Israel startet eine Welle schwerer Luftangriffe auf den Gazastreifen und tötet mindestens 45 Menschen

der tödlichste Tag israelischer Angriffe im Streifen seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober.

Die IDF verstärkte ihre Angriffe auf Gaza, nachdem sie behauptet hatte, ihre Truppen seien in Rafah im Süden Gazas von palästinensischen Kämpfern angegriffen worden. Sie bezeichnete dies als „Verstoß“ gegen die Waffenruhe, obwohl Berichte darauf hinweisen, dass die Explosion durch ein israelisches Fahrzeug verursacht wurde, das über eine nicht explodierte Bombe fuhr.

Die Hamas wies am Sonntag jede Verantwortung für den Vorfall in Rafah zurück und erklärte, sie habe keinen Kontakt zu ihren Kämpfern in dem Gebiet. „Wir bestätigen unsere uneingeschränkte Verpflichtung zur Umsetzung aller vereinbarten Punkte, insbesondere der Waffenruhe in allen Gebieten des Gazastreifens“, erklärte der bewaffnete Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, in einer Stellungnahme.

„Wir haben keine Kenntnis von irgendwelchen Zwischenfällen oder Zusammenstößen im Gebiet Rafah, da dies rote Zonen unter Besatzungskontrolle sind, und der Kontakt zu den dort verbliebenen Einheiten ist seit Wiederaufnahme des Krieges im März dieses Jahres abgebrochen. Wir haben keine Informationen darüber, ob sie seitdem getötet wurden oder noch leben“, fügten die Al-Qassam-Brigaden hinzu.

Später am Tag erklärten israelische Beamte, dass zwei IDF-Soldaten bei dem Angriff getötet worden seien. Nach Angaben von Haaretz sagten israelische Militärbeamte, sie glaubten, dass Kämpfer nach dem Verlassen eines Tunnels auf israelische Truppen geschossen hätten, doch andere Berichte widersprechen dieser Darstellung.

Curt Mills, Exekutivdirektor des American Conservative, schrieb auf X, ein hochrangiger Beamter der Trump-Regierung habe ihm gesagt: „Die Hamas hat nichts getan. Ein israelischer Panzer traf auf ein nicht explodiertes IED, das wahrscheinlich seit Monaten dort lag.“

Ryan Grim, Reporter bei Drop Site News, berichtete Ähnliches: „Kurz nach der Explosion in Rafah erfuhr das Weiße Haus und das Pentagon laut einer Quelle, dass der Vorfall durch einen israelischen Siedler-Bulldozer verursacht wurde, der über nicht explodierte Munition fuhr – im Widerspruch zu Netanyahus Behauptung, Hamas-Kämpfer seien aus Tunneln aufgetaucht“, schrieb er auf X.

„Nachdem Netanyahu erklärte, er werde als Reaktion alle Hilfslieferungen nach Gaza blockieren, und eine Bombenkampagne startete, teilte die US-Regierung Israel mit, dass sie wisse, was wirklich passiert war. Netanyahu kündigte daraufhin an, die Grenzübergänge in wenigen Stunden wieder zu öffnen“, fügte Grim hinzu.

Die israelischen Angriffe am Sonntag konzentrierten sich hauptsächlich auf den Süden und das Zentrum des Gazastreifens. Fotos und Videos zeigen, dass auch Kinder unter den Opfern waren. Der jüngste gemeldete Angriff traf ein Zelt, in dem Vertriebene in der Nähe des Nuseirat-Flüchtlingslagers im zentralen Gazastreifen Schutz suchten, und tötete mindestens sechs Menschen.

In einer Erklärung am Sonntagabend teilte die IDF mit, sie habe „mit der erneuten Durchsetzung der Waffenruhe begonnen“ – ein Hinweis darauf, dass die schweren Bombardierungen beendet seien. „Die IDF wird das Waffenstillstandsabkommen weiterhin einhalten und entschlossen auf jeden Verstoß reagieren“, hieß es.

Israel hat den Waffenstillstand in der vergangenen Woche wiederholt verletzt und dabei Dutzende Palästinenser getötet. Ein Angriff am Freitag traf ein Fahrzeug und tötete elf Mitglieder derselben Familie, darunter sieben kleine Kinder und drei Frauen.

Die IDF warnte außerdem alle Palästinenser, westlich der sogenannten „gelben Linie“ zu bleiben – der Linie, bis zu der sich die IDF-Truppen nach Inkrafttreten der Waffenruhe zurückgezogen hatten. Nach der aktuellen Regelung kontrolliert die IDF mehr als 50 % des palästinensischen Territoriums.