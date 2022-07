Israel verbietet die Verwendung von Bargeld für Einkäufe von mehr als 1700.- Euro.

Bargeldgeschäfte, die 6.000 NIS (ca. 1750.- Euro) übersteigen, werden als Teil der Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten illegal sein.

Am 1. August soll in Israel ein neues Gesetz in Kraft treten, das die Zahlung hoher Geldbeträge in bar und mit Bankschecks verbietet. Ziel der Reform ist laut einer Erklärung der israelischen Steuerbehörde die Bekämpfung des organisierten Verbrechens, der Geldwäsche und der Nichteinhaltung von Steuervorschriften.

Nach dem neuen Gesetz muss jede Zahlung an ein Unternehmen, die einen Betrag von 6.000 NIS (1.700 $) übersteigt, mit alternativen Methoden erfolgen, z. B. durch eine digitale Überweisung oder eine Debitkarte. Der Handel zwischen Privatpersonen, die nicht als Geschäftsinhaber aufgeführt sind, wird auf 15.000 NIS (4.360 $) in bar begrenzt. Dies ist ein weiterer Schritt in Israels Kampf gegen die Verwendung von Bargeld. Zuvor konnte Bargeld bis zu einem Betrag von 11.000 NIS (3.200 $) bei Geschäften verwendet werden.

„Wir wollen, dass die Öffentlichkeit die Verwendung von Bargeld einschränkt“, so Adv. Tamar Bracha, die im Auftrag der israelischen Steuerbehörde für die Umsetzung des Gesetzes zuständig ist, gegenüber The Media Line. „Das Ziel ist es, den Bargeldumlauf auf dem Markt zu reduzieren, vor allem weil kriminelle Organisationen dazu neigen, sich auf Bargeld zu verlassen. Wenn man die Verwendung von Bargeld einschränkt, ist es viel schwieriger, kriminelle Aktivitäten auszuführen.

Weniger Bargeld auf dem Markt

Damit dies geschieht, muss weniger Bargeld auf dem Markt vorhanden sein.

Uri Goldman, ein Anwalt, der 2018 Klienten bei einer Klage gegen das Gesetz vertrat, behauptet, das Hauptproblem mit dem Gesetz sei, dass es einfach nicht effizient ist.

„Wir waren an den Diskussionen über das Gesetz beteiligt. Die Daten, die wir mitbrachten, zeigten, dass seit der ersten Phase des Gesetzes die Menge an Bargeld auf dem Markt nur zugenommen hat. Es ist also klar, dass etwas nicht funktioniert“, so Goldman gegenüber The Media Line.

Goldman erläuterte auch die Schattenseiten des Gesetzes. „Als das Gesetz verabschiedet wurde, gab es über eine Million Bürger ohne Bankkonten in Israel. Das Gesetz würde sie daran hindern, Geschäfte zu tätigen und würde praktisch 10 % der Bevölkerung zu Kriminellen machen“, sagte er.

Handel mit Westjordanland und Palästinensern nicht betroffen

Es gibt einige Ausnahmen von dem neuen Gesetz: Wohltätige Einrichtungen, die vor allem in der ultraorthodoxen Gesellschaft verbreitet sind, und der Handel mit Palästinensern aus dem Westjordanland, die keine israelischen Staatsbürger sind. Im letzteren Fall sind Geschäfte mit großen Bargeldbeträgen erlaubt, müssen aber der israelischen Steuerbehörde detailliert gemeldet werden.

Laut Bracha sind diese Ausnahmen zeitlich begrenzt und sollen Institutionen und Bevölkerungsgruppen helfen, die keine Alternative haben, indem sie ihnen Zeit geben, ihre Zahlungsmittel zu ändern.

Goldman glaubt nicht, dass dies helfen wird. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine Lösung finden wird“, sagte er. „Dieser Teil des Gesetzes verspricht den Palästinensern aus dem Westjordanland und den ultraorthodoxen Juden im Grunde einen Ausweg. Das ist unfair gegenüber dem Rest der Bevölkerung, und ich bezweifle, dass sich das in Zukunft ändern wird.“

Das Gesetz, das ursprünglich 2015 vorgeschlagen wurde, wurde erst 2018 verabschiedet. In seiner ursprünglichen Form enthielt es einen Artikel, der das private Halten großer Bargeldsummen verbot und die zulässige Summe auf 50.000 NIS (14.500 US-Dollar) begrenzte. Dieser Artikel wurde seinerzeit nicht verabschiedet, doch das israelische Finanzministerium beabsichtigt, ihn nach den bevorstehenden Wahlen erneut im Parlament zur Abstimmung zu stellen.

Nach Angaben der Steuerbehörde verfügen mehrere andere Länder über parallele Gesetze, die sich als wirksam erwiesen haben. Kritiker sind jedoch der Meinung, dass zumindest ein Aspekt geändert werden muss, damit das Gesetz funktioniert.

„Sie sollten es den Leuten erlauben, zumindest einmal ihr gesamtes Bargeld zu deklarieren und es auf die Bank zu bringen. Andernfalls wird das Bargeld vielleicht nicht wie früher verwendet, aber es ist immer noch da draußen und geht umher. Wenn sie einen legalen Weg finden, dies zu tun, könnte dies eine Veränderung einleiten“, sagte Goldman über die Idee, die seiner Meinung nach in den ersten Diskussionen über das Gesetz vorgeschlagen, aber nie genehmigt wurde.