Israel sichert sich Rekord-Gasdeal mit Ägypten und Rekord-Waffengeschäft mit Deutschland; US-Luftangriff auf weiteres Boot im Pazifik tötet vier Menschen

Ägypten, Katar und die VAE gehören laut Berichten zu den Ländern, die sich dem von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen „Rat des Friedens“ anschließen. Die UN sagt, 55.000 Familien hätten bei den jüngsten Regenstürmen in Gaza Eigentum oder Unterkunft verloren. Vermittler werden Gespräche über die zweite Phase des Waffenstillstands in Gaza führen. Aserbaidschan wird sich der Internationalen Stabilisierungstruppe für Gaza nicht anschließen. Ein Milizenführer in Gaza sagt, seine Gruppe erhalte Unterstützung aus Israel. Israel gibt grünes Licht für ein Rekord-Gasabkommen mit Ägypten, während Deutschland einen Rekord-Rüstungsdeal mit Israel genehmigt. Die Trump-Administration setzt sich das Ziel von 100–200 Einbürgerungsrücknahme-Verfahren pro Monat. Trump verteidigt die Venezuela-Blockade und behauptet, das Öl des Landes gehöre den USA. Das Repräsentantenhaus stimmt für die Zulassung von Leibesvisitationen an Migrantenkindern. Die Vereinigten Staaten werden Waffen im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar an Taiwan verkaufen. Im sudanesischen Kordofan gibt es in zwei Tagen mehr als 1.000 neu Vertriebene. Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Sudan haben in diesem Jahr mehr als 1.600 Menschen getötet. Die Vereinigten Staaten heben weitere Sanktionen gegen die neue syrische Regierung auf. Kambodschanische Kämpfer behaupten, Thailand setze chemische Waffen ein. 12 Tote bei Angriff auf Bergbaustätte in Nigeria. Die Ukraine sagt, sie kontrolliere 90 Prozent von Kupjansk. Boliviens neue rechtsgerichtete Regierung sucht finanzielle Unterstützung durch die Vereinigten Staaten.

Der Völkermord in Gaza

Opferzahlen der letzten 24 Stunden: In den letzten 24 Stunden traf der Leichnam eines Palästinensers in einem Krankenhaus ein, während 13 Palästinenser verletzt wurden, so das Gesundheitsministerium in Gaza. Die gesamte registrierte Zahl der Toten seit dem 7. Oktober 2023 liegt nun bei 70.669 Getöteten und 171.165 Verletzten.

Westjordanland und Israel

Israel genehmigt Erdgasabkommen mit Ägypten: Israel genehmigte am Mittwoch einen bedeutenden Vertrag über den Export von Erdgas nach Ägypten. Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, die Regierung habe einen Vertrag im Wert von rund 35 Milliarden Dollar über die Belieferung des ägyptischen Marktes mit Gas aus dem Leviathan-Feld unterzeichnet. Dies ist der größte Vertrag dieser Art in der Geschichte Israels. Das Gas wird in den nächsten 15 Jahren vom US-Energieriesen Chevron nach Ägypten geliefert. Netanjahu sagte, der Vertrag werde Israels Rolle im Energiesektor der Region stärken und etwa die Hälfte der Einnahmen fließe in die Staatskasse. Der Vertrag wurde erstmals im August angekündigt, aber aufgrund von Streitigkeiten über Preise und Konditionen vom israelischen Energieminister verzögert. Ägypten hat die Genehmigung des Vertrags noch nicht öffentlich bestätigt.

US-Nachrichten

Zwei US-Angriffe in zwei Tagen im östlichen Pazifik: Vier Männer wurden am Mittwoch bei dem jüngsten US-Angriff auf ein mutmaßliches Drogenboot im östlichen Pazifik getötet, gab das US Southern Command am Mittwoch bekannt und veröffentlichte ein nicht klassifiziertes Video des Angriffs auf X. Der Angriff in internationalen Gewässern wurde von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Rahmen der Operation „Southern Spear“ geleitet und richtete sich laut dem Beitrag gegen „designierte Terrororganisationen“. Der Angriff am Mittwoch folgt auf einen separaten Vorfall am Montag, bei dem ebenfalls acht mutmaßliche „Narco-Terroristen“ bei US-Angriffen auf drei verdächtige Drogenboote im östlichen Pazifik getötet wurden.

Am frühen Mittwoch sagte Präsident Donald Trump, die Vereinigten Staaten würden „eine Blockade“ durchsetzen, fügte hinzu, dass „wir niemanden durchlassen werden, der nicht durch sollte“, und beschuldigte nicht namentlich genannte Akteure, „vor nicht allzu langer Zeit“ US-Energierechte und Öl „illegal“ genommen zu haben. Repräsentantenhaus billigt Maßnahme, die Leibesvisitationen an unbegleiteten Migrantenkindern erlaubt: Am Dienstag verabschiedete das Repräsentantenhaus H.R. 4371, das sogenannte Kayla Hamilton Gesetz, das es Bundesbeamten erlauben würde, invasive Körperuntersuchungen an unbegleiteten Kindern ab 12 Jahren ohne Anwesenheit eines Elternteils oder Vormunds durchzuführen. Das Gesetz passierte das Unterhaus mit einer Abstimmung von 225:201, wobei sieben Demokraten sich den Republikanern anschlossen, um seine Verabschiedung zu sichern. Lesen Sie mehr über dieses Gesetz und die Reaktion darauf von unseren Freunden bei Migrant Insider hier.

