„Israel wird die Aufgabe zu Ende bringen“, wenn die Hamas Trumps 20-Punkte-Plan für den Gazastreifen und den „Friedensrat“ nicht akzeptiert

Von Tyler Durden

Zusammenfassung: Nach ihren langen Reden beantworteten Trump und Netanjahu keine Fragen, sondern begaben sich in einen anderen Raum, um Dokumente im Zusammenhang mit dem 20-Punkte-Friedensplan für Gaza zu unterzeichnen, den Trump als von wichtigen arabischen Verbündeten in der gesamten Region unterstützt lobte. Ein durchgängiges Thema sowohl bei Trump als auch bei Bibi in der Pressekonferenz am Montagnachmittag war, dass, wenn die Hamas nicht zustimmt, „Israel die Arbeit zu Ende bringen wird“ – was bedeutet, dass Israel den Gazastreifen vollständig übernehmen und besetzen und gleichzeitig die vollständige Auslöschung der Hamas anstreben wird. „Wenn die Hamas Ihren Plan ablehnt, Herr Präsident, oder wenn sie ihn angeblich akzeptiert und dann im Grunde alles tut, um ihn zu vereiteln, dann wird Israel die Aufgabe selbst zu Ende bringen“, stellte Netanjahu klar und wiederholte damit die Äußerungen, die Trump kurz zuvor gemacht hatte.

Trump hatte deutlich gemacht, dass alle Geiseln freigelassen werden, aber es bleiben einige große, offensichtliche Fragen offen: Nach mehreren Attentaten auf führende Hamas-Funktionäre und -Kommandeure, wer kann dann noch für die Hamas sprechen? Ist die Hamas überhaupt mit irgendetwas davon einverstanden? Warum sollte die Hamas ihrem eigenen Untergang zustimmen, wenn der 20-Punkte-Plan die Einrichtung eines „Friedensrats“ vorsieht, der die Entwaffnung aller Hamas-Kämpfer überwachen soll? Trotz alledem sagte Trump, die Seiten stünden „kurz vor einer Einigung“ und er wünsche sich „ewigen Frieden“ im Nahen Osten. Auch hier fragt man sich, ob die Hamas-Kämpfer, die tief in den Tunneln darauf warten, Hinterhalte auf IDF-Infanteriekolonnen zu legen, davon überhaupt etwas wissen.

Interessanterweise sagte Trump, er sei gebeten worden, den Vorsitz dieses Friedensgremiums zu übernehmen, und erwähnte auch die hochrangige Beteiligung des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair. Trump beschrieb, dass „ein Gentleman namens Präsident Donald J. Trump” die Leitung eines sogenannten „Friedensgremiums” übernehmen werde, das den Nachkriegs-Gaza überwachen solle. Tony Blair, „ein sehr guter Mann”, werde dem Gremium angehören, andere „werden in den nächsten Tagen benannt”, fügte Trump hinzu. Glaubt irgendein neutraler Beobachter, dass die Hamas oder die Palästinenser tatsächlich darauf hereinfallen werden?

Aber wie Trump erneut betonte, hätte Israel, wenn die Hamas nicht zustimmt, das „absolute Recht und die volle Unterstützung, … die Zerstörung der Bedrohung durch die Hamas zu vollenden”. In Wirklichkeit scheint dies alles ein ausgeklügelter Plan der USA zu sein, um einfach und vollständig grünes Licht für eine totale und dauerhafte militärische Übernahme des Gazastreifens zu geben (siehe die Details des 20-Punkte-Plans unten) – und um die arabischen Golfstaaten mit ins Boot zu holen und gleichzeitig den anhaltenden internationalen Druck, insbesondere aus Europa, zu mildern. Nebenbei bemerkt, verwies Trump häufig auf die „Erfolge“ des Abraham-Abkommens und spekulierte sogar, dass der Iran eines Tages beitreten könnte (was in Teheran sicherlich mit Gelächter und Spott aufgenommen wurde).

* * *

Der vollständige 20-Punkte-Plan für den Frieden von Trump, der gerade vom Weißen Haus veröffentlicht wurde, lautet wie folgt…

Präsident Donald J. Trumps Plan zur Beendigung des Gaza-Konflikts

Gaza wird eine deradikalisierte, terrorfreie Zone sein, die keine Bedrohung für ihre Nachbarn darstellt. Gaza wird zum Wohle der Bevölkerung von Gaza, die mehr als genug gelitten hat, neu aufgebaut werden. Wenn beide Seiten diesem Vorschlag zustimmen, wird der Krieg sofort beendet. Die israelischen Streitkräfte werden sich auf die vereinbarte Linie zurückziehen, um die Freilassung der Geiseln vorzubereiten. Während dieser Zeit werden alle militärischen Operationen, einschließlich Luft- und Artillerieangriffen, ausgesetzt und die Frontlinien werden eingefroren bleiben, bis die Bedingungen für den vollständigen schrittweisen Rückzug erfüllt sind. Innerhalb von 72 Stunden, nachdem Israel diese Vereinbarung öffentlich akzeptiert hat, werden alle Geiseln, lebende und verstorbene, zurückgebracht. Sobald alle Geiseln freigelassen sind, wird Israel 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Gefangene sowie 1700 Gazaner freilassen, die nach dem 7. Oktober 2023 inhaftiert wurden, darunter alle in diesem Zusammenhang inhaftierten Frauen und Kinder. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste freigegeben werden, wird Israel die sterblichen Überreste von 15 verstorbenen Gazanern freigeben. Sobald alle Geiseln zurückgebracht worden sind, werden Hamas-Mitglieder, die sich zu friedlicher Koexistenz und zur Abgabe ihrer Waffen verpflichten, amnestiert. Hamas-Mitglieder, die den Gazastreifen verlassen möchten, erhalten sicheren Zugang zu den Aufnahmeländern. Nach Annahme dieser Vereinbarung werden unverzüglich umfassende Hilfsgüter in den Gazastreifen geschickt. Die Hilfsgütermenge entspricht mindestens dem, was in der Vereinbarung vom 19. Januar 2025 über humanitäre Hilfe festgelegt wurde, einschließlich der Wiederherstellung der Infrastruktur (Wasser, Strom, Abwasser), der Wiederherstellung von Krankenhäusern und Bäckereien sowie der Einfuhr der notwendigen Ausrüstung zur Beseitigung von Trümmern und zur Öffnung von Straßen. Die Verteilung und Hilfe im Gazastreifen wird ohne Einmischung der beiden Parteien durch die Vereinten Nationen und ihre Organisationen, den Roten Halbmond sowie andere internationale Institutionen, die in keiner Weise mit einer der beiden Parteien in Verbindung stehen, erfolgen. Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in beide Richtungen unterliegt dem gleichen Mechanismus, der im Rahmen der Vereinbarung vom 19. Januar 2025 umgesetzt wurde. Gaza wird unter der vorübergehenden Übergangsregierung eines technokratischen, unpolitischen palästinensischen Komitees verwaltet, das für die tägliche Verwaltung der öffentlichen Dienste und Gemeinden für die Bevölkerung in Gaza verantwortlich ist. Dieses Komitee wird sich aus qualifizierten Palästinensern und internationalen Experten zusammensetzen und von einem neuen internationalen Übergangsgremium, dem „Board of Peace“, beaufsichtigt und überwacht werden, dessen Vorsitz Präsident Donald J. Trump übernehmen wird. Weitere Mitglieder und Staatschefs, darunter der ehemalige Premierminister Tony Blair, werden noch bekannt gegeben. Dieses Gremium wird den Rahmen festlegen und die Finanzierung für den Wiederaufbau des Gazastreifens übernehmen, bis die Palästinensische Autonomiebehörde ihr Reformprogramm abgeschlossen hat, wie es in verschiedenen Vorschlägen, darunter dem Friedensplan von Präsident Trump aus dem Jahr 2020 und dem saudisch-französischen Vorschlag, dargelegt ist, und die Kontrolle über den Gazastreifen sicher und effektiv zurückgewinnen kann. Dieses Gremium wird sich auf die besten internationalen Standards stützen, um eine moderne und effiziente Regierungsführung zu schaffen, die den Menschen im Gazastreifen dient und Investitionen anzieht. Ein Wirtschaftsentwicklungsplan von Trump zum Wiederaufbau und zur Belebung des Gazastreifens wird durch die Einberufung einer Expertengruppe erstellt, die bereits zur Entstehung einiger der florierenden modernen Wunderstädte im Nahen Osten beigetragen hat. Viele durchdachte Investitionsvorschläge und spannende Entwicklungsideen wurden von wohlmeinenden internationalen Gruppen ausgearbeitet und werden berücksichtigt, um die Sicherheits- und Regierungsstrukturen zu synthetisieren, die diese Investitionen anziehen und erleichtern, die Arbeitsplätze, Chancen und Hoffnung für die Zukunft des Gazastreifens schaffen werden. Es wird eine Sonderwirtschaftszone mit bevorzugten Zoll- und Zugangsgebühren eingerichtet, die mit den teilnehmenden Ländern ausgehandelt werden. Niemand wird gezwungen werden, den Gazastreifen zu verlassen, und diejenigen, die den Gazastreifen verlassen möchten, können dies tun und jederzeit zurückkehren. Wir werden die Menschen ermutigen, zu bleiben, und ihnen die Möglichkeit bieten, einen besseren Gazastreifen aufzubauen. Die Hamas und andere Fraktionen erklären sich damit einverstanden, weder direkt noch indirekt oder in irgendeiner anderen Form an der Regierungsführung im Gazastreifen mitzuwirken. Alle militärischen, terroristischen und offensiven Infrastrukturen, einschließlich Tunnel und Waffenproduktionsstätten, werden zerstört und nicht wieder aufgebaut. Es wird einen Prozess der Entmilitarisierung des Gazastreifens unter der Aufsicht unabhängiger Beobachter geben, der die dauerhafte Unbrauchbarmachung von Waffen durch einen vereinbarten Prozess der Stilllegung umfasst und durch ein international finanziertes Rückkauf- und Wiedereingliederungsprogramm unterstützt wird, das von den unabhängigen Beobachtern überprüft wird. Der neue Gazastreifen wird sich voll und ganz für den Aufbau einer prosperierenden Wirtschaft und die friedliche Koexistenz mit seinen Nachbarn einsetzen. Regionale Partner werden eine Garantie dafür geben, dass die Hamas und die anderen Fraktionen ihren Verpflichtungen nachkommen und dass das neue Gaza keine Bedrohung für seine Nachbarn oder seine Bevölkerung darstellt. Die Vereinigten Staaten werden mit arabischen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um eine vorübergehende internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufzubauen, die sofort in Gaza eingesetzt werden kann. Die ISF wird geprüfte palästinensische Polizeikräfte in Gaza ausbilden und unterstützen und sich mit Jordanien und Ägypten beraten, die über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. Diese Truppe wird die langfristige Lösung für die innere Sicherheit sein. Die ISF wird mit Israel und Ägypten zusammenarbeiten, um gemeinsam mit den neu ausgebildeten palästinensischen Polizeikräften die Grenzzonen zu sichern. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Eingang von Munition nach Gaza zu verhindern und den schnellen und sicheren Warenfluss für den Wiederaufbau und die Wiederbelebung Gazas zu erleichtern. Die Parteien werden sich auf einen Mechanismus zur Konfliktvermeidung einigen. Israel wird den Gazastreifen nicht besetzen oder annektieren. Sobald die ISF Kontrolle und Stabilität hergestellt hat, werden sich die israelischen Streitkräfte (IDF) auf der Grundlage von Standards, Meilensteinen und Zeitplänen zurückziehen, die mit der Entmilitarisierung in Verbindung stehen und zwischen der IDF, der ISF, den Garanten und den Vereinigten Staaten vereinbart werden, mit dem Ziel, einen sicheren Gazastreifen zu schaffen, der keine Bedrohung mehr für Israel, Ägypten oder deren Bürger darstellt. In der Praxis wird die IDF das von ihr besetzte Gebiet des Gazastreifens schrittweise an die ISF übergeben, gemäß einer Vereinbarung, die sie mit der Übergangsbehörde treffen wird, bis sie sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, mit Ausnahme einer Sicherheitspräsenz, die so lange bestehen bleibt, bis der Gazastreifen ausreichend vor einer erneuten Terrorgefahr geschützt ist. Sollte die Hamas diesen Vorschlag verzögern oder ablehnen, werden die oben genannten Maßnahmen, einschließlich der verstärkten Hilfsmaßnahmen, in den terrorfreien Gebieten fortgesetzt, die von der IDF an die ISF übergeben wurden. Es wird ein interreligiöser Dialogprozess auf der Grundlage der Werte Toleranz und friedliche Koexistenz eingerichtet, um zu versuchen, die Denkweisen und Narrative der Palästinenser und Israelis zu ändern, indem die Vorteile hervorgehoben werden, die sich aus dem Frieden ergeben können. Während der Wiederaufbau des Gazastreifens voranschreitet und das Reformprogramm der PA gewissenhaft umgesetzt wird, könnten endlich die Voraussetzungen für einen glaubwürdigen Weg zur Selbstbestimmung und Staatlichkeit der Palästinenser geschaffen werden, die wir als das Bestreben des palästinensischen Volkes anerkennen. Die Vereinigten Staaten werden einen Dialog zwischen Israel und den Palästinensern einleiten, um sich auf einen politischen Horizont für ein friedliches und prosperierendes Zusammenleben zu einigen.

Karte des Weißen Hauses, die den vorgeschlagenen „teilweisen Rückzug” der IDF zeigt:

* * *

Präsident Trump empfängt am Montag erneut den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus, um über den Friedensvorschlag des US-Präsidenten für den Gazastreifen zu beraten, während die Unterstützung der westlichen Nationen für einen palästinensischen Staat wächst. Natürlich sind weder Washington noch Israel mit einer solchen Anerkennung einverstanden, aber Trump möchte eine rasche Lösung sehen, da sich der Krieg nächste Woche seinem zweijährigen Jubiläum nähert.

Dies ist Netanjahus vierter Besuch im Weißen Haus seit Trumps Amtsantritt im Januar. Obwohl ihm in Washington ständig der rote Teppich ausgerollt wird, sieht er sich einer zunehmenden internationalen Isolation gegenüber, insbesondere in Europa.

In seiner letzten Freitagsrede vor der UN-Generalversammlung in New York kritisierte er die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und anderer Länder scharf dafür, dass sie einen palästinensischen Staat „bedingungslos” anerkannt haben. Gleichzeitig dankte er Amerika für seine entschiedene pro-israelische Haltung.

Trump ist jedoch optimistisch, dass eine Vereinbarung mit der Hamas zur Freilassung aller Geiseln noch zu retten ist. Am Sonntag erklärte er gegenüber Reuters, er hoffe auf Netanjahus Unterstützung für ein Friedensabkommen, das den Konflikt im Gazastreifen beenden würde. „Wir bekommen sehr gute Rückmeldungen, weil auch Bibi das Abkommen will”, sagte Trump in einem Telefoninterview. „Alle wollen das Abkommen.”

Berichten zufolge waren regionale Mächte wie Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien und Ägypten an der Planung und Unterstützung des Abkommens beteiligt, was für dessen Erfolgsaussichten von entscheidender Bedeutung ist.

„Es heißt Frieden im Nahen Osten – mehr als nur Gaza. Gaza ist ein Teil davon, aber es geht um Frieden im Nahen Osten“, sagte Trump. Gemäß dem veröffentlichten Zeitplan für Montag:

Das Treffen soll laut Programm um 11 Uhr Ortszeit (18 Uhr in Israel) beginnen, wenn Trump Netanjahu begrüßen wird. Anschließend werden die beiden Männer ein Treffen abhalten und gemeinsam zu Mittag essen, gefolgt von einer Pressekonferenz, die für 13:15 Uhr angesetzt ist.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hat gegenüber Reportern angedeutet, dass „beide Seiten ein wenig nachgeben müssen und möglicherweise etwas unzufrieden vom Verhandlungstisch aufstehen werden.“ Es scheint jedoch, dass diese Gespräche nur mit einer Seite geführt werden, da es keine Anzeichen für eine direkte Beteiligung der Hamas an diesen Diskussionen gibt.

Tatsächlich war der israelische Angriff auf Hamas-Vertreter in Doha in diesem Monat wahrscheinlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und die Möglichkeit von Verhandlungen zunichte machte. Die Hamas sagt, ihr Verhandlungsteam sei gerade wegen der Aussicht auf ein neues Abkommen nach Katar gelockt worden, nur um dann Opfer einer dreisten israelischen Operation zu werden, bei der fünf Menschen sowie ein katarischer Sicherheitsbeamter ums Leben kamen.

Trotz Trumps Optimismus für die Zukunft sind die Chancen also nicht groß, zumal die IDF derzeit die vollständige Eroberung von Gaza-Stadt anstrebt.

Die Hamas hat unterdessen deutlich gemacht, dass sie nicht über ihr eigenes Ende verhandeln wird und gleichzeitig einen vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte fordert, bevor alle verbleibenden Geiseln freigelassen werden. Netanjahu verspricht jedoch weiterhin, die Operationen der IDF nicht zu beenden, bis die Hamas vollständig vernichtet ist.

Trump will Berichten zufolge eine sofortige Einstellung aller Militäroperationen, aber wird Israel dem nachkommen? Wird die Hamas dem nachkommen? Beide scheinen derzeit in einem Nullsummenkampf gefangen zu sein, sodass dies immer unwahrscheinlicher erscheint.

Zuvor haben wir einen Blick auf den 21-Punkte-Plan des Präsidenten zur Beendigung des Gaza-Krieges geworfen, der am Wochenende erstmals in israelischen Medien veröffentlicht wurde.

* * *