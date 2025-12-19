Wird die USA gegen eine deflationäre Wand stoßen – oder wird die Fed 2026 erneut inflationieren?

Brandon Smith

In einem von keynesianischer Ökonomie dominierten System gilt das Wort „Deflation“ als tabu – so, als würde man den Namen Donald Trump laut in einem vollbesetzten Yoga-Studio in Seattle aussprechen. Die schrille Reaktion, die man erntet, ist die Mühe einer sachlichen Diskussion meist nicht wert. Jedes Element der modernen Finanzpolitik ist darauf ausgelegt, ein deflationäres Ereignis zu verhindern. Jede Zentralbankpolitik zielt darauf ab, die Wirtschaft mit allen notwendigen Fiat-Stimuli künstlich aus der Deflation herauszuziehen.

Natürlich ist Deflation nicht immer etwas Schlechtes. Sie ist manchmal die bitter schmeckende Medizin, die nötig ist, um die vielen Probleme zu korrigieren, die durch schlechte Investitionen, Unternehmensbetrug, Konsumschulden-Sucht, staatliche Markteingriffe usw. verursacht wurden. Wir haben das während des Crashs von 2008 gesehen – doch die Federal Reserve weigerte sich, diese Behandlung zu Ende wirken zu lassen.

Die USA haben sich, wie viele andere Länder auch, vom Konzept finanzieller Konsequenzen entkoppelt. Doch wenn sich Amerikas gigantisches System der Verantwortung entzieht, können die Kosten für zukünftige Generationen enorm sein.

Nun sitzen wir also auf 17 Jahren anhaltender geldpolitischer Intervention und der unvermeidlichen stagflationären Krise, die sie geschaffen hat. Die Tatsache, dass Keynesianer wie Paul Krugman, Janet Yellen und Ben Bernanke die Inflationsgefahr herunterspielten oder sogar rundweg leugneten, zeigt zumindest eines: Sie wissen, dass Inflation schlecht für die breite Bevölkerung ist (warum sonst hätten sie versucht, sie zu verbergen?).

Sie leugneten die Realität so vehement, dass sie dumm dastanden, als 2022 die USA mit einer CPI-Rate von 9,1 % traf. Die Folgen der stimulusgetriebenen Politik sind nun unbestreitbar, und die keynesianischen „Experten“ haben sich als nutzlos erwiesen – doch das bedeutet nicht, dass sich nun etwas zum Besseren ändern wird.

Meine fortlaufende Frage mit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus lautet daher: Wie werden die Banken dieser Regierung den Boden unter den Füßen wegziehen? Wird es eine deflationäre Krise sein – oder eine noch größere inflationäre Krise?

Wie ich letzten Monat in meinem Artikel „Inflection Point: US Government Shutdown And Strange Economic Signals“ feststellte, scheinen die Preise für Gold und Silber kurz davor zu stehen, parabolisch zu steigen (über den ohnehin schon in diesem Jahr gesehenen Preisanstieg hinaus). Das deutet auf kommende inflationäre Spannungen hin – oder zumindest auf eine weltweite Erwartung unter Investoren und Zentralbanken eines Krisenereignisses, das weitere Inflation auslösen wird.

Ich vermute, dass dies teilweise an den gewaltigen Zinszahlungen liegt, die die US-Regierung auf ihre bestehenden Schulden leisten muss (derzeit 250 Milliarden Dollar alle drei Monate). Zentralbanken und Investoren kaufen Gold und Silber auf – möglicherweise in der Erwartung, dass US-Schulden instabil werden, was den Dollarwert beeinträchtigen oder eine neue Runde quantitativer Lockerung (QE) auslösen könnte.

Darüber hinaus hat sich trotz der Zinspolitik der Federal Reserve der Konsum nicht wesentlich verlangsamt, und die Kreditaufnahme steigt weiter auf Rekordhöhen. Das CPI-Wachstum hat sich gegenüber der Biden-Ära deutlich verlangsamt, doch die Preise sind nicht ausreichend gefallen, um den durchschnittlichen Amerikanern Erleichterung zu verschaffen. Wenn das Ziel der Fed bei den Zinserhöhungen darin bestand, die Nachfrage zu dämpfen, dann ist sie kläglich gescheitert.

Wie ich bereits früher angemerkt habe, musste die Zentralbank Anfang der 1980er Jahre die Zinsen auf über 20 % anheben, um die jahrzehntelange Stagflationskrise zu beenden – davon waren wir nach der Pandemie meilenweit entfernt. Mit anderen Worten: Die Fed hat ein Pflaster auf eine inflationäre Schusswunde geklebt.

Aber steht die Deflation vielleicht schon vor der Tür? Es gibt einige Anzeichen dafür. So ist die Zahl der offenen Stellen im vergangenen Jahr um 500.000 gesunken – wobei man bedenken muss, dass rund 30 % aller ausgeschriebenen Stellen sogenannte „Geisterjobs“ sind, die tatsächlich gar nicht existieren.

2025 gab es zwar einen Anstieg der Entlassungen, doch 27 % davon stehen im Zusammenhang mit DOGE-Kürzungen in der staatlichen Bürokratie. Bei Angestelltenjobs im Bürobereich stiegen die Entlassungen im Jahresverlauf um rund 19 %.

Die US-Staatsverschuldung stieg 2025 um 2,2 Billionen Dollar. Die Konsumentenkredite nehmen um etwa 190 Milliarden Dollar pro Quartal zu. Die gesamten Haushaltsverbindlichkeiten haben 18,5 Billionen Dollar erreicht. Irgendwann wird die Schuldenausweitung den Konsum dämpfen – doch bislang scheint das noch nicht zu geschehen.

Es gibt keine spürbare Abschwächung der Einzelhandelsausgaben oder der Kreditaufnahme. Die Preise bleiben trotz der Abschwächung des CPI deutlich höher als vor der Pandemie. Die Voraussetzungen, die nötig wären, damit Deflation die Preise senkt, sind schlicht nicht vorhanden.

Ich vermute weiterhin, dass ein deflationäres Ereignis kommen wird – aber erst, nachdem eine weitere Inflationsrunde die Wirtschaft getroffen hat. Wenn die Fed die Zinsen so weit senkt, dass der CPI erneut stark anzieht (was nicht lange dauern dürfte), werden steigende Preise den Konsum letztlich lähmen. Tut sie das nicht, wird die Fed die Zinsen weit über die jüngsten Höchststände hinaus anheben müssen – genau wie in den 1980er Jahren.

Das ist die Catch-22-Falle, über die ich seit Jahren spreche, und sie wird nicht verschwinden. Die Wahl liegt letztlich bei der Fed: die Zinsen deutlich stärker zu erhöhen als in den vergangenen drei Jahren – oder erneut zu stimulieren. Mit anderen Worten: Die Achterbahnfahrt beginnt 2026, wenn die Zentralbank weiter die Zinsen senkt. Achtet auf erneute Instabilität beim CPI im Sommer und Herbst.

Trumps Zölle werden – sofern sie noch in Kraft sind – wahrscheinlich dafür verantwortlich gemacht werden, obwohl sie die Kostenkrise vermieden haben, die viele Kritiker vorausgesagt hatten. Wie kam das? Nun, weil die Kritiker die massiven Aufschläge von ausländischen Herstellern bis zu den Ladenpreisen nicht berücksichtigen.

Viele Produkte werden im Durchschnitt um 250 % verteuert, sobald sie den US-Markt erreichen. Bei manchen Kleidungsstücken liegt der Aufschlag sogar bei über 900 %, bevor sie im Regal landen. Die Kosten für Arbeit und Materialien in Asien sind extrem niedrig, die Endpreise in Amerika dagegen extrem hoch. Deshalb können die meisten internationalen Konzerne die Zollkosten problemlos schlucken, ohne die Verbraucher stark zu belasten.

Schätzungen zufolge haben Zölle laut Harvard-Forschungsdaten seit ihrer Einführung zu einem Anstieg des CPI um lediglich 0,7 % geführt – vernachlässigbar im Vergleich zu den katastrophalen Prognosen vieler Mainstream-Ökonomen.

Dennoch bleibt Inflation eine Bedrohung, und Zölle eignen sich hervorragend als Sündenbock, weil die meisten Menschen sie nicht verstehen. Es gab keine deflationäre Korrektur – weder seit 2008 noch seit den Pandemie-Stimuli. Das bedeutet, dass die hohe Nachfrage nicht gebrochen wurde und die Ersparnisse nicht steigen (die persönliche Sparquote in den USA fiel 2024–2025 auf Rekordtiefs). Überschüssige Dollars befinden sich weiterhin im Umlauf, und die FRED-M2-Geldmenge steigt weiter. Das System hat seine Medizin nie genommen.

Das bedeutet: Wenn die Zentralbank wieder zu niedrigeren Zinsen zurückkehrt, wird die Kreditaufnahme auf noch höhere Niveaus explodieren. Die Inflation wird zurückkehren – wahrscheinlich bis zum dritten Quartal 2026, sofern die Fed auch im kommenden Jahr weiter die Zinsen senkt.

Die Trump-Regierung ergreift Maßnahmen, die helfen könnten, die Preise zu dämpfen. Massenabschiebungen werden die inländische Nachfrage nach Gütern und Wohnraum sicherlich senken, was mehr Angebot und fallende Preise bedeutet. Doch das wird nicht in dem Tempo geschehen, das nötig wäre – es sei denn, Trump findet einen Weg, die derzeitigen jährlichen Abschiebungen mindestens zu verdoppeln. Die Effekte sind kumulativ und werden Jahre brauchen, um sich auf die Märkte auszuwirken.

Insgesamt sehe ich kurzfristig keinen Weg, weiterer Inflation zu entkommen, ohne dramatische Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder einen historischen Schritt der Federal Reserve, die Zinsen auf ein Niveau anzuheben, das seit der Stagflationskrise vor 50 Jahren nicht mehr gesehen wurde.