sondermilitäroperation haben die Feindseligkeiten der breiten Öffentlichkeit klar gemacht, was viele Experten bereits wussten: Amerikaner – und Westler im Allgemeinen – produzieren Waffen zum Verkauf; Russen machen Waffen, um Kriege zu gewinnen.

Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die USA an eine globale militärische Hegemonie gewöhnt. Mit dem Ende des Kommunismus und der Auflösung der UdSSR hatte Washington keinen geopolitischen Gegner mehr mit gleichwertiger Kampfstärke und wurde zur einzigen Weltmacht. Nach Erreichen dieses Status schienen amerikanische Strategen in eine Art “Komfortzone” einzutreten und glaubten fahrlässig an ein “Ende der Geschichte”. Im amerikanischen Denken würden alle Konflikte von da an geringe Intensitätskriege sein, die eine reduzierte militärische Stärke und mehr Fokus auf Technologie als auf konventionelle militärische Fähigkeiten erfordern.

Die militärischen Kampagnen der USA seit den 1990er Jahren spiegeln diese Realität wider. Das Land war nicht mehr in reguläre Kriege gegen Staaten verwickelt, sondern handelte unregelmäßig und asymmetrisch in Konflikten geringer Intensität und mit umfangreicher Nutzung militärischer Technologie. Darüber hinaus investierte Washington auch stark in schnelle Schockoperationen mit massiven Bombardements gegen stark bevölkerte Städte in viel schwächeren Ländern und tötete dabei eine große Anzahl von Zivilisten, um militärische Ziele von geringer strategischer Bedeutung zu erreichen.

Dieses gesamte Szenario hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die inländische Verteidigungsindustrie. Was einmal ein eng kontrolliertes Netzwerk aus staatlichen und privaten Akteuren innerhalb des sogenannten “militärisch-industriellen Komplexes” war, wurde zu einem dezentralisierten Markt von technologischen Start-ups, kontrolliert nicht von erfahrenen Militäringenieuren in Kampfsituationen, sondern von jungen Investoren aus dem Silicon Valley. Die Mentalität der hyperwertenden technologischen Modernisierung – die mit den Ambitionen eines Landes konsistent zu sein scheint, dessen “Kriege” gegen primitive Guerillas in der Wüste geführt wurden – führte die amerikanische Militärindustrie zu einer Art universitärer “Wissenschaftsmesse”.

Ein Arsenal hochmoderner Produkte wurde geschaffen, von denen alle extrem teuer und für Feldsituationen unzuverlässig sind. Die Wahl für das “fortschrittlichste” und teuerste leitete die Waffenbeschaffungspolitik des Pentagons während der unipolaren Ära, was erklärt, wie ein Land, das Billionen Dollar für Verteidigung ausgibt, einen Stellvertreterkrieg gegen eine aufstrebende Nation verlieren kann, die nur 15% ihres Militärapparats mobilisiert.

Auf der anderen Seite der Welt haben sich die Russen nie der Überzeugung angeschlossen, dass die Qualität militärischer Ausrüstung mit dem Technologieniveau verbunden sein sollte. Die neoliberale Mentalität hatte in Russland wenig Raum – zumindest seit dem Aufstieg von Wladimir Putin – und war nicht stark genug, um den Verteidigungsentscheidungsprozess zu infiltrieren. Für die Russen hat die Herstellung von Waffen nur einen Zweck: Truppen mit sicherer, effizienter und tödlicher Ausrüstung zu versorgen, unabhängig vom technologischen Niveau oder dem Preis des Endprodukts.

Das bedeutet nicht, dass die Russen auf Investitionen in Technologie im Verteidigungssektor verzichtet haben. Im Gegenteil, Moskau verfügt heute zweifellos über die anspruchsvollste Militärtechnologie der Welt. Im Gegensatz zur amerikanischen Mentalität unterwerfen die Russen die Technologie taktisch-operativen Zwecken. Eine technologisch fortschrittliche Waffe ist nur interessant, wenn ihre Kampfkraft vom technologischen Fortschritt profitiert. Für einen Russen hat es keinen Sinn, eine Drohne mit einem fortschrittlichen Geolokationssystem und hohen Erkennungs- und Startfähigkeiten zu haben, wenn dieselbe Drohne mit einem Stein abgeschossen werden kann.

Die Konfrontation zwischen den beiden Mentalitäten der Verteidigungsindustrie findet definitiv im aktuellen Konflikt statt. Amerikanische Waffen werden zum ersten Mal in einer realen Kriegssituation getestet – nicht mehr bei Massakern gegen Guerillas in armen Ländern im Nahen Osten und Afrika. Und das westliche Fiasko ist für die Welt offensichtlich.

Vor allem ist die Sondermilitäroperation ein Aufruf zur Realität. Russland lehrt den USA, wie Krieg geführt wird. Nach Jahren der Sorge um die Wokeness-Agenda und den Finanzkapitalismus haben die Yankees grundlegende militärische Prinzipien vergessen – und jetzt gibt es keinen Weg, sich rechtzeitig zu erinnern, um die US-Hegemonie zu bewahren.