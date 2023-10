Israel veröffentlicht angeblich abgefangene Gespräche der Hamas: Das wirft Fragen auf

Caitlin Johnstone

Die israelischen Geheimdienste behaupten plötzlich, in der Lage zu sein, Kommunikationen der Hamas abzufangen. Dies steht im Widerspruch zur Behauptung Israels, dass seine Geheimdienste keine Vorbereitungen für den Hamas-Angriff am 7. Oktober erkannt haben. Israel hat eine Audioaufnahme veröffentlicht, auf der zwei Stimmen zu hören sind, die angeblich zu Hamas-Kämpfern gehören und über die umstrittene Explosion im Al-Ahli Arab Hospital in Gaza sprechen. Die IDF hatte zuvor angekündigt, abgefangene Gespräche zu veröffentlichen, die beweisen sollen, dass die Palästinensische Islamische Dschihad und nicht Israel für die Explosion verantwortlich war.

Hier ist eine Übersetzung des Gesprächs:

Hamas-Kämpfer 2: Ich sage dir, dies ist das erste Mal, dass wir eine Rakete sehen, die versagt hat, deshalb sagen wir, sie gehört zur Palästinensischen Islamischen Dschihad.

Hamas-Kämpfer 1: Was?

Hamas-Kämpfer 2: Sie sagen, sie gehört zur Palästinensischen Islamischen Dschihad.

Hamas-Kämpfer 1: Sie ist von uns?

2: Es sieht so aus.

1: Wer sagt das?

2: Sie sagen, dass die Splitter der Rakete einheimische Splitter sind und nicht wie israelische Splitter.

1: Was sagst du (Name zensiert)?

2: Aber Gott segne, konnte sie keinen anderen Ort finden, um zu explodieren?

1: Egal, (Name zensiert), ja, sie haben sie vom Friedhof hinter dem Krankenhaus aus abgefeuert.

2: Was?

1: Sie haben sie aus dem Friedhof hinter dem Al-Ma’amadani-Krankenhaus abgefeuert, und sie ist fehlgeleitet und auf sie gefallen.

2: Hinter dem Krankenhaus ist ein Friedhof?

1: Ja, Al-Ma’amadani befindet sich genau auf dem Gelände.

2: Wo ist es, wenn man auf das Gelände kommt?

1: Du betrittst zuerst das Gelände und gehst nicht in Richtung der Stadt, und es befindet sich auf der rechten Seite des Al-Ma’amadani-Krankenhauses.

2: Ja, ich weiß es.

Jeder kann diese Transkription nach eigenem Ermessen interpretieren. Es gibt viele Menschen auf der pro-palästinensischen Seite, die die Authentizität der Aufnahme aus verschiedenen Gründen bestreiten, von der Behauptung, dass Gazaner nicht den in der Aufnahme verwendeten Akzent sprechen, bis zur Behauptung, dass Hamas-Kämpfer solche Informationen nicht über das Telefon kommunizieren oder Ortsangaben ohne Codes verwenden. Ich selbst bin jedoch nicht qualifiziert, solche Beurteilungen abzugeben, daher lasse ich diese Frage vorerst unbeantwortet.

Was ich im Moment hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass Israel plötzlich behauptet, all diese Einblicke in die Kommunikation zwischen Hamas-Kämpfern bezüglich militärischer Operationen gegen Israel zu haben. Wo war diese Abhörfähigkeit, als die Hamas einen massiven Angriff vorbereitete, bei dem über tausend Menschen getötet wurden?

Es ist sicherlich möglich, dass die israelischen Geheimdienste hervorragend darin sind, die Kommunikation der Hamas zu überwachen, und es ist sicherlich möglich, dass die israelischen Geheimdienste keine Ahnung hatten, dass die Hamas ihren Angriff vorbereitete. Es ist auch möglich, dass beides falsch ist. Aber es ist schwierig zu glauben, dass beides wahr ist.

Es ist sehr schwer zu glauben, dass Israel all diese Einblicke in die Kommunikation der Hamas hat, aber die Vorbereitungen für einen hoch entwickelten, mehrstufigen Angriff übersehen hat, der Motorboote, Drohnen und motorisierte Gleitschirme in einem Gebiet von der Größe Philadelphias einschloss. Es ist noch schwerer zu glauben, wenn man erfährt, dass der ägyptische Geheimdienst Israel kurz vor dem Angriff vor einer Eskalation gewarnt hat. Es wird noch schwerer, wenn man erfährt, dass laut CNN US-Beamte am 6. Oktober „Berichte aus Israel zirkulierten, die auf ungewöhnliche Aktivitäten der Hamas hinwiesen“. Es wird noch schwerer, wenn man erfährt, dass selbst die Hamas angeblich sehr überrascht darüber war, wie viele Israelis sie töten und wie viele Geiseln sie nehmen konnten.

Ein Problem mit dem seltsamen Mainstream-Konsens, dass es in Ordnung ist, dass Nationen eine mörderische Gewaltorgie starten, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert – wie wir es nach dem 11. September in den USA gesehen haben und wie wir es jetzt wieder in Israel sehen -, besteht darin, dass dies soziopathischen Geheimdiensten einen offensichtlichen und unbestreitbaren Anreiz bietet, schlechte Dinge geschehen zu lassen, um bereits bestehende Agenden voranzutreiben, die nur durch massenhafte militärische Gewalt vorangetrieben werden können. Ob dies in diesem speziellen Fall geschieht oder nicht, wäre es klug, diesen Anreiz zu beseitigen, indem man auf kühle Köpfe und rationale Reaktionen auf Angriffe besteht, wenn sie auftreten.