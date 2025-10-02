Israel zahlt US-Social-Media-Influencern 7.000 Dollar pro Beitrag, während die Unterstützung für die Rechte bricht

Von Tyler Durden

Nach dem Treffen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu mit einer Gruppe pro-israelischer Influencer am Freitag in New York erfahren wir, dass Israel ihnen wahrscheinlich satte 7.000 Dollar pro pro-israelischem Social-Media-Beitrag zahlt, um die sinkende Unterstützung für Israel unter den jungen Konservativen in Amerika verzweifelt zu stärken.

Zu diesem Schluss kommt Nick Cleveland-Stout von Responsible Statecraft auf der Grundlage einer Analyse einer Offenlegung, die gemäß dem Foreign Agents Registration Act (FARA) beim US-Justizministerium eingereicht wurde. Während die pro-israelische Lobbyorganisation AIPAC bekanntermaßen von der FARA-Registrierung ausgenommen ist, unterliegt die Social-Media-Kampagne den Bestimmungen des Transparenzgesetzes, da das israelische Außenministerium dafür bezahlt.

The best 'conservative' influencers Israel can buy?



Emily Austin participated in the Epstein binders hoax, and joined Netanyahu's recent influencers meeting



Xavaier DuRousseau attended the secret Hamptons influencer summit with Bill Ackman, then junketed off to Israel pic.twitter.com/JLoGk3Jzfd — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 28, 2025

Übersetzung von „X“: Die besten „konservativen“ Influencer, die Israel kaufen kann? Emily Austin war an der Epstein-Binder-Falschmeldung beteiligt und nahm an Netanjahus jüngstem Influencer-Treffen teil. Xavaier DuRousseau nahm an dem geheimen Influencer-Gipfel in den Hamptons mit Bill Ackman teil und reiste anschließend nach Israel.

Die Einflusskampagne wird von Bridge Partners unterstützt, einer in Washington D.C. ansässigen Firma, deren Eigentümer die Gründer Yair Levi und Uri Steinberg sind. „[Bridge Partners] hat außerdem die Hilfe eines ehemaligen Majors der IDF-Sprecherabteilung, Nadav Shtrauchler, in Anspruch genommen“, schreibt Cleveland-Stout. „Für die Rechtsberatung haben sich Levi und Steinberg an Pillsbury Winthrop Shaw Pittman gewandt, eine Kanzlei, die zuvor für das umstrittene israelische Spyware-Unternehmen NSO Group gearbeitet hat.“

Die aktuelle Phase der Kampagne läuft von Juni bis November und verfügt über ein Budget von 900.000 US-Dollar für eine Gruppe von 14 bis 17 Influencern, die pro-israelische Inhalte produzieren. Unter Berücksichtigung der offengelegten Verwaltungskosten und der Erwartung der Kampagne, dass die Gruppe 75 bis 90 Beiträge produzieren wird, schätzt Responsible Statecraft, dass jeder Beitrag den Influencern zwischen 6.143 und 7.373 US-Dollar einbringen wird. Die einzelnen Influencer werden in den Unterlagen nicht namentlich genannt. Da sie jedoch von einer ausländischen Regierung für politische Aktivitäten bezahlt werden, scheinen die Influencer verpflichtet zu sein, sich als einzelne Vertreter des Staates Israel registrieren zu lassen.

Netanyahus offene öffentliche Äußerungen gegenüber Influencern in der vergangenen Woche sorgten für Aufsehen, da sie Israels Bestreben offenbarten, den Diskurs in den sozialen Medien in den Vereinigten Staaten zu kontrollieren, um die Unterstützung der Amerikaner zu sichern. „Wir werden die Waffen des Kampfes einsetzen müssen“, sagte Netanjahu. „Waffen ändern sich im Laufe der Zeit … die wichtigsten befinden sich in den sozialen Medien. Und der wichtigste Kauf, der derzeit getätigt wird, ist … TikTok.“

NEW – Netanyahu mission-briefed American influencers today, stating TikTok is the "most important" weapon in securing Israel's right-wing support: "Weapons change over time… the most important ones are the social media," he said. "The most important purchase that is going on… pic.twitter.com/EeszHlcZmN — Disclose.tv (@disclosetv) September 27, 2025

Nachdem pro-palästinensische Inhalte im Zuge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober einen seit langem schwelenden Vorstoß des Deep State zum Verbot von TikTok ausgelöst hatten, wird das Verbot nun durch die Übertragung von 80 % der Anteile an Oracle, Silver Lake und Andreessen Horowitz abgewendet. Zu den neuen Eigentümern gehören bedeutende Unterstützer Israels.

Larry Ellison von Oracle, der zweitreichste Mann der Welt, sagte, es gebe „keine größere Ehre, als die israelischen Streitkräfte zu unterstützen“, die er als „einige der mutigsten Menschen der Welt“ bezeichnete. Im August erwarb Ellisons Sohn David CBS und plant Berichten zufolge, die eingefleischte Israel-Verteidigerin Bari Weiss bei CBS News einzusetzen.

Andreessen Horowitz hat erheblich in die israelische Technologiebranche investiert, wo Ben Horowitz daran gearbeitet hat, Mitarbeiter aus den Reihen der israelischen Elite-Militäreinheiten zu rekrutieren. Sein Vater, David Horowitz, war ein eifriger Unterstützer Israels, der dafür bekannt war, pro-palästinensische Aktivisten als „Judenhasser“ und Verbündete von Terroristen zu verurteilen.

For the first time since the New York Times tested this question 26 years ago, Americans sympathize more with Palestinians than Israelis pic.twitter.com/gdvNDypnKT — Prem Thakker (@prem_thakker) September 30, 2025

Übersetzung von „X“: Zum ersten Mal seit der New York Times diese Frage vor 26 Jahren untersucht hat, sympathisieren die Amerikaner mehr mit den Palästinensern als mit den Israelis.

Die israelische Social-Media-Kampagne findet vor dem Hintergrund einer stark sinkenden Unterstützung für Israel unter den Amerikanern statt. Am stärksten ist dieser Rückgang unter den Republikanern, die seit langem den Grundpfeiler der Unterstützung Israels in den Vereinigten Staaten bilden. Dieser Trend ist unter jüngeren Republikanern noch ausgeprägter: Eine Responsible Statecraft Umfrage vom August ergab, dass nur 24 % der Republikaner unter 35 Jahren mehr mit Israel als mit den Palästinensern sympathisieren.

Laut den FARA-Offenlegungen bezeichnet Israel die Kampagne mit bezahlten Influencern als „Esther-Projekt”. Dieser Name ähnelt stark dem „Projekt Esther”, dem Vorschlag der Heritage Foundation an die US-Regierung und pro-israelische Gruppen, die pro-palästinensische Bewegung in den Vereinigten Staaten zu zerstören, indem Aktivisten zu Mitgliedern eines „Terroristen-Unterstützungsnetzwerks” erklärt werden und dies als Vorwand für Abschiebungen, Gerichtsverfahren, Kündigungen, Schulverweise und den Ausschluss aus der „offenen Gesellschaft” genutzt wird.

Nach seinem Amtsantritt griff Außenminister Marco Rubio diese finstere Taktik schnell auf und nutzte sie, um internationale Studenten, die sich pro-palästinensisch engagiert hatten, zu verhaften und einzusperren. Im berüchtigtsten Fall ließ Rubio Bundesbeamte eine sanftmütige Studentin der Kinderentwicklung an der Tufts University in Ketten legen und in ein überfülltes Internierungslager in Louisiana sperren, wo sie auf ihre Abschiebung wartete – und das nur, weil sie einen ruhigen und ausgewogenen Kommentar in der Studentenzeitung geschrieben hatte, in dem sie sich für den Rückzug der Universität aus Israel aussprach. In einer scharfen Stellungnahme vom Dienstag erklärte ein von Reagan ernannter Bundesrichter, dass solche Verhaftungen und Abschiebungen gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen und einen „Missbrauch” der Macht darstellen: „Es ist schwer vorstellbar, dass es eine Politik gibt, die mehr darauf abzielt, ihre Ziele davon abzuschrecken, geschützte politische Meinungsäußerungen zu praktizieren.”

Während dieses Urteil ein Sieg für den offenen Diskurs ist, gibt es keine solche Möglichkeit für einen TikTok-Algorithmus, der in die Hände von Israel-Befürwortern gelangt.