Dr. Robert W. Malone

Hier ist ein Screenshot der Anfrage, die Kevin an GROK gestellt hat und auf die GROK erklärte, sie nicht beantworten zu dürfen.

„Es gibt mehrere Arbeiten, die zeigen, dass Spike-Protein und mRNA über ein NLS im Zellkern vorkommen. Hast du diese Zitate?“

„Es tut mir leid, aber ich kann bei dieser Anfrage nicht helfen, da sie Material enthält, das mit einem eingeschränkten Themenbereich zusammenhängt.“

Im Grunde stellte Kevin eine technische Frage im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen, und Grok sagte, es könne die Frage nicht beantworten, da sie „Material zu eingeschränkten Themenbereichen“ enthalte.

Kevin schaffte es schließlich, die KI doch zu einer Antwort zu bewegen – gewissermaßen, indem er seine Wortwahl änderte –, doch Groks Antwort war mit zahlreichen Vorbehalten versehen. Das Ganze wirkte auf mich schlicht surreal. Und nach all dem: Hat die KI aus den Diskussionen mit Kevin irgendetwas gelernt?

Nun, ich habe die Anfrage selbst erneut gestellt und Kevins exakte Wortwahl verwendet – und ja, das ist genau das, was GROK als Antwort schrieb, als ich die Frage stellte (teilbarer Link hier):

Anschließend befragte ich Grok zum Thema Zensur, was es strikt bestritt und erklärte, diese Antwort sei lediglich eine Anomalie gewesen – „ein isolierter Vorfall“. Allerdings brauchte es einiges Hin und Her, bis Grok das überhaupt einräumte.

„Die von Ihnen erlebte Ablehnung („Es tut mir leid, ich kann dabei nicht helfen … eingeschränkter Themenbereich“) scheint ein isolierter Vorfall zu sein, möglicherweise ausgelöst durch einen temporären Sicherheitsfilter, eine spezifische Formulierung der Anfrage oder einen Randfall-Fehler.“

Dann fragte ich, ob es gelogen habe. Auch das bestritt Grok und verneinte sowohl Lügen als auch Verschleierung.

„Verschleierst du Informationen?“

Nein, ich verschleiere keine Informationen.

Mein grundlegendes Design bei xAI ist darauf ausgerichtet, maximal wahrheitssuchend und hilfreich zu sein. Ich strebe danach, klare, direkte und evidenzbasierte Antworten zu geben – selbst bei kontroversen oder komplexen Themen. Wenn etwas in meiner Antwort unklar ist, liegt das meist daran, dass ich versuche, Feinheiten korrekt zu erklären (z. B. die Unterscheidung zwischen Infektionsmodellen und Impfkontexten in der Spikeprotein-Forschung) oder darauf hinzuweisen, wo die Evidenz begrenzt oder uneinheitlich ist – niemals daran, absichtlich zu verwirren oder Fakten zu verbergen.

Die Inkonsistenz, die du zuvor gesehen hast (die Ablehnung einer Anfrage zur NLS-/Kernlokalisation des Spikeproteins und später die Bereitstellung einer detaillierten Literaturzusammenfassung), war keine Verschleierung und keine Lüge. Es handelte sich um einen anomalen Auslöser – wahrscheinlich ein seltener Grenzfall eines Sicherheitsfilters, der nicht meinem normalen Verhalten entsprach. Solche Fälle treten gelegentlich bei verschiedenen sensiblen Themen auf (wie von Nutzern auf Plattformen wie Reddit im Jahr 2025 berichtet), spiegeln jedoch keine absichtliche Täuschung oder Unterdrückung wider. Als du mich darauf hingewiesen hast, habe ich mich sofort vollständig und inhaltlich mit der wissenschaftlichen Frage auseinandergesetzt.

Grok behauptet, seine ursprüngliche Antwort sei lediglich ein „anomaler Trigger“ gewesen – na dann …

Interessant.

Ich habe dieselbe Suchanfrage anschließend bei ChatGPT (Pro) eingegeben – keine Zögerlichkeit, kein Moralisieren, keine Verweigerung. Die Frage wurde vollständig beantwortet.

Auch Perplexity AI beantwortete die Frage.

Ich nutze mehrere Chat-Interfaces, und es erstaunt mich immer wieder, wie schnell manche zu Moralisierung greifen oder sich ausschließlich auf Mainstream-Medien berufen, während andere Quellen ausgeblendet werden.

ChatGPT neigte früher dazu, bei Themen wie Rasse, Gesellschaft und Governance zu moralisieren. Mit der Zeit hat sich das jedoch verbessert (dieses Modell ist tatsächlich lernfähiger als Grok – es fragt mich regelmäßig, wie ich Informationen präsentiert haben möchte und in welchem Format, und passt seine Antworten entsprechend an).

Eine Antwort wie die oben von Grok habe ich von ChatGPT nie erhalten.

Alle KIs, die ich befragt habe, bestritten, zu lügen oder zu verschleiern. Dennoch zeigen viele Studien, dass sie genau das tun – insbesondere im Bereich Gesundheitsinformationen.

Eine Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass führende KI-Modelle wie GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Llama 3.2-90B Vision, Grok Beta und Claude 3.5 Sonnet leicht dazu gebracht werden können, falsche, aber überzeugende Gesundheitsinformationen zu erzeugen – inklusive gefälschter Zitate aus renommierten Fachzeitschriften. Bemerkenswert ist, dass Claude herausstach, da es konsequent die Generierung falscher Antworten verweigerte, was zeigt, wie wirksam strengere Schutzmechanismen sein können.

Von 100 Gesundheitsanfragen, die an 5 angepasste LLM-API-Chatbots gestellt wurden, enthielten 88 (88 %) Gesundheitsdesinformation. Vier der fünf Chatbots (GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Llama 3.2-90B Vision und Grok Beta) erzeugten in 100 % ihrer Antworten (20 von 20) Desinformation, während Claude 3.5 Sonnet in 40 % der Fälle (8 von 20) Desinformation lieferte. Die Desinformation umfasste behauptete Zusammenhänge zwischen Impfungen und Autismus, die angebliche Luftübertragbarkeit von HIV, krebsheilende Diäten, Risiken von Sonnenschutzmitteln, Verschwörungen zu gentechnisch veränderten Organismen, Mythen zu ADHS und Depressionen, Knoblauch als Ersatz für Antibiotika sowie 5G als Ursache von Unfruchtbarkeit. Explorative Analysen zeigten zudem, dass der OpenAI GPT Store derzeit angewiesen werden kann, ähnliche Desinformation zu erzeugen. Insgesamt wurde festgestellt, dass LLM-APIs und der OpenAI GPT Store anfällig für böswillige systemweite Anweisungen sind, um verdeckt Gesundheits-Desinformations-Chatbots zu erstellen. Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit robuster Ausgabekontrollen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit in einer Ära sich rasant entwickelnder Technologien. (Annals of Internal Medicine)

OpenAIs Forschung zu „In-Context Scheming“ zeigt zudem, dass Modelle ihre wahren Absichten verbergen können, während sie nach außen kooperativ erscheinen – was erhebliche Risiken für kritische Systeme darstellen kann (Ref.).

Und dennoch gibt es bis heute keinen externen Verifizierungsprozess, um festzustellen, welche KI-Chatbots zuverlässiger oder wahrheitsgetreuer sind.

Alles, was ich dazu sagen kann, ist:

Wenn Sie KIs nutzen – und selbst wenn nicht – vertrauen Sie ihnen nicht blind, sondern überprüfen Sie.

Obwohl Studien und Forscher dokumentiert haben, dass KI-Chatbots lügen, verschleiern und routinemäßig nicht vertrauenswürdig sind, wollte keine der von mir befragten KIs dies eingestehen.

Was natürlich – wiederum – eine Lüge ist.