Israelis behandeln Palästinenser, wie die Nazis die Juden behandelt haben

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Nazis hatten „das jüdische Problem“. Die Israelis haben „das palästinensische Problem“.

Der US-Kongress ist schon lange im Besitz der Israel-Lobby. In der Tat stellen Mitglieder des US-Kongresses routinemäßig Israel über die Interessen der Amerikaner und die Menschenrechte. Soweit es Israel und den US-Kongress betrifft, haben die Palästinenser keine Rechte auf Leben, auf medizinische Versorgung, auf ihre Häuser, auf ihre Farmen oder auf ihr Land. In der Tat besteht die gesamte Geschichte Israels im 20. und 21. Jahrhundert aus einem langsamen Völkermord an den Palästinensern. Hätte Israel die Palästinenser auf einmal ausgerottet, hätte das einen Aufschrei verursacht, aber so wurde es Stück für Stück akzeptabel.

Der US-Kongress hat diesen Völkermord mit endlosen Milliarden amerikanischer Steuergelder unterstützt und damit jeden amerikanischen Steuerzahler zum zweiten Mal zum Komplizen eines Völkermordes und des Diebstahls eines Landes gemacht. Israelis haben gesagt, dass, nachdem sie in den vergangenen Jahrhunderten dasselbe mit den indianischen Stämmen gemacht haben, die Amerikaner keinen Grund haben, sich darüber zu beschweren, dass Israel diese Politik wiederholt.

Mitglieder des Kongresses, die der Meinung sind, dass Israel mit den gleichen Maßstäben wie Nordkorea gemessen werden sollte, und die diese Überzeugung äußern oder danach handeln, sehen sich bei ihrer Wiederwahl unweigerlich einer von der Israel-Lobby organisierten Hetzkampagne und einem großzügig finanzierten Gegner gegenüber. Journalisten, die genau über Israel berichten, haben zerstörte Karrieren.

Nichtsdestotrotz kämpfen ein paar Mitglieder des Kongresses weiter und versuchen, ein kleines Stückchen Moral in die US-Nahostpolitik einzubringen. Sie bekommen keine Hilfe von den amerikanischen Print- und TV-Pressestellen oder von NPR, da diese Organisationen schon lange in den Händen der Israel-Lobby sind.

Wenn Sie wissen wollen, was eine mutige Frau ist, und ein Beispiel für echten, unerschrockenen Journalismus lesen wollen, lesen Sie diesen Intercept-Bericht von Alex Kane über die Bemühungen der US-Abgeordneten Betty McCollum (D, Minn), der amerikanischen Unterstützung für Völkermord ein paar Grenzen zu setzen: Hier zu finden.

Einige Mitglieder des Kongresses widersprachen Bidens Entscheidung, die US-Truppen nach zwanzig Jahren grundloser Zerstörung und Ermordung aus Afghanistan abzuziehen, mit dem Argument, dass die Truppen dort gebraucht würden, um die vom US-Feminismus definierten Frauenrechte durchzusetzen, um die islamische Kultur zu revolutionieren, d.h. auszurotten. Werden diese Mitglieder Betty McCollums Bemühungen unterstützen, die amerikanische Unterstützung für Israels Kultur der Gewalt zu reduzieren?

Die Demokraten sind über den Tod von George Floyd so sehr ausgerastet, dass sie die Mittel für die Polizei gestrichen und Ausschreitungen und Plünderungen von Geschäftsvierteln in US-Städten erlaubt haben. In Palästina sterben jeden Tag viele George Floyds durch israelische Gewalt, und das ist für den gekauften und bezahlten US-Kongress vollkommen akzeptabel.

Es gibt etwas Hoffnung. Im Jahr 2007 wurde eine neue jüdische Lobbyorganisation, J Street, gegründet. Diese jüdische Gruppe wendet sich gegen die Verwendung von US-Hilfe für die Unterdrückung des palästinensischen Volkes. Kürzlich sagte ein leitender Vizepräsident von J Street, dass Israels Annexion Palästinas und die Gewalt gegen das palästinensische Volk „Israels eigene langfristige Zukunft als demokratisches Heimatland für das jüdische Volk untergräbt.“ AIPAC betrachtet jede Kritik an Israel als Hassrede und betrachtet daher J Street als „antisemitisch.“ AIPAC betreibt intensive Lobbyarbeit für eine Bundesgesetzgebung, die Kritik an Israel kriminalisiert. Wenn es AIPAC gelingt, Kritik an Israel zu kriminalisieren, wird es keine Hoffnung für das palästinensische Volk oder für die Seelen des US-Kongresses geben.