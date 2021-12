Israel verstärkt die Durchsetzung des „Grünen Passes“, verlangt mehr „Booster“, da alle die vor 5 Monaten geimpft wurden nicht mehr geschützt sind

Die neue Mutation kommt Israel wie gerufen, um jetzt mehr Auffrischungsimpfungen zu fordern und den „Grünen Pass“ energischer durchzusetzen.

Die Webseite israelnationalnews.com schreibt: Studie: Auffrischungsdosis schützt vor schweren Erkrankungen durch Omikron

Neue Forschungsergebnisse des Sheba Medical Center zeigen, dass der Impfstoff COVID-19 viermal weniger wirksam vor Omikron als vor Delta schützt.

Professor Gili Regev-Yochay, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Gertner-Institut für Gesundheitspolitik und Epidemiologie, informierte am Samstagabend Reporter über eine neue Studie, die am Sheba Medical Center durchgeführt wurde.

Die Untersuchung ergab, dass der COVID-19-Impfstoff gegen die Omikron-Variante viermal weniger wirksam ist als gegen die Delta-Variante.

„Diejenigen, die mit einer dritten Dosis geimpft werden, haben ein viel geringeres Risiko, an der Omikron-Variante zu erkranken, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie sich anstecken“, sagte Prof. Regev-Yochay.

Die weniger gute Nachricht sei, dass diejenigen, die keine Auffrischungsimpfung erhalten haben und vor mehr als fünf Monaten geimpft wurden, überhaupt nicht gegen das Coronavirus geschützt seien, so die Professorin.

„Die Statistik, dass die meisten Omikron-Infizierten geimpft sind, ist nicht aussagekräftig, da der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist“, betonte sie. „Gleichzeitig sind diejenigen, die geimpft sind, nicht zu 100 % geschützt, aber es besteht ein Schutz vor schweren Erkrankungen“.

„Die Schlussfolgerung aus den Forschungsergebnissen lautet: Wenn seit der zweiten Impfdosis fünf Monate vergangen sind und die Auffrischungsdosis noch nicht verabreicht wurde, ist es ratsam, die zusätzliche Dosis zu erhalten.

„Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen, wie wichtig es ist, die Impfrate zu erhöhen, um die Infektionsketten und die Ausbreitung des Virus wirksam zu unterbrechen“, fügte sie hinzu.

Angesichts des kontinuierlichen Anstiegs des Infektionskoeffizienten und in Übereinstimmung mit einer Lagebeurteilung von Premierminister Naftali Bennett und Gesundheitsminister Nitzan Horowitz (Meretz) wird die israelische Polizei ab Sonntag die Vorschriften für den Grünen Pass verstärkt durchsetzen. .

Polizeibeamte werden unangekündigte Besuche in Geschäften und bei kulturellen Veranstaltungen durchführen und überprüfen, ob jeder, der diese Orte betritt, einen QR-codierten Grünen Pass vorlegen muss und nicht nur ein gedrucktes Zertifikat.