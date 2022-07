Food Wars – Hungersnot schafft billigere Arbeit

Im Jahr 2008 wurde auf der Website der Vereinten Nationen ein Artikel veröffentlicht, in dem die Vorteile des Hungers in der Welt für die Schaffung billiger, motivierter Arbeitskräfte angepriesen wurden

Der Artikel tauchte vor kurzem auf Twitter wieder auf und verbreitete sich wie ein Virus; er wurde von den Vereinten Nationen innerhalb von 24 Stunden wieder entfernt.

Der Kern des Artikels ist, dass die Elite ein klares Motiv hat, den Hunger in der Welt nicht zu beenden, denn wenn alle gut ernährt sind, gibt es vielleicht niemanden, der bereit ist, billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen und in einigen der körperlich anstrengendsten und unangenehmsten Jobs auf dem Planeten zu schuften

Während die UNO den Artikel als Satire bezeichnete, bestritt der Autor, dass es sich um einen satirischen Beitrag handelte, und sagte, dass er darauf aufmerksam machen wollte, dass einige Menschen von der Existenz des Hungers in der Welt profitieren.

Die Vereinten Nationen haben ihren Globalen Bewertungsbericht 2022 über die Verringerung des Katastrophenrisikos (GAR2022) veröffentlicht, in dem vor einem perfekten Sturm von Katastrophen, wirtschaftlicher Anfälligkeit und dem Versagen von Ökosystemen gewarnt wird, der einen bevorstehenden globalen Zusammenbruch vorhersagt

Was könnte am Hunger in der Welt gut sein? Eine ganze Menge, so ein Artikel des inzwischen pensionierten Professors für Politikwissenschaft an der Universität von Hawaii, George Kent. Der Artikel erschien erstmals 2008 und blieb mehr als ein Jahrzehnt lang weitgehend unbeachtet, obwohl er seltsamerweise auf der Website der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde.

Erst als der Artikel auf Twitter wieder auftauchte, ging er viral – und wurde von den Vereinten Nationen innerhalb von 24 Stunden vom Netz genommen. Daraufhin twitterte der UN Chronicle:

Dieser Artikel erschien vor 14 Jahren in der UN-Chronik als Versuch einer Satire und sollte nie wörtlich genommen werden. Wir wurden auf sein Versagen aufmerksam gemacht, selbst als Satire, und haben ihn von unserer Seite entfernt.

Kent, der jetzt stellvertretender Redakteur der Zeitschrift World Nutrition ist, erklärte jedoch gegenüber Newsbusters, dass dies nicht der Fall sei. „Ich habe es nie als Satire verstanden“, sagte Kent. „Ich habe nicht gehofft, dass es als Lob des Hungers gelesen wird. Meine Hauptaussage war und ist, dass einige Menschen von der Existenz des Hungers auf der Welt profitieren. Das hilft zu erklären, warum der Hunger vielerorts so hartnäckig ist.

Keiner arbeitet härter als hungrige Menschen“.

Der Kernpunkt von Kents Artikel – Satire oder nicht – ist, dass die Elite ein ausgeprägtes Interesse daran hat, den Hunger in der Welt nicht zu beenden, denn wenn alle Menschen gut ernährt sind, gibt es vielleicht niemanden, der bereit ist, billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen und in einigen der körperlich anstrengendsten und unangenehmsten Jobs auf dem Planeten zu schuften.

„Hunger hat für viele Menschen einen großen positiven Wert. In der Tat ist er für das Funktionieren der Weltwirtschaft von grundlegender Bedeutung. Hungrige Menschen sind die produktivsten Menschen, insbesondere dort, wo manuelle Arbeit erforderlich ist“, schrieb Kent und fügte hinzu:

… Für diejenigen, die von der Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte abhängig sind, ist Hunger die Grundlage ihres Wohlstands … Ein Großteil der Literatur über Hunger spricht davon, dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen gut ernährt sind, damit sie produktiver sein können. Das ist Blödsinn. Niemand arbeitet härter als hungrige Menschen. Ja, gut ernährte Menschen haben eine größere Kapazität für produktive körperliche Aktivität, aber gut ernährte Menschen sind weit weniger bereit, diese Arbeit zu verrichten.

Kent schrieb, dass die Nichtregierungsorganisation Free the Slaves schätzt, dass 27 Millionen Menschen in der modernen Welt als Sklaven definiert werden könnten, was bedeutet, dass sie nicht von ihrer Arbeit weggehen können. Das war im Jahr 2008. Für das Jahr 2022 gibt Free the Slaves an, dass 40 Millionen Männer, Frauen und Kinder gezwungen sind, gegen ihren Willen zu arbeiten, was den Menschenhändlern jährlich Gewinne in Höhe von 150 Milliarden Dollar einbringt.

Etwa 50 % von ihnen, d. h. 21 Millionen, befinden sich in der Zwangssklaverei in Branchen, die auf manuelle Arbeit angewiesen sind, wie z. B. Landwirtschaft, Viehzucht, Holzeinschlag, Bergbau, Fischerei und Ziegelherstellung, sowie in Dienstleistungsbranchen wie Geschirrspülern, Hausmeistern, Gärtnern und Dienstmädchen. Diese Zahlen umfassen jedoch nicht die Menschen, die „Sklaven des Hungers“ sind, wie Kent anmerkt, was vielleicht auf jeden von uns zutreffen könnte:

Sie umfassen nicht die Menschen, die man als Sklaven des Hungers bezeichnen könnte, d. h. diejenigen, die ihre Arbeit aufgeben können, aber nichts Besseres haben, wohin sie gehen könnten. Vielleicht sind die meisten Menschen, die arbeiten, Sklaven des Hungers? Für diejenigen von uns, die am oberen Ende der sozialen Leiter stehen, wäre ein Ende des Hungers weltweit eine Katastrophe. Wenn es keinen Hunger auf der Welt gäbe, wer würde dann die Felder pflügen? Wer würde unser Gemüse ernten? Wer würde in den Tierkörperverwertungsanlagen arbeiten? Wer würde unsere Toiletten putzen? Wir müssten unsere eigenen Lebensmittel produzieren und unsere eigenen Toiletten putzen.

Ich würde behaupten, dass die Zahl der Sklaven aufgrund der Verschuldung tatsächlich exponentiell höher ist. Dies gilt insbesondere für die meisten Ärzte, die in den letzten zehn Jahren ihr Studium abgeschlossen haben. Sie sind bis über beide Ohren verschuldet und arbeiten in einer großen Klinik, wo sie keine Kontrolle oder Autonomie haben und gezwungen sind, den Vorgaben zu folgen. Wenn sie sich nicht daran halten, verlieren sie ihren Arbeitsplatz und können sich kein Essen kaufen oder eine Unterkunft bezahlen.

UN prognostiziert totalen gesellschaftlichen Zusammenbruch

Neben der Werbung für die Schaffung billigerer Arbeitskräfte durch die Ausnutzung des Hungers in der Welt veröffentlichte die UNO ihren Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR2022), der ein düsteres Bild der Zukunft zeichnet:

Die Schaffung von Risiken übersteigt die Risikominderung. Katastrophen, wirtschaftliche Verluste und die zugrundeliegenden Schwachstellen, die das Risiko antreiben, wie Armut und Ungleichheit, nehmen zu, während Ökosysteme und Biosphären vom Zusammenbruch bedroht sind. Globale Systeme sind immer stärker miteinander verbunden und daher in einer unsicheren Risikolandschaft anfälliger.

Der Bericht warnt davor, dass sich ein perfekter Sturm aus Katastrophen, wirtschaftlicher Anfälligkeit und dem Versagen von Ökosystemen zusammenbraut, der einen bevorstehenden globalen Zusammenbruch vorhersagt, wenn sich die Dinge nicht ändern – und zwar schnell. Noam Chomsky stimmt dem zu und erklärte auf der 51. Jahreskonferenz der American Solar Energy Society am 21. Juni 2022: „Die Herausforderung, die vor uns liegt, übersteigt alles, was der Mensch je erlebt hat. Das Schicksal des Lebens auf unserem Planeten ist jetzt in greifbare Nähe gerückt.

Das Bulletin of Atomic Scientists führte 1947 die Doomsday Clock ein. Sie stellt einen Countdown für die globale nukleare Vernichtung dar. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges kam sie Mitternacht am nächsten – 2 Minuten – und kühlte sich dann ab, bis sie 1991 auf 17 Minuten anstieg.

Im Jahr 2015, etwa zu der Zeit, als der Film veröffentlicht wurde, hatte sich die Uhr aufgrund der zunehmenden Instabilität auf 3 Minuten vor Mitternacht zurückbewegt, was auf die Modernisierung der weltweiten Atomwaffen und die „übergroßen Atomwaffenarsenale“ zurückzuführen war.

In einer Aktualisierung vom 20. Januar 2022 berichtet das Bulletin jedoch, dass die Welt „vor der Schwelle des Untergangs steht“, da die Uhr nur noch 100 Sekunden bis Mitternacht läuft.

Laut Counterpunch „wird die Uhr im Januar [2023] erneut gestellt, und Chomsky glaubt, dass es gute Argumente dafür gibt, den Sekundenzeiger noch näher an Mitternacht heranzuführen, der letzten Stunde, in der die Menschheit sich selbst zerstört, entweder mit einem Knall oder durch Ersticken“. Ein Teil der Besorgnis konzentriert sich auf den Verfall des rationalen Diskurses, wobei die Zensur ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.

Die Amerikaner werden im Dunkeln gelassen

Chomsky sprach mit Counterpunch über die Art und Weise, wie die Amerikaner über die russische Invasion in der Ukraine irregeführt werden. Während er erklärte, dass es „klar sein sollte, dass … [es] keine (moralische) Rechtfertigung gibt“, war es keine unprovozierte Invasion.

„Natürlich wurde er provoziert. Sonst würden sie nicht ständig von einer unprovozierten Invasion sprechen“, sagte er. Der Hintergrund des Krieges, der in der Berichterstattung der Mainstream-Medien fehlt, und der die Invasion provoziert hat, ist die Erweiterung der NATO. Chomsky erklärte:

Dies ist nicht nur meine Meinung, sondern die Meinung aller hochrangigen US-Beamten in den diplomatischen Diensten, die sich mit Russland und Osteuropa auskennen. Das geht zurück auf George Kennan und in den 1990er Jahren auf Reagans Botschafter Jack Matlock, einschließlich des derzeitigen Direktors der CIA; tatsächlich hat jeder, der sich auskennt, Washington gewarnt, dass es leichtsinnig und provokativ ist, Russlands sehr klare und ausdrückliche rote Linien zu ignorieren.

Das war schon lange vor (Wladimir) Putin so, es hat nichts mit ihm zu tun; (Michail) Gorbatschow, alle sagten das Gleiche. Die Ukraine und Georgien können der NATO nicht beitreten, dies ist das geostrategische Kernland Russlands.

Besonders erschreckend ist, dass die Amerikaner diese Seite der Geschichte nicht hören durften – und die meisten sind sich nicht bewusst, dass sie im Dunkeln gehalten und mit Propaganda gefüttert werden. Chomsky fuhr fort:

Inzwischen hat die Zensur in den Vereinigten Staaten ein solches Ausmaß erreicht, wie ich es noch nie erlebt habe. Ein solches Ausmaß, dass es Ihnen nicht erlaubt ist, die russische Position zu lesen. Buchstäblich. Die Amerikaner dürfen nicht wissen, was die Russen sagen. Außer ausgewählte Dinge. Wenn Putin also eine Rede vor den Russen hält, in der er alle möglichen haarsträubenden Behauptungen über Peter den Großen aufstellt und so weiter, dann wird das auf den Titelseiten veröffentlicht. Wenn die Russen ein Verhandlungsangebot machen, kann man das nicht finden. Das wird unterdrückt. Man darf nicht wissen, was sie sagen. So eine Zensur habe ich noch nie erlebt.

Sind wir über den Punkt ohne Wiederkehr hinaus?

Der verstorbene Astrophysiker Enrico Fermi war sich sicher, dass auf vielen Planeten Bedingungen herrschen, die eine höhere Intelligenz ermöglichen würden. Das Fermi-Paradoxon besteht darin, dass wir nie in der Lage waren, sie zu finden. Eine Erklärung, so Chomsky, ist, dass sich höhere Intelligenz, wann immer sie sich entwickelt hat, vielleicht als tödlich erwiesen hat, wobei die Selbstvernichtung möglicherweise mit höherer Intelligenz einhergeht, die noch nicht die moralische Fähigkeit erworben hat, sich selbst zu retten.

„Wir stehen nun vor der Frage, ob dieses Prinzip auch für den modernen Menschen gilt“, so Chomsky. Der bahnbrechende Bericht der UNO scheint sich zu seinen Gunsten zu entwickeln. Einem Untersuchungsbericht der Byline Times zufolge erklärte ein leitender Berater des UN-Büros für Katastrophenvorsorge, der an GAR2022 mitgewirkt hat, dass die Welt bereits einen „Punkt ohne Wiederkehr“ überschritten habe, was in dem Bericht, der vor seiner Veröffentlichung verwässert wurde, nicht zum Ausdruck kam.

Die Person sagte: „Der GAR2022 ist ein ausgeweidetes Skelett dessen, was in früheren Entwürfen enthalten war“. Da sogar die UNO ihre eigenen Erkenntnisse zu verwässern scheint, stellte Byline Times fest: „Wie in dem fiktiven Film Don’t Look Up sind wir mehr mit Promi-Klatsch und politischen Skandalen beschäftigt, anscheinend unfähig – oder unwillig – uns der wichtigsten Herausforderung zu stellen, der wir als Spezies jetzt gegenüberstehen“.

Die Welt ist auf dem Weg zu einem Reset

Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Geschichte. Viele spüren, dass die Gesellschaft bereits am Abgrund steht, und steigende Inflation, Lebensmittelkosten und Produktknappheit drohen, sie an den Rand des Abgrunds zu bringen. Während uns gesagt wird, dass die sich abzeichnende Nahrungsmittelknappheit in erster Linie auf den Klimawandel und den Russland-Ukraine-Konflikt zurückzuführen ist, hat die Rockefeller Foundation dieses Szenario bereits im Juli 2020 vorhergesagt und eine Umgestaltung des gesamten Lebensmittelsystems gefordert, um dem zu begegnen.

Ihr Bericht „Reset the Table“ wurde nur einen Monat, nachdem das Weltwirtschaftsforum (WEF) offiziell seine Pläne für einen „Great Reset“ bekannt gegeben hatte, veröffentlicht, und viele der Autoren des Stiftungspapiers sind WEF-Mitglieder. Sie wollen, dass das derzeitige Lebensmittelsystem zusammenbricht, um dann das Problem durch die Einführung eines neuen Systems zu „lösen“, das auf patentierten, im Labor gezüchteten, synthetischen und gentechnisch veränderten Lebensmitteln und riesigen Insektenfarmen basiert.

Die Angriffe kommen jedoch von allen Seiten, und sie haben es nicht nur auf die Lebensmittelversorgung abgesehen. Während der Pandemie strömten zahlreiche Investoren – auch von der Wall Street – auf den Immobilienmarkt, angelockt durch niedrige Hypothekenzinsen, leichten Zugang zu Krediten und verlockende Wertsteigerungen von Immobilien.

Heute ist klar, dass sich nicht nur Investoren, darunter Größen wie Blackstone und iBuyers – die sofortige Bargeldangebote online machen – während der Pandemie auf dem Wohnungsmarkt tummelten, sondern dass ihre Beteiligung auch dazu beigetragen haben könnte, die Preise in die Höhe zu treiben und es für den Durchschnittsamerikaner schwieriger zu machen, Wohneigentum zu erwerben.

Wenn der Durchschnittsamerikaner vom Wohnungsmarkt verdrängt wird und der größte Teil der verfügbaren Wohnungen im Besitz von Investmentgruppen und Unternehmen ist, werden Sie ihnen gegenüber als Vermieter verpflichtet. Damit wird ein Teil des Diktums vom Great Reset, der „neuen Normalität“, erfüllt – der Teil, in dem man nichts besitzen und glücklich sein wird. Dies ist keine Verschwörungstheorie, sondern Teil der 2030-Agenda des WEF.

In einer Welt, in der natürliche Lebensmittel von im Labor gezüchteten Gegenstücken bedroht werden – Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft, besitzt mehr Ackerland als irgendjemand sonst in den USA – und Mega-Vermögensverwaltungsfirmen so viele Häuser aufkaufen, dass manche glauben, Wall-Street-Investoren könnten in 15 Jahren den Feudalismus verwirklichen, bekommt das Konzept des Hungertriebs eine neue Bedeutung.

„Kein Wunder, dass die Leute in den oberen Etagen sich nicht beeilen, das Hungerproblem zu lösen“, schrieb Kent. „Für viele von uns ist der Hunger kein Problem, sondern ein Vorteil.

Sie können die Kontrolle über Ihre Gesundheit übernehmen

Eines der besten Dinge, die ich als Kind getan habe, war der Beitritt zu den Pfadfindern. Viele von Ihnen wissen, dass ihr Motto „Be Prepared“ lautet. Wie bereits in diesem Artikel und in vielen meiner früheren Artikel beschrieben, ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer Lebensmittelknappheit kommen wird. Ich empfehle Ihnen nachdrücklich, vorbereitet zu sein. Um Ihnen dabei zu helfen, können Sie drei wichtige Artikel lesen, die ich kürzlich zu diesem Thema geschrieben habe:

